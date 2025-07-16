MEXC 每日要闻（6.19）｜美联储继续维持利率不变，货币政策仍需要“适度限制”经济





根据 MEXC 数据显示，过去一日中 BTC 24 小时涨幅为 -0.09%，现报 104697.28 USDT。





























据 Coinglass 数据，过去 24 小时全网爆仓 2.24 亿美元，多单爆仓 1.47 亿，空单爆仓 7730.48 万。其中 比特币 多单爆仓 3155.01 万美元，比特币空单爆仓 1497.25 万美元， 以太坊 多单爆仓 3560.65 万美元，以太坊空单爆仓 2901.19 万美元。 此外，最近 24 小时，全球共有 95726 人被爆仓，最大单笔爆仓单发生在 Binance - BTCUSDT 价值 127.63 万美元。













CoinDesk 分析师和特许市场技术专家 Omkar Godbole 表示，当前比特币价格已回落至 50 日简单移动平均线（SMA），该均线在本月已两次提供支撑并推动价格反弹。因此，本次对均线的再次测试为多头提供了确立趋势的机会——让 50 日均线成为新一轮上涨的跳板。反之，若 50 日均线支撑失守，则可能引发更强劲的抛压，导致价格跌破 10 万美元关口。





从盘面来看，空头力量似乎占据上风。近期从 50 日均线反弹的力度逐渐减弱：6 月 5 日首次测试均线时，比特币从 10.05 万美元反弹超 1 万美元；而 6 月 17 日第二次测试时，反弹幅度仅从 10.3 万美元升至 10.9 万美元。过去一周形成的十字星蜡烛图也显示，在 10 万美元上方多头动能已显疲态。要重振短期看涨前景，比特币需要放量突破 11 万美元关键阻力位。

















美联储主席鲍威尔在新闻发布会上表示，鉴于通胀现状，仍需要货币政策对经济施加一些限制。目前的利率水平不是很高。当前的政策可以说是适度、或者中度收紧，现在可能更倾向于“适度限制性”的。他补充道：“如果你看看当前的经济表现，就会发现，它的表现并不像是在经历‘非常紧缩的货币政策’。”









美国财政部长贝森特发推表示，「加密货币不会对美元构成威胁。事实上，稳定币可以巩固美元的霸权地位。数字资产是当今世界上最重要的现象之一，但长期以来却被各国政府忽视。本届政府致力于将美国打造为数字资产创新的中心，而《GENIUS 法案》使我们距离这一目标更近了一步。」









据记者 Eleanor Terrett 在 X 平台表示，美国众议院正考虑将市场结构立法 CLARITY 法案与稳定币法案 GENIUS 法案并行推进，以配合特朗普设定的 8 月立法截止期。













据官方公告，Coinbase 宣布推出"Coinbase Payments"，是一套为电商平台打造的稳定币支付方案，支持全天候、即时的 USDC 交易，基于 Base 构建。该解决方案允许平台为商家提供全球范围内的即时 USDC 支付，无需处理区块链复杂性。Coinbase Payments 已与 Shopify 达成合作，为其数百万商家提供 USDC 支付功能，无需额外设置。该产品包含三层架构：面向消费者的 Stablecoin Checkout、面向商家的 Ecommerce Engine 和负责链上执行的 Commerce Payments Protocol。









据 Cointelegraph 报道，俄亥俄州“Bitcoin Rights”法案 HB 116 已以 68 票对 26 票的结果在众议院获得通过，下一步将提交参议院审议。









纳斯达克上市医疗健康公司 Prenetics Global 宣布通过 Kraken 交易所完成首批 2000 万美元比特币投资，共购入 187.42 枚 BTC，均价 106, 712 美元，该公司表示已获董事会批准继续增持，目标成为全球持有比特币最多的医疗企业之一。









英格兰银行审慎政策执行董事 David Bailey 称，英国计划于 2026 年前推出更严格的银行加密资产敞口监管规则，以维护金融稳定。该提案将采纳巴塞尔委员会建议，可能将比特币等高波动性资产敞口限制在 1% 以内。Bailey 在伦敦表示，当前阶段对银行加密风险采取更保守做法更为合适。









1）Nobitex：技术团队主动转出热钱包资产，以保护用户。

2）OpenAI 创始人透露 GPT-5 或将于今夏发布。

3）消息人士：FalconX 已就上市事宜展开初步洽谈，最快或于今年进行 IPO。

4）Magic Newton 基金会：下周将发布 NEWT 代币经济学及披露信息。

5）Polygon 联创及部分团队分拆成立独立零知识项目 ZisK。

6）DragonSwap 准备发行 DRG 代币，其年化交易量突破 10 亿美元。

7）Pudgy Penguins 在 TON 上推出 P2E 游戏 Pengu Clash。

8）Warden 将把代币 WARD 供应量的 2.5% 分配给 KaitoAl 生态。

9）Plume：将在近期内发布进入美国市场的公告。

10）Ethena Labs 与 Securitize 和 BlackRock 合作推出 USDtb 流动性智能合约。









1）比特币生态 DeFi 协议 BitVault 完成 200 万美元种子轮融资，GSR、Gemini 等参投。

2）Base 链游戏启动平台 Uptopia 完成 400 万美元融资，Pantera Capital 领投。

3）比特小鹿已完成 3.3 亿美元可转债发行，资金将用于 SEALMINER 矿机研发及数据中心扩建。

4）TON 生态 EVM 区块链 TAC 获得 1150 万美元资金。

5）Compute Labs 与 NexGen Cloud 共建公共金库，首期筹集 100 万美元。

6）区块链对战卡牌游戏 Wildcard 完成 900 万美元融资，Arbitrum Gaming Ventures 和 Paradigm 共同领投。

7）Coinbase 前工程师创立的 Nook 完成 250 万美元融资。

8）比特币生态 DeFi 协议 BitVault 完成 200 万美元种子轮融资。

9）游戏启动平台 Uptopia 完成 400 万美元融资，Pantera Capital 领投。

10）稳定币跨境支付基础设施 SaturnX 完成 300 万美元种子轮融资，White Star Capital 领投。



