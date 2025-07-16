MEXC 每日要闻（6.24）｜中东冲突缓和大盘迎来反弹，以太坊最高突破 2400 USDT





受中东冲突缓和影响，大盘反弹回升，以太坊价格突破至 2438 USDT。根据 MEXC 数据显示， ETH 现报 2396.4 USDT。





























CoinMarketCap 数据显示，恐慌与贪婪指数已从 37 回升至 47，市场情绪偏向中性。













Coinglass 数据，过去 24 小时全网爆仓 4.80 亿美元，多单爆仓 1.15 亿，空单爆仓 3.65 亿。其中比特币多单爆仓 2864.98 万美元，比特币空单爆仓 1.25 亿美元，以太坊多单爆仓 3982.07 万美元，以太坊空单爆仓 1.12 亿美元。 此外，最近 24 小时，全球共有 131969 人被爆仓，最大单笔爆仓单发生在 Binance - BTCUSDT 价值 1214.23 万美元。









Real Vision 创始人 Raoul Pal 发推表示，比特币 90% 的价格波动是由流动性驱动，而纳斯达克 100 指数（NDX）的这个比例是 97%。其余部分则由市场接受度（即应用普及程度）的影响所致。代币或股票的相对表现几乎完全取决于可验证的网络效应（即市场接受度或应用普及程度）。





























链上分析师 @arndxt_xo 发文指出，比特币当前处于类似 2025 年 2 月的“非关联窗口期”，价格横盘于 100 – 108 K 区间，BTC 价格走势暂未与宏观流动性同步，但历史数据显示，全球主要央行 M2 货币供应量变化方向在 80% 情况下领先 BTC 表现。





M2 同比增速已由负转正，叠加美联储多位官员暗示最早 7 月降息，FOMC 点阵图亦支持年内降息一次。技术结构上，BTC 已确认金叉，周线趋势仍在；若突破 108 K，有望上探 133 K。若流动性持续改善并迎来政策转向，Q4 或成 BTC 上行动能关键窗口。

















根据 SoSoValue 数据，截至美东时间 2025 年 6 月 23 日，上周全球上市公司（不包含挖矿公司）配置比特币的单周总净流入 1.98 亿美元。其中，Strategy（原 MicroStrategy） 连续 11 周持续增持，上周投入 2,600 万美元，以 105,856 的价格增持 245 枚 BTC，总持仓达到 592,345 枚 BTC。日本上市公司 Metaplanet 上周投入 1.18 亿美元，以 106,408 的价格增持 1,111 枚 BTC，总持仓达到 11,111 枚 BTC。





另有 4 家上市公司在上周加入 BTC 新增购买行列，总计买入 5,382 万美元。其中，美国医疗公司 Prenetics 初次建立比特币储备，首次购买花费 2,000 万美元，以 106,712 的价格增持 187.4 枚；法国 Web3 服务公司 Blockchain Group 花费 1960 万美元，以 107,484 的价格增持 182 枚，总持仓量达到 1,653 枚 BTC；英国数字广告公司 The Smarter Web 花费 1,089 万美元，以 104,451 的价格增持 104.3 枚，总持仓量达到 346.6 枚 BTC；日本服装公司 ANAP 花费 333 万美元，以 106,790 的价格增持 31.2 枚，总持仓量达到 184.7 枚 BTC。





这些新进者来自法国、英国、日本和美国四个国家，涵盖多个行业，显示出越来越多非传统加密企业正在加速将比特币纳入其资产负债表，将比特币作为战略储备的公司呈现出「行业广谱化、地域多元化」的趋势。根据 SoSoValue 统计，持有超过 100 枚比特币的非挖矿上市公司数量上升到 21 家。





截至发稿，统计中的全球上市公司（不含挖矿公司）合计持有比特币总量为 655,520 枚 BTC，当前市场价值约为 663 亿美元，占比特币流通市值的 3.3%。









CoinDesk 报道，挪威工党政府近日宣布计划对使用高耗能工作量证明 (PoW) 系统的新建加密货币挖矿数据中心实施临时禁令，该措施预计将于 2025 年秋季生效。挪威数字化部长 Karianne Tung 表示：「加密货币挖矿极为耗电，却几乎不能为当地社区创造就业和收入。」





她强调，此举反映了政府「尽可能限制挪威境内加密货币挖矿」的明确意图。尽管挪威拥有丰富的可再生水电资源，长期以来吸引了寻求低成本清洁能源的比特币矿工，但监管机构认为这些持续高容量的电力资源应更好地用于制造业、供暖或 AI 数据处理等领域。













5G/4G 物联网半导体与模组开发商和供应商 Sequans Communications S.A. （纽交所代码：SQNS）宣布启动比特币金库战略，将比特币作为核心资产配置之一，并计划与 Swan Bitcoin 合作开展管理。为此，Sequans 将通过私募融资筹集约 3.84 亿美元，包括 1.95 亿美元股票及 1.89 亿美元可转债，预计将于 7 月 1 日完成交易。









美国德克萨斯州正式拨款 1000 万美元用于购买比特币，成为首个设立官方比特币储备并实际拨款的州。相关储备将独立于州财政管理，且依据配套法案 HB 4488 ，所持比特币不得计入一般财政收入。相比之下，亚利桑那州和新罕布什尔州虽已授权类似储备，但尚未实际拨款。

























1）Nexus 现已在美国、中国大陆等地开启测试网 III。

2）NEWT 公布代币经济学，10% 用于初始空投和社区奖励。

3）Nano Labs 计划申请港币及离岸人民币稳定币业务牌照。

4）Mango Network 公布 MGO 代币经济学，10% 将用于测试网及主网空投。

5）由 Y Combinator 孵化的美元钱包虚拟账户 Karsa 已上线。

6）GOAT Network 发布 BitVM3 升级方案，以推动比特币原生 ZK Rollup 迈向实用化。

7）稳定币运营商 APACX 与 Polygon 达成合作以拓展 PHT 应用范围。

8）Plasma 提醒参与存款用户需在 Sonar 上完成 KYC/KYB。

9）DeFi Development 股票将通过 Kraken 上链交易。









1）基于 MegaETH 的 DEX GTE 完成 1500 万美元 A 轮融资，Paradigm 领投。

2）ECD 汽车设计公司获 5 亿美元融资，将启动比特币财库策略。

3）DeFi 公司 Blueprint Finance 完成 950 万美元融资，Polychain Capital 领投，YZi Labs 参投。

4）DeFi 基础设施公司 Veda 完成 1800 万美元融资，CoinFund 领投。

5）Eyenovia 完成 5000 万美元私募，已购买超过 100 万枚 HYPE 代币。

6）链游开发商 Endless Clouds 完成 625 万美元融资并推出代币 END。

7）前 SpaceX 高管创立的加密平台 Stackup 完成 420 万美元种子轮融资。

8）KindlyMD 和 Nakamoto 获 5150 万美元 PIPE 融资以支持比特币战略储备。







