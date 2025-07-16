MEXC 每日要闻（6.20）｜比特币交易量降至 18 个月低点，以太坊或迎来牛市突破？





根据 MEXC 数据显示，过去一日中 ETH 24 小时涨幅为 +1.51%，现报 2530.63 USDT。





























The Block 报道，比特币网络交易活动已降至 18 个月以来的最低水平，7 天移动平均交易量上周跌至 316,000 笔，目前略微回升至约 350,000 笔。这一数字与 2024 年中期比特币原生协议应用高峰时期的每日 70 万笔交易形成鲜明对比。





交易量急剧下降反映了围绕 Runes 和 Ordinals 等比特币原生协议的投机活动冷却。这些曾为比特币带来类似以太坊应用功能的协议，现已逐渐淡出主流关注，交易者兴趣转向其他更原生支持此类活动的区块链生态系统。









主要事件：

过去 30 天内， 比特币 ETF 净流入增加了 128,000 $BTC，创下 2024 年以来最大机构累积波。

Binance 鲸鱼账户单日存款从 23 亿美元激增至 45.9 亿美元，反映高净值投资者的信心增强。

比特币 的库存流量比（Stock-to-Flow）飙升至 212 万，增长 133.34%，强化了比特币稀缺性的叙事。

交易量数据显示，大额交易（100 万美元至 1000 万美元）增长 5.35%，而小额交易（1 美元至 10 美元）下降 38.26%，表明鲸鱼掌控市场流动性。

比特币 NVT 比率升至 824，显示市值增长快于交易量，可能短期内存在过热迹象，但结合 ETF 流入和鲸鱼持仓，更多体现战略性持有。

短期持有者减少，长期持有者增加，市场结构趋于稳健。





潜在影响：

机构资金和鲸鱼的积极布局，配合供应紧缩和长期持有行为，支持比特币的牛市动力。

尽管存在短期过热风险，但整体结构性因素表明比特币有望迎来宏观驱动的上涨行情。

SoSoValue 提示，机构资本可能成为推动比特币持续上涨的关键催化剂。













以太坊 正处于潜在的突破前夕，开放利息达到创纪录的 348 亿美元，显示衍生品交易者的积极布局和投机兴趣激增。同时，机构资金流入加速，上周净流入超过 5 亿美元，表明散户和机构投资者的信心增强。分析师 TedPillows 指出，以太坊当前走势与比特币 2017-2021 年的牛市周期高度相似，经历了大幅回调后可能迎来新一轮爆发。若 ETH 成功突破 4000 美元阻力位，或将开启类似比特币 1190% 涨幅的牛市阶段。整体技术面稳健，市场保持谨慎乐观。













据韩国 Fnnews 报道，韩国金融服务委员会（FSC）在国务规划委员会工作报告中，就新政府承诺落实计划发表声明称，计划于今年下半年推出虚拟资产现货交易所交易基金（ETF），并将完善稳定币的监管体系。韩国金融服务委员会将考虑金融市场与虚拟资产市场联动的风险、对实体经济的影响以及投资者的利益，制定下半年推出虚拟资产现货 ETF 的方案。该委员会计划制定引入虚拟资产现货 ETF 的基准，并完善设立、保管、运营、评估等相关基础设施以及投资者保护机制。





韩国金融服务委员会还在推进有关虚拟资产上市和披露、业务运营以及不正当行为调查和处罚的第二阶段立法，旨在建立与稳定币相关的法规来保护用户。









Cybernews 研究团队披露，包含苹果、谷歌、Facebook 等在线服务提供商的 160 亿条登录凭证遭泄露，其中仅单个数据库最大记录量就达 35 亿条。研究人员发现这些数据主要通过未加密的 Elasticsearch 或对象存储实例暴露，泄露数据包含信息窃取恶意程序窃取的访问令牌、会话 cookie 及账户元数据。





目前数据原始持有者身份尚未明确，但研究人员确认部分数据库可能归属网络犯罪组织。攻击者可能利用泄露凭证发起针对性账户接管，尤其针对托管钱包或关联邮箱的平台。安全专家建议用户立即更新密码、启用双因素认证，并避免在非安全数字环境存储恢复短语。













据 CoinDesk 报道，支付卡巨头 Visa 已将其稳定币业务扩展至中东欧、中东和非洲地区，并与非洲加密货币交易平台 Yellow Card 建立了战略合作伙伴关系。在 5 月，Visa 还投资了基于稳定币的支付公司 BVNK。









Arkham 在 X 平台发文表示，贝莱德在今年 6 月份已经购买价值超过 7.5 亿美元的 ETH，并且没有进行出售。









Cointelegraph 报道，亚利桑那州的比特币储备法案 HB 2324 在经过重新审议动议后，于参议院以 16-14 的投票结果获得通过，现已提交至众议院。该法案允许亚利桑那州利用从刑事没收中查获的数字资产，建立一个数字资产储备金。









以太坊联合创始人 Vitalik 在社交媒体上发布内容“以太坊的牛市论点：数字石油、价值存储和数字经济的全球储备资产”。该推文转发自以太坊生态商务拓展和营销公司 Etherealize 此前发布的的相关内容，但 Vitalik 将原本推文配图中的“以太坊数字石油”形象改为“以太坊牛”形象。









2）Aster：Spectra 第一阶段已结束，6 月 22 日停止积分分配。

3）Alchemy Pay：计划于今年第四季度推出 Alchemy Chain 并发行自有稳定币。

4）X CEO：用户很快就能在 X 平台上投资或交易，X「将被打造为」超级应用。

5）Hyperwave 推出收益型代币 hwHLP。

6）DeFiTuna 将于 7 月进行 TGE，空投已进行快照。

7）Arbitrum 已上线 Pectra 升级。

8）Fetch 基金会将回购价值 5000 万美元的 FET 代币。

9）DragonSwap 准备发行 DRG 代币，其年化交易量突破 10 亿美元。

10）Magic Newton 基金会：下周将发布 NEWT 代币经济学及披露信息。









1）Project Eleven 完成 600 万美元融资，Variant Fund 和 Quantonation 共同领投。

2）模块化区块链生态系统 Units Network 完成 1000 万美元融资，Nimbus Capital 领投。







