MEXC 每日要闻（6.10）｜比特币突破 110,000 USDT，加密市场企稳反弹

2025年7月16日MEXC
0m
1. 市场信息纵览


根据 MEXC 数据显示，比特币最高升破 110,000 USDT，现报 109,402.43 USDT，24 小时涨幅为 1.64%。


MEXC 平台 USDT 本位永续合约交易量前十的交易对热力图


更多有关比特币价格和宏观经济的信息，请点击【MEXC 市场】查看。

2. 行业要闻


2.1 纳斯达克向美 SEC 申请将 XRP、SOL、ADA、XLM 添加到加密货币指数中


纳斯达克于 6 月 7 日向美国证券交易委员会（SEC）提交规则变更申请，计划将 XRP、Solana（SOL）、Cardano（ADA）和 Stellar Lumens（XLM）纳入其加密指数基准。此次调整涉及 Hashdex 纳斯达克加密指数 ETF（NCIQ），拟将其跟踪标的从原有 Nasdaq Crypto US Settlement Price Index（NCIUS）扩展至涵盖 9 种代币的 Nasdaq Crypto Index（NCI）。

目前 NCI 指数包含比特币（BTC）、以太坊（ETH）等 9 种加密货币，但受限于 SEC 现行法规，该 ETF 仅能持有 BTC 和 ETH，导致跟踪误差风险。若获批，ETF 将可投资全部指数成分资产，最终决定预计于 2025 年 11 月 2 日前作出。此举可能推动美国加密 ETF 向多元化迈出关键一步。

2.2 ProShares 和 Bitwise 提交追踪 Circle 股票的 ETF 申请


据彭博高级 ETF 分析师 Eric Balchunas 在 X 平台转推披露，ProShares 和 Bitwise 已经向美 SEC 提交了追踪 Circle 股票的 ETF 申请，分别是：ProShares Ultra CRCL ETF 和 Bitwise CRCL Option Income Strategy ETF，目前交易代码待定，预计生效时间为 8 月 20 日。

2.3 Canary Marinade Solana ETF 在特拉华州注册


据市场消息：Canary Marinade Solana ETF 在特拉华州注册。

3. 市场热门


3.1 美国总统特朗普：尚未考虑与马斯克进行会谈


美国总统特朗普：尚未考虑与马斯克进行会谈，认为马斯克可能希望与我进行会谈。

3.2 美 SEC 主席称正为 DeFi 平台制定“创新豁免”政策


美国证券交易委员会主席 Paul Atkins 在加密圆桌会议上表示，SEC 正在制定针对 DeFi 平台的“创新豁免”政策。Atkins 称已要求工作人员研究修改规则，为链上金融系统提供监管豁免，允许受 SEC 管辖的实体快速推出链上产品。

SEC 加密工作组负责人 Hester Peirce 强调，不应因他人使用代码而追究发布者的责任，但中心化实体不能通过“去中心化”标签规避监管。目前 SEC 共和党委员以 3: 1 占多数，正推动更友好的加密政策。阿特金斯表示，区块链技术实现了无需中介的金融交易功能，SEC 不应阻碍这种创新。

3.3 美国立法者提议修改加密货币市场结构法案


6 月 10 日，据 Cointelegraph 报道，美国众议院金融服务委员会的议员预计将于周二召开审议会议，讨论一项加密货币市场结构法案，该法案可能会被修改，以增加对区块链开发者的保护条款。 根据审议前发布的一份通知，委员会主席 French Hill 提出了对 2025 年《数字资产市场透明法案》（即「CLARITY 法案」）的修正案。该修正案建议，根据该潜在的市场结构法，某些区块链开发者或服务提供商将不被视为资金传输者，也不受其注册要求的约束。 这项关于区块链开发者的规定似乎源自 5 月份由众议员 Tom Emmer 及一批跨党派议员推动的《区块链监管确定性法案》。包括区块链协会在内的许多加密行业倡导团体曾呼吁立法者将这两项法案合并。

3.4 马斯克与特朗普产生冲突后，摩根士丹利寻求为xAI寻找债权买家


据彭博社报道，摩根士丹利正在接触更广泛的投资者群体，以提振对埃隆·马斯克人工智能初创公司 xAI Corp. 一笔价值 50 亿美元债务发行的需求。这笔交易也揭示了马斯克与美国总统唐纳德·特朗普之间冲突所带来的影响。 据知情人士透露，摩根士丹利在上周初启动这项债务发行时，已获得超过 35 亿美元的认购订单。一些投资者认为，这表明该交易很快将超额认购——这一目标在此前马斯克相关的融资项目中通常都能轻松实现。然而截至本周一，需求仅增至约 50 亿美元，因此摩根士丹利开始联系一些上周尚未获准参与的小型贷款机构。

4. 项目动态


1）Usual 新提案引入 wstETH 作为 ETH0 的抵押品。
2）Wayfinder AI 已集成 Avalanche 及其代币 AVAX。
3）Manus 集成 Veo3 以提升视觉表现力，现已对 Basic、Plus 和 Pro 用户开放。
4）WalletConnect 已支持 MagicEden。
5）Worldcoin：英国个人用户可全面访问 World Network。
6）10kdotworld.eth 向符合条件的 Farcaster 用户共空投 500 万枚 WATCHCOIN。
7）Farcaster Pro NFT 正式上线并已空投至前 1 万名订阅用户的 Farcaster 钱包中。

5. 项目融资信息


1）Web3 社交协议 Towns Protocol 再获 330 万美元融资。
2）以太坊 L2 项目 RISE 从 Galaxy Ventures 获得 400 万美元投资。
3）上市公司 Siebert Financial 拟筹集 1 亿美元以购买加密资产以及投资 AI 技术。
4）Plasma 公募数分钟内售罄 5 亿美元额度。
5）加密钱包 Turnkey 完成 3000 万美元 B 轮融资，Bain Capital Crypto 领投。
6）OpenLedger 承诺投资 2500 万美元资助 AI 和区块链创企。
7）加密原生 AI 引擎 TrueNorth 获天使轮融资，即将开启公测。

