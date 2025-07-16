MEXC 每日要闻（6.26）｜美国 SEC 讨论加密监管新规，USDT 或成为新的“购买美股”方式





根据 MEXC 数据显示， BTC 现报 107808.58 USDT，24 小时涨幅 +0.43%。

































注：恐慌指数阈值为 0-100，包含指标：波动性（25%）＋市场交易量（25%）＋社交媒体热度（15%）＋市场调查（15%）＋比特币在整个市场中的比例（10%）＋谷歌热词分析（10%）。









Coinglass 数据，过去 24 小时全网爆仓 2.09 亿美元，多单爆仓 9265.39 万美元，空单爆仓 1.16 亿美元。其中 比特币 多单爆仓 1092.12 万美元，比特币空单爆仓 6188.07 万美元， 以太坊 多单爆仓 3109.75 万美元，以太坊空单爆仓 2021.72 万美元。





此外，最近 24 小时，全球共有 77765 人被爆仓，最大单笔爆仓单发生在Binance - BTCUSDT 价值 336.77 万美元。













BiyaPay 分析师观点：监管机构正在发出一个强烈的信号，加密资产与美国股市的未来融合。这意味着使用 USDT 投资美国股票的途径将更加合规和具有流动性，使普通投资者能够享受跨资产、跨市场的投资机会。

























若监管批准，该合资公司有望于今年底或明年初正式上线。项目团队目前正考虑两种发行模式：其一为信托模式，即先将客户资金独立信托后再发行稳定币；其二为存款代币模式，将稳定币与银行存款直接挂钩。









Bloomberglaw 报道，前私募巨头黑石集团交易撮合者与稳定币龙头 Tether 联合创始人正联手筹建一支规模达 10 亿美元的上市加密基金，旨在构建多元化数字资产组合。据知情人士透露，该基金通过双方支持的 SPAC（特殊目的收购公司）M3-Brigade Acquisition V Corp.进行募资，计划配置比特币、以太坊及 Solana 等多类加密资产，据悉目前募资仍在进行中，包括 10 亿美元目标在内的具体细节仍可能调整。













The Block 报道，周三在比特币政策研究所小组讨论中，有人询问 SEC 是否会批准实物申购与赎回机制及是否「即将实现」。委员 Hester Peirce 表示，「这些（表格）目前正在审核中。所以我认为，在某个时候，实物申购与赎回机制肯定会到来。我无法预先判断，但我们听说有很多公司对此很感兴趣。」









华尔街日报 报道，Republic 计划将 SpaceX 等公司的潜在敞口进行代币化， SpaceX 和其他公司的代币最初将根据公司股票在二级市场的交易方式进行定价，合格投资者可以在二级市场交易这些公司的股票。其能够提供代币的部分原因是 2012 年《乔布斯法案》中的一项条款，该条款允许美国私营公司发行证券，并每年从散户投资者那里筹集高达 500 万美元。Republic 表示，它将是这些代币发行公司，而该公司向代币持有者保证，如果 SpaceX 的普通股上市或被购买，代币持有者将获得任何上涨的报酬。

















1）Sahara AI 发布 Agent Builder 与 AI Marketplace 公测，开启 AI 构建与资产化新阶段。

2）WLFI：代币转账功能即将开放，相关更新即将公布。

3）Fragmetric 推出 FRAG 代币，首轮空投分配 10% 予社区。

4）zkLend 停止项目运营，剩余资金将用于用户补偿。

5）Tether CEO：公司 2025 年底或将成为最大的比特币矿企。

6）Backpack 将于 7 月 3 日启动第二季积分活动。

7）WOOFi Pro 与「Orderly x Kaito 排行榜」达成合作，助力 Orderly Yapper 活动。

8）Lido V3 Testnet-2 已上线。

9）AEON 与 Ripple 达成合作，支持 RLUSD 用于消费。

10）HashKey Chain 将发放首期积分奖励，回馈早期支持用户。









1）密码学公司 Zama 完成 5700 万美元 B 轮融资，Pantera Capital 等领投。

2）Bluebird Mining 获约 272 万美元融资，一半用于建立比特币储备战略。

3）DePIN 与企业级云平台 dKloud 完成 315 万美元融资，Animoca Brands 等参投。

4）预测市场 Kalshi 以 20 亿美元估值完成 1.85 亿美元融资，Paradigm 领投。







