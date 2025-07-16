MEXC 每日要闻（7.4）｜以太坊链上数据创新高，比特币市场预期乐观，7月触及11.5 万美元概率达60%





根据 MEXC 数据显示， BTC 现报 109,527.62 USDT，24 小时涨幅 0.34%。





























据去中心化预测市场 Polymarket 数据显示，用户目前最看好比特币在 2025 年 7 月触及 11.5 万美元价格区间，对应预测概率达 60%，较前日上涨 8%。该区间 Buy Yes 价格为 60 美分，Buy No 为 41 美分，总交易量为 25.2 万美元。





其次为 12 万美元区间，预测概率为 33%，Buy Yes 价格为 34 美分，总交易量达 41.3 万美元。13 万美元区间预测概率为 8%，流动性同样较高，交易量为 43.2 万美元。





相比之下，市场对 BTC 低于 10 万美元的看法趋于悲观，9 万美元、9.5 万美元和 10 万美元区间的预测概率均出现下滑，分别为 8%、19% 和 38%。整体来看，Polymarket 投资者预期乐观，价格预测重心明显向 11 万至 12 万美元区间上移。

























据分析师 Carmelo Alemán 报告，2025 年 6 月以太坊在链上数据方面创下多项历史新高，尽管价格仍未出现预期上涨，但链上指标显示机构正在加速建仓，市场或在酝酿一波大行情。





数据显示，截至 6 月 30 日，ETH 累积地址（不含交易所地址、无明显资金流出历史）总持仓达到历史最高的 2274.65 万枚 ETH，较 6 月 1 日的 1672.81 万枚 ETH 增加了 601.84 万枚，增幅 35.97%，创下单月增持新纪录。这些地址的平均入场成本为 2114.70 美元，截至 7 月 2 日，ETH 报价约为 2565 美元，浮盈达 21.29%。





与此同时，ETH 的流动质押（Liquid Staking）也在 6 月迎来历史性增长。从 6 月 1 日的 3454.6 万枚 ETH 上升至 6 月 30 日的 3552.6 万枚 ETH，一个月增长近 100 万枚 ETH，增幅 2.83%，创下以太坊单月质押增长新高。7 月 1 日，这一数据再创新高，达 3556.4 万枚 ETH。





上述趋势反映出：当前大量 ETH 正由机构、ETF 和大型持币者持续买入并锁定至流动质押协议中，以赚取收益、等待价格上涨。Lido 和币安 ETH Staking 是主要受益平台，因其规模优势和收益机制吸引大量机构资金。





尽管 ETH 当前价格尚未大幅突破，但从链上来看，正处于极为强劲的资金吸筹阶段。若这一趋势延续，市场或将迎来由机构推动的下一轮 ETH 上行周期。













The Block 报道，美国众议院共和党宣布将 7 月 14 日所在一周定为「加密周」，重点审议三项关键加密立法，包括参议院已通过的稳定币《GENIUS 法案》、市场结构《CLARITY 法案》以及反对央行数字货币（CBDC）的提案。此举旨在推动特朗普政府的数字资产议程，并力争在 8 月前完成立法交付。









新华社 报道，美国众议院以 218 票赞成、214 票反对的表决结果通过「大而美」法案。白宫表示，特朗普定于北京时间 7 月 5 日 5:00 完成签署。













Cynthia Lummis 表示：「为了保持美国的竞争优势，我们必须改革税法，以适应数字经济，而不是对数字资产用户施加负担。欢迎公众就这项立法提出意见，争取早日将其送达总统办公桌。」据国会税收联合委员会估算，该法案在 2025 至 2034 财年期间预计将净创收约 6 亿美元。该法案针对多项数字资产税收问题提出改革建议，包括：

小额交易免税：设立 300 美元的最低限度规则

取消矿工与质押者的双重征税

数字资产与传统金融资产的税收平等（如借贷、洗售、按市值计税等）

慈善捐赠无需估值报告。













CoinDesk 报道，阿布扎比证券交易所（ADX）宣布将上市中东和北非地区首个基于区块链的债券。该债券由阿布扎比第一银行（FAB）通过汇丰银行数字资产平台 Orion 发行，将在分布式账本上记录和交易，通过 Euroclear 等国际结算系统向全球机构投资者开放。





ADX 集团 CEO 表示，此举为后续推出绿色债券、伊斯兰债券等更多类型代币化资产奠定基础。此次发行标志着阿联酋在推动传统金融资产数字化方面取得重要进展。









Cointelegraph 报道，Tornado Cash 联合创始人 Roman Storm 将于 7 月 14 日在纽约法庭出庭受审，面临洗钱和共谋指控。其法律团队计划在庭审中回应有关其通过在 Tornado Cash 中的角色从非法资金中获利的指控。其拒绝透露是否会在庭审中为洗钱、合谋经营未获许可的资金传输业务以及合谋违反美国制裁的指控进行自我辩护。「这是我们将要做出决定的事，我现在没有 100% 的答案。我可能出庭，也可能不出庭。」









1）Eclipse 上线 ES 空投检查门户。

2）Ondo Finance 与 Pantera Capital 拟推出 2.5 亿美元基金，以支持 RWA 项目。

3）Tether 于凌晨在以太坊网络增发 10 亿枚 USDT。

4）Backpack：今日持仓用户将获得双倍积分，非预期亏损可申诉赔付。

5）LayerZero 集成 Bungee。

6）Resolv 将 5.75% 代币供应量分配给第二季度。

7）Tether 和 Adecoagro 将在巴西利用可再生能源为比特币挖矿提供动力。

8）Bedrock 宣布战略储备进入下一阶段，将引入 BTC 构建长期价值锚定体系。

9）Owlto 推动以 USD1 为核心的稳定币跨链基建。









1）游戏工作室 Distinct Possibility Studios 完成 3050 万美元融资，Bitkraft Ventures 等领投。

2）The Open Platform 完成 2850 万美元 A 轮融资，Ribbit Capital 领投。

3）YZi Labs 宣布投资 Digital Asset。







