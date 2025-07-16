MEXC DEX+ 用户奖励系统（Rewards）常见问题









在通过“链接钱包”注册时，选择关联注册 MEXC 时所用的邮箱账号，即可完成关联。









您可以从以下三方面进行检查：

1）请确认您的钱包选择的是 Solana 链；

2）请确认您使用的钱包是否在 Pump.fun 或其他 Solana 链的 dApp 应用上进行过交易；

3）请确认在 2024.10.1 - 2025.1.31 期间，您在 Solana 链上的累计成交量 ≥ 10 SOL。









等级 有效新用户 积分倍率 新木 <10人 1x 灰石 ≥10人 2x 黑铁 ≥30人 2.5x 青铜 ≥50人 3x 白银 ≥100人 3.5x 黄金 ≥200人 4x 铂金 ≥500人 4.5x 钻石 ≥1000人 5x





从 2025 年 3 月 18 日平台上线以来，所有的邀请只要符合“有效邀请”的标准，都会对提升用户等级有所帮助。









没有。即使您先完成了积分任务，然后去邀请好友，当有效好友数量达到升级标准时，您的循环任务积分也会随之倍增。





例如：您当前的用户等级是 wood，通过循环任务获得 300 积分，当您邀请有效好友的数量达到 10，您的循环任务积分就是 300*2=600 分。以此类推。









是的，积分需由用户自行手动领取，领取无时间限制，可在任务完成后领取至 DEX+ 个人积分账户中。









除社交媒体任务的积分需要通过手动发放，其余任务类型积分均实时发放。









MEXC DEX+ 积分任务涉及的交易量，都是只取买入金额，卖出金额不算入空投范围。









MEXC DEX+ 风控系统若检测到用户存在违规和恶意刷量行为，会回收对应的积分奖励。









可能您在 3.18 - 5.23 期间的部分交易量触发了风控规则，不能计入有效的成交量。



