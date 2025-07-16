MEXC 每日要闻（7.9）｜BTC 动能延续，SOL 期货破纪录，机构布局持续升温

1. 市场信息纵览 根据 MEXC 数据显示，比特币最高升至 109,216.56 USDT，现报 108,887.74 USDT，24 小时涨幅为 +0.72% MEXC 平台 USDT 本位永续合约交易量前十的交易对热力图。 BTCUSDT、ETHUSDT、SUIUSDT 、SOLUSDT、 PEPEUSDT 位列前五，更多有关比特币价格和宏观经济的信息，请点击【MEXC 市场】查看。 2.行1. 市场信息纵览 根据 MEXC 数据显示，比特币最高升至 109,216.56 USDT，现报 108,887.74 USDT，24 小时涨幅为 +0.72% MEXC 平台 USDT 本位永续合约交易量前十的交易对热力图。 BTCUSDT、ETHUSDT、SUIUSDT 、SOLUSDT、 PEPEUSDT 位列前五，更多有关比特币价格和宏观经济的信息，请点击【MEXC 市场】查看。 2.行
1. 市场信息纵览


根据 MEXC 数据显示，比特币最高升至 109,216.56 USDT，现报 108,887.74 USDT，24 小时涨幅为 +0.72%


MEXC 平台 USDT 本位永续合约交易量前十的交易对热力图


BTCUSDTETHUSDTSUIUSDTSOLUSDTPEPEUSDT 位列前五，更多有关比特币价格和宏观经济的信息，请点击【MEXC 市场】查看。

2.行业数据


2.1 Unichain 上的 USDT0 部署发行量突破 2 亿枚


据链上数据显示，USDT0 在 Unichain 上的累计发行量已首次突破 2 亿枚，标志着该链在稳定币网络中的影响力持续提升。在进出金总量方面，Unichain 目前已成为 USDT0 生态中仅次于以太坊与 Arbitrum 的第三大链，显示出其在跨链流动性和应用场景上的迅速崛起。


2.2 CME Group 的 Solana 期货交易量已突破 40 亿美元


据 Cointelegraph 报道，芝加哥商品交易所集团（CME Group）上的 SOL 期货交易量已突破 40 亿美元。这一里程碑显示出机构投资者对 Solana 的兴趣持续升温，也标志着 SOL 正在加速迈向主流衍生品市场。随着交易深度与流动性不断增强，SOL 的资产地位有望进一步巩固。

2.3 加密货币总市值逾 3.35 万亿美元，比特币占有率为 64.5%


CoinMarketCap 数据显示，今日加密货币总市值 33462.60 亿美元，24 小时交易量 1032.52亿美元，其中 BTC 占有率达 64.5%。

3.行业要闻


3.1 马斯克抨击特朗普并确认“美国党”优先曝光爱泼斯坦案文件


据深潮 TechFlow 报道，7 月 9 日，马斯克再次就“爱泼斯坦案”抨击美国总统特朗普，并确认他的新政党“美国党”将优先曝光相关文件。

马斯克 8 日发帖质疑特朗普不公布爱泼斯坦文件的可信度。一名用户询问曝光文件是否为“美国党”优先事项，马斯克用“100%”表情符号肯定回应。

3.2美国制裁朝鲜IT人员，指其协助网络间谍和加密货币盗窃


美国财政部将朝鲜黑客组织成员 Song Kum Hyok 列入“特别指定国民”制裁名单，指控其帮助朝鲜 IT 人员在海外企业任职，从事网络间谍活动并盗取加密货币。官方称，这些 IT 人员通过伪造身份获取技术与虚拟货币行业职位，将收入和盗取资金汇回朝鲜。尽管此次并未新增具体加密钱包地址，但财政部重申已制裁 Lazarus Group

3.3 Coinbase CEO：预计众议院下周通过《CLARITY法案》，美国已准备好拥抱加密货币


Coinbase 首席执行官 Brian Armstrong 发文称，「美国已经准备好拥抱加密货币，众议院应于下周通过《CLARITY 法案》，预计参议院也应该紧随其后，以便该法案在特朗普总统签署后成为法律。」

4.行业分析师观点


4.1 比特币资金费率接近底部区域，多头趋势仍具动能


CryptoQuant 分析师 Axel Adler Jr 发文表示，每当主流交易平台的 30 天百分位资金费率跌至约 50% 水平时（2023 年 9 月、2024 年 5 月、2024 年 9 月和 2025 年 4 月），都对应局部底部阶段，随后行情恢复上升趋势。继 2025 年 4 月的最后一次底部及随后的上涨至 11.2 万美元后，目前资金费率百分位为 54%。基于这一格局，多头趋势依然保持动力，接下来的关注点将是 80% 水平，突破该水平可能意味着市场过度热情，存在调整风险。

4.2 特朗普关税延后，BTC 110,348 成短期关键阻力


据 Bitunix 分析师，美国总统特朗普宣布将对等关税截止日延后至 8 月 1 日。受关税政策影响，美元兑其他货币汇率升至一周多以来新高。截至目前，只有极少数国家成功达成协议。此期间，美国与英国、越南、中国取得了谈判进展。特朗普同时警告各国不要反制。BTC 日线图显示仍受压于 110,348 压力位。

5.融资信息


5.1 澳洲加密资管公司 DigitalX 完成约 1350 万美元融资，Animoca Brands 等参投


澳大利亚加密基金管理公司 DigitalX 宣布，已从加密投资者筹集了 2070 万澳元（约合 1350 万美元），投资方包括 Animoca Brands、UTXO Management 和 ParaFi Capital。其中约 1290 万美元 将用于扩大其比特币储备，其余资金将用于此次融资相关费用及日常营运资金。

该公司表示：“本次融资是公司发展的关键节点，标志着我们重新聚焦比特币，并将其视为 DigitalX 数字资产战略的核心基石。”此次战略配售还吸引了多位上市公司 CEO 参与投资，其中包括 Metaplanet 首席执行官 Simon Gerovich。

5.2 为加密交易所提供合规服务的平台 Castellum.AI 完成 850 万美元 A 轮融资，Curql 领投


Castellum.AI 宣布完成 850 万美元 A 轮融资，由 Curql 领投，旨在加速其 AI 驱动的 AML/KYC 合规平台在金融与加密行业的应用。该平台结合可解释 AI 代理与风险数据，已帮助客户显著降低误报率与审查成本，被视为下一代合规科技的重要代表。

6.市场热门


6.1 德意志银行调查：美国加密货币采用率达17%，男性和年轻人占主导


德意志银行最新调查显示，美国是加密货币最大使用群体，采用率为 17%，高于英国的 11% 和欧盟的 10%。美国 18-34 岁群体采用率从 1 月的 24% 增至 6 月的 29%，因市场对特朗普支持加密货币政策的乐观情绪。在美国，富裕人群占加密货币采用者的32%。23%的美国男性用于支付或投资加密货币，而女性为 13%。男性普遍认为自己对加密货币理解更深入。

6.2 SEC 考虑建立 ETF 快速审批新框架，或于本月公布草案


美国证券交易委员会（SEC）正考虑建立一套加快审批流程的新框架，预计本月将公布相关草案，多个加密现货 ETF 有望陆续获批。此前加密记者 Eleanor Terrett 披露，该框架或将允许交易所依据统一标准直接上线符合条件的加密 ETF，无需逐一提交 19b-4 文件并等待 75 天审批周期。彭博 ETF 分析师 James Seyffart 预计，该新规最快将在 9 月或 10 月正式实施，届时更多加密资产 ETF 有望迎来审批放行潮。

7.项目动态


1）Coinbase 与 Cantina 合作推出 500 万美元漏洞赏金计划
2）Phantom 在钱包内推出由 Hyperliquid 支持的永续合约交易功能
3）Ripple 股东 Linqto 已申请破产
4）OpenSea 收购 Rally Wallet 背后开发公司 Rally
5）Tether 战略投资区块链取证公司 Crystal Intelligence

如需了解更多，请访问【MEXC 学院】获取深度分析。

什么是 Aria Protocol？一文读懂首个将音乐 IP 版权代币化的 Web3 协议

什么是 Aria Protocol？一文读懂首个将音乐 IP 版权代币化的 Web3 协议

TL;DR1）Aria Protocol 通过将音乐版权转化为可交易的代币，让普通人也能投资此前仅限机构的 IP 资产。2）Aria Protocol 已筹集 1095 万美元，吸引超 4300 名投资者参与，由 Halborn 等机构完成安全审计。3）Aria Protocol 未来将支持可编程 IP，通过智能合约实现歌曲混音等衍生创作的自动化授权与收益分配。1. 什么是 Aria Protoc

掌握合约交易页面常用辅助功能，让你的合约交易更加得心应手

掌握合约交易页面常用辅助功能，让你的合约交易更加得心应手

在加密货币市场中，合约交易因其高杠杆、双向操作等特点，已经成为许多投资者提升资金利用率、把握市场机会的重要工具。为了帮助用户更高效地操作，MEXC 合约交易页面不仅提供了基础的下单功能，还配备了多种实用的辅助功能，涵盖仓位模式、通知提醒、快捷操作及数据展示等。本文将带您全面了解这些常用功能，帮助您在交易中更加得心应手。1.为什么要了解合约交易页面辅助功能？在现货交易中，投资者只能先买入再择机卖出；

合约爆仓相关常见问题专题汇总

合约爆仓相关常见问题专题汇总

1. 什么是强平？强平，即强制平仓，或称为爆仓，是指当平台自动关闭用户的仓位时发生的情况。在 MEXC 平台上，保证金比率是衡量用户仓位风险情况，是用户资产风险的指标。当保证金比率达到或超过 100% 时，系统将强制平仓用户的仓位。建议用户密切关注其保证金比率的变化，以避免被强平。2. 什么触发了 MEXC 的强平？MEXC 采用合理价格作为强平的触发标准。当合理价格达到强平价格时，强平机制将被触

如何使用 MEXC 闪兑限价交易

如何使用 MEXC 闪兑限价交易

闪兑限价功能允许用户在预设价格下进行资产兑换。当市场价格达到或优于您设定的限价时，系统将自动执行交易，让您在波动的市场中以理想价格完成兑换。关于 MEXC 闪兑交易，您可以通过阅读《什么是 MEXC 闪兑交易》了解更多详情。1. 如何使用 MEXC 闪兑限价交易1.1 Web步骤 1：进入闪兑限价页面打开并登录 MEXC 官网首页，在顶部导航栏【现货交易】中选择【闪兑】，点击【限价】进入闪兑限价页

Tether Gold XAUT 是什么？

Tether Gold XAUT 是什么？

Tether Gold XAUT 简介Tether Gold XAUT 是一种完全由实物黄金支持的数字资产，结合了传统黄金的安全性与区块链技术的速度和灵活性。每个 XAUT 代币代表一盎司已分配的黄金，存放在安全、经审计的金库中。持有 XAUT 的投资者实际上拥有对实物黄金的数字权益，使交易、转移和追踪更加便捷，无需处理实物金条。Tether Gold XAUT 如何运作XAUT 代币以分配的实物

Tether Gold (XAUT) 与 PAX Gold (PAXG) 对比

Tether Gold (XAUT) 与 PAX Gold (PAXG) 对比

引言Tether Gold (XAUT) 和 PAX Gold (PAXG) 是两种领先的数字黄金资产，允许投资者以数字方式持有黄金。每个代币代表一盎司分配黄金，安全存放在经过审计的金库中。代币化黄金将传统黄金的内在价值与区块链技术结合，提供流动性、分割持有和即时交易，而无需处理实物黄金的物流问题。什么是 Tether Gold (XAUT)XAUT 是 Tether 发行的数字代币，完全由分配的

什么是 PAX Gold (PAXG)

什么是 PAX Gold (PAXG)

介绍PAX Gold (PAXG) 是一种黄金代币资产，使投资者能够以数字方式持有和交易黄金。每个 PAXG 代币都完全由一盎司分配的实物黄金支持，并存放在经过专业审计的金库中。持有 PAXG 的投资者可以获得黄金价格的敞口，而无需管理、存储或运输实物金条，使其成为现代交易和投资策略的实用解决方案。PAX Gold 如何运作每个 PAXG 代币代表真实、分配的黄金代币价格实时跟踪现货黄金市场代币可

XAUT 比 PAXG 更好吗？

XAUT 比 PAXG 更好吗？

介绍投资者常常比较 Tether Gold (XAUT) 和 PAX Gold (PAXG)，以判断哪种代币化黄金更适合自己的投资组合。两者都由已分配的实物黄金全额支持，可在数字平台交易，并实时跟踪现货金价。选择 XAUT 或 PAXG 取决于流动性、平台支持、投资策略以及个人对数字黄金持有偏好的因素。什么是 XAUTXAUT 是由 Tether 发行的代币化黄金，每个代币代表一盎司已分配的黄金，

什么是 Aria Protocol？一文读懂首个将音乐 IP 版权代币化的 Web3 协议

什么是 Aria Protocol？一文读懂首个将音乐 IP 版权代币化的 Web3 协议

TL;DR1）Aria Protocol 通过将音乐版权转化为可交易的代币，让普通人也能投资此前仅限机构的 IP 资产。2）Aria Protocol 已筹集 1095 万美元，吸引超 4300 名投资者参与，由 Halborn 等机构完成安全审计。3）Aria Protocol 未来将支持可编程 IP，通过智能合约实现歌曲混音等衍生创作的自动化授权与收益分配。1. 什么是 Aria Protoc

掌握合约交易页面常用辅助功能，让你的合约交易更加得心应手

掌握合约交易页面常用辅助功能，让你的合约交易更加得心应手

在加密货币市场中，合约交易因其高杠杆、双向操作等特点，已经成为许多投资者提升资金利用率、把握市场机会的重要工具。为了帮助用户更高效地操作，MEXC 合约交易页面不仅提供了基础的下单功能，还配备了多种实用的辅助功能，涵盖仓位模式、通知提醒、快捷操作及数据展示等。本文将带您全面了解这些常用功能，帮助您在交易中更加得心应手。1.为什么要了解合约交易页面辅助功能？在现货交易中，投资者只能先买入再择机卖出；

合约爆仓相关常见问题专题汇总

合约爆仓相关常见问题专题汇总

1. 什么是强平？强平，即强制平仓，或称为爆仓，是指当平台自动关闭用户的仓位时发生的情况。在 MEXC 平台上，保证金比率是衡量用户仓位风险情况，是用户资产风险的指标。当保证金比率达到或超过 100% 时，系统将强制平仓用户的仓位。建议用户密切关注其保证金比率的变化，以避免被强平。2. 什么触发了 MEXC 的强平？MEXC 采用合理价格作为强平的触发标准。当合理价格达到强平价格时，强平机制将被触

如何使用 MEXC 闪兑限价交易

如何使用 MEXC 闪兑限价交易

闪兑限价功能允许用户在预设价格下进行资产兑换。当市场价格达到或优于您设定的限价时，系统将自动执行交易，让您在波动的市场中以理想价格完成兑换。关于 MEXC 闪兑交易，您可以通过阅读《什么是 MEXC 闪兑交易》了解更多详情。1. 如何使用 MEXC 闪兑限价交易1.1 Web步骤 1：进入闪兑限价页面打开并登录 MEXC 官网首页，在顶部导航栏【现货交易】中选择【闪兑】，点击【限价】进入闪兑限价页

