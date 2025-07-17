1. 市场信息纵览 根据 MEXC 数据显示，比特币最高升至 120,025.17 USDT，现报 118,636.42 USDT，24 小时涨幅为 -0.37% MEXC 平台 USDT 本位永续合约交易量前十的交易对热力图。 ETHUSDT、BTCUSDT、SUIUSDT 、SOLUSDT、 PEPEUSDT 位列前五，相比前几日，PEPEUSDT热度有所回升，再次进入Top 5，更多有关比特1. 市场信息纵览 根据 MEXC 数据显示，比特币最高升至 120,025.17 USDT，现报 118,636.42 USDT，24 小时涨幅为 -0.37% MEXC 平台 USDT 本位永续合约交易量前十的交易对热力图。 ETHUSDT、BTCUSDT、SUIUSDT 、SOLUSDT、 PEPEUSDT 位列前五，相比前几日，PEPEUSDT热度有所回升，再次进入Top 5，更多有关比特
MEXC 每日要闻（7.17）｜比特币短线承压，以太坊上扬，机构并购与稳定币布局加速

2025年7月17日
0m
1. 市场信息纵览


根据 MEXC 数据显示，比特币最高升至 120,025.17 USDT，现报 118,636.42 USDT，24 小时涨幅为 -0.37%


MEXC 平台 USDT 本位永续合约交易量前十的交易对热力图


ETHUSDTBTCUSDTSUIUSDTSOLUSDTPEPEUSDT 位列前五，相比前几日，PEPEUSDT热度有所回升，再次进入Top 5，更多有关比特币价格和宏观经济的信息，请点击【MEXC 市场】查看。

2.行业数据


2.1 以太坊于今晨短时突破 3400 美元，比特币短时突破 120,000 美元


7 月 17 日，据 MEXC 行情数据显示，以太坊于今晨短时突破 3400 美元，最高触及 3425 美元，现报价 3345.48 美元；比特币短时突破 120,000 美元，现报价 118,636.42 美元。


2.2 Solana 生态 Meme 币普涨，BONK 24小时涨 30%


7 月 17 日，据 MEXC 行情数据显示，Solana 生态 Meme 币出现普涨行情，其中：

· BONK 24 小时涨 30%，现报价 0.000039 美元
· FARTCOIN 24 小时涨 17.3%，现报价 1.48 美元
· POPCAT 24 小时涨 11%，现报价 0.425 美元
· MEW 24 小时涨 19.5%，现报价 0.00388 美元
· NOBODY 24 小时涨 17.4%，现报价 0.0594 美元
· HOSICO 24 小时涨 24.3%，现报价 0.0516 美元
· ANI 24 小时涨 106.3%，现报价 0.0459 美元

3.行业要闻


3.1 美联储传声筒：若特朗普试图罢免鲍威尔，或引发法律拉锯


“美联储传声筒” Nick Timiraos 在 X 平台发文表示，若特朗普尝试罢免美联储主席鲍威尔，可能引发一场旷日持久的对峙。美联储拥有独立办公场所及安保权力，鲍威尔或将坚持留任，直至法院裁定或参议院确认继任者。

3.2 巴基斯坦与萨尔瓦多首次建立双边关系，聚焦加密货币合作


据彭博社报道，巴基斯坦和萨尔瓦多已首次建立双边外交关系，将加密货币合作置于关系核心。据巴基斯坦部长办公室声明，巴基斯坦加密委员会首席执行官兼总理加密货币和区块链特别助理比拉尔·本·萨基布（Bilal Bin Saqib）与萨尔瓦多总统纳伊布·布克莱（Nayib Bukele）在萨尔瓦多会面，双方讨论了知识共享伙伴关系。此次会谈于 2025 年 7 月 16 日举行，标志着两国在加密货币领域开启正式合作。

3.3 特朗普：将为 150 个国家发布一个单一关税数字


据彭博社报道，特朗普可能对较小国家征收 10%或 15%的关税。8 月 1 日的关税政策将非常重大。目前的关税水平仅仅是开始。将为 150 个国家发布一个单一关税数字。

4.行业分析师观点


4.1 美国众议院推进三大加密法案，BTC 横盘蓄力短线支撑仍看 116,300 美元


Bitunix 分析师 在 Followin 平台发文建议：BTC 在政策面利好与经济不确定性交错影响下维持区间盘整。若本周美国众议院通过相关法案，有望为市场注入信心。短线支撑仍关注 116,300 美元，短期压力关注 121,000 美元。若失守支撑则建议退场观望，避免追高。

4.2 如果以太坊（ETH）持续上涨，比特币（BTC）主导地位见顶的概率达"99%"


据 Cointelegraph 报道，加密货币分析师 Matthew Hyland 表示，如果以太坊（ETH）价格持续上涨并在相对比特币（BTC）的走势中保持强势，那么比特币的市场主导地位极有可能已达到峰值，概率高达 99%。”

5.融资信息


5.1 Talos 收购 Coin Metrics，收购金额超 1 亿美元


根据 Fortune 报道，Talos 宣布以逾 1 亿美元收购链上数据公司 Coin Metrics，此举标志着其加密基础设施战略的重大升级。通过整合 Coin Metrics 的链上分析工具和市场数据，Talos 将构建一个涵盖交易执行、资产管理与数据分析的全流程机构平台。此次收购获得 PayPal、a16z 等投资方支持，也反映出在监管逐步明朗的背景下，机构对端到端解决方案需求持续增长。

6.市场热门


6.1 Strategy 市值创新高至 1284 亿美元


据 The Block 报道，Michael Saylor 领导的 Strategy 公司（前称 MicroStrategy）于本周三收盘时市值达历史新高 1284 亿美元，同一周比特币价格突破 12.2 万美元。Strategy 现持有 601,550 枚比特币，市值超 730 亿美元，占比特币总供应量的 2.86%。该公司平均购入价为每枚 71,270 美元，近期股价三个月上涨 36%，年内涨幅达 174%。Vanguard 集团成为其最大股东，尽管曾称比特币为“不成熟资产”。

6.2 美国银行计划推出稳定币，正在等待适当的时机


据路透社报道，美国银行 CEO Brian Moynihan 表示，正在筹备推出稳定币，但尚未确定具体时间。他指出，作为美国第二大银行，美银认为该领域“终将采取行动”，目前正评估客户需求及资金流动规模，并可能与其他机构合作。进展缓慢的主要原因在于法规尚不明朗。同时，摩根士丹利 CFO Sharon Yeshaya 表示，正密切关注稳定币发展，但当前仍“为时尚早”。

6.3 特朗普家族加密项目“WLFI代币可交易”提案投票已通过


据特朗普家族加密项目 World Liberty Financial 官方页面信息显示，「WLFI 代币可交易」提案已于北京时间 1 时 38 分结束投票并通过。该提案目标如下： 使 WLFI 代币可交易，从而通过点对点交易或二级市场实现更广泛的社区治理参与； 推动 WLFI 生态系统从封闭参与过渡到开放参与； 提升代币的实用性和使用范围； 启动社区所有权和互动的下一个阶段； 使长期的代币激励与协议的采用和成功保持一致。

7.项目动态


1）GMX：GLP 在 Arbitrum 上的资金已全部收回，GMX V2 不受影响
2）Eclipse 公布代币经济学：15% 用于空投及流动性
3）Hyperion 公布代币经济学：空投占 5%、流动性激励占 30%
4）PayPal 计划将 PYUSD 稳定币扩展到 Arbitrum
5）Pump.fun 开始回购 PUMP，资金来源于手续费收入
6）Coinbase 推出 Base App，将 Coinbase Wallet 升级为一体化社交与交易平台

目前，MEXC 平台重磅推出了 0 费率活动。参与该活动，用户能够显著降低交易成本，真正实现“省更多、交易更多、赚更多”的目标。在 MEXC 平台上，您不仅可以借助这一活动畅享低成本交易，还能时刻紧跟市场动态，敏锐捕捉每一个稍纵即逝的投资机会，开启财富增值之旅。


如需了解更多，请访问【MEXC 学院】获取深度分析。

