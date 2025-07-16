MEXC 每日要闻（7.7）｜BTC 未实现利润总额达 1.2 万亿美元，以太坊借贷协议活跃贷款创新高

1. 市场信息总览 根据 MEXC 数据显示，BTC 现报 109,064.00 USDT，24 小时涨幅 0.14%。 MEXC 平台 USDT 本位永续合约交易量前十的交易对热力图。 更多有关加密货币价格和宏观经济的信息，请点击【MEXC 市场】查看。 2. 行业数据分析 2.1 数据：BTC 未实现利润总额约 1.2 万亿美元 glassnode 发推表示目前 BTC 未实现利润总额约 1.1. 市场信息总览 根据 MEXC 数据显示，BTC 现报 109,064.00 USDT，24 小时涨幅 0.14%。 MEXC 平台 USDT 本位永续合约交易量前十的交易对热力图。 更多有关加密货币价格和宏观经济的信息，请点击【MEXC 市场】查看。 2. 行业数据分析 2.1 数据：BTC 未实现利润总额约 1.2 万亿美元 glassnode 发推表示目前 BTC 未实现利润总额约 1.
新手学院/市场洞察/其他/MEXC 每日...活跃贷款创新高

1. 市场信息总览


根据 MEXC 数据显示，BTC 现报 109,064.00 USDT，24 小时涨幅 0.14%。


MEXC 平台 USDT 本位永续合约交易量前十的交易对热力图


更多有关加密货币价格和宏观经济的信息，请点击【MEXC 市场】查看。

2. 行业数据分析


2.1 数据：BTC 未实现利润总额约 1.2 万亿美元


glassnode 发推表示目前 BTC 未实现利润总额约 1.2 万亿美元，这不仅凸显了比特币投资者经历的大幅价值升值，也表明如果情绪发生变化，卖方可能会面临压力。


2.2 数据：以太坊上借贷协议的活跃贷款额达 226 亿美元，创历史新高


Token Terminal 数据显示，以太坊上借贷协议的活跃贷款额达 226 亿美元，创历史新高。其中，该市场重要玩家包括：Aave、Spark、Morpho、Maple、Fluid、Compound、Euler 等。


3. 行业分析师观点


3.1 洪灏：下半年 BTC 仍会创新高，其价格对市场流动性非常敏感


思睿集团首席经济学家洪灏发布的微博视频显示，在接受凤凰财经视频采访时他表示，下半年比特币仍会创新高，市场流动性会非常充沛，比特币价格对流动性非常敏感。此外他还表示，美股也会继续创新高。


3.2 分析师：比特币牛市或将于10月结束


分析师 Rekt Capital 分析指出，比特币牛市可能仅剩 2-3 个月的上涨空间。根据 2020 年周期模式，市场或将在 2024 年 4 月减半事件后 550 天（即今年 10 月）达到顶峰。

尽管市场普遍预期周期可能延续至 2026 年，但 Rekt Capital 警告投资者不应抛弃"经过时间检验的原则"。他认为，一些投资者忽视减半周期指标，转而追逐新叙事（如比特币与全球 M2 货币供应的相关性）是一种"情绪化"行为。

4. 行业要闻


4.1 美国众议院筹款监督小组委员会将就「让美国成为世界加密之都」举行听证会


据加密记者 Eleanor Terrett 报道，美国众议院筹款监督小组委员会将于 7 月 9 日就「让美国成为世界加密之都」举行听证会，重点是建立 21 世纪的数字资产税收政策框架。

4.2 香港财库局局长：目标今年内可发出稳定币牌照


据《明报》报道，香港财库局局长许正宇表示，金管局目前就落实条例指引咨询市场，该指引本月内公布，具体内容将涉及反洗钱及其他相关要求。其亦表明批出的稳定币牌照数目会是个位数，盼于条例生效后能够收到申请，目标今年内可发出牌照。至于有金融机构取得牌照后，是否能够发行与人民币挂钩的稳定币，其表示若牵涉其他司法权区的货币，则要与相关机构讨论。

5. 市场热门


5.1 阿联酋官方澄清：数字货币投资者不符合黄金签证资格


阿联酋联邦身份、公民身份、海关和港口安全局（ICP）、证券商品管理局（SCA）及虚拟资产监管局（VARA）联合发表声明称，某些网站和社交媒体平台上流传的关于阿联酋向数字货币投资者授予黄金签证的报道为虚假消息。黄金签证的发放依据清晰且经官方批准的框架和标准，其中并不包括数字货币投资者，符合条件者有房地产投资者、杰出人才、科学家和专家、顶尖学生和毕业生、人道主义先驱以及一线工人。SCA 重申按国际标准监管金融，数字货币投资有特定法规，与黄金签证无关，提醒投资者从官方渠道获取信息。VARA 也否认迪拜向虚拟资产投资者发黄金签证，敦促投资者只与受监管公司合作，并澄清 TON 未获其许可监管。三方呼吁公众谨慎，参考官方渠道获取信息。

此前，TON 宣布与阿联酋合作，为符合条件的 TON 代币质押者提供阿联酋「黄金签证」，有效期达 10 年。据 TON 网站显示，用户只需支付 3.5 万美元的一次性手续费，即可获得 10 年期黄金签证，需在 TON 中质押 10 万美元，为期 3 年。

5.2 Vitalik 联合发起 EIP-7983 提案，拟增强网络抗 DoS 攻击能力


以太坊联合创始人 Vitalik Buterin 与 Toni Wahrstätter 联合提出 EIP-7983 提案，建议将以太坊单笔交易 gas 上限设定为 1677 万（与区块 gas 上限无关），旨在增强网络抗 DoS 攻击能力，缓解高 gas 交易引发的负载不均、状态膨胀及区块验证延迟问题，同时优化 zkVM 兼容性和并行执行效率，目前该提案为草案阶段。

5.3 土耳其封禁 PancakeSwap 等 46 家加密货币平台


Financefeeds 报道，土耳其资本市场委员会（CMB）已采取法律行动，封禁了 46 个加密货币相关网站，包括主要去中心化交易所 PancakeSwap，理由是这些平台向土耳其居民提供「未经授权的加密资产服务」。自今年 3 月起，CMB 全面监管在土耳其运营的加密资产服务提供商，建立了新的许可和合规框架。今年 2 月，土耳其实施了新规定，要求用户为超过 15,000 土耳其里拉（约 425 美元）的加密交易提供身份信息。尽管购买和持有加密货币在土耳其仍然合法，但该国已于 2021 年禁止使用数字资产支付。

6. 项目动态


1）Jack Dorsey 推出去中心化聊天应用 bitchat，支持离线加密通信。
2）BONK 取代 TRUMP ，成为 Solana 上市值最高的 Meme 币。
3）FLOKI 旗下链游 Valhalla 主网在 opBNB 上线。
4）Sonic：第一季空投申领将在 7 月 15 日至 22 日期间开放。
5）Zama 联创：并未推出代币，请小心骗局。

