1. 市场信息纵览 根据 MEXC 数据显示，过去一日中 BTC 24 小时涨幅为 -0.09%，现报 104697.28 USDT。 MEXC 平台 USDT 本位永续合约交易量前十的交易对热力图。 更多有关加密货币价格和宏观经济的信息，请点击【MEXC 市场】查看。 2. 行业数据分析 2.1 过去 24 小时全网爆仓 2.24 亿美元，多单爆仓 1.47 亿，空单爆仓 7730.48 万 据
MEXC 每日要闻（6.19）｜美联储继续维持利率不变，货币政策仍需要"适度限制"经济

2025年7月16日
1. 市场信息纵览


根据 MEXC 数据显示，过去一日中 BTC 24 小时涨幅为 -0.09%，现报 104697.28 USDT。


MEXC 平台 USDT 本位永续合约交易量前十的交易对热力图


更多有关加密货币价格和宏观经济的信息，请点击【MEXC 市场】查看。

2. 行业数据分析


2.1 过去 24 小时全网爆仓 2.24 亿美元，多单爆仓 1.47 亿，空单爆仓 7730.48 万


据 Coinglass 数据，过去 24 小时全网爆仓 2.24 亿美元，多单爆仓 1.47 亿，空单爆仓 7730.48 万。其中比特币多单爆仓 3155.01 万美元，比特币空单爆仓 1497.25 万美元，以太坊多单爆仓 3560.65 万美元，以太坊空单爆仓 2901.19 万美元。 此外，最近 24 小时，全球共有 95726 人被爆仓，最大单笔爆仓单发生在 Binance - BTCUSDT 价值 127.63 万美元。

3. 行业分析师观点


3.1 分析师：比特币重新测试50日均线 ，若失守恐跌破10万美元


CoinDesk 分析师和特许市场技术专家 Omkar Godbole 表示，当前比特币价格已回落至 50 日简单移动平均线（SMA），该均线在本月已两次提供支撑并推动价格反弹。因此，本次对均线的再次测试为多头提供了确立趋势的机会——让 50 日均线成为新一轮上涨的跳板。反之，若 50 日均线支撑失守，则可能引发更强劲的抛压，导致价格跌破 10 万美元关口。

从盘面来看，空头力量似乎占据上风。近期从 50 日均线反弹的力度逐渐减弱：6 月 5 日首次测试均线时，比特币从 10.05 万美元反弹超 1 万美元；而 6 月 17 日第二次测试时，反弹幅度仅从 10.3 万美元升至 10.9 万美元。过去一周形成的十字星蜡烛图也显示，在 10 万美元上方多头动能已显疲态。要重振短期看涨前景，比特币需要放量突破 11 万美元关键阻力位。


4. 行业要闻


4.1 美联储主席鲍威尔：货币政策仍需要“适度限制”经济


美联储主席鲍威尔在新闻发布会上表示，鉴于通胀现状，仍需要货币政策对经济施加一些限制。目前的利率水平不是很高。当前的政策可以说是适度、或者中度收紧，现在可能更倾向于“适度限制性”的。他补充道：“如果你看看当前的经济表现，就会发现，它的表现并不像是在经历‘非常紧缩的货币政策’。”

4.2 美国财政部长：加密货币不会对美元构成威胁，稳定币可巩固美元霸主地位


美国财政部长贝森特发推表示，「加密货币不会对美元构成威胁。事实上，稳定币可以巩固美元的霸权地位。数字资产是当今世界上最重要的现象之一，但长期以来却被各国政府忽视。本届政府致力于将美国打造为数字资产创新的中心，而《GENIUS 法案》使我们距离这一目标更近了一步。」

4.3 记者：美众议院拟将 CLARITY 与 GENIUS 法案合并推进，力争 8 月前通过


据记者 Eleanor Terrett 在 X 平台表示，美国众议院正考虑将市场结构立法 CLARITY 法案与稳定币法案 GENIUS 法案并行推进，以配合特朗普设定的 8 月立法截止期。

5. 市场热门


5.1 Coinbase 宣布推出"Coinbase Payments"，并与 Shopify 达成合作


据官方公告，Coinbase 宣布推出"Coinbase Payments"，是一套为电商平台打造的稳定币支付方案，支持全天候、即时的 USDC 交易，基于 Base 构建。该解决方案允许平台为商家提供全球范围内的即时 USDC 支付，无需处理区块链复杂性。Coinbase Payments 已与 Shopify 达成合作，为其数百万商家提供 USDC 支付功能，无需额外设置。该产品包含三层架构：面向消费者的 Stablecoin Checkout、面向商家的 Ecommerce Engine 和负责链上执行的 Commerce Payments Protocol。

5.2 俄亥俄州“Bitcoin Rights”法案通过众议院表决，下一步将提交参议院审议


据 Cointelegraph 报道，俄亥俄州“Bitcoin Rights”法案 HB 116 已以 68 票对 26 票的结果在众议院获得通过，下一步将提交参议院审议。

5.3 美股上市公司 Prenetics 花费 2000 万美元购入 187.42 枚 BTC


纳斯达克上市医疗健康公司 Prenetics Global 宣布通过 Kraken 交易所完成首批 2000 万美元比特币投资，共购入 187.42 枚 BTC，均价 106, 712 美元，该公司表示已获董事会批准继续增持，目标成为全球持有比特币最多的医疗企业之一。

5.4 英国计划 2026 年前实施限制性银行加密资产监管规则


英格兰银行审慎政策执行董事 David Bailey 称，英国计划于 2026 年前推出更严格的银行加密资产敞口监管规则，以维护金融稳定。该提案将采纳巴塞尔委员会建议，可能将比特币等高波动性资产敞口限制在 1% 以内。Bailey 在伦敦表示，当前阶段对银行加密风险采取更保守做法更为合适。

6. 项目动态


1）Nobitex：技术团队主动转出热钱包资产，以保护用户。
2）OpenAI 创始人透露 GPT-5 或将于今夏发布。
3）消息人士：FalconX 已就上市事宜展开初步洽谈，最快或于今年进行 IPO。
4）Magic Newton 基金会：下周将发布 NEWT 代币经济学及披露信息。
5）Polygon 联创及部分团队分拆成立独立零知识项目 ZisK。
6）DragonSwap 准备发行 DRG 代币，其年化交易量突破 10 亿美元。
7）Pudgy Penguins 在 TON 上推出 P2E 游戏 Pengu Clash。
8）Warden 将把代币 WARD 供应量的 2.5% 分配给 KaitoAl 生态。
9）Plume：将在近期内发布进入美国市场的公告。
10）Ethena Labs 与 Securitize 和 BlackRock 合作推出 USDtb 流动性智能合约。

7. 项目融资信息


1）比特币生态 DeFi 协议 BitVault 完成 200 万美元种子轮融资，GSR、Gemini 等参投。
2）Base 链游戏启动平台 Uptopia 完成 400 万美元融资，Pantera Capital 领投。
3）比特小鹿已完成 3.3 亿美元可转债发行，资金将用于 SEALMINER 矿机研发及数据中心扩建。
4）TON 生态 EVM 区块链 TAC 获得 1150 万美元资金。
5）Compute Labs 与 NexGen Cloud 共建公共金库，首期筹集 100 万美元。
6）区块链对战卡牌游戏 Wildcard 完成 900 万美元融资，Arbitrum Gaming Ventures 和 Paradigm 共同领投。
7）Coinbase 前工程师创立的 Nook 完成 250 万美元融资。
8）比特币生态 DeFi 协议 BitVault 完成 200 万美元种子轮融资。
9）游戏启动平台 Uptopia 完成 400 万美元融资，Pantera Capital 领投。
10）稳定币跨境支付基础设施 SaturnX 完成 300 万美元种子轮融资，White Star Capital 领投。

如需了解更多，请访问【MEXC 学院】获取深度分析。

TL;DR1）Aria Protocol 通过将音乐版权转化为可交易的代币，让普通人也能投资此前仅限机构的 IP 资产。2）Aria Protocol 已筹集 1095 万美元，吸引超 4300 名投资者参与，由 Halborn 等机构完成安全审计。3）Aria Protocol 未来将支持可编程 IP，通过智能合约实现歌曲混音等衍生创作的自动化授权与收益分配。1. 什么是 Aria Protoc

在加密货币市场中，合约交易因其高杠杆、双向操作等特点，已经成为许多投资者提升资金利用率、把握市场机会的重要工具。为了帮助用户更高效地操作，MEXC 合约交易页面不仅提供了基础的下单功能，还配备了多种实用的辅助功能，涵盖仓位模式、通知提醒、快捷操作及数据展示等。本文将带您全面了解这些常用功能，帮助您在交易中更加得心应手。1.为什么要了解合约交易页面辅助功能？在现货交易中，投资者只能先买入再择机卖出；

1. 什么是强平？强平，即强制平仓，或称为爆仓，是指当平台自动关闭用户的仓位时发生的情况。在 MEXC 平台上，保证金比率是衡量用户仓位风险情况，是用户资产风险的指标。当保证金比率达到或超过 100% 时，系统将强制平仓用户的仓位。建议用户密切关注其保证金比率的变化，以避免被强平。2. 什么触发了 MEXC 的强平？MEXC 采用合理价格作为强平的触发标准。当合理价格达到强平价格时，强平机制将被触

闪兑限价功能允许用户在预设价格下进行资产兑换。当市场价格达到或优于您设定的限价时，系统将自动执行交易，让您在波动的市场中以理想价格完成兑换。关于 MEXC 闪兑交易，您可以通过阅读《什么是 MEXC 闪兑交易》了解更多详情。1. 如何使用 MEXC 闪兑限价交易1.1 Web步骤 1：进入闪兑限价页面打开并登录 MEXC 官网首页，在顶部导航栏【现货交易】中选择【闪兑】，点击【限价】进入闪兑限价页

Tether Gold XAUT 简介Tether Gold XAUT 是一种完全由实物黄金支持的数字资产，结合了传统黄金的安全性与区块链技术的速度和灵活性。每个 XAUT 代币代表一盎司已分配的黄金，存放在安全、经审计的金库中。持有 XAUT 的投资者实际上拥有对实物黄金的数字权益，使交易、转移和追踪更加便捷，无需处理实物金条。Tether Gold XAUT 如何运作XAUT 代币以分配的实物

引言Tether Gold (XAUT) 和 PAX Gold (PAXG) 是两种领先的数字黄金资产，允许投资者以数字方式持有黄金。每个代币代表一盎司分配黄金，安全存放在经过审计的金库中。代币化黄金将传统黄金的内在价值与区块链技术结合，提供流动性、分割持有和即时交易，而无需处理实物黄金的物流问题。什么是 Tether Gold (XAUT)XAUT 是 Tether 发行的数字代币，完全由分配的

介绍PAX Gold (PAXG) 是一种黄金代币资产，使投资者能够以数字方式持有和交易黄金。每个 PAXG 代币都完全由一盎司分配的实物黄金支持，并存放在经过专业审计的金库中。持有 PAXG 的投资者可以获得黄金价格的敞口，而无需管理、存储或运输实物金条，使其成为现代交易和投资策略的实用解决方案。PAX Gold 如何运作每个 PAXG 代币代表真实、分配的黄金代币价格实时跟踪现货黄金市场代币可

介绍投资者常常比较 Tether Gold (XAUT) 和 PAX Gold (PAXG)，以判断哪种代币化黄金更适合自己的投资组合。两者都由已分配的实物黄金全额支持，可在数字平台交易，并实时跟踪现货金价。选择 XAUT 或 PAXG 取决于流动性、平台支持、投资策略以及个人对数字黄金持有偏好的因素。什么是 XAUTXAUT 是由 Tether 发行的代币化黄金，每个代币代表一盎司已分配的黄金，

TL;DR1）Aria Protocol 通过将音乐版权转化为可交易的代币，让普通人也能投资此前仅限机构的 IP 资产。2）Aria Protocol 已筹集 1095 万美元，吸引超 4300 名投资者参与，由 Halborn 等机构完成安全审计。3）Aria Protocol 未来将支持可编程 IP，通过智能合约实现歌曲混音等衍生创作的自动化授权与收益分配。1. 什么是 Aria Protoc

TL;DR1）USDe 是合成美元而非法币稳定币：通过加密资产和对应的空头期货头寸支持，而非传统法币储备。2）Delta 对冲策略保持稳定：对持有的 BTC、ETH 等现货资产进行永续和交割期货对冲，维持价值稳定。3）sUSDe 提供收益机会：质押 USDe 可获得协议收益分配，2024 年平均年化收益率达 19%。4）多链部署广泛应用：已在 24 条区块链上部署，拥有庞大的用户基础和生态系统。5

在加密货币市场中，合约交易因其高杠杆、双向操作等特点，已经成为许多投资者提升资金利用率、把握市场机会的重要工具。为了帮助用户更高效地操作，MEXC 合约交易页面不仅提供了基础的下单功能，还配备了多种实用的辅助功能，涵盖仓位模式、通知提醒、快捷操作及数据展示等。本文将带您全面了解这些常用功能，帮助您在交易中更加得心应手。1.为什么要了解合约交易页面辅助功能？在现货交易中，投资者只能先买入再择机卖出；

TL;DR1）里程碑突破：币安人生（BINANCELIFE）成为历史上首个登陆币安平台的中文 Meme 币，打破了市场固有认知。2）惊人涨幅：币安人生（BINANCELIFE）诞生仅 3 天市值从零突破至 1.5 亿美元，上线币安 Alpha 后 1 小时涨幅达 2000%。3）文化现象：源自“苹果安卓论”网络梗，创造“开币安汽车，享币安人生”热门话题，获 CZ 亲自互动。4）生态影响：推动 BN

