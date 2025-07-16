MEXC DEX+ 用户奖励系统（Rewards）常见问题

1. 我已经注册 MEXC 账号，如何跟“链接钱包”生成的地址关联？ 在通过“链接钱包”注册时，选择关联注册 MEXC 时所用的邮箱账号，即可完成关联。 2. 为什么我无法领到链上空投？ 您可以从以下三方面进行检查： 1）请确认您的钱包选择的是 Solana 链； 2）请确认您使用的钱包是否在 Pump.fun 或其他 Solana 链的 dApp 应用上进行过交易； 3）请确认在 2024.101. 我已经注册 MEXC 账号，如何跟“链接钱包”生成的地址关联？ 在通过“链接钱包”注册时，选择关联注册 MEXC 时所用的邮箱账号，即可完成关联。 2. 为什么我无法领到链上空投？ 您可以从以下三方面进行检查： 1）请确认您的钱包选择的是 Solana 链； 2）请确认您使用的钱包是否在 Pump.fun 或其他 Solana 链的 dApp 应用上进行过交易； 3）请确认在 2024.10
1. 我已经注册 MEXC 账号，如何跟“链接钱包”生成的地址关联？


在通过“链接钱包”注册时，选择关联注册 MEXC 时所用的邮箱账号，即可完成关联。

2. 为什么我无法领到链上空投？


您可以从以下三方面进行检查：
1）请确认您的钱包选择的是 Solana 链；
2）请确认您使用的钱包是否在 Pump.fun 或其他 Solana 链的 dApp 应用上进行过交易；
3）请确认在 2024.10.1 - 2025.1.31 期间，您在 Solana 链上的累计成交量 ≥ 10 SOL。

3. 什么是用户等级？


用户等级是 MEXC DEX+ 平台依据用户邀请的有效新用户数量设定的身份体系。等级越高，意味着用户邀请的有效新用户越多，同时可享受更高的积分获取倍率。具体等级及对应规则如下表所示：
等级
有效新用户
积分倍率
新木
<10人
1x
灰石
≥10人
2x
黑铁
≥30人
2.5x
青铜
≥50人
3x
白银
≥100人
3.5x
黄金
≥200人
4x
铂金
≥500人
4.5x
钻石
≥1000人
5x

从 2025 年 3 月 18 日平台上线以来，所有的邀请只要符合“有效邀请”的标准，都会对提升用户等级有所帮助。

4. 邀请好友和积分任务有先后顺序吗？


没有。即使您先完成了积分任务，然后去邀请好友，当有效好友数量达到升级标准时，您的循环任务积分也会随之倍增。

例如：您当前的用户等级是 wood，通过循环任务获得 300 积分，当您邀请有效好友的数量达到 10，您的循环任务积分就是 300*2=600 分。以此类推。

5. 积分是否需要手动领取？


是的，积分需由用户自行手动领取，领取无时间限制，可在任务完成后领取至 DEX+ 个人积分账户中。

6. 积分发放是否是实时的？


除社交媒体任务的积分需要通过手动发放，其余任务类型积分均实时发放。

7. MEXC DEX+ 积分任务的交易量是如何计算的？


MEXC DEX+ 积分任务涉及的交易量，都是只取买入金额，卖出金额不算入空投范围。

8. 为什么我的总积分会减少？


MEXC DEX+ 风控系统若检测到用户存在违规和恶意刷量行为，会回收对应的积分奖励。

9. 为什么我第一季空投获得的积分跟交易量不符？


可能您在 3.18 - 5.23 期间的部分交易量触发了风控规则，不能计入有效的成交量。

免责声明：本资料不提供有关投资、税务、法律、财务、会计、咨询或任何其他相关服务的建议，也不是购买、出售或持有任何资产的建议。MEXC新手学院仅提供信息参考，不构成任何投资建议，请确保充分了解所涉及的风险并谨慎投资，用户一切投资行为与本站无关。

