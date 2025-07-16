MEXC 每日要闻（6.12）｜BTC 再次突破 110,000 USDT，加密板块普遍回调，RWA 及 DeFi 板块均跌超 3%





根据 MEXC 数据显示，过去一日中 BTC 再次突破 110,000 USDT，现报 108,360 USDT，24 小时涨幅为 -1.25%。

























据 SoSoValue 数据，受中东局势紧张等综合因素影响，加密市场板块普遍回调，但 Ethereum（ ETH ）相对坚挺，24 小时仅下跌 0.11%，维持在 2800 美元附近。Bitcoin（ BTC ）下跌 0.83%，跌破 10.9 万美元。此外，近期涨幅较大的 DeFi 板块今日迎来回调，24 小时下跌 2.70%，RWA 板块下跌 3.17%，其中，Pendle（ PENDLE ）、Plume（ PLUME ）分别下跌 11.45%、11.47%。





其他板块方面，CeFi 板块 24 小时下跌 0.08%，但 Hyperliquid（HYPE）、OKB 分别上涨 0.83%、0.94%；PayFi 板块下跌 1.04%，板块内，Telcoin（TEL）、Keeta（KTA）分别上涨 1.23%、2.50%；Layer1 板块下跌 1.47%，Layer2 板块下跌 1.56%，ex-MATIC（POL）逆势上涨 2.10%；Meme 板块下跌 1.91%，Fartcoin（FARTCOIN）、SPX6900（SPX）分别上涨 1.04%、6.23%。反映板块历史行情的加密板块指数显示，ssiRWA、ssiNFT、ssiDePIN 指数 24 小时分别下跌 4.70%、4.23%、4.22%。













CryptoQuant 分析师 Axel Adler Jr 发推 表示，「投资者正等待关键的美国通胀数据，比特币波动率已降至 200 ATR。强于预期的 CPI 数据可能会给市场降温，并降低美联储近期降息的可能性。」









K33 研究主管 Vetle Lunde 表示，尽管比特币徘徊在历史高点附近，但市场情绪仍然非常谨慎，交易员目前缺乏风险偏好，各平台的比特币融资利率和杠杆指标都表明其持续的防御性，币安的 BTC/USDT 永续合约在周五和周日的日均融资利率为负，而周融资利率仅为年化 1.3% ，从历史上看比特币在融资利率为负的时期并不会见顶；相反，这种仓位往往预示着进一步的上涨。













据 Cointelegraph 报道，《GENIUS 法案》以 68 比 30 票通过美参议院程序性表决。接下来该法案将启动全院辩论和参议院最终表决。









据彭博社报道，新加坡监管机构敦促非持牌加密交易平台尽快退出该国运营。新加坡金管局发言人表示，「此举不应让业界感到意外，因为我们已经在不同场合表达了我们对此类服务提供商的立场。持牌实体不受新法规的影响。」





新加坡金融管理局（MAS）于 2025 年 5 月 30 日发布最终政策文件。其中规定所有在新加坡注册或运营的加密服务提供商，若未取得 DTSP 牌照须在 2025 年 6 月 30 日前停止向境外客户提供加密货币服务。MAS 强调，不设过渡期，违规者将依法面临处罚。









据 CoinDesk 报道，全球信用评级巨头穆迪评级和代币化初创公司 Alphaledger 合作，在 Solana 区块链上测试了市政债券的链上信用评级。在概念验证中，一支模拟市政债券使用 Alphaledger 平台进行了代币化。该债券的信用评级由穆迪提供，并自动提交到链上代币上。该项目使用 API 将数据从穆迪的链下系统迁移到 Solana 的公链。













特朗普于 TruthSocial 发文表示，移民“金卡”现已开放注册，售价 500 万美元。此前消息， 2 月 26 日特朗普表示，正在启动一项计划为支付 500 万美元的投资者提供居留权和入籍途径，这为合法移民提供了一条新途径，同时他正在对无证移民进行全面打击。特朗普称，“这项被称为“金卡”（gold card）的计划不需要获得国会的批准，将为这张卡标价约 500 万美元，它将给你绿卡特权。”









据 Bitcoin Magazine 报道，另类投资与私人信贷机构 F Street 宣布已正式启动比特币资产配置计划，目标是逐步累计持有价值 1000 万美元的比特币。该公司自 6 月 9 日起，已开始通过业务收益和自有资金每日定投 BTC。F Street 首席运营官 Mike Doney 表示，鉴于比特币在对抗通胀和美元贬值方面的潜力，公司将其纳入财务体系，作为保障投资人利益的战略举措。









纳斯达克上市公司 DeFi Development 通过 EDGAR 向美国证券交易委员会（SEC）申请撤回其 S-3 表格注册声明。该注册声明最初于 4 月 25 日提交，包括所有附件和修正内容。DeFi Development 表示，SEC 认定其因未能在 10-K 表格截止日期前提交包含管理层对财务报告内部控制的报告，而不符合当前使用 S-3 表格的资格要求。公司计划在未来提交一份转售登记声明，以涵盖本撤回申请所涉及的登记声明中包含的证券转售。









据 CoinDesk 报道，瑞典健康长寿公司 H100 Group 宣布完成 1050 万美元（约合 1.01 亿瑞典克朗）融资，将用于扩展其比特币储备战略。投资者包括 Blockstream CEO Adam Back、UTXO Management 及多家家族办公室。融资分为 6965 万克朗股份发行和 3135 万克朗无息可转债，后者可按每股 1.75 克朗转换为股票。自 5 月 22 日首次购入比特币以来，H100 股价已累计上涨近 400%。









据 Cryptoslate 报道，欧洲上市公司 The Blockchain Group 获股东批准启动 110 亿欧元融资计划。该决议以超 95% 的支持率通过，将允许公司通过发行股票、债券等灵活融资工具增持比特币。此外，股东们还选举 Alexandre Laizet 进入董事会，并任命他为副首席执行官，负责比特币战略，其任期将持续至 2030 年 12 月。









Bakkt Holdings, Inc.（纳斯达克 BKKT）宣布其董事会正式批准更新公司投资政策，允许将部分资金分配到比特币及其他数字资产。此次政策更新基于三大战略：核心分配至比特币和领先数字资产、战略资本结构优化、通过战略管辖区分析实现全球财务战略扩展。Bakkt 计划利用多余现金、未来股权或债务融资收益或其他资金来源购买比特币或其他数字资产，具体取决于市场条件、资本市场接受度、业务表现及其他战略考量。









1）Stripe 将收购加密钱包提供商 Privy。

2）Taiko Hekla 测试网上线预确认功能。

3）Everstake 任命前 Grayscale 高管为新任首席执行官。

4）PayPal 将稳定币 PYUSD 引入 Stellar。

5）Virtuals 回应山寨 IRIS 认购：将一次性退还全额积分。

6）Michael Saylor：STRD 优先股今日在纳斯达克开启交易。

7）Resolv 基金会：100 万枚 RESOLV 已分发给质押者，两周内再分发 100 万枚。

8）Skate 上线 STAKE 质押功能，测试期 2.1 万美元协议费用将全部分配给质押者。

9）Polygon 联合创始人 Sandeep Nailwal 被任命为基金会 CEO。

10）XRP Ledger 计划第二季度推出 EVM 侧链。

11）Polymarket 预测市场融合 Grok 分析和 X 帖子引用。









1）OneBalance 完成 2000 万美元 A 轮融资，Cyber Fund 和 Blockchain Capital 领投。

2）区块链忠诚度平台 Try Your Best 完成 1100 万美元 A 轮融资，Offline 和 Strobe 共同领投。

3）SOON 完成 500 万美元战略融资，Jump Crypto 等参投。

4）Interactive Strength 计划筹集 5 亿美元购买 FET，已获得 ATW Partners 和 DWF Labs 投资。

5）Aptos 生态 DEX Hyperion 完成战略轮融资，OKX Ventures 领投。

6）去中心化市场价值供应链 NuConstruct 完成 600 万美元种子轮融资。

7）区块链金融基础设施公司 CloudTech 完成 1400 万美元 A 轮融资。

8）英国金融科技公司 OpenTrade 完成 700 万美元战略轮融资。

9）Silhouette 完成 300 万美元 Pre-Seed 轮融资，RockawayX 领投。

10）Web3 安全公司 Hypernative 完成 4000 万美元 B 轮融资。

11）Solana Optimistic Network 完成 500 万美元战略融资，Jump Crypto 等参投。











