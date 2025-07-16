1. 市场信息纵览 根据 MEXC 数据显示，ETH 现报 2509.99 USDT，24 小时涨幅 +3%。 MEXC 平台 USDT 本位永续合约交易量前十的交易对热力图。 更多有关加密货币价格和宏观经济的信息，请点击【MEXC 市场】查看。 2. 行业数据分析 2.1 数据：USD1 24 小时交易量达 12.5 亿美元，创历史新高 据 DefiLlama 数据，特朗普家族加密项目 Worl1. 市场信息纵览 根据 MEXC 数据显示，ETH 现报 2509.99 USDT，24 小时涨幅 +3%。 MEXC 平台 USDT 本位永续合约交易量前十的交易对热力图。 更多有关加密货币价格和宏观经济的信息，请点击【MEXC 市场】查看。 2. 行业数据分析 2.1 数据：USD1 24 小时交易量达 12.5 亿美元，创历史新高 据 DefiLlama 数据，特朗普家族加密项目 Worl
新手学院/市场洞察/其他/MEXC 每日...储备和相关股票

MEXC 每日要闻（6.30）｜USD1交易量创历史新高，热钱流向加密储备和相关股票

初阶
2025年7月16日MEXC
0m
#行业热门
以太坊
ETH$3,603.83+5.04%
Torch of Liberty
LIBERTY$0.02911+7.69%
Hana
HANA$0.02522+0.96%
Lorenzo Protocol
BANK$0.08108+14.26%
瑞波币
XRP$2.502+9.35%

1. 市场信息纵览


根据 MEXC 数据显示，ETH 现报 2509.99 USDT，24 小时涨幅 +3%。


MEXC 平台 USDT 本位永续合约交易量前十的交易对热力图


更多有关加密货币价格和宏观经济的信息，请点击【MEXC 市场】查看。

2. 行业数据分析


2.1 数据：USD1 24 小时交易量达 12.5 亿美元，创历史新高


DefiLlama 数据，特朗普家族加密项目 World Liberty Financial 发行的美元稳定币 USD1 24 小时交易量达 12.5 亿美元，创历史新高。


2.2 数据：今日加密衍生品风险指数为 62，仍处于「高风险」范围


CoinGlass 数据，今日加密衍生品风险指数为 62（昨日为 61「高风险」），仍处于「高风险」范围。

CoinGlass 加密衍生品风险指数（CDRI）是由 Coinglass 研究团队编制的加密衍生品市场风险强度指标，用于量化反映当前市场的杠杆使用程度、交易情绪热度和系统性爆仓风险。CDRI 是一个范围为 0–100 的标准化风险评分模型，数值越高，表示市场越接近过热或脆弱状态。

3. 行业分析师观点


3.1 加密分析师：山寨币及机构比特币热钱正在向比特币财库战略公司和加密相关股票流入


加密分析师 Scott Melker 发推表示，「目前山寨币及机构比特币热钱正在向比特币财库战略公司和加密相关股票流入。未来这些钱或将流入华尔街代币化计划。」

4. 行业要闻


4.1 香港财政司司长：稳定币有望为资本市场带来变革


据金十报道，香港特区政府财政司司长陈茂波 29 日发表网志称，金融科技在跨境贸易应用的潜力巨大，目标是解决跨境支付速度慢、成本高等长期存在的痛点，在支付领域更好地服务实体经济。而上周发布的《数字资产发展政策宣言 2.0》，四个支柱之一便是「推进应用场景及跨界别合作」，当中提到稳定币是在传统金融系统以外提供成本效益的替代方案，有潜力为支付及资本市场活动带来变革，包括跨境支付。稳定币的法例将在今年 8 月 1 日生效，特区政府及金融监管机构将致力营造有利的市场环境，配以必要的监管措施，推动发行人把稳定币应用推广至不同场景，助力解决企业经商及市民生活中的实质痛点。

4.2 韩国央行主导的 CBDC 项目暂停，转而关注韩元稳定币


Maeil Business Newpaper 报道，韩国央行主导的 CBDC 项目在第二轮测试前被暂停。由于参与试点项目的银行投诉增加，且关于引入韩元稳定币的讨论增加，因此决定暂停 CBDC 项目。目前韩国银行 KB Kookmin、Shinhan、Hana、Woori、NH Nonghyup、IBK Company、iM Bank、Suhyup 和 K-Bank 正参与主导银行部门稳定币发行的开放区块链和 DIDIA 项目，同时 Busan Bank、Gyeongnam Bank 和 Toss Bank 也考虑加入。

5. 市场热门


5.1 The ETF Store 总裁：美 SEC 本周或批准灰度数字大盘 ETF，XRP 等现货 ETF 有望随后获批


据 The ETF Store 总裁 Nate Geraci 发推表示，「美国证券交易委员会（SEC）本周将迎来对灰度数字大盘 ETF（GDLC）的最终审批截止日期，该基金持有 BTC、ETH、XRP、SOL 和 ADA。获批的可能性很高。一旦通过，随后或将陆续批准针对 XRP、SOL、ADA 等单一资产的现货 ETF。SEC 若批准 GDLC，还有一个额外好处可以作为将更多加密资产纳入 ETF 框架的试运行。目前 XRP、SOL 和 ADA 合计仅占 GDLC 持仓的不到 10%，这将是监管机构逐步接触其他加密资产的温和方式。」

5.2 宇信科技：与稳定币发币方进行接触、签署保密协议


新浪财经报道，宇信科技发布投资者关系活动记录表，稳定币领域的政策突破与公司全球化发展战略高度契合，宇信从公司层面开始系统性布局，在既有海外业务基础上提供有力支撑，包括：近期正积极对接稳定币生态各环节的核心参与方，包括与发币方进行了深入接触、签署保密协议，重点围绕稳定币发行的全流程需求展开探讨，明确各方在发行过程中的具体职责、梳理可行的技术解决方案、整合各自的优势及资源等；与新加坡新兴技术热点地区的机构展开交流，探讨 RWA 代币化的具体实施路径，包括如何筛选合适的底层资产、设计合规的代币化方案，以及制定发行策略等；与中东当地特定闭环产业链公司进行交流，由于该产业需要闭环，涉及产业链上下游各环节，为稳定币提供了应用场景。通过稳定币区块链技术，可以实现产业链各环节交易透明度、构建贯穿全链条的支付体系等。

6. 项目动态


1）CICADA Finance 与 Metalpha 合作推出基于 USD1 的无质押杠杆打新工具。
2）Tether CEO：开源密码管理器 PearPass 正在进行测试并即将开源。
3）Nobitex 将开始分阶段恢复显示用户钱包余额。
4）消息人士：OpenAI 近期开始租用谷歌 TPU 芯片为 ChatGPT 等产品提供算力支持。
5）YAPYO 将于 6 月 30 日 21:00 开启代币预售，Top Yappers 可提前 30 分钟参与。
6）英国上市公司 Vinanz 拟更名为 London BTC Company。
7）ZachXBT：某用户疑似遭 Lazarus Group 攻击，损失约 320 万美元资产。
8）东南亚稳定币运营服务商 APACX 已加入 Circle Alliance Program。
9）CICADA Finance 与 Metalpha 合作推出基于 USD1 的无质押杠杆打新工具。

推荐阅读：

如需了解更多，请访问【MEXC 学院】获取深度分析。

热门文章

什么是 Aria Protocol？一文读懂首个将音乐 IP 版权代币化的 Web3 协议

什么是 Aria Protocol？一文读懂首个将音乐 IP 版权代币化的 Web3 协议

TL;DR1）Aria Protocol 通过将音乐版权转化为可交易的代币，让普通人也能投资此前仅限机构的 IP 资产。2）Aria Protocol 已筹集 1095 万美元，吸引超 4300 名投资者参与，由 Halborn 等机构完成安全审计。3）Aria Protocol 未来将支持可编程 IP，通过智能合约实现歌曲混音等衍生创作的自动化授权与收益分配。1. 什么是 Aria Protoc

掌握合约交易页面常用辅助功能，让你的合约交易更加得心应手

掌握合约交易页面常用辅助功能，让你的合约交易更加得心应手

在加密货币市场中，合约交易因其高杠杆、双向操作等特点，已经成为许多投资者提升资金利用率、把握市场机会的重要工具。为了帮助用户更高效地操作，MEXC 合约交易页面不仅提供了基础的下单功能，还配备了多种实用的辅助功能，涵盖仓位模式、通知提醒、快捷操作及数据展示等。本文将带您全面了解这些常用功能，帮助您在交易中更加得心应手。1.为什么要了解合约交易页面辅助功能？在现货交易中，投资者只能先买入再择机卖出；

合约爆仓相关常见问题专题汇总

合约爆仓相关常见问题专题汇总

1. 什么是强平？强平，即强制平仓，或称为爆仓，是指当平台自动关闭用户的仓位时发生的情况。在 MEXC 平台上，保证金比率是衡量用户仓位风险情况，是用户资产风险的指标。当保证金比率达到或超过 100% 时，系统将强制平仓用户的仓位。建议用户密切关注其保证金比率的变化，以避免被强平。2. 什么触发了 MEXC 的强平？MEXC 采用合理价格作为强平的触发标准。当合理价格达到强平价格时，强平机制将被触

如何使用 MEXC 闪兑限价交易

如何使用 MEXC 闪兑限价交易

闪兑限价功能允许用户在预设价格下进行资产兑换。当市场价格达到或优于您设定的限价时，系统将自动执行交易，让您在波动的市场中以理想价格完成兑换。关于 MEXC 闪兑交易，您可以通过阅读《什么是 MEXC 闪兑交易》了解更多详情。1. 如何使用 MEXC 闪兑限价交易1.1 Web步骤 1：进入闪兑限价页面打开并登录 MEXC 官网首页，在顶部导航栏【现货交易】中选择【闪兑】，点击【限价】进入闪兑限价页

热门加密动态

Tether Gold XAUT 是什么？

Tether Gold XAUT 是什么？

Tether Gold XAUT 简介Tether Gold XAUT 是一种完全由实物黄金支持的数字资产，结合了传统黄金的安全性与区块链技术的速度和灵活性。每个 XAUT 代币代表一盎司已分配的黄金，存放在安全、经审计的金库中。持有 XAUT 的投资者实际上拥有对实物黄金的数字权益，使交易、转移和追踪更加便捷，无需处理实物金条。Tether Gold XAUT 如何运作XAUT 代币以分配的实物

Tether Gold (XAUT) 与 PAX Gold (PAXG) 对比

Tether Gold (XAUT) 与 PAX Gold (PAXG) 对比

引言Tether Gold (XAUT) 和 PAX Gold (PAXG) 是两种领先的数字黄金资产，允许投资者以数字方式持有黄金。每个代币代表一盎司分配黄金，安全存放在经过审计的金库中。代币化黄金将传统黄金的内在价值与区块链技术结合，提供流动性、分割持有和即时交易，而无需处理实物黄金的物流问题。什么是 Tether Gold (XAUT)XAUT 是 Tether 发行的数字代币，完全由分配的

什么是 PAX Gold (PAXG)

什么是 PAX Gold (PAXG)

介绍PAX Gold (PAXG) 是一种黄金代币资产，使投资者能够以数字方式持有和交易黄金。每个 PAXG 代币都完全由一盎司分配的实物黄金支持，并存放在经过专业审计的金库中。持有 PAXG 的投资者可以获得黄金价格的敞口，而无需管理、存储或运输实物金条，使其成为现代交易和投资策略的实用解决方案。PAX Gold 如何运作每个 PAXG 代币代表真实、分配的黄金代币价格实时跟踪现货黄金市场代币可

XAUT 比 PAXG 更好吗？

XAUT 比 PAXG 更好吗？

介绍投资者常常比较 Tether Gold (XAUT) 和 PAX Gold (PAXG)，以判断哪种代币化黄金更适合自己的投资组合。两者都由已分配的实物黄金全额支持，可在数字平台交易，并实时跟踪现货金价。选择 XAUT 或 PAXG 取决于流动性、平台支持、投资策略以及个人对数字黄金持有偏好的因素。什么是 XAUTXAUT 是由 Tether 发行的代币化黄金，每个代币代表一盎司已分配的黄金，

相关文章

什么是 Aria Protocol？一文读懂首个将音乐 IP 版权代币化的 Web3 协议

什么是 Aria Protocol？一文读懂首个将音乐 IP 版权代币化的 Web3 协议

TL;DR1）Aria Protocol 通过将音乐版权转化为可交易的代币，让普通人也能投资此前仅限机构的 IP 资产。2）Aria Protocol 已筹集 1095 万美元，吸引超 4300 名投资者参与，由 Halborn 等机构完成安全审计。3）Aria Protocol 未来将支持可编程 IP，通过智能合约实现歌曲混音等衍生创作的自动化授权与收益分配。1. 什么是 Aria Protoc

什么是 Ethena？一文读懂加密原生合成美元协议的运作机制与投资价值

什么是 Ethena？一文读懂加密原生合成美元协议的运作机制与投资价值

TL;DR1）USDe 是合成美元而非法币稳定币：通过加密资产和对应的空头期货头寸支持，而非传统法币储备。2）Delta 对冲策略保持稳定：对持有的 BTC、ETH 等现货资产进行永续和交割期货对冲，维持价值稳定。3）sUSDe 提供收益机会：质押 USDe 可获得协议收益分配，2024 年平均年化收益率达 19%。4）多链部署广泛应用：已在 24 条区块链上部署，拥有庞大的用户基础和生态系统。5

什么是币安人生（BINANCELIFE）？从网络梗到加密现象的崛起之路

什么是币安人生（BINANCELIFE）？从网络梗到加密现象的崛起之路

TL;DR1）里程碑突破：币安人生（BINANCELIFE）成为历史上首个登陆币安平台的中文 Meme 币，打破了市场固有认知。2）惊人涨幅：币安人生（BINANCELIFE）诞生仅 3 天市值从零突破至 1.5 亿美元，上线币安 Alpha 后 1 小时涨幅达 2000%。3）文化现象：源自“苹果安卓论”网络梗，创造“开币安汽车，享币安人生”热门话题，获 CZ 亲自互动。4）生态影响：推动 BN

什么是 375ai（EAT）？全球首个去中心化边缘数据智能网络完整解析

什么是 375ai（EAT）？全球首个去中心化边缘数据智能网络完整解析

TL;DR1）去中心化边缘智能：375ai 构建了全球首个去中心化边缘数据智能网络，在数据源头进行实时AI处理和分析。2）双产品矩阵：通过 375EDGE 专业节点和 375GO 移动应用，覆盖从企业级到个人用户的完整数据采集场景。3）隐私优先设计：所有数据在边缘端匿名化处理，确保用户隐私安全的同时提供高质量数据洞察。4）EAT 代币激励：推出 EAT 代币空投计划，用户通过部署节点或使用应用贡献

注册MEXC账号
注册 & 获得高达10,000 USDT奖金