1. 市场信息纵览 根据 MEXC 数据显示，ETH 现报 2426.37 USDT，24 小时涨幅 +0.43%。 MEXC 平台 USDT 本位永续合约交易量前十的交易对热力图。 更多有关加密货币价格和宏观经济的信息，请点击【MEXC 市场】查看。 2. 行业数据分析 2.1 今日恐慌与贪婪指数降至65，仍处于「贪婪状态」 据 Alternative.me 数据，今日加密货币恐慌与贪婪指数降至
MEXC 每日要闻（6.27）｜美国加密政策与市场动态：Ripple 应对 SEC，PayPal 推动稳定币

2025年7月16日MEXC
1. 市场信息纵览


根据 MEXC 数据显示，ETH 现报 2426.37 USDT，24 小时涨幅 +0.43%。


MEXC 平台 USDT 本位永续合约交易量前十的交易对热力图


更多有关加密货币价格和宏观经济的信息，请点击【MEXC 市场】查看。

2. 行业数据分析


2.1 今日恐慌与贪婪指数降至65，仍处于「贪婪状态」


Alternative.me 数据，今日加密货币恐慌与贪婪指数降至65（昨日该指数为 74），表明市场仍处于“贪婪状态”。

2.2 数据：过去 24 小时全网爆仓 2.26 亿美元，多单爆仓 1.27 亿美元，空单爆仓 9873.56 万美元


Coinglass 数据，过去 24 小时全网爆仓 2.26 亿美元，多单爆仓 1.27 亿美元，空单爆仓 9873.56 万美元。其中比特币多单爆仓 1802.88 万美元，比特币空单爆仓 2841.60 万美元，以太坊多单爆仓 3564.50 万美元，以太坊空单爆仓 3815.97 万美元。

3. 行业要闻


3.1 Bo Hines：美国正在着手建设比特币战略储备基础设施


据加密记者 Eleanor Terrett 报道，美国总统数字资产顾问委员会执行董事 Bo Hines 确认，美国正在着手建设比特币战略储备基础设施。他指出，尽管特朗普在今年 3 月发布的行政命令并未强制财政部公布当前美国政府所持有比特币的报告，但美国政府可能会选择公开发布。他还补充说，美国政府「非常倾向」于通过预算中性的方式增加比特币持有量。

3.2 美参议院银行委员会主席：加密市场结构法案将于 9 月 30 日前完成


CoinDesk 报道，美国参议院银行委员会主席 Tim Scott 表示，加密市场结构法案将于 9 月 30 日前完成。这一时间表晚于特朗普总统期望的 8 月国会休会前完成的目标，但早于参议员 Cynthia Lummis 此前预测的年底前完成。

4. 市场热门


4.1 Dinari 获得美国经纪自营商注册，将提供代币化股票


路透社报道，提供基于区块链的美国股票的初创公司 Dinari 已为其子公司获得美国经纪自营商注册，该公司表示，此举使其成为美国首个获得此类批准的代币化股票平台。 Dinari 能够通过区块链技术向美国投资者提供股票交易服务，Dinari 表示，其经纪自营商实体将于下个季度开始运营。Dinari 的代币化股票（称为 dShares）已通过 Coinbase 的 Base 区块链网络等去中心化金融平台提供，但仅供美国以外的用户使用。

4.2 彭博 ETF 分析师：Bitwise 已为其现货 Dogecoin 和 Aptos 提交修订后的 S-1 文件


据彭博高级 ETF 分析师 Eric Balchunas 发文表示，Bitwise 已为其现货 Dogecoin ETF 和现货 Aptos ETF 提交了修订后的 S-1 文件。Eric Balchunas 称，「这是一个好兆头，表明该公司已获得美国证券交易委员会 (SEC) 的批准，并且与其他现货 ETF 的审批同步。」

4.3 Ripple 首席法务官回应上诉申请被驳回，强调 XRP 非证券法律地位不变


Ripple 首席法务官 Stuart Alderoty 针对「美国法官已驳回 Ripple 和美 SEC 提出的暂停上诉申请」评论称，「这样一来，球又回到了我们的手中。法院给了我们两个选择：驳回我们对历史性机构销售调查结果的上诉，或者继续上诉。敬请关注。无论如何，XRP 不属于证券的法律地位都不会改变。与此同时，一切照旧。」

5. 项目动态


1）Bakkt 向美 SEC 提交 10 亿美元募资计划，拟将使用收益购买比特币等加密货币。
2）CUDIS 发布第二季空投规则，第二季将于 7 月底开始持续 6 个月。
3）Web3 钱包 Zerion 集成 Solana 网络。
4）Sol 财库公司 Upexi 计划通过链上发行平台 Opening Bell 将其股票代币化。
5）Synaptogenix 将更名为 TAO Synergies，建立 TAO 战略储备。
6）Spark：向 Cookie Snaps 排名前 500 的用户分发 500 万 SPK 空投，查询已开放。
7）Fuel Labs 创始工程师 Rodrigo Araújo 加入 Plasma 担任协议工程团队负责人。
8）PayPal CEO：正在为客户创造真正的稳定币用例。
9）LayerZero 实现 FAFO 升级，EVM 单节点超 100 万 TPS 性能同时降低成本。
10）游戏工作室 Lineup Games 集成 Sui 区块链。

6. 项目融资信息


1）YZi Labs 宣布投资去中心化娱乐平台 MEET48。
2）华兴资本进军 Web3，将投入 1 亿美元发展相关业务及投资加密资产。
3）AI 可信身份网络 Trusta.AI 完成新一轮融资。
4）私募股权代币化平台 Jarsy 完成 500 万美元 pre-seed 轮融资，由 Breyer Capital 领投。
5）Web3+AI 项目 Inference Labs 完成 630 万美元融资，DACM 等参投。

推荐阅读：

如需了解更多，请访问【MEXC 学院】获取深度分析。

热门文章

什么是 Aria Protocol？一文读懂首个将音乐 IP 版权代币化的 Web3 协议

什么是 Aria Protocol？一文读懂首个将音乐 IP 版权代币化的 Web3 协议

TL;DR1）Aria Protocol 通过将音乐版权转化为可交易的代币，让普通人也能投资此前仅限机构的 IP 资产。2）Aria Protocol 已筹集 1095 万美元，吸引超 4300 名投资者参与，由 Halborn 等机构完成安全审计。3）Aria Protocol 未来将支持可编程 IP，通过智能合约实现歌曲混音等衍生创作的自动化授权与收益分配。1. 什么是 Aria Protoc

掌握合约交易页面常用辅助功能，让你的合约交易更加得心应手

掌握合约交易页面常用辅助功能，让你的合约交易更加得心应手

在加密货币市场中，合约交易因其高杠杆、双向操作等特点，已经成为许多投资者提升资金利用率、把握市场机会的重要工具。为了帮助用户更高效地操作，MEXC 合约交易页面不仅提供了基础的下单功能，还配备了多种实用的辅助功能，涵盖仓位模式、通知提醒、快捷操作及数据展示等。本文将带您全面了解这些常用功能，帮助您在交易中更加得心应手。1.为什么要了解合约交易页面辅助功能？在现货交易中，投资者只能先买入再择机卖出；

合约爆仓相关常见问题专题汇总

合约爆仓相关常见问题专题汇总

1. 什么是强平？强平，即强制平仓，或称为爆仓，是指当平台自动关闭用户的仓位时发生的情况。在 MEXC 平台上，保证金比率是衡量用户仓位风险情况，是用户资产风险的指标。当保证金比率达到或超过 100% 时，系统将强制平仓用户的仓位。建议用户密切关注其保证金比率的变化，以避免被强平。2. 什么触发了 MEXC 的强平？MEXC 采用合理价格作为强平的触发标准。当合理价格达到强平价格时，强平机制将被触

如何使用 MEXC 闪兑限价交易

如何使用 MEXC 闪兑限价交易

闪兑限价功能允许用户在预设价格下进行资产兑换。当市场价格达到或优于您设定的限价时，系统将自动执行交易，让您在波动的市场中以理想价格完成兑换。关于 MEXC 闪兑交易，您可以通过阅读《什么是 MEXC 闪兑交易》了解更多详情。1. 如何使用 MEXC 闪兑限价交易1.1 Web步骤 1：进入闪兑限价页面打开并登录 MEXC 官网首页，在顶部导航栏【现货交易】中选择【闪兑】，点击【限价】进入闪兑限价页

热门加密动态

Tether Gold XAUT 是什么？

Tether Gold XAUT 是什么？

Tether Gold XAUT 简介Tether Gold XAUT 是一种完全由实物黄金支持的数字资产，结合了传统黄金的安全性与区块链技术的速度和灵活性。每个 XAUT 代币代表一盎司已分配的黄金，存放在安全、经审计的金库中。持有 XAUT 的投资者实际上拥有对实物黄金的数字权益，使交易、转移和追踪更加便捷，无需处理实物金条。Tether Gold XAUT 如何运作XAUT 代币以分配的实物

Tether Gold (XAUT) 与 PAX Gold (PAXG) 对比

Tether Gold (XAUT) 与 PAX Gold (PAXG) 对比

引言Tether Gold (XAUT) 和 PAX Gold (PAXG) 是两种领先的数字黄金资产，允许投资者以数字方式持有黄金。每个代币代表一盎司分配黄金，安全存放在经过审计的金库中。代币化黄金将传统黄金的内在价值与区块链技术结合，提供流动性、分割持有和即时交易，而无需处理实物黄金的物流问题。什么是 Tether Gold (XAUT)XAUT 是 Tether 发行的数字代币，完全由分配的

什么是 PAX Gold (PAXG)

什么是 PAX Gold (PAXG)

介绍PAX Gold (PAXG) 是一种黄金代币资产，使投资者能够以数字方式持有和交易黄金。每个 PAXG 代币都完全由一盎司分配的实物黄金支持，并存放在经过专业审计的金库中。持有 PAXG 的投资者可以获得黄金价格的敞口，而无需管理、存储或运输实物金条，使其成为现代交易和投资策略的实用解决方案。PAX Gold 如何运作每个 PAXG 代币代表真实、分配的黄金代币价格实时跟踪现货黄金市场代币可

XAUT 比 PAXG 更好吗？

XAUT 比 PAXG 更好吗？

介绍投资者常常比较 Tether Gold (XAUT) 和 PAX Gold (PAXG)，以判断哪种代币化黄金更适合自己的投资组合。两者都由已分配的实物黄金全额支持，可在数字平台交易，并实时跟踪现货金价。选择 XAUT 或 PAXG 取决于流动性、平台支持、投资策略以及个人对数字黄金持有偏好的因素。什么是 XAUTXAUT 是由 Tether 发行的代币化黄金，每个代币代表一盎司已分配的黄金，

相关文章

什么是 Aria Protocol？一文读懂首个将音乐 IP 版权代币化的 Web3 协议

什么是 Aria Protocol？一文读懂首个将音乐 IP 版权代币化的 Web3 协议

TL;DR1）Aria Protocol 通过将音乐版权转化为可交易的代币，让普通人也能投资此前仅限机构的 IP 资产。2）Aria Protocol 已筹集 1095 万美元，吸引超 4300 名投资者参与，由 Halborn 等机构完成安全审计。3）Aria Protocol 未来将支持可编程 IP，通过智能合约实现歌曲混音等衍生创作的自动化授权与收益分配。1. 什么是 Aria Protoc

什么是 Ethena？一文读懂加密原生合成美元协议的运作机制与投资价值

什么是 Ethena？一文读懂加密原生合成美元协议的运作机制与投资价值

TL;DR1）USDe 是合成美元而非法币稳定币：通过加密资产和对应的空头期货头寸支持，而非传统法币储备。2）Delta 对冲策略保持稳定：对持有的 BTC、ETH 等现货资产进行永续和交割期货对冲，维持价值稳定。3）sUSDe 提供收益机会：质押 USDe 可获得协议收益分配，2024 年平均年化收益率达 19%。4）多链部署广泛应用：已在 24 条区块链上部署，拥有庞大的用户基础和生态系统。5

什么是币安人生（BINANCELIFE）？从网络梗到加密现象的崛起之路

什么是币安人生（BINANCELIFE）？从网络梗到加密现象的崛起之路

TL;DR1）里程碑突破：币安人生（BINANCELIFE）成为历史上首个登陆币安平台的中文 Meme 币，打破了市场固有认知。2）惊人涨幅：币安人生（BINANCELIFE）诞生仅 3 天市值从零突破至 1.5 亿美元，上线币安 Alpha 后 1 小时涨幅达 2000%。3）文化现象：源自“苹果安卓论”网络梗，创造“开币安汽车，享币安人生”热门话题，获 CZ 亲自互动。4）生态影响：推动 BN

什么是 375ai（EAT）？全球首个去中心化边缘数据智能网络完整解析

什么是 375ai（EAT）？全球首个去中心化边缘数据智能网络完整解析

TL;DR1）去中心化边缘智能：375ai 构建了全球首个去中心化边缘数据智能网络，在数据源头进行实时AI处理和分析。2）双产品矩阵：通过 375EDGE 专业节点和 375GO 移动应用，覆盖从企业级到个人用户的完整数据采集场景。3）隐私优先设计：所有数据在边缘端匿名化处理，确保用户隐私安全的同时提供高质量数据洞察。4）EAT 代币激励：推出 EAT 代币空投计划，用户通过部署节点或使用应用贡献

