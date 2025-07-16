MEXC 每日要闻（6.13）｜山寨币普遍跌超10%，以太坊系代币跌幅较大





受中东战争影响，过去 24 小时加密货币开启下跌行情。根据 MEXC 数据显示，过去一日中 ETH 24 小时涨幅为 -8.56%，现报 2486.84 USDT。

























据 CEX 行情数据显示，受以色列打击伊朗消息影响，比特币携以太坊开启下跌行情，山寨币跟跌，普遍跌超 10%，部分跌超 15%，以太坊生态代币跌幅较大，其中： ETH 24 小时跌 9%，现报价 2522 美元。 ANIME 24 小时跌 19.5%，现报价 0.0254 美元。 NEIRO 24 小时跌 18%，现报价 0.000395 美元。 COOKIE 24 小时跌 18%，现报价 0.195 美元。 SSV 24 小时跌 18%，现报价 8.99 美元。 EIGEN 24 小时跌 16.5%，现报价 1.27 美元。 PENGU 24 小时跌 16.4%，现报价 0.0093 美元。 LDO 24 小时跌 16%，现报价 0.808 美元。













据 CryptoQuant 分析师 Axel Adler Jr 披露，当前 1 小时内出现明显的多头平仓与积极的空头交易量。这是上涨趋势后的典型"软反转点"：资金费率保持正值但未平仓合约数量下降，预计将出现短期调整或在 10.8 万美元以下盘整。









Exinity Group 首席市场分析师 Han Tan 表示：“市场很清楚，主要经济体之间达成贸易协议的道路并非一帆风顺。只要全球贸易紧张局势有进一步升级的风险，甚至只是在更长时间内保持高位，黄金就应该会继续得到支撑。”CPI 可能为投资者提供更多有关美联储政策路径的指引。“市场预期 CPI 数据会上升，这应该会抑制美联储降息的可能性。” Tan 补充道。“我们预计未来几个月白银价格将达到 38 美元/盎司。市场赤字考虑和美元走软是价格进一步走高的关键因素，有可能测试 40 美元/盎司。”













Quinlivan 建议，由于没有太多怀疑的声音，历史新高往往不会紧随其后，但由于比特币已多次接近历史新高，市场情绪已经进入一个较低的位置，这有可能推动比特币突破当前的高点。













据 Cointelegraph 报道，美国参议院拟于 6 月 17 日对《GENIUS 法案》进行最终表决，具体时间将由多数党领袖确定。









据加密政策记者 Eleanor Terrett 报道，美国证券交易委员会（SEC）废除扩展托管规则提案（Custody Rule）和 Rule 3b-16，以及其他 Gary Gensler 时代规则。扩展托管规则旨在覆盖所有客户资产，包括加密货币，扩大了「托管」的定义，并引发了关于某些州特许实体是否应被视为合格托管商的担忧；Rule 3b-16 提案建议将 DeFi 交易所 / 平台视为国家证券交易所进行监管；SEC 还放弃了要求上市公司遵守增强型 ESG 报告要求的提案。









据 Crypto Briefing 报道，特朗普在 Coinbase 主办的「State of Crypto」峰会上通过视频表示，美国将致力于建立清晰简明的市场监管框架，推动国家在比特币和加密货币领域实现主导地位。













贝莱德宣布已将“成为全球最大加密资产管理者”列入其 2030 年愿景重点之一。目前其加密资产管理规模超 500 亿美元，涵盖 IBIT 和 ETHA 等 ETF 产品，并管理 Circle 的 USDC 储备及 2 亿美元的 BUIDL 代币化基金。









美国证券交易委员会（SEC）推迟了对多只现货altcoin交易所交易基金（ETF）的决策，包括 Bitwise 的 Dogecoin ETF、Grayscale 的 Hedera Trust 及 VanEck 的 Avalanche ETF。这一延迟反映了 SEC 在新领导层下的调整过程。SEC 表示，此次推迟并不意味着相关问题已有结论，同时鼓励公众对拟议的规则变更提出意见。此前，SEC 曾要求 Solana 现货 ETF 发行方更新 S-1 文件，显示批准可能即将到来。SEC 新任主席 Paul Atkins 承诺将采取更友好的数字资产政策。VanEck 和 21Shares 则表达了对 SEC 未遵循“先到先得”原则的担忧，认为这影响了市场公平和创新。21Shares 计划尽快提交修订后的 S-1 文件。









香港证券及期货事务监察委员会今天展开一项谘询，旨在限制那些不受规管的机构不当地采用名称而导致公众误以为其为受规管机构。就此，为切合近期发展，证监会建议扩大《证券及期货条例》下的现有受限制称衔清单。此外，有关建议将限制范围延伸至具有类似“交易所”的含意的常用字眼，以及泛指某些受《证券及期货条例》规管的金融产品及平台的字词。有关建议亦将涵盖可能暗示与既有的交易所、虚拟资产交易平台及其他类似机构有关联的称衔。









Glassnode 在 X 平台 发文 表示，期权交易活动表现出 ETH 继续看涨的趋势，数据显示现阶段看跌/看涨期权持仓比率保持在 0.43 的低点附近，而看跌/看涨交易量比率则下降至 0.63 ，表明交易者倾向于看涨期权，这种趋势可以看出市场对 ETH 上行风险敞口的投机兴趣正在上升，或将进一步强化市场对 ETH 的看涨情绪。













1）电子商务公司 Shopify Payments 新增支持 USDC。

2）Uniswap 钱包启用智能钱包功能，支持一键兑换。

3）Spark 推出 Spark Ignition 空投，第一阶段已开放空投查询。

4）Polygon 通过 Wormhole 的 NTT 框架将其原生 POL 代币引入 Solana。

5）加密借贷协议 Morpho 将于几周内推出 V2 版本，支持 RWA 等多种抵押品。

6）Virtuals Protocol 发布 Genesis 积分系统更新。

7）Infinex sKAITO 空投已开放申领。

8）Real Vision 创始人：将于 8 月推出全新 Real Vision 平台。

9）Coinbase 将把 Base 网络 DEX 集成至主应用程序。

10）金融市场巨头 DTCC 探索稳定币。









1）新加坡技术公司 Trident 将进行 5 亿美元融资，用于建立 XRP 储备。

2）OneBalance 完成 2000 万美元 A 轮融资，Cyber Fund 和 Blockchain Capital 领投。







