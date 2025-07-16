MEXC 每日要闻（6.25）｜稳定币未能通过「三大关键测试」，恐难成为未来货币体系的主体

1. 市场信息纵览 根据 MEXC 数据显示，ETH 现报 2451.38 USDT，24 小时涨幅 +0.16%。 MEXC 平台 USDT 本位永续合约交易量前十的交易对热力图。 更多有关加密货币价格和宏观经济的信息，请点击【MEXC 市场】查看。 2. 行业数据分析 2.1 数据：过去 24 小时全网爆仓 1.81 亿 美元，多单爆仓 7281.49 万，空单爆仓 1.08 亿 据 Coin1. 市场信息纵览 根据 MEXC 数据显示，ETH 现报 2451.38 USDT，24 小时涨幅 +0.16%。 MEXC 平台 USDT 本位永续合约交易量前十的交易对热力图。 更多有关加密货币价格和宏观经济的信息，请点击【MEXC 市场】查看。 2. 行业数据分析 2.1 数据：过去 24 小时全网爆仓 1.81 亿 美元，多单爆仓 7281.49 万，空单爆仓 1.08 亿 据 Coin
1. 市场信息纵览


根据 MEXC 数据显示，ETH 现报 2451.38 USDT，24 小时涨幅 +0.16%。


MEXC 平台 USDT 本位永续合约交易量前十的交易对热力图


更多有关加密货币价格和宏观经济的信息，请点击【MEXC 市场】查看。

2. 行业数据分析


2.1 数据：过去 24 小时全网爆仓 1.81 亿 美元，多单爆仓 7281.49 万，空单爆仓 1.08 亿


Coinglass 数据，过去 24 小时全网爆仓 1.81 亿美元，多单爆仓 7281.49 万，空单爆仓 1.08 亿。其中比特币多单爆仓 902.32 万 美元，比特币空单爆仓 2335.17 万 美元，以太坊多单爆仓 2971.69 万美元，以太坊空单爆仓 3548.08 万美元。

此外，最近 24 小时，全球共有 76178 人被爆仓，最大单笔爆仓单发生在Binance - BTCUSDT 价值 265.29 万美元。

3. 行业分析师观点


3.1 交易员 Eugene：中东事件已结束，市场重回下行趋势，短期采取多 BTC 空山寨策略


交易员 Eugene 在社交平台发文表示，目前已清仓所有多单（除部分 BTC 外），并开始做空部分山寨币。他认为，中东局势的影响已告一段落，市场整体趋势依然偏弱。

他指出，BTC 从 99,000 至 106,000 美元的反弹已完成，市场将回归此前的运行节奏。在当前阶段，他将采取“多 BTC、空山寨”的交易策略应对后市。

4. 行业要闻


4.1 国际清算银行：稳定币未能通过「三大关键测试」，很难成为未来货币体系的主体


The Block 报道，国际清算银行（BIS）发布报告称，稳定币未能通过「三大关键测试」，这些测试是使其成为货币体系支柱的必要条件，其中包括唯一性、弹性和完整性。「未来货币体系中，稳定币等创新将扮演何种角色仍有待观察，但稳定币在三个理想的货币特征方面表现不佳，因此很难成为未来货币体系的主体。」但同时其表示，稳定币确实具备一些优势，如可编程性、匿名性和易于访问。此外，其「技术属性意味着它们可能提供更低的成本和更快的交易速度」，尤其在跨境支付方面。

4.2 国泰君安国际获香港证监会批准提供加密等虚拟资产交易服务


国泰君安国际（1788.HK）于 6 月 24 日正式获香港证监会批准，将现有证券交易牌照升级为可提供虚拟资产交易服务及相关意见。升级后，客户可直接在其平台交易比特币、以太币等加密货币及泰达币等稳定币。国泰君安国际由此成为首家提供全方位虚拟资产相关交易服务的香港中资券商，服务范围涵盖虚拟资产交易、咨询及相关产品发行与分销。该公司近年来持续拓展虚拟资产业务，包括推出虚拟资产 ETF 结构性产品、开展交易平台代理业务及数码债券发行等，积极助力香港构建国际虚拟资产中心。

4.3 美国参议院银行委员会发布「全面市场结构立法原则」，旨在为数字资产监管提供指引


美国参议院银行委员会公告，参议院银行委员会主席 Tim Scott、数字资产小组委员会主席 Cynthia Lummis、参议员 Bill Hagerty 和参议员 Thom Tillis 发布了一套制定市场结构立法的原则，这些原则将指导主席 Tim Scott 及其同事就法案文本与行业参与者、法律和学术专家以及政府利益相关者进行讨论和谈判。市场结构原则指出，立法应明确界定数字资产的法律地位，应在法规中明确区分数字资产证券和数字资产商品，并考虑现有法律，提供可预测性、增强的法律精确性和急需的监管确定性；监管机构应明确划分管辖权；立法应该承认并非所有分布式账本技术都应受到美国证券交易委员会和商品期货交易委员会的监管。

5. 市场热门


5.1 纽交所为 Truth Social 比特币和以太坊 ETF 提交 19b-4 申请文件


纽约证券交易所 Arca 已向美国证券交易委员会（SEC）提交 19b-4 申请文件，拟根据第 8.201-E 条款申请上市并交易 Truth Social Bitcoin and Ethereum ETF, B.T.的基金份额。该产品将同时追踪比特币与以太坊价格表现，后续仍待 SEC 审查通过。

5.2 美 SEC 推迟对 21Shares 现货波卡 ETF 的审议


美国证券交易委员会（SEC）推迟 21Shares 现货波卡 ETF 的审议。

5.3 纽交所代表与加密资产监管工作组会面，讨论加密监管相关问题


SEC 备忘录显示，纽约证券交易所代表团于 6 月 24 日与加密资产监管工作组进行会面，讨论加密资产监管相关问题。出席会议的纽交所代表包括总法律顾问 Jaime Klima、首席产品官 Jon Herrick、副总法律顾问 Patrick Troy 和首席监管官 Tony Frouge。

会议议题主要围绕三个方面：促进公平竞争环境，强调市场参与者之间的平等性，避免对类似资产和实体采用不同的监管制度；讨论代币化股票的交易考虑因素及促进此类交易的结构；探讨加密货币交易所交易产品，包括加密现货 ETF 的通用上市标准以及其他潜在加密货币基础交易产品的监管处理方式。

5.4 Flashnet 将推出其首个完全受监管的比特币稳定币 USDB


非托管比特币交易平台 Flashnet 将推出其首个完全受监管的比特币稳定币 USDB。USDB 将由 Brale 发行，Magic Eden 作为其分销合作伙伴。

6. 项目动态


1）DeFi Dev Corp 将启动 WIF 验证者节点，计划与社区分享 WIF 质押奖励。
2）二层区块链 Codex 现已支持原生 USDC。
3）Matter Labs 发布了基于 RISC-V 的新型零知识证明器 “Airbender”。
4）Ledger 将推出无需 KYC 的 Recovery Key 卡片，可存储和恢复 24 个助记词。
5）Fuel Network 基金会完成 75 万美元的 FUEL 代币回购。
6）Sahara AI 公布代币经济模型，8.15% 用于空投。
7）Aptos Labs 与 Jump Crypto 将联合推出去中心化热存储网络 Shelby。
8）去中心化 AI 协议 Prime Intellect 发布开放推理数据集和行星级合成数据生成运行模型 SYNTHETIC-2。
9）万事达卡与 Chainlink 达成合作，集成 Chainlink 的互操作性协议。
10）Strategy 正式推出 AI 数据管理解决方案 Strategy Mosaic。

7. 项目融资信息


1）DeFi 基础设施公司 Yield.xyz 完成 500 万美元战略轮融资。
2）链上大宗商品衍生品交易所 Sphinx 完成 200 万美元 Pre-Seed 轮融资。
3）Nano Labs 签署 5 亿美元可转换票据私募融资，用于 BNB 战略储备。
4）Canton 开发商 Digital Asset 完成 1.35 亿美元战略轮融资。

