1. 市场信息纵览 根据 MEXC 数据显示，过去一日中 BTC 24 小时涨幅为 +0.52%，现报 104753.89 USDT。 MEXC 平台 USDT 本位永续合约交易量前十的交易对热力图。 更多有关加密货币价格和宏观经济的信息，请点击【MEXC 市场】查看。 2. 行业数据分析 2.1 数据：BTC 市值占加密市场总市值 63.9% CoinMarketCap 数据显示，BTC 市值占
新手学院/市场洞察/其他/MEXC 每日...出行为趋近低点

MEXC 每日要闻（6.18）｜BTC 市值占加密市场总市值 63.9%，长期持有者卖出行为趋近低点

1. 市场信息纵览


根据 MEXC 数据显示，过去一日中 BTC 24 小时涨幅为 +0.52%，现报 104753.89 USDT。


MEXC 平台 USDT 本位永续合约交易量前十的交易对热力图


更多有关加密货币价格和宏观经济的信息，请点击【MEXC 市场】查看。

2. 行业数据分析


2.1 数据：BTC 市值占加密市场总市值 63.9%


CoinMarketCap 数据显示，BTC 市值占加密市场总市值 63.9%，以太坊占比为 9.3%。


3. 行业分析师观点


3.1 CryptoQuant 分析师：比特币长期持有者卖出行为趋近低点，进一步增强持续上涨可能


CryptoQuant 分析师 Axel Adler Jr 发文表示，「如果我们观察整个长期持有者群体，他们目前的卖出操作接近最低水平。实质上，长期持有者卖出操作达到当前最低点，正好对应于经典的积累阶段。在此前四个类似案例中，有三次这种长期持有者行为都导致了接下来 6 到 8 周内比特币价格上涨 18% 至 25%。当前长期持有者二元指标的低迷状况得到了正向的链上持币天数变动势能和 MVRV Z-score 值的支持，这进一步增强了比特币持续上涨的可能性。」


3.2 Placeholder 合伙人：本轮牛市的动态与以往有所不同，但牛市依然存在


Placeholder 合伙人 Chris Burniske 发推表示，「BTC 在每次市场担忧的波动中均展现更高的低点支撑，犹如一个不断紧缩的弹簧蓄势待发。与此同时，ETH 展现出的强势超出市场预期，而 SOL 则从容应对了曾被恶意散布恐慌情绪的 FTX 大规模解锁事件。本轮牛市的动态与以往有所不同，主要是由于山寨币疲软、Meme 币狂热以及 TradFi 最终『获得成功』，但牛市依然存在。」

4. 行业要闻


4.1 美国参议院投票通过《GENIUS 稳定币法案》，尚待众议院审议


据 Politico 报道，当地时间周二，美国参议院通过了具有里程碑意义的加密货币立法《GENIUS 法案》，旨在促进该行业的增长。这是数字资产公司在参议院首次针对加密货币全面监管改革投票中取得的历史性游说胜利。美国参议院以 68 票赞成、30 票反对的结果通过该法案，18 名民主党人与多数共和党人共同支持将其提交众议院审议。

4.2 摩根大通高管与美 SEC 会面，讨论资本市场链上化进程


据 Cointelegraph 消息，摩根大通的高管近日与美国证券交易委员会（SEC）加密货币特别小组会面，讨论数字资产监管及资本市场链上化可能带来的深远影响。根据周二公布的一份 SEC 说明，摩根大通高管与 SEC 就“现有资本市场活动迁移至公共区块链可能产生的影响”进行了交流——内容包括传统模式中可能发生变化的部分，以及企业如何评估这些变化所带来的风险与收益。双方还讨论了摩根大通目前在加密领域的业务布局，包括该行现有的数字化平台，该平台目前用于处理回购协议（一种短期金融市场借贷工具），属于其“数字融资”和“数字债务服务”产品体系中的一部分。

5. 市场热门


5.1 韩国议员将提出数字资产创新法案，完善稳定币监管并扩大监管范围


据 News1 报道，韩国共同民主党政务委员会议员朴贤英将于 7 月提出《数字资产市场创新与发展法》。近期韩国共同民主党议员闵炳德提出了《数字资产基本法》，与闵议员此前的提案相比，朴议员的提案进一步完善了稳定币监管体系。根据该法案，发行稳定币必须拥有至少 10 亿韩元的自有资本，满足 12 项要求，并获得金融当局的批准。该法案与闵议员的法案的另一个不同之处在于，该法案将监管范围扩大到海外发行的稳定币。闵议员的法案仅监管国内发行的数字资产。一旦政务委员会法案审查小组成立，正式进入立法程序，该法案有可能与闵议员提出的法案合并。

5.2 摩根大通在 Base 链试点 JPMD 存款代币


Base 推文宣布摩根大通将在 Base 链上试点发行 JPMD 代币，代表美元存款。首笔转账将在数日内完成，仅开放给机构客户使用。

5.3 Coinbase 寻求 SEC 批准推出“代币化股票”


Coinbase 正寻求美国证券交易委员会（SEC）批准推出"代币化股票"交易服务。该公司首席法务官 Paul Grewal 表示，这项计划是 Coinbase 的"重要优先事项"，若获批将使该平台与 Robinhood 等传统券商直接竞争。

在特朗普政府执政后，美国加密监管环境明显改善。SEC 今年 2 月撤销了 2023 年对 Coinbase 的执法行动。分析指出，若该计划获批，SEC 可能通过"不行动函"方式放行。目前 Kraken 等交易所已为海外用户提供类似服务。

5.4 马来西亚启动数字资产中心以测试稳定币等创新应用


马来西亚宣布启动“数字资产创新中心”计划。该监管沙盒由马来西亚央行主导，将允许测试林吉特稳定币、可编程支付等创新应用，旨在推动该国成为区域金融科技中心。马来西亚央行行长 Abdul Rasheed Ghaffour 表示，该国正同步升级 Rentas 支付系统、探索跨境支付互联和资产代币化。

5.5 巴西比特币储备法案已通过第一委员会审议


巴西比特币储备法案“PL 4501/2023 或 PL 4501/2024 ”已通过第一委员会审议，该法案提议建立“主权战略比特币储备”，将高达 5% 的外汇储备分配给比特币。一旦实施巴西将成为继萨尔瓦多之后第二个建立合法 BTC 储备的拉美国家。巴西副总统幕僚长佩德罗·吉奥康多·瓜拉在 3 月曾表示，“战略主权比特币储备”对国家繁荣至关重要，是公众利益问题，称比特币为“互联网上的黄金”。

6. 项目动态


1）Kraken 旗下的 Ink 区块链计划启动代币并进行空投。
2）Ink 基金会：计划推出 INK 代币，将空投给新流动性协议参与者。
3）Pumpfun 官方账号与创始人 Alon 个人账号现已解封。
4）Namada 完成主网发布最后阶段，原生代币 NAM 于本周开始交易。
5）Starknet：质押迁移完成，质押操作已恢复。
6）DAOBase 首次空投将分配代币总供应量的 5%，IDO 分配 2%。
7）Spark 开放 Ignition 空投申领。
8）Mysten Labs 联创发布《Sui for Governments》文章，称 Sui 为政府数字化转型解决方案。
9）Galaxy 和 Liquid Collective 合作，将向机构提供以太坊流动性质押服务。
10）NBA 球员特里斯坦·汤普森加入 AxonDAO 并担任董事会成员和合伙人。

7. 项目融资信息


1）去中心化 AI 项目 Gradient 完成 1000 万美元种子轮融资，Pantera 和 Multicoin 领投。
2）Web3 AI Data 基础设施平台 PublicAI 完成 1000 万美元融资。
3）Eigen Labs 推出以太坊再质押协议 EigenCloud，获 a16z 追加 7000 万美元投资。
4）稳定币初创公司 Ubyx 完成 1000 万美元种子轮融资，Galaxy Ventures 领投。
5）跨境结算机构基础设施 XFX 完成 910 万美元种子轮融资，Haun Ventures 领投。
6）马斯克旗下 xAI 正在洽谈通过股权融资筹集 43 亿美元。
7）前 OpenAI 员工创立的加密薪资平台 Volante Chain 获 200 万美元私募融资。
8）以隐私为核心的交易专用 L1 项目 Defx 完成 250 万美元种子轮融资。

如需了解更多，请访问【MEXC 学院】获取深度分析。

