MEXC 每日要闻（7.29）BTC 持稳 11.8 万美元，链上活跃度创一年新高

1. 市场信息纵览 根据 MEXC 数据显示，BTC 最高升至 119,812.0 USDT，现报 118,209.9 USDT，24 小时涨幅为 +0.02%。 MEXC 平台 USDT 本位永续合约交易量前十的交易对热力图。 SOLUSDT、ETHUSDT、BTCUSDT、SUIUSDT、1000BONKUSDT 位列前五，更多有关 BTC 价格和宏观经济的信息，请点击【MEXC 市场】查看。
1. 市场信息纵览


根据 MEXC 数据显示，BTC 最高升至 119,812.0 USDT，现报 118,209.9 USDT，24 小时涨幅为 +0.02%。


MEXC 平台 USDT 本位永续合约交易量前十的交易对热力图


SOLUSDTETHUSDTBTCUSDTSUIUSDT1000BONKUSDT 位列前五，更多有关 BTC 价格和宏观经济的信息，请点击【MEXC 市场】查看。

2.行业数据


2.1 BTC 和 ETH 的活跃供应量占比一年内升至 37%


一位来自“中本聪时代”的鲸鱼投资者近日通过 Galaxy 完成了一笔场外比特币交易，转移了超过 8 万枚 BTC（价值超过 90 亿美元），使比特币一年内的活跃供应比例达到 37%，与以太坊持平，表明两大加密资产的供应动态正在趋同。尽管交易规模惊人，但比特币价格仍稳定在 11.8 万美元左右，反映出市场抵御机构层面抛售压力的能力显著增强。业内人士认为，像 Galaxy 这样的场外交易平台正在成为鲸鱼交易避免扰乱现货市场的关键渠道。此次事件也引发了市场对“休眠比特币”真实活跃度的关注。目前估计可能有 230 万至 370 万枚 BTC 永久丢失，占总量的 10% 以上。但这笔交易表明，一些被认为“丢失”的比特币可能只是被长期持有。

2.2 CryptoPunks NFT 交易量创 2024 年 3 月以来最高水平


据 The Block 报道，上周 CryptoPunks NFT 系列交易量突破 2460 万美元，创下 2024 年 3 月以来新高，较前一周环比增长 416%。此次交易热潮被认为与 GameSquare 以 515 万美元的优先股收购 Punk #5577 有关。此举也带动了 CryptoPunks 的底价和平均售价大幅上涨。


3.行业要闻


3.1 美联储本周未准备好降息


据华尔街日报报道，美联储官员预计最终需要继续降息，但目前尚未准备好这样做。他们之间的分歧在于需要首先看到哪些证据，以及等待一切明朗之后再采取行动是否错误。官员们目前在是否重启降息的问题上分成了三个阵营。焦点将在于鲍威尔是否会在新闻发布会上暗示9月降息，以及他的同事们是否会在未来几天和几周内开始为下次会议上的降息奠定基础。

3.2 特朗普计划推动将加密资产纳入美国养老金和抵押贷款体系，引发民主党反对


据 CoinDesk 报道，特朗普政府计划进一步将加密资产融入美国经济，包括将比特币等数字资产纳入 401(k) 退休账户和抵押贷款资产评估。美国联邦住房金融局已要求房利美和房地美考虑将借款人的加密资产作为抵押品，引发参议员伊丽莎白·沃伦等民主党人的反对，他们担心此举可能动摇金融体系的稳定。白宫还将于周三发布一份重磅加密资产战略报告，并可能签署行政命令，推动包括加密货币在内的更多元化的退休投资。此外，市场关注该报告是否涉及“比特币战略储备”等美联储机制。

4.行业分析师观点


4.1 衍生品数据支撑 ETH 短期内有望突破 5,000 美元


据 Cointelegraph 报道，分析表示，本周 ETH 虽然回落至 3797 美元，但期货溢价已升至 5 个月高位，ETF 持续净流入，机构持仓增加，表明市场情绪依然看涨。数据显示，ETH 期货年化溢价已达 8%，且期权市场尚未出现明显的防御性布局，预示着潜在的上涨空间。

4.2 标普 500 指数明年年中目标将达到 7200 点


据Business Insider 报道，摩根士丹利策略师迈克尔·威尔逊认为，在蓝筹股盈利和宏观趋势向好的支撑下，标普 500 指数有机会在明年年中升至 7200点，较当前水平高出 12.5%。威尔逊在一份证券分析报告中表示，标普 500 指数 7200 点是一个较为乐观的预测，主要是因为标普 500 指数成分股每股总收益预计达到 319 元，预期市盈率设定为 22.5 倍，因此标普指数有望达到该目标。威尔逊认为，标普 500 指数成分股公布的季度业绩显示，企业盈利增长拥有稳定的基础，平均增幅预计在 10% 至 20% 之间。威尔逊将当前的股市周期描述为非传统周期，主要受到正运营杠杆率、人工智能应用、美元汇率疲软、税收节省、良好的收入增长、持续的需求增长以及美联储降息等因素的支撑。

5.融资信息


5.1 渣打银行旗下 Zodia Markets 完成 1825 万美元 A 轮融资，Circle Ventures 等参投


据 Financial News 报道，渣打银行 (STAN) 控股的加密货币交易公司 Zodia Markets 宣布完成 1825 万美元 A 轮融资，本轮融资由 Pharsalus Capital 领投，Circle Ventures、The Operating Group、XVC Tech、Token Bay Capital、Human Capital 和其他战略投资者参投。根据周一发布的公告，A 轮融资将用于支持 Zodia 的国际扩张努力并进一步发展其稳定币支付服务。

5.2 AI 项目 ARO Network 完成 210 万美元 Pre-Seed 轮融资，NoLimit Holdings 和 Dispersion Capital 领投


据 Coin World 报道，去中心化边缘云项目 ARO Network 宣布完成 210 万美元的 Pre-Seed 轮融资，旨在加速其打造专为点对点内容分发与 AI 计算而生的去中心化边缘云网络。本轮融资由 NoLimit Holdings 和 Dispersion Capital 领投，Escape Velocity、Maelstrom 以及多位战略天使投资人参与投资。ARO Network 是一个去中心化边缘云项目，允许用户通过运行节点将闲置互联网资源转化为收入。用户运行 ARO 节点可赚取 ARO 代币，支持实时 AI 计算。

6.市场热门


6.1 SOL Strategies 成为 ARK Invest 数字资产革命基金的权益合伙人


据 Cointelegraph 报道，ARK Invest 宣布与 SOL Strategies达成合作，成为其数字资产革命基金（Digital Assets Revolutions Fund）的权益合伙人。ARK Invest将把其验证节点业务迁移至 SOL Strategies的权益基础设施。据SOL Strategies 首席执行官 Leah Wald 介绍，该公司目前运营着5位验证节点，托管资产超过 359 万 SOL，价值约6.472 亿美元。

6.2 高盛：对冲基金以一年来最快速度抛售美国科技股


据路透社报道，高盛大宗经纪业务部报告称，截至 7 月 25 日当周，对冲基金以 2024 年 7 月以来的最快速度减持美国科技、媒体和电信股的风险敞口，多头仓位的抛售速度超过空头回补。数据显示，TMT 领域大多数子行业均出现风险敞口减少，其中半导体及半导体设备、软件、信息技术服务和媒体股领跌。科技行业的财报季正在进入高峰，亚马逊、苹果、Meta Platforms 和微软等公司将于本周公布业绩。高盛大宗经纪业务洞察与分析联席主管 Vincent Lin在报告中写道：“对半导体及半导体设备行业的净敞口占美国大宗经纪客户总敞口的比例仍接近五年来的高点，处于第 94 个百分位；而对软件和服务行业的净敞口则接近五年来的低点，处于第 2 个百分位。”

7.项目动态


1）彭博社：Coinbase 正在洽谈收购印度 CoinDCX
2）Cboe 提交 Canary 抵押 INJ 基金和 Invesco 现货 Solana ETF 的申请
3）Succinct 已开放空投注册，注册窗口将于 8 月 4 日午夜关闭
4）Coinbase 将 BIO 和 EUL 添加到资产上市路线图中
5）FIS 与 Circle 合作，支持金融机构接入 USDC 稳定币支付功能
6）Bakkt 出售忠诚度业务，转型为纯加密货币公司并启动公开募股

TL;DR1）Aria Protocol 通过将音乐版权转化为可交易的代币，让普通人也能投资此前仅限机构的 IP 资产。2）Aria Protocol 已筹集 1095 万美元，吸引超 4300 名投资者参与，由 Halborn 等机构完成安全审计。3）Aria Protocol 未来将支持可编程 IP，通过智能合约实现歌曲混音等衍生创作的自动化授权与收益分配。1. 什么是 Aria Protoc

