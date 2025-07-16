MEXC 每日要闻（6.11）｜以太坊突破 2,800 USDT，带动蓝筹 DeFi 板块普涨

1. 市场信息纵览 根据 MEXC 数据显示，ETH 最高升破 2834 USDT，现报 2787.30 USDT，24 小时涨幅为 1.98%。 MEXC 平台 USDT 本位永续合约交易量前十的交易对热力图。 更多有关加密货币价格和宏观经济的信息，请点击【MEXC 市场】查看。 2. 行业分析师观点 2.1 Bitwise 分析师：DeFi 表现正在“反哺”以太坊，链上经济基础设施正迎来重估 1. 市场信息纵览 根据 MEXC 数据显示，ETH 最高升破 2834 USDT，现报 2787.30 USDT，24 小时涨幅为 1.98%。 MEXC 平台 USDT 本位永续合约交易量前十的交易对热力图。 更多有关加密货币价格和宏观经济的信息，请点击【MEXC 市场】查看。 2. 行业分析师观点 2.1 Bitwise 分析师：DeFi 表现正在“反哺”以太坊，链上经济基础设施正迎来重估
1. 市场信息纵览


根据 MEXC 数据显示，ETH 最高升破 2834 USDT，现报 2787.30 USDT，24 小时涨幅为 1.98%。


MEXC 平台 USDT 本位永续合约交易量前十的交易对热力图


更多有关加密货币价格和宏观经济的信息，请点击【MEXC 市场】查看。

2. 行业分析师观点


2.1 Bitwise 分析师：DeFi 表现正在“反哺”以太坊，链上经济基础设施正迎来重估


Bitwise 研究员 Danny Nelson 表示，当前市场行情呈现出不同于以往的趋势——并非由 ETH 领涨 DeFi 生态，而是 DeFi 项目的强劲表现正“反哺”以太坊。他指出，交易者正试图定价一个预期中的未来：以太坊链上经济的通用基础设施将扩展成一个真正强大的体系。

2.2 Greeks.live：加密市场势头强劲，但部分交易员仍谨慎持有看跌期权


Greeks.live 发布社区简报，其中指出：交易员们承认看涨趋势，但对大型机构买家在 10.5 万至 11 万美元的比特币价格附近推动的不可预测的市场走势表示失望。尽管市场势头强劲，但大多数交易员仍谨慎持有看跌期权，理由是担心波动性定价和市场操纵。

3. 行业要闻


3.1 美 SEC 受理纳斯达克 21Shares SUI ETF 上市申请


21Shares US 发推表示，美国证券交易委员会（SEC）已受理纳斯达克提交的 21Shares SUI ETF 上市申请，并启动审查程序。此前，纳斯达克曾于 5 月 23 日向 SEC 提交申请。

3.2 消息人士：美 SEC 要求 Solana ETF 发行方提交修订后的 S-1 表格


据 Blockworks 报道，消息人士透露，美 SEC 已要求潜在 Solana ETF 发行方在下周内提交修订后的 S-1 表格。修改内容涉及实物赎回和质押相关措辞，SEC 表示将在提交后 30 天内提供反馈。彭博 ETF 分析师 Eric Balchunas 预计，Solana ETF 或在 2 至 4 个月内获批。

3.3 CoinShares Solana ETF 在特拉华州注册


据 PhoenixNews 报道，CoinShares Solana ETF 在特拉华州注册。

3.4 美 SEC 启动 Bitwise 比特币和以太坊 ETF 审批程序，邀请公众提交意见


美国证券交易委员会（SEC） 宣布启动程序，以决定是否批准或否决 NYSE Arca 交易所提出的规则变更申请，该申请旨在上市和交易 Bitwise 比特币和以太坊 ETF。该 ETF 信托基金计划同时持有比特币和以太坊，资产配置将根据两种加密货币的相对市值进行 ( 文件提交时为 83% 比特币和 17% 以太坊 )。SEC 现在启动公开评议程序，邀请公众就该提案是否符合《证券交易法》第 6(b)(5) 条提交意见，特别关注该 ETF 是否设计有防止欺诈和操纵行为的机制。公众可在联邦公报发布后 21 天内提交书面意见，35 天内可提交反驳意见。

NYSE Arca 于 2025 年 2 月 19 日提交了申请，SEC 此前已将决定期限延长至 2025 年 6 月 10 日。

4. 市场热门


4.1 康涅狄格州通过禁止州政府持有或投资比特币等虚拟货币的新法案


据 Bitcoin_Laws 消息，美国康涅狄格州通过 HB 7082 法案，禁止州政府及其下属政治机构接受、持有、投资或设立任何虚拟货币储备。该法案将于 2025 年 10 月 1 日生效，同时还对货币传输机构提出新的合规要求。据悉，该“反国家比特币储备”（anti-SBR）法案在州众议院与参议院均获一致通过，无一反对票。

4.2 特朗普家族支持的 American Bitcoin 迄今已积累 215 枚比特币


特朗普家族支持的比特币挖矿公司 American Bitcoin 自四月推出后迄今已积累 215 枚比特币，这笔比特币储备目前价值已超过 2300 万美元，此前从未披露。该公司表示，其比特币增持策略是开放式的，这意味着没有固定的比特币买入目标。

4.3 以太坊基金会发布 1 TS 报告概述生态安全挑战


以太坊基金会发文表示，在上个月宣布了“万亿级安全”（1 TS）计划，这是一个旨在升级以太坊安全的生态系统级努力，今日发布首份 1 TS 报告，以概述以太坊生态系统中现有的安全挑战。《安全挑战概述》报告概述了 6 个关键领域的挑战：用户体验：影响用户安全管理私钥、与链上应用交互以及签署交易的问题；智能合约：以太坊应用程序的智能合约组件安全，以及塑造它们的软件生产生命周期；基础设施与云安全：以太坊应用程序依赖的基础设施问题（包括特定于加密货币和传统基础设施），如 L2 链、RPC、云托管服务等；共识协议：核心协议的安全特性，它保护以太坊区块链免受攻击或操纵；监控、事件响应和缓解：用户和组织在应对安全漏洞时面临的挑战，特别是在恢复资金或管理后续影响方面；社交层与治理：以太坊的开源治理、社区和组织生态系统。

5. 项目动态


1）消息人士：CoinDesk 母公司 Bullish 已秘密提交 IPO 申请。
2）Humanity Protocol 收购 Web3 活动基础设施平台 Moongate。
3）xAI 与 Polymarket 建立合作伙伴关系，融合市场预测、X 数据与 Grok 分析。
4）Starknet：STRK Staking v2 将于 6 月 17 日上线主网。
5）Kik 创始人 Ted Livingston 在 Solana 上推出新支付应用程序 Flipcash。
6）Orderly 集成 RWAfi 全栈链和生态系统 Plume Network。
7）Coinbase：财富 500 强企业中 60% 正在开展区块链项目。

6. 项目融资信息


1）The Blockchain Group 获批启动 110 亿欧元融资计划，用于加速比特币购买战略。
2）Silhouette 完成 300 万美元 Pre-Seed 轮融资，RockawayX 领投。
3）Web3 安全公司 Hypernative 完成 4000 万美元 B 轮融资。
4）稳定币初创公司 Noah 完成 2200 万美元融资，LocalGlobe 领投。
5）Orange Cap Games 完成 350 万美元种子轮融资，1kx 和 Yuga Labs 领投。
6）嘉楠科技 5 月产出 109 枚比特币创历史新高，开启 3000 万美元股票回购计划。

