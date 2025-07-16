MEXC 每日要闻（6.16）｜大多数加密货币板块上涨， Layer2 和 AI 板块下跌

1. 市场信息纵览 加密市场在连续回调后开始出现反弹，根据 MEXC 数据显示，过去一日中 ETH 24 小时涨幅为 +1.04%，现报 2568.40 USDT。 MEXC 平台 USDT 本位永续合约交易量前十的交易对热力图。 更多有关加密货币价格和宏观经济的信息，请点击【MEXC 市场】查看。 2. 行业数据分析 2.1 大多数加密货币板块上涨，唯独 Layer2 和 AI 板块下跌 据 S1. 市场信息纵览 加密市场在连续回调后开始出现反弹，根据 MEXC 数据显示，过去一日中 ETH 24 小时涨幅为 +1.04%，现报 2568.40 USDT。 MEXC 平台 USDT 本位永续合约交易量前十的交易对热力图。 更多有关加密货币价格和宏观经济的信息，请点击【MEXC 市场】查看。 2. 行业数据分析 2.1 大多数加密货币板块上涨，唯独 Layer2 和 AI 板块下跌 据 S
1. 市场信息纵览


加密市场在连续回调后开始出现反弹，根据 MEXC 数据显示，过去一日中 ETH 24 小时涨幅为 +1.04%，现报 2568.40 USDT。


MEXC 平台 USDT 本位永续合约交易量前十的交易对热力图


更多有关加密货币价格和宏观经济的信息，请点击【MEXC 市场】查看。

2. 行业数据分析


2.1 大多数加密货币板块上涨，唯独 Layer2 和 AI 板块下跌


SoSoValue 数据显示，受特朗普呼吁以伊停火等多重因素影响，加密市场在连续回调后出现反弹，多数板块均出现上涨。仅有 Layer2 和 AI 板块下跌，24 小时跌幅分别为 0.86% 和 1.06%。Layer2 板块中，Celestia（TIA）和Mantle（MNT）分别下跌 1.45% 和 2.33%。AI 板块的下跌主要由于 Polyhedra Network（ZKJ）出现流动性危机，24 小时内暴跌 83.23%。不过，其他 AI 相关代币，例如 Render（RENDER）和 Fetch.ai（FET），分别上涨 2.58% 和 4.89%。

此外，以太坊（ETH）在 24 小时内上涨 0.66%，回升至 2,500 美元，而比特币（BTC）上涨 0.40%，回升至 105,000 美元以上。

其他板块中，Layer1 板块 24 小时上涨 2.48%，其中 Solana（SOL）上涨 7.38%；PayFi 板块中，比特币现金（BCH）和 Keeta（KTA）分别上涨 5.72% 和 6.20%；DeFi 板块上涨 1.36%，其中 Sky（SKY）和 Jupiter（JUP）上涨 5.27% 和 6.05%；CeFi 板块上涨 0.72%，其中 Hyperliquid（HYPE）上涨 3.01%；Meme 板块上涨 0.18%，其中 Fartcoin（FARTCOIN）和 SPX6900（SPX）分别上涨 4.91% 和 6.57%。

与此同时，反映历史表现的加密行业指数显示，ssiLayer1、ssiRWA 和 ssiPayFi 指数在 24 小时内分别上涨了 1.81%、1.60% 和 1.53%。

2.2 数据：今日恐慌与贪婪指数升至 61，市场仍处于“贪婪状态”


据 Alternative.me 数据，今日加密货币恐慌与贪婪指数升至 61（昨日该指数为 60“贪婪状态”），表明市场仍处于“贪婪状态”。

3. 行业分析师观点


3.1 CryptoQuant分析师：比特币102000-105000区间或成新支撑，若跌破10万美元或加剧抛压


据 CryptoQuant 分析师 Axel Adler Jr 分析，高级净 UTXO 供应比率在 6 月 11 日达到 0.96 峰值后，48 小时内回落至 0.806。若该比率日线持续低于 0.80，将形成经典“买入信号”，102-105K 美元区间可能成为新一轮反弹基础。但若 BTC 价格跌破 10 万美元，抛压恐再度加剧。

市场动态方面：
因地缘局势紧张，原油与黄金作为避险资产上涨；
以色列对伊朗先发制人打击致股市下跌；
主流 CEX 过去 24 小时清算 3.6 亿美元多头头寸。

4. 行业要闻


4.1 越南通过《数字技术产业法》，正式将数字资产合法化


据越南当地媒体报道 The Investor 报道，越南国民议会于 6 月 14 日批准了《数字技术产业法》，该法案将数字资产纳入监管范围，并正式承认加密资产的合法地位。该法案将于 2026 年 1 月 1 日生效，将加密资产定义为在创建、发行、存储或转移过程中使用加密或类似数字技术进行验证的数字资产，并将数字资产分为虚拟资产和加密资产两类。虚拟资产是一种用于交换或投资的数字资产形式，不包括证券、法定货币的数字代表物或民法和金融法定义的其他金融工具。加密资产是依赖加密技术验证交易和所有权的数字资产。与虚拟资产一样，在现有法律框架下，加密资产明确排除证券、数字法定货币和其他金融资产。

该法案还要求监管机构采取措施确保网络安全，防止洗钱、反恐融资和大规模杀伤性武器扩散。该法规定，地方政府应出台政策，支持数字技术产业人力资源发展，特别是支持从事数字技术产品、半导体和人工智能系统等重点项目的人才发展。

4.2 香港财政司长：允许持牌稳定币发行人选择不同法币币种作为锚定法币


香港财政司司长陈茂波发表司长发布随笔《提速前进扬帆稳航》，其中指出数字资产的发展带动了金融机构相关的业务，去年香港本地银行数字资产和相关产品交易总额达 172 亿港元，去年底在银行托管的数字资产总额达 51 亿港元。

此前提出的《稳定币条例》已获立法会通过，香港稳慎推进稳定币发展，为全球稳定币市场提供新的范式，亦体现在一国两制下防火墙和试验田的功能，为国家金融发展提供经验和参考，例如香港采取了更开放的模式，允许持牌发行人可选择不同法币币种，作为发行稳定币的锚定法币，有利于吸引更多全球不同地方机构按实际应用场景在港发行稳定币，将大大提高有关活动的流动性和香港市场的竞争力。

4.3 巴西对加密货币利润统一征收 17.5% 税率，取消小额投资者免税政策


据 CoinDesk 报道，巴西取消了长期以来对加密货币收益的免税政策。根据新的临时法令（第 1303 号法令），个人加密货币利润将统一征收 17.5% 的税率。此前，个人每月出售不超过 3.5 万雷亚尔（约合 6300 美元）的加密货币无需缴税。而在此次变动前，超过该限额的收益采用累进税率，最高税率可达 22.5%，适用于超过 540 万美元 的交易金额。

5. 市场热门


5.1 Metaplanet 发行 2.1 亿美元零息普通债券，用于购买额外比特币


日本上市公司 Metaplanet 发行 2.1 亿美元零息普通债券，用于购买额外比特币。

5.2 消息人士：Coinbase 和 Gemini 将分别从卢森堡和马耳他获得欧盟加密牌照


据路透社报道，消息人士透露，Coinbase 和 Gemini 将分别从卢森堡和马耳他获得欧盟加密牌照。一位高级监管官员表示，他们对接受监管机构人员较少的国家颁发的许可证感到担忧，欧洲证券与金融管理局（ESMA）已经对马耳他的发牌程序进行了审查，并将在近期发布一份报告。另一位人士指出，Coinbase 计划在卢森堡开展的业务规模相对较小。

5.3 分析：ZKJ 和 KOGE 闪崩背后为三地址联手操作


@ai_9684xtpa 监测，ZKJ 和 KOGE 的闪崩可能是一场预谋已久的收割行动。三个主要地址瞄准币安 Alpha 背景下两个代币对刷的天量交易额和流动性，通过「大额撤出流动性 + 持续抛售」的双重压力使得 ZKJ 和 KOGE 依次崩盘。第一个地址 0x1A2 开头地址在 20:28 至 20:33 两次撤出约 376 万美元 KOGE 和 53.2 万美元 ZKJ 的双边流动性，随后将 45470 枚 KOGE 换仓为 ZKJ，价值 379.6 万美元，并分批抛售 157.3 万枚 ZKJ，价值 305.2 万美元。第二个地址撤出约 207 万美元 KOGE 和 138 万美元 ZKJ 的双边流动性，并抛售 100 万枚 ZKJ，价值 194.8 万美元。第三个地址则在接收到第二个地址转移的 77.2 万枚 ZKJ 后进行清仓操作，进一步催化了 ZKJ 的下跌，完成了对两个代币 LP 和持币者的收割。

5.4 数据：两年内 DEX 交易量增长 460%，稳定币供应量增长 83%


据 Token Terminal 数据，两年内 DEX 交易量增长了 460%，活跃贷款增长了 357%，稳定币供应量增长了 83%。


5.5 特朗普媒体集团向美 SEC 登记关于投资比特币的申请


据财联社报道，特朗普媒体科技集团（DJT）向美国证券交易委员会（SEC）登记关于投资比特币的申请。公司称，眼下并不打算立即为此目的而融资。

6. 项目动态


1）Noice：即日起为 OG 用户的打赏提供 3 倍 noice 匹配，首次空投将于 7 月 4 日启动。
2）LayerZero 社区将于 6 月 20 日开启费用转换公投#2，若通过将征收协议费用于购买和销毁 ZRO。
3）Fragmetric 将于 6 月 18 日开启 TOPU Inc. NFT 铸造，面向 Solana 核心社区成员开放。
4）GitFish 已完成所有 LINUX 退款，向 8889 位用户返还 25,030 枚 SOL。
5）RWA 协议 Spout 将在 Pharos 测试网上线。
6）Joseph Lubin 回应 MetaMask 代币问题：多个协议将发行代币，LINEA 将率先推出。
7）Privy 集成 0x Protocol，实现应用内代币兑换功能。
8）Synthetix 拟关闭其 Base 网络 L2 部署，重新聚焦以太坊主网。
9）知情人士：连连数字或将在新加坡及中国香港申请稳定币牌照。
10）Kingnet AI 与阿里云达成合作，将共同拓展 AI 游戏领域。

7. 项目融资信息


1）a16z Crypto 宣布领投 Yupp 的 3300 万美元种子轮融资。
2）Anthony Pompliano 计划推出比特币投资工具并拟募资 7.5 亿美元。


