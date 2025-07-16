1. 市场信息总览 根据 MEXC 数据显示，BTC 现报 105,583.82 USDT，24 小时涨幅 -0.12%。 MEXC 平台 USDT 本位永续合约交易量前十的交易对热力图。 更多有关加密货币价格和宏观经济的信息，请点击【MEXC 市场】查看。 2. 行业数据分析 2.1 上市公司上半年共买入 245,510 枚BTC，同比增 375%。 据 Cryptoslate 报道，今年上半年1. 市场信息总览 根据 MEXC 数据显示，BTC 现报 105,583.82 USDT，24 小时涨幅 -0.12%。 MEXC 平台 USDT 本位永续合约交易量前十的交易对热力图。 更多有关加密货币价格和宏观经济的信息，请点击【MEXC 市场】查看。 2. 行业数据分析 2.1 上市公司上半年共买入 245,510 枚BTC，同比增 375%。 据 Cryptoslate 报道，今年上半年
MEXC 每日要闻（7.2）｜上市公司加速囤币，半年购入 BTC 数量同比暴增 375%

MEXC 每日要闻（7.2）｜上市公司加速囤币，半年购入 BTC 数量同比暴增 375%

1. 市场信息总览


根据 MEXC 数据显示，BTC 现报 105,583.82 USDT，24 小时涨幅 -0.12%。


MEXC 平台 USDT 本位永续合约交易量前十的交易对热力图


更多有关加密货币价格和宏观经济的信息，请点击【MEXC 市场】查看。

2. 行业数据分析


2.1 上市公司上半年共买入 245,510 枚BTC，同比增 375%。


Cryptoslate 报道，今年上半年，上市公司购买了 245,510 枚 BTC，是同期 ETF 118,424 枚 BTC 的两倍多。今年迄今为止的数字比 2024 年上半年企业购买的 51,653 枚 BTC 增长了 375%。相比之下，ETF 购买的 BTC 数量比去年同期减少了 56%。这或许表明企业现在不再将比特币视为投机性投资，而是更多地将其视为营运资本储备或长期财务资产。董事会将通胀对冲、跨境流动性以及品牌与数字金融的契合作为购买比特币的理由。

2.2 今日恐慌与贪婪指数为 63，仍处于「贪婪状态」


Alternative.me 数据，今日加密货币恐慌与贪婪指数为 63，昨日该指数为 64，市场仍处于「贪婪状态」。

3. 行业分析师观点


3.1 彭博分析师：美 SEC 或将于 2025 年下半年批准多支山寨币 ETF，其中 LTC、SOL 和 XRP 获批概率达 95%


彭博社 ETF 分析师 James Seyffart 发布 2025 年底前加密现货 ETF 的获批概率的预测表示，2025 年下半年将迎来一波新的 ETF 获批潮。其中 LTCSOLXRP 获批概率达 95%，DOGEHBARCardanoPolkadotAvalanche 预计通过概率为 90%。SUI 预计通过概率为 60%，Tron/TRXPengu 预计通过概率为 50%。


4. 行业要闻


4.1 美 SEC 或正制定代币 ETF 通用上市标准


据加密记者 Eleanor Terrett 报道，美国证券交易委员会（SEC）正与交易所协调，处于创建代币基础 ETF 通用上市标准的早期阶段。Eleanor Terrett 透露，如果某代币符合这些标准，发行方可能将跳过 19b-4 流程，直接提交 S-1 申请，等待 75 天后由交易所直接上市。这一简化流程有望为发行方和 SEC 节省大量文书工作和反复沟通成本。

目前这些上市标准细节尚不明确，但市场猜测市值、交易量和流动性可能都在考虑范围内。SEC 发言人对此拒绝置评。

4.2 加密税收优惠条款未能纳入特朗普的《美丽大法案》


当地时间周二，美国参议院以微弱优势通过了唐纳德·特朗普总统的《美丽大法案》，但令加密行业领袖们失望的是，法案未能纳入他们此前力推的、针对加密用户的关键税收修正案。在法案通过前的最后几个小时的激烈谈判中，以参议员 Cynthia Lummis （怀俄明州共和党）为首的亲加密议员和行业政策领袖们，曾努力将一项包含多项加密相关税收优惠的修正案附加到该法案中，这些优惠涵盖加密矿工、质押者、持有大量加密货币的企业以及普通数字资产用户。然而，最终时间耗尽，修正案未能进入参议院的审议环节。一位加密政策领袖对此结果表示“错失良机”，并表示，他们“只是时间不够了”。

4.3 特朗普之子支持的 American Bitcoin 向美 SEC 提交 S-4 表格修订注册声明以推进上市进程


特朗普之子支持的 American Bitcoin 和纳斯达克上市公司比特币挖矿公司 Gryphon Digital Mining 宣布已就其先前宣布的换股合并交易向美国证券交易委员会（ SEC ）递交一份经修订的 S-4 表格注册声明，其中包含与拟议交易相关的初步委托书和招股说明书，旨在推进 American Bitcoin 上市进程。

American Bitcoin 此前已与 Gryphon 达成最终合并协议，后者将以换股合并的方式收购 American Bitcoin ，交易完成后合并公司将以 American Bitcoin 品牌运营，预计获得美 SEC 批准后将在纳斯达克上市，股票代码为“ ABTC ”，交易预计将于 2025 年第三季度完成。

5. 市场热门


5.1 万事达卡将扩充加密团队，聘用两名高级人员推动区块链计划


支付巨头万事达卡加密和区块链主管 Raj Dhamodharan 在 LinkedIn 表示，万事达卡正在招聘两名副总裁来扩大其加密业务，包括一名副总裁兼数字资产生态系统增长主管，以及一名副总裁兼金融机构（FI）增长主管，两人均驻扎在美国。第一个职位将负责监督数字资产领域的战略合作伙伴关系，与发行商、基础设施提供商和初创公司合作，扩展万事达卡多代币网络 (MTN) 和 Crypto Credential 等解决方案的规模。第二个职位将专注于与金融机构合作，开发区块链应用，例如商业支付、跨境交易和代币化资产。

5.2 巴基斯坦拟将比特币储备部署至 DeFi 协议以获取收益


Cointelegraph 报道，巴基斯坦加密货币委员会首席顾问 Bilal Bin Saqib 表示，未来准备将巴基斯坦的国家比特币储备部署至 DeFi 协议以获取收益。

巴基斯坦加密委员会已于 6 月 6 日提交国家比特币储备法律框架草案，财政部同意加快审批流程，政府希望在数字资产发展和采用方面引领全球南方国家。Bilal Bin Saqib 在 2025 年 3 月被任命为巴基斯坦加密货币委员会（Pakistan Crypto Council）首席顾问，负责指导巴基斯坦将加密货币和区块链技术整合进其金融生态系统，并确保制定符合全球最佳实践的监管框架，Michael Saylor 也将担任顾问助力巴基斯坦建立比特币储备。

5.3 意大利联合信贷银行将为其专业客户提供贝莱德比特币 ETF 挂钩产品


彭博社报道，意大利联合信贷银行 (UniCredit SpA) 将为其专业客户提供一款与贝莱德 (BlackRock) 的 iShares Bitcoin Trust ETF 挂钩的结构化产品，该产品具有全面的损失保护功能。该银行计划发行一种与 iShares 比特币信托 ETF 挂钩的五年期美元计价投资证书，该证书将在到期时提供 100% 的资本保护，该备忘录已得到该银行的证实。备忘录称，该 ETF 的最高回报率上限为业绩的 85%，最低投资门槛为 2.5 万美元。意大利联合信贷银行证书将于 7 月 1 日至 7 月 28 日期间向意大利联合信贷银行专业客户开放。

6. 项目动态


1）上市公司 Dogecoin Cash Inc.成立子公司以建立 DOGE 财库及相关业务。
2）Figma 持有近 7000 万美元的比特币 ETF，并获批可追加购买 3000 万美元的比特币。
3）以太坊社区基金会成立，旨在推动 ETH 价值增长。
4）GMGN 与 xStocks 达成合作，支持用户在 Solana 链上交易美股。
5）Swyftx 将以约 6600 万美元收购数字资产经纪公司 Caleb & Brown。
6）Upbit 与 Naver Pay 将合作开展韩元稳定币支付业务。
7）领航医药生物科技签订谅解备忘录，拟收购 Conflux 资产。
8）Sonic 正式启动第二季空投，Shadow 用户享 85% 网络收益分配。

7. 项目融资信息


1）Base 链上预测市场 Limitless 完成 400 万美元战略轮融资，Coinbase Ventures 等参投。
2）AI 云挖矿平台 TWL Miner 宣布完成 9500 万美元 B 轮融资。
3）XRP 储备公司 Webus 获 Ripple Strategy 1 亿美元信贷额度融资。
4）DDC Enterprise 已完成 5.28 亿美元融资，净收益用于购买比特币。
5）角色扮演游戏 Crystalfall 完成 200 万美元融资，Avalanche 等参投。

如需了解更多，请访问【MEXC 学院】获取深度分析。

