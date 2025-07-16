MEXC 每日要闻（6.17）｜比特币重返106,000美元，联储政策与地缘政治风险影响市场走势









多头若能突破，110,000美元将是关键阻力位，但此前三次突破均因宏观不确定性而失败。市场正等待美联储会议结果，预计将暂停加息，但伊朗与以色列的地缘政治紧张局势加剧了通胀担忧，给风险资产带来压力，导致比特币上周下跌 7%。技术面显示，当前的反弹仍在此前失败突破的结构模式内，降低了多头成功突破的概率。





























Glassnode 发推表示，「比特币的 25 Delta Skew 在过去一周翻转，显示出市场强烈的风险厌恶情绪。1 周倾斜度从 -2.6% 跳升至 +10.1%，1 个月倾斜度从 -2.2% 升至 +4.9%，接近'解放日'前的水平。这意味着交易者越来越多地对冲或投机下行风险。」













6 月 16 日，CryptoQuant 分析师 Axel Adler Jr 发文表示，「在 2024 年 12 月，比特币（BTC）交易价格在 98,000 至 100,000 美元之间时，USDT 和 USDC 流入所有中心化交易平台（CEX）的日均资金达到了创纪录的 1,310 亿美元。而到了 6 月，这一数字已下降至每日 700 亿美元——比 365 日均值 750 亿美元低了 50 亿美元，也比峰值低了 610 亿美元。这表明，与年初相比，流入交易平台的流动性已持续放缓，尽管当前的资金水平仍远高于牛市初期的水平。这种下降反映了市场过热情绪自然降温的过程，而比特币维持在 10 万美元以上也显示出市场参与者有意继续持仓并减少抛售。目前，我们正处于下一轮行情启动前的盘整与筑底阶段。」













摩根大通（JPMorgan）近日向美国专利商标局提交了"JPMD"商标申请，涵盖数字资产交易、交换、转账、清算和支付处理等多项加密货币相关服务。据《华尔街日报》此前报道，摩根大通可能与美国银行、富国银行等金融机构共同考虑推出稳定币，以加速常规和跨境支付。









据加密记者 Eleanor Terrett 与 Senate Cloakroom 报道，美国参议院将于北京时间 6 月 18 日凌晨 4: 30 （美东时间 6 月 17 日下午 4: 30）对《GENIUS 法案》（S.1582）进行最终表决，该法案已完成修正程序，若通过将送交众议院审议。这是该法案在参议院的最后一轮投票。













据 Polyhedra 官方发布，ZKJ 代币于 6 月 15 日暴跌逾 85% ，初步调查指出为一场链上协调性流动性攻击引发的连锁反应。多个地址在 PancakeSwap 的大额提款后迅速倾销 ZKJ，引发 KOGE/ZKJ 池价格失衡，同时 Wintermute 在短时间内向中心化交易所（CEX）大量转入约 339 万枚 ZKJ，加剧抛压。CEX 内出现超 9, 400 万美元强平，进一步引发瀑布式下跌。Polyhedra 称团队未售出 ZKJ，仅参与流动性提供，并将在后续发布更详尽分析。





此外，Polyhedra 首席执行官 Tiancheng Xie 于 X 平台回应用户提问时表示，公司“将进行更多回购”，当前正评估市场状况，并“需防范未来财务攻击”。









欧洲数字资产管理公司 CoinShares 已向美国 SEC 提交 Solana 现货 ETF（SOL ETF）申请。这距离 21 Shares、Bitwise 等七家机构更新提交相关申请还不到一周。此前，彭博资深 ETF 分析师 Eric Balchunas 预测该类产品在今年获批的概率达 70% 。









特朗普次子 Eric Trump 发文澄清称“我是 Tron 最大的粉丝，也非常敬佩 Justin Sun——他是我很好的朋友，也是加密领域的一个标志性人物。话虽如此，下面这条信息并不准确——我并没有在这家公司中担任任何公开职务。”





Eric Trump 提到的公司为波场通过与在纳斯达克上市的 SRM Entertainment 进行反向合并实现上市新成立的公司 Tron Inc，此前《金融时报》援引知情人士消息称，预计 Eric Trump 将在新公司中担任职务。









据市场消息：美 SEC 已确认收到特朗普旗下 Truth Social 现货比特币 ETF 申请。









1）OGN DAO 将回购超过 300 万美元的 OGN 代币。

2）Truth Social 比特币和以太坊 ETF 已向美 SEC 提交注册声明。

3）SPK 创世代币总供应量为 100 亿枚，币安 HODLer 空投代币占比为 2%。

4）Backpack 创始人：已重建存取系统，以扩大交易平台的链支持。

5）pump.fun 及其创始人 X 账号遭冻结。

6）Jupiter DAO 成员批评项目团队拥有的投票权过大影响去中心化。

7）FLock.io：gmFLOCK 质押量突破 5659 万枚，达代币流通量的 30%。

8）SoSoValue 推出其孵化的高性能交易链 SoDEX ，测试网现开启白名单报名。









1）PrismaX 完成 1100 万美元融资，a16z crypto CSX 等参投。

2）加密钱包服务商PlutoPe完成5000万卢比Pre-Seed融资，Manit Gupta领投。

3）机构质押平台Colossus Digital完成100万欧元融资，资方为SBI Ven Capital。











