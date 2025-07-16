1. 市场信息纵览 市场或预期中东冲突影响短暂，比特币反弹最高超过 10.1 万美元后回落，现报 100996.37 USDT。 MEXC 平台 USDT 本位永续合约交易量前十的交易对热力图。 更多有关加密货币价格和宏观经济的信息，请点击【MEXC 市场】查看。 2. 行业数据分析 2.1 数据：过去 12 小时全网爆仓 5.59 亿美元，多单爆仓 4.52 亿美元 据 Coinglass 数据1. 市场信息纵览 市场或预期中东冲突影响短暂，比特币反弹最高超过 10.1 万美元后回落，现报 100996.37 USDT。 MEXC 平台 USDT 本位永续合约交易量前十的交易对热力图。 更多有关加密货币价格和宏观经济的信息，请点击【MEXC 市场】查看。 2. 行业数据分析 2.1 数据：过去 12 小时全网爆仓 5.59 亿美元，多单爆仓 4.52 亿美元 据 Coinglass 数据
MEXC 每日要闻（6.23）｜比特币今晨反弹突破10.1万美元，市场或预期中东冲突影响短暂

1. 市场信息纵览


市场或预期中东冲突影响短暂，比特币反弹最高超过 10.1 万美元后回落，现报 100996.37 USDT。


MEXC 平台 USDT 本位永续合约交易量前十的交易对热力图


更多有关加密货币价格和宏观经济的信息，请点击【MEXC 市场】查看。

2. 行业数据分析


2.1 数据：过去 12 小时全网爆仓 5.59 亿美元，多单爆仓 4.52 亿美元


Coinglass 数据，过去 12 小时全网爆仓约 5.59 亿美元，多单爆仓 4.52 亿美元，空单爆仓 1.07 亿美元。其中比特币爆仓 2.23 亿美元，以太坊爆仓 1.56 亿美元。

3. 行业分析师观点


3.1 分析师：比特币需求正在放缓，潜在支撑区域为92,000美元附近


CryptoQuant 研究主管 Julio Moreno 表示，比特币需求在经历一段加速上涨、价格接近 112,000 美元之后，正在出现降温迹象。现货需求仍在增长，但增速已经放缓，目前低于历史趋势。巨鲸和 ETF 的比特币购买量已经减半。新增投资者的需求也在下降。在期货市场，投资者近期选择获利了结，并开始建立新的空头头寸。如果需求持续疲软，比特币可能会在 92,000 美元附近寻得支撑，该价位对应交易者的链上实际成本价，是牛市期间的典型支撑区。如果此支撑失效，下一个支撑位可能在 81,000 美元，接近交易者链上实际成本价的下轨。


3.2 Arthur Hayes：市场的疲软将会过去，比特币避险资产地位毋庸置疑


6 月 23 日，BitMEX 联合创始人 Arthur Hayes 在社交媒体发文表示，货币印钞机正在为履行其爱国职责而加速运转。当前市场的疲软将会过去，比特币将毫无疑问地展现其作为避险资产的地位。

4. 行业要闻


4.1 德克萨斯州州长签署 HB 4488 法案，将州比特币储备作为永久基金进行保护


Crypto Briefing 报道，德克萨斯州州长 Greg Abbott 通过了众议院第 4488 号法案（HB 4488），该法案旨在保护特定的州政府资金，包括在州财政之外创建的任何比特币储备，不被纳入一般收入。该法案豁免了该储备基金和其他专项基金在 2025 年自动解散的义务。

德克萨斯州州长 Greg Abbott 尚未就参议院第 21 号法案（SB21）做出决定。该法案将授权德克萨斯州投资市值至少达到 5000 亿美元的比特币及其他加密资产。目前，只有比特币符合这一门槛。

Greg Abbott 必须在 6 月 22 日 之前签署或否决 SB21，该法案于 6 月 1 日提交给他。由于该法案是在立法会议即将结束时提交的，根据德克萨斯州法律，他必须在休会后 20 天内采取行动。

5. 市场热门


5.1 韩国支付服务提供商 Kakao 已注册与稳定币业务相关的商标


据《首尔经济日报》报道，韩国支付服务提供商 Kakao Pay 已注册与稳定币业务相关的商标。该公司于 6 月 17 日向韩国专利局申请了 18 项商标权，这些商标将 KRW（韩元符号）与代表 Kakao Pay 的 K 和 P 等字母组合，如 KRWKP、KWRP 和 KPKRW 等，这些商标被归类为虚拟资产金融交易、电子转账和中介业务等领域。Kakao Pay 表示，其「尚未确定具体计划」，但解释称「这是为了稳定币业务提前注册商标权」。

6. 项目动态


1）市场消息：OKX 考虑在美国进行 IPO。
2）UpTop.meme：推出 「真实用户补偿计划」，对经链上真实用户地址提供额外空投奖励。
3）Nexus Testnet III 将于 6 月 24 日启动。
4）Negentropy Capital 宣布解散，剩余资金及项目额度即将清算。
5）Web3 安全协议 Hacken：VET 的以太坊和 BSC 桥接暂停。
6）消息人士：Revolut 正探索自有稳定币发行计划。
7）Cointelegraph 前端疑遭黑客篡改并发布虚假空投信息，请谨慎操作。

如需了解更多，请访问【MEXC 学院】获取深度分析。

