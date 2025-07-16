MEXC DEX+ 正式推出用户奖励系统，福利体系全新升级













用户在 MEXC DEX+ 平台上完成一系列指定任务，如交易、邀请新用户等行为，均可获得相应的积分奖励。积分不仅代表用户在平台上的活跃程度和贡献值，还可作为一种虚拟资产，在后续阶段用于参与多种权益及 DEX+ 平台代币兑换，激发用户持续参与的意愿。













MEXC DEX+ 平台积分不仅是用户参与平台生态的重要激励工具，更具备以下多重优势：





任务驱动，高度灵活：通过交易、邀请、社媒互动等多种任务获得积分，多渠道多玩法提升参与感与成就感。





支持积分倍增与空投机制：平台不定期推出积分倍增和免费空投活动，积分获取更轻松，激励更具吸引力。





与平台成长深度挂钩：积分机制与会员体系、成长路径深度绑定，是衡量用户贡献与活跃度的核心指标，鼓励长期留存与深度参与。





可持续扩展与增值潜力：随着平台生态发展，积分将逐步应用于更多场景玩法及未来兑换 DEX+ 平台代币，具备长期增值潜力。









用户的个人总积分可通过完成平台任务、参与链上空投活动等多种方式获得。





链上空投是指平台根据用户在指定时间段内的累计链上交易量，发放相应的积分奖励。具体活动规则和发放标准请以活动页面最终公布的信息为准。





平台活动通常包括：

1）一次性任务：如链接第三方钱包登录、充值、金额划转、体验自动卖出等操作，旨在引导用户快速上手并体验平台的核心功能；

2）循环任务：如累计交易量达标可获得对应积分奖励，任务可重复完成，以此激励用户在平台上持续进行交易；

3）社媒任务：如关注平台官方推特账号、转发指定内容、加入官方 Telegram 社群等，帮助用户与平台建立更紧密的社交联系，提升参与感与归属感。





我们以平台活动为例进行相关操作的演示。













根据任务说明点击前往参与，完成对应任务后返回 DEX+ Rewards 页面，点击【领取积分】按钮即可获得相应的积分奖励。













在 DEX+ Rewards 页面，您可以看到个人当前的总积分数据。









点击【我的总积分 >】，您还可以查看到积分详细的领取记录。









请注意：根据任务类型的不同，积分将实时发放或在一定的审核周期后发放至用户账户。





欢迎您参与多种任务获取积分，持续积累积分未来可解锁更多权益与奖励。如果您在任务完成或积分发放过程中遇到疑问，可咨询平台客服或查阅官方渠道提供的相关内容，获取进一步支持。



