MEXC 每日要闻（6.20）｜比特币交易量降至 18 个月低点，以太坊或迎来牛市突破？

1. 市场信息纵览


根据 MEXC 数据显示，过去一日中 ETH 24 小时涨幅为 +1.51%，现报 2530.63 USDT。


MEXC 平台 USDT 本位永续合约交易量前十的交易对热力图


更多有关加密货币价格和宏观经济的信息，请点击【MEXC 市场】查看。

2. 行业数据分析


2.1 比特币交易量降至 18 个月低点，Runes 和 Ordinals 热度消退


The Block 报道，比特币网络交易活动已降至 18 个月以来的最低水平，7 天移动平均交易量上周跌至 316,000 笔，目前略微回升至约 350,000 笔。这一数字与 2024 年中期比特币原生协议应用高峰时期的每日 70 万笔交易形成鲜明对比。

交易量急剧下降反映了围绕 Runes 和 Ordinals 等比特币原生协议的投机活动冷却。这些曾为比特币带来类似以太坊应用功能的协议，现已逐渐淡出主流关注，交易者兴趣转向其他更原生支持此类活动的区块链生态系统。

2.2 2024 年以来最大机构资金浪潮推动比特币宏观上涨潜力


主要事件：
  • 过去 30 天内，比特币 ETF 净流入增加了 128,000 $BTC，创下 2024 年以来最大机构累积波。
  • Binance 鲸鱼账户单日存款从 23 亿美元激增至 45.9 亿美元，反映高净值投资者的信心增强。
  • 比特币的库存流量比（Stock-to-Flow）飙升至 212 万，增长 133.34%，强化了比特币稀缺性的叙事。
  • 交易量数据显示，大额交易（100 万美元至 1000 万美元）增长 5.35%，而小额交易（1 美元至 10 美元）下降 38.26%，表明鲸鱼掌控市场流动性。
  • 比特币 NVT 比率升至 824，显示市值增长快于交易量，可能短期内存在过热迹象，但结合 ETF 流入和鲸鱼持仓，更多体现战略性持有。
  • 短期持有者减少，长期持有者增加，市场结构趋于稳健。

潜在影响：
  • 机构资金和鲸鱼的积极布局，配合供应紧缩和长期持有行为，支持比特币的牛市动力。
  • 尽管存在短期过热风险，但整体结构性因素表明比特币有望迎来宏观驱动的上涨行情。
  • SoSoValue 提示，机构资本可能成为推动比特币持续上涨的关键催化剂。

3. 行业分析师观点


3.1 以太坊开放利息创新高，或迎来类似比特币的牛市突破


以太坊正处于潜在的突破前夕，开放利息达到创纪录的 348 亿美元，显示衍生品交易者的积极布局和投机兴趣激增。同时，机构资金流入加速，上周净流入超过 5 亿美元，表明散户和机构投资者的信心增强。分析师 TedPillows 指出，以太坊当前走势与比特币 2017-2021 年的牛市周期高度相似，经历了大幅回调后可能迎来新一轮爆发。若 ETH 成功突破 4000 美元阻力位，或将开启类似比特币 1190% 涨幅的牛市阶段。整体技术面稳健，市场保持谨慎乐观。

4. 行业要闻


4.1 韩国 FSC 计划下半年推出虚拟资产现货 ETF


据韩国 Fnnews 报道，韩国金融服务委员会（FSC）在国务规划委员会工作报告中，就新政府承诺落实计划发表声明称，计划于今年下半年推出虚拟资产现货交易所交易基金（ETF），并将完善稳定币的监管体系。韩国金融服务委员会将考虑金融市场与虚拟资产市场联动的风险、对实体经济的影响以及投资者的利益，制定下半年推出虚拟资产现货 ETF 的方案。该委员会计划制定引入虚拟资产现货 ETF 的基准，并完善设立、保管、运营、评估等相关基础设施以及投资者保护机制。

韩国金融服务委员会还在推进有关虚拟资产上市和披露、业务运营以及不正当行为调查和处罚的第二阶段立法，旨在建立与稳定币相关的法规来保护用户。

4.2 苹果、谷歌等服务逾 160 亿条登录凭证遭泄露，或对加密货币持有者造成影响


Cybernews 研究团队披露，包含苹果、谷歌、Facebook 等在线服务提供商的 160 亿条登录凭证遭泄露，其中仅单个数据库最大记录量就达 35 亿条。研究人员发现这些数据主要通过未加密的 Elasticsearch 或对象存储实例暴露，泄露数据包含信息窃取恶意程序窃取的访问令牌、会话 cookie 及账户元数据。

目前数据原始持有者身份尚未明确，但研究人员确认部分数据库可能归属网络犯罪组织。攻击者可能利用泄露凭证发起针对性账户接管，尤其针对托管钱包或关联邮箱的平台。安全专家建议用户立即更新密码、启用双因素认证，并避免在非安全数字环境存储恢复短语。

5. 市场热门


5.1 Visa 将稳定币业务拓展至欧洲、中东和非洲地区


据 CoinDesk 报道，支付卡巨头 Visa 已将其稳定币业务扩展至中东欧、中东和非洲地区，并与非洲加密货币交易平台 Yellow Card 建立了战略合作伙伴关系。在 5 月，Visa 还投资了基于稳定币的支付公司 BVNK。

5.2 Arkham：6月贝莱德已买入价值超7.5亿美元的ETH


Arkham 在 X 平台发文表示，贝莱德在今年 6 月份已经购买价值超过 7.5 亿美元的 ETH，并且没有进行出售。

5.3 亚利桑那州比特币储备法案HB 2324在参议院通过


Cointelegraph 报道，亚利桑那州的比特币储备法案 HB 2324 在经过重新审议动议后，于参议院以 16-14 的投票结果获得通过，现已提交至众议院。该法案允许亚利桑那州利用从刑事没收中查获的数字资产，建立一个数字资产储备金。

5.4 Vitalik配合营销公司Etherealize发布“以太坊牛市论点”内容


以太坊联合创始人 Vitalik 在社交媒体上发布内容“以太坊的牛市论点：数字石油、价值存储和数字经济的全球储备资产”。该推文转发自以太坊生态商务拓展和营销公司 Etherealize 此前发布的的相关内容，但 Vitalik 将原本推文配图中的“以太坊数字石油”形象改为“以太坊牛”形象。

6. 项目动态


1）io.net 上线总网络收益模块。
2）Aster：Spectra 第一阶段已结束，6 月 22 日停止积分分配。
3）Alchemy Pay：计划于今年第四季度推出 Alchemy Chain 并发行自有稳定币。
4）X CEO：用户很快就能在 X 平台上投资或交易，X「将被打造为」超级应用。
5）Hyperwave 推出收益型代币 hwHLP。
6）DeFiTuna 将于 7 月进行 TGE，空投已进行快照。
7）Arbitrum 已上线 Pectra 升级。
8）Fetch 基金会将回购价值 5000 万美元的 FET 代币。
9）DragonSwap 准备发行 DRG 代币，其年化交易量突破 10 亿美元。
10）Magic Newton 基金会：下周将发布 NEWT 代币经济学及披露信息。

7. 项目融资信息


1）Project Eleven 完成 600 万美元融资，Variant Fund 和 Quantonation 共同领投。
2）模块化区块链生态系统 Units Network 完成 1000 万美元融资，Nimbus Capital 领投。

如需了解更多，请访问【MEXC 学院】获取深度分析。

