1. 市场信息纵览 根据 MEXC 数据显示，BTC 现报 107808.58 USDT，24 小时涨幅 +0.43%。 MEXC 平台 USDT 本位永续合约交易量前十的交易对热力图。 更多有关加密货币价格和宏观经济的信息，请点击【MEXC 市场】查看。 2. 行业数据分析 2.1 加密恐慌指数升至74，市场处于“贪婪”状态 据 Alternative 数据，今日加密货币恐慌与贪婪指数升至 741. 市场信息纵览 根据 MEXC 数据显示，BTC 现报 107808.58 USDT，24 小时涨幅 +0.43%。 MEXC 平台 USDT 本位永续合约交易量前十的交易对热力图。 更多有关加密货币价格和宏观经济的信息，请点击【MEXC 市场】查看。 2. 行业数据分析 2.1 加密恐慌指数升至74，市场处于“贪婪”状态 据 Alternative 数据，今日加密货币恐慌与贪婪指数升至 74
新手学院/市场洞察/其他/MEXC 每日要...购买美股”方式

MEXC 每日要闻（6.26）｜美国 SEC 讨论加密监管新规，USDT 或成为新的“购买美股”方式

初阶
2025年7月16日MEXC
0m
#行业热门
比特币
BTC$106,249.24+4.07%
DeFi
DEFI$0.000851+9.38%
以太坊
ETH$3,602.94+4.93%
MemeCore
M$2.49538+3.34%
Blockstreet
BLOCK$0.01924+2.83%

1. 市场信息纵览


根据 MEXC 数据显示，BTC 现报 107808.58 USDT，24 小时涨幅 +0.43%。


MEXC 平台 USDT 本位永续合约交易量前十的交易对热力图


更多有关加密货币价格和宏观经济的信息，请点击【MEXC 市场】查看。

2. 行业数据分析


2.1 加密恐慌指数升至74，市场处于“贪婪”状态


Alternative 数据，今日加密货币恐慌与贪婪指数升至 74（昨日为 66），市场处于「贪婪」状态。上周平均指数为 57。

注：恐慌指数阈值为 0-100，包含指标：波动性（25%）＋市场交易量（25%）＋社交媒体热度（15%）＋市场调查（15%）＋比特币在整个市场中的比例（10%）＋谷歌热词分析（10%）。

2.2 数据：过去 24 小时全网爆仓 2.09 亿美元，多单爆仓 9265.39 万美元，空单爆仓 1.16 亿美元


Coinglass 数据，过去 24 小时全网爆仓 2.09 亿美元，多单爆仓 9265.39 万美元，空单爆仓 1.16 亿美元。其中比特币多单爆仓 1092.12 万美元，比特币空单爆仓 6188.07 万美元，以太坊多单爆仓 3109.75 万美元，以太坊空单爆仓 2021.72 万美元。

此外，最近 24 小时，全球共有 77765 人被爆仓，最大单笔爆仓单发生在Binance - BTCUSDT 价值 336.77 万美元。

3. 行业分析师观点


3.1 BiyaPay 分析师：美国 SEC 讨论加密监管新规，USDT 会成为新的“购买美股”方式吗？


BiyaPay 分析师观点：监管机构正在发出一个强烈的信号，加密资产与美国股市的未来融合。这意味着使用 USDT 投资美国股票的途径将更加合规和具有流动性，使普通投资者能够享受跨资产、跨市场的投资机会。

4. 行业要闻


4.1 美国国会围绕 GENIUS 法案单独通过还是打包推进展开博弈


Crypto In America 报道，美国国会山正围绕加密货币立法策略展开激烈博弈。各方正在讨论 GENIUS 法案是否应与市场结构法案打包推进，还是单独通过。部分行业巨头如 Coinbase 和 a16z 支持打包通过，但 DeFi 社区更倾向于先推动 GENIUS 法案快速落地。与此同时，参议院多位共和党议员则倾向于先单独通过 GENIUS 法案。当前各方意见尚未统一，立法前景仍存不确定性。

4.2 韩国八大银行筹建合资公司拟发行韩元稳定币，正探讨两种发行模式


据韩国《经济评论》报道，韩国八家主要银行正在筹备成立合资公司，计划发行韩元稳定币。参与机构包括国民银行、新韩银行、友利银行、农协银行、韩国产业银行、水协银行、花旗银行韩国分行及渣打银行韩国分行。该项目由银行联合开放区块链与去中心化标识符协会、韩国金融电信与清算院共同推进，目前仍在就底层基础设施进行讨论。

若监管批准，该合资公司有望于今年底或明年初正式上线。项目团队目前正考虑两种发行模式：其一为信托模式，即先将客户资金独立信托后再发行稳定币；其二为存款代币模式，将稳定币与银行存款直接挂钩。

4.3 Tether联创拟筹建10亿美元加密基金并打造BTC、ETH等多元加密货币储备


Bloomberglaw 报道，前私募巨头黑石集团交易撮合者与稳定币龙头 Tether 联合创始人正联手筹建一支规模达 10 亿美元的上市加密基金，旨在构建多元化数字资产组合。据知情人士透露，该基金通过双方支持的 SPAC（特殊目的收购公司）M3-Brigade Acquisition V Corp.进行募资，计划配置比特币、以太坊及 Solana 等多类加密资产，据悉目前募资仍在进行中，包括 10 亿美元目标在内的具体细节仍可能调整。

5. 市场热门


5.1 美 SEC 委员：加密 ETF 实物申购与赎回机制相关申请正在审核中


The Block 报道，周三在比特币政策研究所小组讨论中，有人询问 SEC 是否会批准实物申购与赎回机制及是否「即将实现」。委员 Hester Peirce 表示，「这些（表格）目前正在审核中。所以我认为，在某个时候，实物申购与赎回机制肯定会到来。我无法预先判断，但我们听说有很多公司对此很感兴趣。」

5.2 Republic 计划将 SpaceX 等公司的股票进行代币化


华尔街日报报道，Republic 计划将 SpaceX 等公司的潜在敞口进行代币化，SpaceX 和其他公司的代币最初将根据公司股票在二级市场的交易方式进行定价，合格投资者可以在二级市场交易这些公司的股票。其能够提供代币的部分原因是 2012 年《乔布斯法案》中的一项条款，该条款允许美国私营公司发行证券，并每年从散户投资者那里筹集高达 500 万美元。Republic 表示，它将是这些代币发行公司，而该公司向代币持有者保证，如果 SpaceX 的普通股上市或被购买，代币持有者将获得任何上涨的报酬。

5.3 拟将加密货币当作房贷抵押品，美住房监管主管要求“两房”做好准备


当地时间周三，美国联邦住房金融署（FHFA）署长 Pulte 在社交媒体上发文：“经过深入研究，并遵循特朗普总统将美国打造成‘加密货币之都’的愿景，今天我下令房利美和房地美着手准备，将加密货币列为抵押贷款申请的认定资产。”这一指令标志着美国政府支持企业在评估抵押贷款资质的资产审核标准上可能迎来重大转变，同时也与特朗普政府推动加密货币在美国普及的既定目标一脉相承。

6. 项目动态


1）Sahara AI 发布 Agent Builder 与 AI Marketplace 公测，开启 AI 构建与资产化新阶段。
2）WLFI：代币转账功能即将开放，相关更新即将公布。
3）Fragmetric 推出 FRAG 代币，首轮空投分配 10% 予社区。
4）zkLend 停止项目运营，剩余资金将用于用户补偿。
5）Tether CEO：公司 2025 年底或将成为最大的比特币矿企。
6）Backpack 将于 7 月 3 日启动第二季积分活动。
7）WOOFi Pro 与「Orderly x Kaito 排行榜」达成合作，助力 Orderly Yapper 活动。
8）Lido V3 Testnet-2 已上线。
9）AEON 与 Ripple 达成合作，支持 RLUSD 用于消费。
10）HashKey Chain 将发放首期积分奖励，回馈早期支持用户。

7. 项目融资信息


1）密码学公司 Zama 完成 5700 万美元 B 轮融资，Pantera Capital 等领投。
2）Bluebird Mining 获约 272 万美元融资，一半用于建立比特币储备战略。
3）DePIN 与企业级云平台 dKloud 完成 315 万美元融资，Animoca Brands 等参投。
4）预测市场 Kalshi 以 20 亿美元估值完成 1.85 亿美元融资，Paradigm 领投。

推荐阅读：

如需了解更多，请访问【MEXC 学院】获取深度分析。

热门文章

什么是 Aria Protocol？一文读懂首个将音乐 IP 版权代币化的 Web3 协议

什么是 Aria Protocol？一文读懂首个将音乐 IP 版权代币化的 Web3 协议

TL;DR1）Aria Protocol 通过将音乐版权转化为可交易的代币，让普通人也能投资此前仅限机构的 IP 资产。2）Aria Protocol 已筹集 1095 万美元，吸引超 4300 名投资者参与，由 Halborn 等机构完成安全审计。3）Aria Protocol 未来将支持可编程 IP，通过智能合约实现歌曲混音等衍生创作的自动化授权与收益分配。1. 什么是 Aria Protoc

掌握合约交易页面常用辅助功能，让你的合约交易更加得心应手

掌握合约交易页面常用辅助功能，让你的合约交易更加得心应手

在加密货币市场中，合约交易因其高杠杆、双向操作等特点，已经成为许多投资者提升资金利用率、把握市场机会的重要工具。为了帮助用户更高效地操作，MEXC 合约交易页面不仅提供了基础的下单功能，还配备了多种实用的辅助功能，涵盖仓位模式、通知提醒、快捷操作及数据展示等。本文将带您全面了解这些常用功能，帮助您在交易中更加得心应手。1.为什么要了解合约交易页面辅助功能？在现货交易中，投资者只能先买入再择机卖出；

合约爆仓相关常见问题专题汇总

合约爆仓相关常见问题专题汇总

1. 什么是强平？强平，即强制平仓，或称为爆仓，是指当平台自动关闭用户的仓位时发生的情况。在 MEXC 平台上，保证金比率是衡量用户仓位风险情况，是用户资产风险的指标。当保证金比率达到或超过 100% 时，系统将强制平仓用户的仓位。建议用户密切关注其保证金比率的变化，以避免被强平。2. 什么触发了 MEXC 的强平？MEXC 采用合理价格作为强平的触发标准。当合理价格达到强平价格时，强平机制将被触

如何使用 MEXC 闪兑限价交易

如何使用 MEXC 闪兑限价交易

闪兑限价功能允许用户在预设价格下进行资产兑换。当市场价格达到或优于您设定的限价时，系统将自动执行交易，让您在波动的市场中以理想价格完成兑换。关于 MEXC 闪兑交易，您可以通过阅读《什么是 MEXC 闪兑交易》了解更多详情。1. 如何使用 MEXC 闪兑限价交易1.1 Web步骤 1：进入闪兑限价页面打开并登录 MEXC 官网首页，在顶部导航栏【现货交易】中选择【闪兑】，点击【限价】进入闪兑限价页

热门加密动态

Tether Gold XAUT 是什么？

Tether Gold XAUT 是什么？

Tether Gold XAUT 简介Tether Gold XAUT 是一种完全由实物黄金支持的数字资产，结合了传统黄金的安全性与区块链技术的速度和灵活性。每个 XAUT 代币代表一盎司已分配的黄金，存放在安全、经审计的金库中。持有 XAUT 的投资者实际上拥有对实物黄金的数字权益，使交易、转移和追踪更加便捷，无需处理实物金条。Tether Gold XAUT 如何运作XAUT 代币以分配的实物

Tether Gold (XAUT) 与 PAX Gold (PAXG) 对比

Tether Gold (XAUT) 与 PAX Gold (PAXG) 对比

引言Tether Gold (XAUT) 和 PAX Gold (PAXG) 是两种领先的数字黄金资产，允许投资者以数字方式持有黄金。每个代币代表一盎司分配黄金，安全存放在经过审计的金库中。代币化黄金将传统黄金的内在价值与区块链技术结合，提供流动性、分割持有和即时交易，而无需处理实物黄金的物流问题。什么是 Tether Gold (XAUT)XAUT 是 Tether 发行的数字代币，完全由分配的

什么是 PAX Gold (PAXG)

什么是 PAX Gold (PAXG)

介绍PAX Gold (PAXG) 是一种黄金代币资产，使投资者能够以数字方式持有和交易黄金。每个 PAXG 代币都完全由一盎司分配的实物黄金支持，并存放在经过专业审计的金库中。持有 PAXG 的投资者可以获得黄金价格的敞口，而无需管理、存储或运输实物金条，使其成为现代交易和投资策略的实用解决方案。PAX Gold 如何运作每个 PAXG 代币代表真实、分配的黄金代币价格实时跟踪现货黄金市场代币可

XAUT 比 PAXG 更好吗？

XAUT 比 PAXG 更好吗？

介绍投资者常常比较 Tether Gold (XAUT) 和 PAX Gold (PAXG)，以判断哪种代币化黄金更适合自己的投资组合。两者都由已分配的实物黄金全额支持，可在数字平台交易，并实时跟踪现货金价。选择 XAUT 或 PAXG 取决于流动性、平台支持、投资策略以及个人对数字黄金持有偏好的因素。什么是 XAUTXAUT 是由 Tether 发行的代币化黄金，每个代币代表一盎司已分配的黄金，

相关文章

什么是 Aria Protocol？一文读懂首个将音乐 IP 版权代币化的 Web3 协议

什么是 Aria Protocol？一文读懂首个将音乐 IP 版权代币化的 Web3 协议

TL;DR1）Aria Protocol 通过将音乐版权转化为可交易的代币，让普通人也能投资此前仅限机构的 IP 资产。2）Aria Protocol 已筹集 1095 万美元，吸引超 4300 名投资者参与，由 Halborn 等机构完成安全审计。3）Aria Protocol 未来将支持可编程 IP，通过智能合约实现歌曲混音等衍生创作的自动化授权与收益分配。1. 什么是 Aria Protoc

什么是 Ethena？一文读懂加密原生合成美元协议的运作机制与投资价值

什么是 Ethena？一文读懂加密原生合成美元协议的运作机制与投资价值

TL;DR1）USDe 是合成美元而非法币稳定币：通过加密资产和对应的空头期货头寸支持，而非传统法币储备。2）Delta 对冲策略保持稳定：对持有的 BTC、ETH 等现货资产进行永续和交割期货对冲，维持价值稳定。3）sUSDe 提供收益机会：质押 USDe 可获得协议收益分配，2024 年平均年化收益率达 19%。4）多链部署广泛应用：已在 24 条区块链上部署，拥有庞大的用户基础和生态系统。5

什么是币安人生（BINANCELIFE）？从网络梗到加密现象的崛起之路

什么是币安人生（BINANCELIFE）？从网络梗到加密现象的崛起之路

TL;DR1）里程碑突破：币安人生（BINANCELIFE）成为历史上首个登陆币安平台的中文 Meme 币，打破了市场固有认知。2）惊人涨幅：币安人生（BINANCELIFE）诞生仅 3 天市值从零突破至 1.5 亿美元，上线币安 Alpha 后 1 小时涨幅达 2000%。3）文化现象：源自“苹果安卓论”网络梗，创造“开币安汽车，享币安人生”热门话题，获 CZ 亲自互动。4）生态影响：推动 BN

什么是 375ai（EAT）？全球首个去中心化边缘数据智能网络完整解析

什么是 375ai（EAT）？全球首个去中心化边缘数据智能网络完整解析

TL;DR1）去中心化边缘智能：375ai 构建了全球首个去中心化边缘数据智能网络，在数据源头进行实时AI处理和分析。2）双产品矩阵：通过 375EDGE 专业节点和 375GO 移动应用，覆盖从企业级到个人用户的完整数据采集场景。3）隐私优先设计：所有数据在边缘端匿名化处理，确保用户隐私安全的同时提供高质量数据洞察。4）EAT 代币激励：推出 EAT 代币空投计划，用户通过部署节点或使用应用贡献

注册MEXC账号
注册 & 获得高达10,000 USDT奖金