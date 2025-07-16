MEXC 每日要闻（6.30）｜USD1交易量创历史新高，热钱流向加密储备和相关股票





根据 MEXC 数据显示， ETH 现报 2509.99 USDT，24 小时涨幅 +3%。





























DefiLlama 数据，特朗普家族加密项目 World Liberty Financial 发行的美元稳定币 USD1 24 小时交易量达 12.5 亿美元，创历史新高。

















CoinGlass 加密衍生品风险指数（CDRI）是由 Coinglass 研究团队编制的加密衍生品市场风险强度指标，用于量化反映当前市场的杠杆使用程度、交易情绪热度和系统性爆仓风险。CDRI 是一个范围为 0–100 的标准化风险评分模型，数值越高，表示市场越接近过热或脆弱状态。

























据金十报道，香港特区政府财政司司长陈茂波 29 日发表网志称，金融科技在跨境贸易应用的潜力巨大，目标是解决跨境支付速度慢、成本高等长期存在的痛点，在支付领域更好地服务实体经济。而上周发布的《数字资产发展政策宣言 2.0》，四个支柱之一便是「推进应用场景及跨界别合作」，当中提到稳定币是在传统金融系统以外提供成本效益的替代方案，有潜力为支付及资本市场活动带来变革，包括跨境支付。稳定币的法例将在今年 8 月 1 日生效，特区政府及金融监管机构将致力营造有利的市场环境，配以必要的监管措施，推动发行人把稳定币应用推广至不同场景，助力解决企业经商及市民生活中的实质痛点。









Maeil Business Newpaper 报道，韩国央行主导的 CBDC 项目在第二轮测试前被暂停。由于参与试点项目的银行投诉增加，且关于引入韩元稳定币的讨论增加，因此决定暂停 CBDC 项目。目前韩国银行 KB Kookmin、Shinhan、Hana、Woori、NH Nonghyup、IBK Company、iM Bank、Suhyup 和 K-Bank 正参与主导银行部门稳定币发行的开放区块链和 DIDIA 项目，同时 Busan Bank、Gyeongnam Bank 和 Toss Bank 也考虑加入。













据 The ETF Store 总裁 Nate Geraci 发推表示，「美国证券交易委员会（SEC）本周将迎来对灰度数字大盘 ETF（GDLC）的最终审批截止日期，该基金持有 BTC、ETH、XRP、SOL 和 ADA。获批的可能性很高。一旦通过，随后或将陆续批准针对 XRP、SOL、ADA 等单一资产的现货 ETF。SEC 若批准 GDLC，还有一个额外好处可以作为将更多加密资产纳入 ETF 框架的试运行。目前 XRP、SOL 和 ADA 合计仅占 GDLC 持仓的不到 10%，这将是监管机构逐步接触其他加密资产的温和方式。」

















1）CICADA Finance 与 Metalpha 合作推出基于 USD1 的无质押杠杆打新工具。

2）Tether CEO：开源密码管理器 PearPass 正在进行测试并即将开源。

3）Nobitex 将开始分阶段恢复显示用户钱包余额。

4）消息人士：OpenAI 近期开始租用谷歌 TPU 芯片为 ChatGPT 等产品提供算力支持。

5）YAPYO 将于 6 月 30 日 21:00 开启代币预售，Top Yappers 可提前 30 分钟参与。

6）英国上市公司 Vinanz 拟更名为 London BTC Company。

7）ZachXBT：某用户疑似遭 Lazarus Group 攻击，损失约 320 万美元资产。

8）东南亚稳定币运营服务商 APACX 已加入 Circle Alliance Program。

