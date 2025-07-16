1. 市场信息纵览 根据 MEXC 数据显示，SOL 现报 154.76 USDT，24 小时涨幅 -1.94%。 MEXC 平台 USDT 本位永续合约交易量前十的交易对热力图。 更多有关加密货币价格和宏观经济的信息，请点击【MEXC 市场】查看。 2. 行业数据分析 2.1 ETH/BTC期货交易量比逼近1:1，反映市场对以太坊信心回暖 据 The Block 报道，ETH/BTC 期货交易量1. 市场信息纵览 根据 MEXC 数据显示，SOL 现报 154.76 USDT，24 小时涨幅 -1.94%。 MEXC 平台 USDT 本位永续合约交易量前十的交易对热力图。 更多有关加密货币价格和宏观经济的信息，请点击【MEXC 市场】查看。 2. 行业数据分析 2.1 ETH/BTC期货交易量比逼近1:1，反映市场对以太坊信心回暖 据 The Block 报道，ETH/BTC 期货交易量
MEXC 每日要闻（7.1）｜比特币处于价格中性区，年轻一代将推动长期上涨逻辑

2025年7月16日
Solana
SOL$167.34+4.71%
以太坊
ETH$3,596.95+4.73%
比特币
BTC$106,222.54+4.03%
Blockstreet
BLOCK$0.01928+3.26%
Solayer
LAYER$0.2496+0.84%

1. 市场信息纵览


根据 MEXC 数据显示，SOL 现报 154.76 USDT，24 小时涨幅 -1.94%。


MEXC 平台 USDT 本位永续合约交易量前十的交易对热力图


更多有关加密货币价格和宏观经济的信息，请点击【MEXC 市场】查看。

2. 行业数据分析


2.1 ETH/BTC期货交易量比逼近1:1，反映市场对以太坊信心回暖


The Block 报道，ETH/BTC 期货交易量比已升至 98%，接近历史高点，显著高于 2024 年 10 月的低点 42%。这表明投资者对以太坊生态的信心正在恢复，主要受益于 Layer2 扩容方案普及、链上 DeFi 活动增长，以及基金会聚焦战略推动。

2.2 数据：2025 年上半年 Web3 安全损失近 25 亿美元，超 2024 年全年


Web3 安全公司 CertiK 发布报告称，2025 年上半年 Web3 安全损失近 25 亿美元，净损失 22.9 亿美元，超 2024 年全年。其中，Bybit 和 Cetus Protocol 两起重大事件造成 17.8 亿美元损失，占总损失额的 72%。若剔除这两起事件，行业损失为 6.9 亿美元，行业风险分布仍具复杂性。第二季度，钓鱼攻击损失约 4 亿美元，成为主要威胁。CertiK 建议行业强化前置防护和实时监测，以应对威胁升级。

3. 行业分析师观点


3.1 分析师：比特币目前处于既未超买也未超卖中性区间


CryptoQuant 分析师 Axel Adler Jr 发文表示，“按实现供应分布的比特币指标显示了比特币当前的价格，相对于所有持有者实际投资成本的昂贵程度。实现供应是指所有比特币在链上最后一次转移时的价格所对应的总美元价值。计算公式为：比特币价格/实现供应=比率（Ratio）。目前，比特币价格略高于年均比率水平（这与 2024 年 11 月时相似，当时比率也处于这一水平，随后比特币从 7.4 万美元上涨至 10.7 万美元）。这意味着当前比特币既未超买，也未超卖——市场处于中性区间。”


3.2 分析师：年轻人对资本主义体系失望，比特币长期上涨趋势难以阻挡


市场分析师 Jordi Visser 在 Anthony Pompliano 播客中表示，25 岁及以下年轻一代对资本主义体系日益失望，受 AI 冲击与经济不确定性影响，呼吁通过公共支出建立福利制度的声音不断增强。他指出，政府将被迫持续印钞缓解社会压力，这将进一步推动比特币作为抗通胀资产的长期价值上升。“愤怒情绪越大，印钞越多，比特币价格就越难被压制。”Visser 认为未来五年内 AI 与机器人将改变劳动力结构，加速金融体系的重组。

4. 行业要闻


4.1 美联储博斯蒂克：预计明年将有三次降息


金十数据报道，美联储博斯蒂克表示，预计明年将有三次降息。美联储在调整利率前还有时间观望，仍然预计今年会有一次降息。

4.2 美 SEC 确认将灰度数字大盘基金转换为 ETF 的修订申请


美国证券交易委员会（SEC）确认收到将灰度数字大盘基金转换为 ETF 的修正案（该基金涵盖 BTC、ETHXRPSOLADA）。

4.3 美国康涅狄格州州长正式签署比特币储备禁令，该州将禁止接受、持有或投资数字资产


Bitcoin Laws 于 X 平台发文披露，康涅狄格州州长 Ned Lamont 已正式签署了该州的“比特币储备禁令”。康涅狄格州现在被禁止接受、持有或投资数字资产。

4.4 REX-OSPREY SOL 现货 ETF 将于周三开始交易


@tier10k 报道，REX-Osprey CEO 表示，REX-OSPREY SOLANA ETF 将于周三开始交易。

5. 市场热门


5.1 韩国 IBK 企业银行和新韩金融均已申请韩元稳定币商标


据《首尔经济》报道，韩国 IBK 企业银行和新韩金融控股申请了韩元稳定币商标，加入韩元稳定币发行竞争行列。IBK 企业银行于 27 日申请了「IBKKRW」「IBKRW」「ONEIBK」等 10 项商标权。这些商标旨在用于「稳定币电子转账业务」「基于区块链的数字金融资产管理业务」等领域。新韩金融控股也于 26 日申请了「KRWSHB」「SFGKRW」「SHKRW」等 21 项与稳定币相关的商标。申请项目包含「加密货币金融交易业务」「加密货币中介业务」等。

5.2 特朗普官方商品商店已支持使用 TRUMP 付款


官方页面显示，特朗普官方商品商店已支持使用 TRUMP 付款。


5.3 德国储蓄银行向私人客户开放比特币等加密货币交易服务


彭博社报道，德国储蓄银行集团（Sparkasse）决定向私人客户开放比特币等加密货币交易服务，这一举措打破了该机构长期以来的禁令。与此同时，德国合作银行体系（Volks- und Raiffeisenbanken）早已着手开发相关服务，计划于今年夏季正式推出。德国储蓄银行和汇划协会（DSGV）周一宣布：「储蓄银行金融集团将建立接入受监管加密货币服务的可靠渠道。」

未来自主决策型客户可通过储蓄银行 APP 使用其子公司 DekaBank 提供的加密服务。DekaBank 发言人透露，相关服务预计在一年内完成开发，客户或将于 2026 年夏季开始加密货币交易。

6. 项目动态


1）Robinhood：符合条件的用户可在应用内申领 OpenAI 和 SpaceX 代币。
2）Origin Protocol：拟用协议收入回购 OGN 代币。
3）AI 可信身份网络 Trusta.AI 公布代币经济模型，66% 分配给社区和生态。
4）Aptos Labs CEO Avery Ching 被任命为美国 CFTC 数字资产小组委员。
5）Boundless 成立 Boundless 基金会，致力于推动零知识技术应用。
6）XRP Ledger 的以太坊兼容侧链已在主网上线。
7）SRM 娱乐公司已质押其所有约 3.65 亿枚 TRX 以获得质押收益。
8）Robinhood EU 将推出代币化股票服务。
9）Chainlink 推出自动化合规引擎。
10）Sky 新执行投票已获批准，将为 SKY 质押者启用 SPK 挖矿。

7. 项目融资信息


1）BACKSEAT Exchange 总融资达 970 万美元，Spiral Capital 和 Headline Asia 联合领投。
2）Amber International 签署总额为 2550 万美元的私募认购协议。
3）AI 驱动的超结构网络 Datagram 完成 400 万美元 Pre-Seed 轮融资，Animoca Brands 等参投。
4）BitMine 完成 2.5 亿美元私募以实施以太坊财务战略。

