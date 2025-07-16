MEXC 每日要闻（7.8）｜比特币逼近 11 万，机构持续加码，稳定币落地提速





根据 MEXC 数据显示， 比特币 最高升至 109,700 USDT，现报 108,146.16 USDT，24 小时涨幅为 +0.97%





























上周，资产管理规模总额达到创纪录的 1,880 亿美元，流入资金达 10 亿美元。





数字资产产品每周流入资金 10.3 亿美元，推动管理资产规模达到创纪录的 1880 亿美元，这也是连续第 12 周流入。

美国占据主导地位，流入资金达 10 亿美元，而加拿大和巴西则出现资金流出，反映出地区情绪的差异。

以太坊 继续保持优异的表现，11 周内每周平均流入 AuM 1.6%，而 比特币 为 0.8%。

























Hilbert 此前已收到多份主动融资提案，反映市场对其布局比特币等加密资产的高度关注。在机构投资者加速进入加密市场、欧洲代表性企业稀缺的背景下，Hilbert 致力于凭借强大的资产管理、合规与透明化机制占据领先地位。





公司计划推出实时透明度仪表盘，展示加密资产持仓，进一步强化对投资者的信任。CEO Barnali Biswal 表示，这笔融资是 Hilbert 战略执行的重要里程碑，也体现了市场对其作为受监管欧洲上市加密企业的认可。









Strategy 宣布，它已签署一项销售协议，根据该协议，Strategy 可以发行和出售其 10.00% A 系列永久 Stride 优先股，每股面值 0.001 美元（“STRD 股票”），总发行价高达 42 亿美元（“ATM 计划”）。预计 Strategy 将在较长时期内按照 ATM 计划以规范的方式出售 STRD 股票，同时考虑出售时 STRD 股票的交易价格和交易量。













CoinDesk 高级分析师 James Van Straten 指出， 比特币 现价距离历史高点 112,000 美元仅几个百分点。大型持币者（鲸鱼，持有超 1 万枚 BTC）近期持续加仓，显示对后市看涨。





Glassnode 数据显示，不仅鲸鱼钱包积极买入，持有 1,000 至 10,000 枚 BTC 的中型钱包也在增加持仓；相比之下，小额持币者则多选择减仓或分散持币。这一趋势表明，市场筹码正从散户向机构及高净值投资者集中，且买盘自 4 月比特币低点（约 76,000 美元）开始增强。大户接近高位增持被视为未来上涨的重要信号。









受「金发姑娘」经济情境影响，美股自 4 月低点强劲反弹，市场风险偏好快速回升。贸易摩擦缓解及 OBBBA 法案推进推动资金流入高风险资产，标普和纳指创历史新高。但分析师提醒，市场或过于乐观，未来波动风险依然存在，投资者需谨慎。





Bitunix 分析师指出 ，ETH 在 2275–2300 区间有强支撑，当前受 2571–2600 区间压力限制，价格震荡整理。若突破上方压力，或将挑战 2773。建议以区间操作为主，避免追高。

















融资包括 1 亿美元的可转换债券和 10 亿美元股权信贷额度，由 Tether 资产托管方 Cantor Fitzgerald 担任联席配售代理。









据 The Block 报道， Monad 生态 DEX 项目 Kuru Labs 完成 1150 万美元 A 轮融资，Paradigm 领投。天使投资者包括 0xDesigner、Viktor Bunin、Zagabond、Tristan Yver、Kevin Pang、Will Price、Alex Watts、Jordan Hagan、3nes、Shreyas Hariharan、Auri 和 Joe Takayama。该公司筹集了约 220 万美元的种子资金。













美国财长贝森特表示，美国将在不导致通胀的情况下实现经济增长。将在未来 48 小时内宣布几项贸易相关消息。昨晚我收到了许多新的提议。许多人在谈判中改变了立场。在谈及关于财政部和美联储的职位时，贝森特说，我将按照总统的意愿行事。而在利率方面，他表示，市场可能在将特朗普对利率的观点计入价格。这不仅仅是美联储主席的问题，而是整个委员会的问题。（就美元走势）货币涨跌是自然现象，并非异常波动。













针对美方关税，刘表示香港仍是自由港，企业正寻求市场多元化，香港有望借势发展。她还指出，尽管香港企业税率略高于全球最低税率，但对吸引力影响不大，已有企业迁册来港。









1）字节跳动否认甲骨文将收购 Tiktork 美国业务

2）特朗普媒体科技集团宣布流媒体服务 Truth+ 平台已上线

3）Robinhood 代币化股票面临欧盟审查，立陶宛央行要求澄清说明产品结构

4）Etherscan 宣布推出 HyperEvmScan 区块链浏览器

5）TrumpMeme： TRUMP 代币即将上线 Tron 网络





推荐阅读：











