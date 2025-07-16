1. 市场信息总览 根据 MEXC 数据显示，ETH 现报 2,567.10 USDT，24 小时涨幅 2.73%。 MEXC 平台 USDT 本位永续合约交易量前十的交易对热力图。 更多有关加密货币价格和宏观经济的信息，请点击【MEXC 市场】查看。 2. 行业数据分析 2.1 分析：现货以太坊ETF有望2025年下半年迎爆发式增长 据 CoinDesk 报道，以太坊价格 7 月 2 日涨至 21. 市场信息总览 根据 MEXC 数据显示，ETH 现报 2,567.10 USDT，24 小时涨幅 2.73%。 MEXC 平台 USDT 本位永续合约交易量前十的交易对热力图。 更多有关加密货币价格和宏观经济的信息，请点击【MEXC 市场】查看。 2. 行业数据分析 2.1 分析：现货以太坊ETF有望2025年下半年迎爆发式增长 据 CoinDesk 报道，以太坊价格 7 月 2 日涨至 2
新手学院/市场洞察/其他/MEXC 每日...月牛市行情临近

MEXC 每日要闻（7.3）｜比特币冲击11万美元关键位，以太坊ETF预期升温，7月牛市行情临近

初阶
2025年7月16日MEXC
0m
#行业热门
以太坊
ETH$3,603.7+4.93%
Solayer
LAYER$0.2502+1.09%
Sky Protocol
SKY$0.05556+5.62%
比特币
BTC$106,227.9+4.04%
Solana
SOL$167.43+4.76%

1. 市场信息总览


根据 MEXC 数据显示，ETH 现报 2,567.10 USDT，24 小时涨幅 2.73%。


MEXC 平台 USDT 本位永续合约交易量前十的交易对热力图


更多有关加密货币价格和宏观经济的信息，请点击【MEXC 市场】查看。

2. 行业数据分析


2.1 分析：现货以太坊ETF有望2025年下半年迎爆发式增长


CoinDesk 报道，以太坊价格 7 月 2 日涨至 2601 美元，盘整 16 小时后突破上涨。Bitwise 首席投资官 Matt Hougan 预测，2025 年下半年现货以太坊 ETF 资金流入将显著加速。Robinhood 确认正在 Arbitrum 上构建 Layer-2 链，支持以太坊上的股票和资产代币化，进一步巩固以太坊在代币化金融中的核心地位。以太坊质押锁定近 30%供应，Layer-2 使用加快，助推其作为现实资产代币化基础层。

2.2 数据：稳定币发行商年收入近 100 亿美元


CoinDesk Data 数据，稳定币发行商在过去一年中创造了近 100 亿美元的收入。

其中，Tether 以 65.6 亿美元的收入位居榜首，Circle 赚取了 18.9 亿美元，Sky Protocol 获得 3.84 亿美元，而 Ethena 则有 3.32 亿美元的收入。

3. 行业分析师观点


3.1 10x Research：随着 7 月传统的牛市季节到来，BTC 正尝试突破 11 万美元关键点位


10x Research 分析，比特币已连续 98 天出现资金外流，目前正测试其盘整区间上限。尽管 ETF 资金流入强劲、交易所余额持续减少，同时美联储面临政治压力，但比特币价格仍保持相对平稳。随着 7 月传统的牛市季节到来，以及即将公布的劳动力市场数据，市场可能正酝酿重大突破。

报告指出，自 4 月下旬以来支撑比特币反弹的关键因素不仅持续存在，还获得了进一步支持。目前比特币尝试突破关键的 11 万美元水平，而低波动性为投资者提供了罕见的布局机会。


3.2 BTC 涨至 109700 美元，专业交易员对价格动能持谨慎态度


Cointelegraph 报道，BTC 周三短暂测试 105200 美元支撑后上涨至逾 109000 美元，接近历史高点，但 BTC 衍生品数据显示交易员仍保持谨慎，未大规模看涨。

欧元区货币供应扩张及美国劳动力市场疲软是行情重要推动因素。中国 USDT 折价达 1%，创 5 月中旬以来新低，反映投资者对比特币涨势信心不足。现货比特币 ETF 周二净流出 3.42 亿美元，贸易紧张局势加剧了市场不确定性。

3.3 彭博社分析师：首个 SOL 质押 ETF 上市前 20 分钟交易额达约 800 万美元


彭博社分析师 James Seyffart 在 X 平台发文表示：首个在芝加哥商品交易所（Cboe）上 SOL 质押交易所交易基金 REX-Osprey SOL + Staking ETF（SSK）上市后，开局交易表现良好，前 20 分钟交易额达约 800 万美元。


4. 行业要闻


4.1 美参议院银行委员会将于下周举行关于加密市场结构的全体委员会听证会


据加密记者 Eleanor Terrett 披露，美参议院银行委员会将于下周举行关于加密市场结构的全体委员会听证会。听证会将于北京时间 7 月 9 日 22:00 举行。目前确认的参与者包括：Ripple 首席执行官 Brad Garlinghouse、Blockchain Association 首席执行官 Kristin Smith、Chainalysis 首席执行官 Jonathan Levin、Paradigm 普通合伙人 Dan Robinson。

4.2 比利时 KBC 银行将允许客户投资比特币等加密货币


L'Echo 报道，比利时 KBC 银行允许客户投资比特币等加密货币，该操作由其 Bolero 子公司推出，最早将于今年秋天获得监管批准后可用。

4.3 美 SEC 主席 Paul Atkins：股票代币化崛起将使私募市场对公众更具可及性


CNBC 报道，美国证券交易委员会（SEC）主席 Paul Atkins 在参加 "Squawk Box" 节目时讨论了股票代币化的崛起及其对私募市场的影响。Atkins 表示，股票代币化技术将使私募市场对公众更具可及性。

5. 市场热门


5.1 美 SEC 已暂停灰度数字大盘基金转为 ETF 的计划，将进一步审查


CoinDesk 报道，美国证券交易委员会（SEC）已暂停灰度数字大盘基金（Grayscale's Digital Large Cap Fund）转换为 ETF 的计划，并将其置于进一步审查中。

Foresight News 此前消息，据 The Block 报道，美 SEC 以「加速」方式批准了纽约证券交易所 Arca 提出的规则变更提案，允许 Grayscale Digital Large Cap Fund LLC 的份额上市交易。SEC 表示，根据《交易法》第 19(b)(2) 条，现命令加速批准拟议的规则变更 (SR-NYSEARCA-2024-87)（经第 1 号修正案修改）。该基金目前在场外为合格投资者进行交易，主要由比特币组成，占比近 80%，ETH 占比约 11%，Solana、Cardano 和 XRP 也包含在内，占比个位数。

5.2 Ripple 申请美国银行牌照，拟提供更多加密服务


据《华尔街日报》报道，Ripple 已向美国货币监理署（OCC）提交国家银行牌照申请。若获批，Ripple 将实现对稳定币 RLUSD 的州级与联邦双重监管。此前，其子公司 Standard Custody 也申请了美联储主账户，意在直接托管 RLUSD 储备。

5.3 特朗普旗下 Trump Media 向 SEC 提交 BTC、ETH 混合现货 ETF 申请


据特朗普媒体科技集团公司公告，已向美国证券交易委员会提交 Truth Social 比特币和以太坊 ETF 的 S-1 表格初始注册声明（简称「注册声明」）。该 ETF 将直接持有比特币和以太坊，其中 75% 的资产投资于比特币，25% 投资于以太坊，并向投资者发行其份额（简称「份额」），旨在反映比特币和以太坊的价格表现。

6. 项目动态


1）Spotify 用户组成的社区 Unwrapped DAO 通过 Vana 基础设施出售 Spotify 使用数据。
2）摩根大通区块链部门测试碳信用代币化应用。
3）OpenAI 驳斥 Robinhood 推出其代币化股份，称未授权也不背书。
4）Jupiter：第二季度主动权益质押奖励（ASR）已开放申领。
5）Vana 结束 Epoch 6 并公布前五名数据集。
6）Aptos 与 Yellow Card 合作在非洲提供即时稳定币转账。
7）IoTeX 推出「物理智能」平台，拓展 AI 战略版图。
8）DeFi Development Corp. 扩大可转换票据发行至 1.12 亿美元用于 Solana 投资。

7. 项目融资信息


1）去中心化稳定币基础设施 Perena 完成 Echo 轮融资。
2）挪威矿企 Green Minerals 签署约 2500 万美元融资协议，用于增持比特币。

推荐阅读：

如需了解更多，请访问【MEXC 学院】获取深度分析。

热门文章

什么是 Aria Protocol？一文读懂首个将音乐 IP 版权代币化的 Web3 协议

什么是 Aria Protocol？一文读懂首个将音乐 IP 版权代币化的 Web3 协议

TL;DR1）Aria Protocol 通过将音乐版权转化为可交易的代币，让普通人也能投资此前仅限机构的 IP 资产。2）Aria Protocol 已筹集 1095 万美元，吸引超 4300 名投资者参与，由 Halborn 等机构完成安全审计。3）Aria Protocol 未来将支持可编程 IP，通过智能合约实现歌曲混音等衍生创作的自动化授权与收益分配。1. 什么是 Aria Protoc

掌握合约交易页面常用辅助功能，让你的合约交易更加得心应手

掌握合约交易页面常用辅助功能，让你的合约交易更加得心应手

在加密货币市场中，合约交易因其高杠杆、双向操作等特点，已经成为许多投资者提升资金利用率、把握市场机会的重要工具。为了帮助用户更高效地操作，MEXC 合约交易页面不仅提供了基础的下单功能，还配备了多种实用的辅助功能，涵盖仓位模式、通知提醒、快捷操作及数据展示等。本文将带您全面了解这些常用功能，帮助您在交易中更加得心应手。1.为什么要了解合约交易页面辅助功能？在现货交易中，投资者只能先买入再择机卖出；

合约爆仓相关常见问题专题汇总

合约爆仓相关常见问题专题汇总

1. 什么是强平？强平，即强制平仓，或称为爆仓，是指当平台自动关闭用户的仓位时发生的情况。在 MEXC 平台上，保证金比率是衡量用户仓位风险情况，是用户资产风险的指标。当保证金比率达到或超过 100% 时，系统将强制平仓用户的仓位。建议用户密切关注其保证金比率的变化，以避免被强平。2. 什么触发了 MEXC 的强平？MEXC 采用合理价格作为强平的触发标准。当合理价格达到强平价格时，强平机制将被触

如何使用 MEXC 闪兑限价交易

如何使用 MEXC 闪兑限价交易

闪兑限价功能允许用户在预设价格下进行资产兑换。当市场价格达到或优于您设定的限价时，系统将自动执行交易，让您在波动的市场中以理想价格完成兑换。关于 MEXC 闪兑交易，您可以通过阅读《什么是 MEXC 闪兑交易》了解更多详情。1. 如何使用 MEXC 闪兑限价交易1.1 Web步骤 1：进入闪兑限价页面打开并登录 MEXC 官网首页，在顶部导航栏【现货交易】中选择【闪兑】，点击【限价】进入闪兑限价页

热门加密动态

Tether Gold XAUT 是什么？

Tether Gold XAUT 是什么？

Tether Gold XAUT 简介Tether Gold XAUT 是一种完全由实物黄金支持的数字资产，结合了传统黄金的安全性与区块链技术的速度和灵活性。每个 XAUT 代币代表一盎司已分配的黄金，存放在安全、经审计的金库中。持有 XAUT 的投资者实际上拥有对实物黄金的数字权益，使交易、转移和追踪更加便捷，无需处理实物金条。Tether Gold XAUT 如何运作XAUT 代币以分配的实物

Tether Gold (XAUT) 与 PAX Gold (PAXG) 对比

Tether Gold (XAUT) 与 PAX Gold (PAXG) 对比

引言Tether Gold (XAUT) 和 PAX Gold (PAXG) 是两种领先的数字黄金资产，允许投资者以数字方式持有黄金。每个代币代表一盎司分配黄金，安全存放在经过审计的金库中。代币化黄金将传统黄金的内在价值与区块链技术结合，提供流动性、分割持有和即时交易，而无需处理实物黄金的物流问题。什么是 Tether Gold (XAUT)XAUT 是 Tether 发行的数字代币，完全由分配的

什么是 PAX Gold (PAXG)

什么是 PAX Gold (PAXG)

介绍PAX Gold (PAXG) 是一种黄金代币资产，使投资者能够以数字方式持有和交易黄金。每个 PAXG 代币都完全由一盎司分配的实物黄金支持，并存放在经过专业审计的金库中。持有 PAXG 的投资者可以获得黄金价格的敞口，而无需管理、存储或运输实物金条，使其成为现代交易和投资策略的实用解决方案。PAX Gold 如何运作每个 PAXG 代币代表真实、分配的黄金代币价格实时跟踪现货黄金市场代币可

XAUT 比 PAXG 更好吗？

XAUT 比 PAXG 更好吗？

介绍投资者常常比较 Tether Gold (XAUT) 和 PAX Gold (PAXG)，以判断哪种代币化黄金更适合自己的投资组合。两者都由已分配的实物黄金全额支持，可在数字平台交易，并实时跟踪现货金价。选择 XAUT 或 PAXG 取决于流动性、平台支持、投资策略以及个人对数字黄金持有偏好的因素。什么是 XAUTXAUT 是由 Tether 发行的代币化黄金，每个代币代表一盎司已分配的黄金，

相关文章

什么是 Aria Protocol？一文读懂首个将音乐 IP 版权代币化的 Web3 协议

什么是 Aria Protocol？一文读懂首个将音乐 IP 版权代币化的 Web3 协议

TL;DR1）Aria Protocol 通过将音乐版权转化为可交易的代币，让普通人也能投资此前仅限机构的 IP 资产。2）Aria Protocol 已筹集 1095 万美元，吸引超 4300 名投资者参与，由 Halborn 等机构完成安全审计。3）Aria Protocol 未来将支持可编程 IP，通过智能合约实现歌曲混音等衍生创作的自动化授权与收益分配。1. 什么是 Aria Protoc

什么是 Ethena？一文读懂加密原生合成美元协议的运作机制与投资价值

什么是 Ethena？一文读懂加密原生合成美元协议的运作机制与投资价值

TL;DR1）USDe 是合成美元而非法币稳定币：通过加密资产和对应的空头期货头寸支持，而非传统法币储备。2）Delta 对冲策略保持稳定：对持有的 BTC、ETH 等现货资产进行永续和交割期货对冲，维持价值稳定。3）sUSDe 提供收益机会：质押 USDe 可获得协议收益分配，2024 年平均年化收益率达 19%。4）多链部署广泛应用：已在 24 条区块链上部署，拥有庞大的用户基础和生态系统。5

什么是币安人生（BINANCELIFE）？从网络梗到加密现象的崛起之路

什么是币安人生（BINANCELIFE）？从网络梗到加密现象的崛起之路

TL;DR1）里程碑突破：币安人生（BINANCELIFE）成为历史上首个登陆币安平台的中文 Meme 币，打破了市场固有认知。2）惊人涨幅：币安人生（BINANCELIFE）诞生仅 3 天市值从零突破至 1.5 亿美元，上线币安 Alpha 后 1 小时涨幅达 2000%。3）文化现象：源自“苹果安卓论”网络梗，创造“开币安汽车，享币安人生”热门话题，获 CZ 亲自互动。4）生态影响：推动 BN

什么是 375ai（EAT）？全球首个去中心化边缘数据智能网络完整解析

什么是 375ai（EAT）？全球首个去中心化边缘数据智能网络完整解析

TL;DR1）去中心化边缘智能：375ai 构建了全球首个去中心化边缘数据智能网络，在数据源头进行实时AI处理和分析。2）双产品矩阵：通过 375EDGE 专业节点和 375GO 移动应用，覆盖从企业级到个人用户的完整数据采集场景。3）隐私优先设计：所有数据在边缘端匿名化处理，确保用户隐私安全的同时提供高质量数据洞察。4）EAT 代币激励：推出 EAT 代币空投计划，用户通过部署节点或使用应用贡献

注册MEXC账号
注册 & 获得高达10,000 USDT奖金