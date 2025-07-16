MEXC 每日要闻（6.13）｜山寨币普遍跌超10%，以太坊系代币跌幅较大

1. 市场信息纵览 受中东战争影响，过去 24 小时加密货币开启下跌行情。根据 MEXC 数据显示，过去一日中 ETH 24 小时涨幅为 -8.56%，现报 2486.84 USDT。 MEXC 平台 USDT 本位永续合约交易量前十的交易对热力图。 更多有关加密货币价格和宏观经济的信息，请点击【MEXC 市场】查看。 2. 行业数据分析 据 CEX 行情数据显示，受以色列打击伊朗消息影响，比特币1. 市场信息纵览 受中东战争影响，过去 24 小时加密货币开启下跌行情。根据 MEXC 数据显示，过去一日中 ETH 24 小时涨幅为 -8.56%，现报 2486.84 USDT。 MEXC 平台 USDT 本位永续合约交易量前十的交易对热力图。 更多有关加密货币价格和宏观经济的信息，请点击【MEXC 市场】查看。 2. 行业数据分析 据 CEX 行情数据显示，受以色列打击伊朗消息影响，比特币
1. 市场信息纵览


受中东战争影响，过去 24 小时加密货币开启下跌行情。根据 MEXC 数据显示，过去一日中 ETH 24 小时涨幅为 -8.56%，现报 2486.84 USDT。


MEXC 平台 USDT 本位永续合约交易量前十的交易对热力图


更多有关加密货币价格和宏观经济的信息，请点击【MEXC 市场】查看。

2. 行业数据分析


据 CEX 行情数据显示，受以色列打击伊朗消息影响，比特币携以太坊开启下跌行情，山寨币跟跌，普遍跌超 10%，部分跌超 15%，以太坊生态代币跌幅较大，其中： ETH 24 小时跌 9%，现报价 2522 美元。ANIME 24 小时跌 19.5%，现报价 0.0254 美元。NEIRO 24 小时跌 18%，现报价 0.000395 美元。 COOKIE 24 小时跌 18%，现报价 0.195 美元。 SSV 24 小时跌 18%，现报价 8.99 美元。 EIGEN 24 小时跌 16.5%，现报价 1.27 美元。 PENGU 24 小时跌 16.4%，现报价 0.0093 美元。 LDO 24 小时跌 16%，现报价 0.808 美元。

3. 行业分析师观点


3.1 CryptoQuant 分析师：预计BTC将出现短期调整或在10.8万美元以下盘整


据 CryptoQuant 分析师 Axel Adler Jr 披露，当前 1 小时内出现明显的多头平仓与积极的空头交易量。这是上涨趋势后的典型"软反转点"：资金费率保持正值但未平仓合约数量下降，预计将出现短期调整或在 10.8 万美元以下盘整。

3.2 分析师：CPI上升应该会抑制美联储降息的可能性


Exinity Group 首席市场分析师 Han Tan 表示：“市场很清楚，主要经济体之间达成贸易协议的道路并非一帆风顺。只要全球贸易紧张局势有进一步升级的风险，甚至只是在更长时间内保持高位，黄金就应该会继续得到支撑。”CPI 可能为投资者提供更多有关美联储政策路径的指引。“市场预期 CPI 数据会上升，这应该会抑制美联储降息的可能性。” Tan 补充道。“我们预计未来几个月白银价格将达到 38 美元/盎司。市场赤字考虑和美元走软是价格进一步走高的关键因素，有可能测试 40 美元/盎司。”

3.3 分析师：比特币可能在第三季度表现疲弱，关注以太坊的“追赶”机会


Santiment 分析师 Brian Quinlivan 在周三采访时表示，分析公司“看到社交媒体上对于比特币下一个‘历史新高’的预期。由于市场通常会与散户的预期背道而驰，这通常意味着我们还没有准备好迎接下一波牛市。”

Quinlivan 建议，由于没有太多怀疑的声音，历史新高往往不会紧随其后，但由于比特币已多次接近历史新高，市场情绪已经进入一个较低的位置，这有可能推动比特币突破当前的高点。

4. 行业要闻


4.1 美参议院拟于 6 月 17 日对《GENIUS 法案》进行最终表决


据 Cointelegraph 报道，美国参议院拟于 6 月 17 日对《GENIUS 法案》进行最终表决，具体时间将由多数党领袖确定。

4.2 美 SEC 废除扩展托管规则提案及 Rule 3b-16 等 Gensler 时代规则


据加密政策记者 Eleanor Terrett 报道，美国证券交易委员会（SEC）废除扩展托管规则提案（Custody Rule）和 Rule 3b-16，以及其他 Gary Gensler 时代规则。扩展托管规则旨在覆盖所有客户资产，包括加密货币，扩大了「托管」的定义，并引发了关于某些州特许实体是否应被视为合格托管商的担忧；Rule 3b-16 提案建议将 DeFi 交易所 / 平台视为国家证券交易所进行监管；SEC 还放弃了要求上市公司遵守增强型 ESG 报告要求的提案。

4.3 特朗普：将建立清晰监管框架推动美国加密领域主导地位


据 Crypto Briefing 报道，特朗普在 Coinbase 主办的「State of Crypto」峰会上通过视频表示，美国将致力于建立清晰简明的市场监管框架，推动国家在比特币和加密货币领域实现主导地位。

5. 市场热门


5.1 贝莱德将加密资产纳入其 2030 战略愿景核心


贝莱德宣布已将“成为全球最大加密资产管理者”列入其 2030 年愿景重点之一。目前其加密资产管理规模超 500 亿美元，涵盖 IBIT 和 ETHA 等 ETF 产品，并管理 Circle 的 USDC 储备及 2 亿美元的 BUIDL 代币化基金。

5.2 美国证券交易委员会（SEC）推迟了对 Dogecoin、Hedera 和 Avalanche 现货 ETF 的批准决定


美国证券交易委员会（SEC）推迟了对多只现货altcoin交易所交易基金（ETF）的决策，包括 Bitwise 的 Dogecoin ETF、Grayscale 的 Hedera Trust 及 VanEck 的 Avalanche ETF。这一延迟反映了 SEC 在新领导层下的调整过程。SEC 表示，此次推迟并不意味着相关问题已有结论，同时鼓励公众对拟议的规则变更提出意见。此前，SEC 曾要求 Solana 现货 ETF 发行方更新 S-1 文件，显示批准可能即将到来。SEC 新任主席 Paul Atkins 承诺将采取更友好的数字资产政策。VanEck 和 21Shares 则表达了对 SEC 未遵循“先到先得”原则的担忧，认为这影响了市场公平和创新。21Shares 计划尽快提交修订后的 S-1 文件。

5.3 香港证监会建议进一步限制使用具误导性的名称以加强投资者保障


香港证券及期货事务监察委员会今天展开一项谘询，旨在限制那些不受规管的机构不当地采用名称而导致公众误以为其为受规管机构。就此，为切合近期发展，证监会建议扩大《证券及期货条例》下的现有受限制称衔清单。此外，有关建议将限制范围延伸至具有类似“交易所”的含意的常用字眼，以及泛指某些受《证券及期货条例》规管的金融产品及平台的字词。有关建议亦将涵盖可能暗示与既有的交易所、虚拟资产交易平台及其他类似机构有关联的称衔。

5.4 Glassnode：期权趋势显示 ETH 或将继续看涨


Glassnode 在 X 平台发文表示，期权交易活动表现出 ETH 继续看涨的趋势，数据显示现阶段看跌/看涨期权持仓比率保持在 0.43 的低点附近，而看跌/看涨交易量比率则下降至 0.63 ，表明交易者倾向于看涨期权，这种趋势可以看出市场对 ETH 上行风险敞口的投机兴趣正在上升，或将进一步强化市场对 ETH 的看涨情绪。


6. 项目动态


1）电子商务公司 Shopify Payments 新增支持 USDC。
2）Uniswap 钱包启用智能钱包功能，支持一键兑换。
3）Spark 推出 Spark Ignition 空投，第一阶段已开放空投查询。
4）Polygon 通过 Wormhole 的 NTT 框架将其原生 POL 代币引入 Solana。
5）加密借贷协议 Morpho 将于几周内推出 V2 版本，支持 RWA 等多种抵押品。
6）Virtuals Protocol 发布 Genesis 积分系统更新。
7）Infinex sKAITO 空投已开放申领。
8）Real Vision 创始人：将于 8 月推出全新 Real Vision 平台。
9）Coinbase 将把 Base 网络 DEX 集成至主应用程序。
10）金融市场巨头 DTCC 探索稳定币。

7. 项目融资信息


1）新加坡技术公司 Trident 将进行 5 亿美元融资，用于建立 XRP 储备。
2）OneBalance 完成 2000 万美元 A 轮融资，Cyber Fund 和 Blockchain Capital 领投。


推荐阅读：


什么是 Aria Protocol？一文读懂首个将音乐 IP 版权代币化的 Web3 协议

什么是 Aria Protocol？一文读懂首个将音乐 IP 版权代币化的 Web3 协议

TL;DR1）Aria Protocol 通过将音乐版权转化为可交易的代币，让普通人也能投资此前仅限机构的 IP 资产。2）Aria Protocol 已筹集 1095 万美元，吸引超 4300 名投资者参与，由 Halborn 等机构完成安全审计。3）Aria Protocol 未来将支持可编程 IP，通过智能合约实现歌曲混音等衍生创作的自动化授权与收益分配。1. 什么是 Aria Protoc

掌握合约交易页面常用辅助功能，让你的合约交易更加得心应手

掌握合约交易页面常用辅助功能，让你的合约交易更加得心应手

在加密货币市场中，合约交易因其高杠杆、双向操作等特点，已经成为许多投资者提升资金利用率、把握市场机会的重要工具。为了帮助用户更高效地操作，MEXC 合约交易页面不仅提供了基础的下单功能，还配备了多种实用的辅助功能，涵盖仓位模式、通知提醒、快捷操作及数据展示等。本文将带您全面了解这些常用功能，帮助您在交易中更加得心应手。1.为什么要了解合约交易页面辅助功能？在现货交易中，投资者只能先买入再择机卖出；

合约爆仓相关常见问题专题汇总

合约爆仓相关常见问题专题汇总

1. 什么是强平？强平，即强制平仓，或称为爆仓，是指当平台自动关闭用户的仓位时发生的情况。在 MEXC 平台上，保证金比率是衡量用户仓位风险情况，是用户资产风险的指标。当保证金比率达到或超过 100% 时，系统将强制平仓用户的仓位。建议用户密切关注其保证金比率的变化，以避免被强平。2. 什么触发了 MEXC 的强平？MEXC 采用合理价格作为强平的触发标准。当合理价格达到强平价格时，强平机制将被触

如何使用 MEXC 闪兑限价交易

如何使用 MEXC 闪兑限价交易

闪兑限价功能允许用户在预设价格下进行资产兑换。当市场价格达到或优于您设定的限价时，系统将自动执行交易，让您在波动的市场中以理想价格完成兑换。关于 MEXC 闪兑交易，您可以通过阅读《什么是 MEXC 闪兑交易》了解更多详情。1. 如何使用 MEXC 闪兑限价交易1.1 Web步骤 1：进入闪兑限价页面打开并登录 MEXC 官网首页，在顶部导航栏【现货交易】中选择【闪兑】，点击【限价】进入闪兑限价页

Tether Gold XAUT 是什么？

Tether Gold XAUT 是什么？

Tether Gold XAUT 简介Tether Gold XAUT 是一种完全由实物黄金支持的数字资产，结合了传统黄金的安全性与区块链技术的速度和灵活性。每个 XAUT 代币代表一盎司已分配的黄金，存放在安全、经审计的金库中。持有 XAUT 的投资者实际上拥有对实物黄金的数字权益，使交易、转移和追踪更加便捷，无需处理实物金条。Tether Gold XAUT 如何运作XAUT 代币以分配的实物

Tether Gold (XAUT) 与 PAX Gold (PAXG) 对比

Tether Gold (XAUT) 与 PAX Gold (PAXG) 对比

引言Tether Gold (XAUT) 和 PAX Gold (PAXG) 是两种领先的数字黄金资产，允许投资者以数字方式持有黄金。每个代币代表一盎司分配黄金，安全存放在经过审计的金库中。代币化黄金将传统黄金的内在价值与区块链技术结合，提供流动性、分割持有和即时交易，而无需处理实物黄金的物流问题。什么是 Tether Gold (XAUT)XAUT 是 Tether 发行的数字代币，完全由分配的

什么是 PAX Gold (PAXG)

什么是 PAX Gold (PAXG)

介绍PAX Gold (PAXG) 是一种黄金代币资产，使投资者能够以数字方式持有和交易黄金。每个 PAXG 代币都完全由一盎司分配的实物黄金支持，并存放在经过专业审计的金库中。持有 PAXG 的投资者可以获得黄金价格的敞口，而无需管理、存储或运输实物金条，使其成为现代交易和投资策略的实用解决方案。PAX Gold 如何运作每个 PAXG 代币代表真实、分配的黄金代币价格实时跟踪现货黄金市场代币可

XAUT 比 PAXG 更好吗？

XAUT 比 PAXG 更好吗？

介绍投资者常常比较 Tether Gold (XAUT) 和 PAX Gold (PAXG)，以判断哪种代币化黄金更适合自己的投资组合。两者都由已分配的实物黄金全额支持，可在数字平台交易，并实时跟踪现货金价。选择 XAUT 或 PAXG 取决于流动性、平台支持、投资策略以及个人对数字黄金持有偏好的因素。什么是 XAUTXAUT 是由 Tether 发行的代币化黄金，每个代币代表一盎司已分配的黄金，

什么是 Aria Protocol？一文读懂首个将音乐 IP 版权代币化的 Web3 协议

什么是 Aria Protocol？一文读懂首个将音乐 IP 版权代币化的 Web3 协议

TL;DR1）Aria Protocol 通过将音乐版权转化为可交易的代币，让普通人也能投资此前仅限机构的 IP 资产。2）Aria Protocol 已筹集 1095 万美元，吸引超 4300 名投资者参与，由 Halborn 等机构完成安全审计。3）Aria Protocol 未来将支持可编程 IP，通过智能合约实现歌曲混音等衍生创作的自动化授权与收益分配。1. 什么是 Aria Protoc

什么是 Ethena？一文读懂加密原生合成美元协议的运作机制与投资价值

什么是 Ethena？一文读懂加密原生合成美元协议的运作机制与投资价值

TL;DR1）USDe 是合成美元而非法币稳定币：通过加密资产和对应的空头期货头寸支持，而非传统法币储备。2）Delta 对冲策略保持稳定：对持有的 BTC、ETH 等现货资产进行永续和交割期货对冲，维持价值稳定。3）sUSDe 提供收益机会：质押 USDe 可获得协议收益分配，2024 年平均年化收益率达 19%。4）多链部署广泛应用：已在 24 条区块链上部署，拥有庞大的用户基础和生态系统。5

掌握合约交易页面常用辅助功能，让你的合约交易更加得心应手

掌握合约交易页面常用辅助功能，让你的合约交易更加得心应手

在加密货币市场中，合约交易因其高杠杆、双向操作等特点，已经成为许多投资者提升资金利用率、把握市场机会的重要工具。为了帮助用户更高效地操作，MEXC 合约交易页面不仅提供了基础的下单功能，还配备了多种实用的辅助功能，涵盖仓位模式、通知提醒、快捷操作及数据展示等。本文将带您全面了解这些常用功能，帮助您在交易中更加得心应手。1.为什么要了解合约交易页面辅助功能？在现货交易中，投资者只能先买入再择机卖出；

什么是币安人生（BINANCELIFE）？从网络梗到加密现象的崛起之路

什么是币安人生（BINANCELIFE）？从网络梗到加密现象的崛起之路

TL;DR1）里程碑突破：币安人生（BINANCELIFE）成为历史上首个登陆币安平台的中文 Meme 币，打破了市场固有认知。2）惊人涨幅：币安人生（BINANCELIFE）诞生仅 3 天市值从零突破至 1.5 亿美元，上线币安 Alpha 后 1 小时涨幅达 2000%。3）文化现象：源自“苹果安卓论”网络梗，创造“开币安汽车，享币安人生”热门话题，获 CZ 亲自互动。4）生态影响：推动 BN

