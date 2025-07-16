MEXC 每日要闻（7.3）｜比特币冲击11万美元关键位，以太坊ETF预期升温，7月牛市行情临近





根据 MEXC 数据显示， ETH 现报 2,567.10 USDT，24 小时涨幅 2.73%。





























CoinDesk 报道，以太坊价格 7 月 2 日涨至 2601 美元，盘整 16 小时后突破上涨。Bitwise 首席投资官 Matt Hougan 预测，2025 年下半年现货以太坊 ETF 资金流入将显著加速。Robinhood 确认正在 Arbitrum 上构建 Layer-2 链，支持以太坊上的股票和资产代币化，进一步巩固以太坊在代币化金融中的核心地位。以太坊质押锁定近 30%供应，Layer-2 使用加快，助推其作为现实资产代币化基础层。













其中，Tether 以 65.6 亿美元的收入位居榜首，Circle 赚取了 18.9 亿美元，Sky Protocol 获得 3.84 亿美元，而 Ethena 则有 3.32 亿美元的收入。













10x Research 分析，比特币已连续 98 天出现资金外流，目前正测试其盘整区间上限。尽管 ETF 资金流入强劲、交易所余额持续减少，同时美联储面临政治压力，但比特币价格仍保持相对平稳。随着 7 月传统的牛市季节到来，以及即将公布的劳动力市场数据，市场可能正酝酿重大突破。





报告指出，自 4 月下旬以来支撑比特币反弹的关键因素不仅持续存在，还获得了进一步支持。目前比特币尝试突破关键的 11 万美元水平，而低波动性为投资者提供了罕见的布局机会。













Cointelegraph 报道，BTC 周三短暂测试 105200 美元支撑后上涨至逾 109000 美元，接近历史高点，但 BTC 衍生品数据显示交易员仍保持谨慎，未大规模看涨。





欧元区货币供应扩张及美国劳动力市场疲软是行情重要推动因素。中国 USDT 折价达 1%，创 5 月中旬以来新低，反映投资者对比特币涨势信心不足。现货比特币 ETF 周二净流出 3.42 亿美元，贸易紧张局势加剧了市场不确定性。









彭博社分析师 James Seyffart 在 X 平台发文表示：首个在芝加哥商品交易所（Cboe）上 SOL 质押交易所交易基金 REX-Osprey SOL + Staking ETF（SSK）上市后，开局交易表现良好，前 20 分钟交易额达约 800 万美元。

















据加密记者 Eleanor Terrett 披露，美参议院银行委员会将于下周举行关于加密市场结构的全体委员会听证会。听证会将于北京时间 7 月 9 日 22:00 举行。目前确认的参与者包括：Ripple 首席执行官 Brad Garlinghouse、Blockchain Association 首席执行官 Kristin Smith、Chainalysis 首席执行官 Jonathan Levin、Paradigm 普通合伙人 Dan Robinson。

















CNBC 报道，美国证券交易委员会（SEC）主席 Paul Atkins 在参加 "Squawk Box" 节目时讨论了股票代币化的崛起及其对私募市场的影响。Atkins 表示，股票代币化技术将使私募市场对公众更具可及性。













CoinDesk 报道，美国证券交易委员会（SEC）已暂停灰度数字大盘基金（Grayscale's Digital Large Cap Fund）转换为 ETF 的计划，并将其置于进一步审查中。





Foresight News 此前消息，据 The Block 报道，美 SEC 以「加速」方式批准了纽约证券交易所 Arca 提出的规则变更提案，允许 Grayscale Digital Large Cap Fund LLC 的份额上市交易。SEC 表示，根据《交易法》第 19(b)(2) 条，现命令加速批准拟议的规则变更 (SR-NYSEARCA-2024-87)（经第 1 号修正案修改）。该基金目前在场外为合格投资者进行交易，主要由比特币组成，占比近 80%，ETH 占比约 11%，Solana、Cardano 和 XRP 也包含在内，占比个位数。









据《 华尔街日报 》报道，Ripple 已向美国货币监理署（OCC）提交国家银行牌照申请。若获批，Ripple 将实现对稳定币 RLUSD 的州级与联邦双重监管。此前，其子公司 Standard Custody 也申请了美联储主账户，意在直接托管 RLUSD 储备。









据特朗普媒体科技集团公司 公告 ，已向美国证券交易委员会提交 Truth Social 比特币和以太坊 ETF 的 S-1 表格初始注册声明（简称「注册声明」）。该 ETF 将直接持有比特币和以太坊，其中 75% 的资产投资于比特币，25% 投资于以太坊，并向投资者发行其份额（简称「份额」），旨在反映比特币和以太坊的价格表现。









1）Spotify 用户组成的社区 Unwrapped DAO 通过 Vana 基础设施出售 Spotify 使用数据。

2）摩根大通区块链部门测试碳信用代币化应用。

3）OpenAI 驳斥 Robinhood 推出其代币化股份，称未授权也不背书。

4）Jupiter：第二季度主动权益质押奖励（ASR）已开放申领。

5）Vana 结束 Epoch 6 并公布前五名数据集。

6）Aptos 与 Yellow Card 合作在非洲提供即时稳定币转账。

7）IoTeX 推出「物理智能」平台，拓展 AI 战略版图。

8）DeFi Development Corp. 扩大可转换票据发行至 1.12 亿美元用于 Solana 投资。









1）去中心化稳定币基础设施 Perena 完成 Echo 轮融资。

2）挪威矿企 Green Minerals 签署约 2500 万美元融资协议，用于增持比特币。







