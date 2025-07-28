1. 市场信息纵览 根据 MEXC 数据显示，ETH 最高升至 3,886.19 USDT，现报 3,848.05 USDT，24 小时涨幅为 +0.79 %。 MEXC 平台 USDT 本位永续合约交易量前十的交易对热力图。 SOLUSDT、ETHUSDT、BTCUSDT、SUIUSDT、PENGUUSDT 位列前五，更多有关 ETH 价格和宏观经济的信息，请点击【MEXC 市场】查看。 2.行1. 市场信息纵览 根据 MEXC 数据显示，ETH 最高升至 3,886.19 USDT，现报 3,848.05 USDT，24 小时涨幅为 +0.79 %。 MEXC 平台 USDT 本位永续合约交易量前十的交易对热力图。 SOLUSDT、ETHUSDT、BTCUSDT、SUIUSDT、PENGUUSDT 位列前五，更多有关 ETH 价格和宏观经济的信息，请点击【MEXC 市场】查看。 2.行
MEXC 每日要闻（7.28）ETH 稳步上涨，链上与场外资金双向布局助推主流币热度回升

2025年7月28日MEXC
以太坊
Pudgy Penguins
狗狗币
比特币
John Tsubasa Rivals
2.行业数据


2.1 Upbit 上 PENGU 交易量超越 DOGE，但市值仍不到 DOGE 的1/13


据 Lookonchain 监测，PENGU 在 Upbit 的交易量上已经超过了 DOGE 在 Upbit 的交易量，但 PENGU 的市值仍然不到 DOGE 的 1/13，似乎韩国用户正在不断积累 PENGU。


2.2 本周比特币财库策略实体共增持 2.95 万枚比特币


据 @btcNLNico 统计，本周比特币财库策略实体共增持 2.95 万枚比特币。相关实体共发布 62 条公告，其中：

8 家新公告财库策略实体增持 20,368 枚 BTC

24 家公司增持了 9,183 BTC；

10 家公司公布未来比特币财库策略，将动用 1.32 亿美元。


3.行业要闻


3.1 美国与欧盟达成 15% 税率关税协议


据路透社报道，美国总统特朗普表示，已与欧盟达成贸易协议，欧盟将在美国投资比之前多 6000 亿美元。欧盟同意允许各国进行免关税贸易，所有国家都将对美国开放市场。欧盟将从美国采购大量军事装备，同意对汽车实施统一的 15%关税，欧盟将采购数千亿美元的军事装备。

3.2 美国商务部长：8 月 1 日关税上调最后期限不再延长


据经济时报报道，美国商务部长卢特尼克表示，8 月 1 日关税上调最后期限不再延长。欧洲需要并且愿意与美国达成贸易协议，问题是欧盟提供的协议是否足够好，足以让特朗普放弃 30% 的关税威胁。此外，卢特尼克表示，特朗普仍准备在 8 月 1 日之后继续进行关税谈判。

4.行业分析师观点


4.1 美欧达成协议后，股市有望迎来上涨


据 Fashion Jobs 报道，在美国与欧盟达成贸易协议后，投资者预计，周一市场重新开盘时，汽车制造商和奢侈品制造商将引领欧洲股市出现一波缓解性上涨。周日，美国总统特朗普在与欧盟委员会主席冯德莱恩会面后，宣布了这项协议。根据协议，欧盟的大部分出口产品（包括汽车）将面临 15% 的关税。这位欧盟领导人表示，该税率是全面的，但特朗普称其不包括药品和金属。Cité Gestion 的策略主管 John Plassard 表示，这项协议「足以释放股票市场最需要的东西：可预见性」。他表示：「关税进一步提升的风险现已排除，随之而来的是一个主要的宏观不利因素消失。对投资者而言，这不仅是松了一口气，更是一个绿灯信号。」

4.2 ZORA 近期链上几乎没有单笔 50 万美元以上交易记录，疑似 CEX 内资金操盘


链上分析师 Ai 姨（@ai_9684 xtpa）在 X 平台发文表示，ZORA 一个月涨幅 931%，仿佛走出了一个独立山寨行情，但链上近期甚至看不到单笔 50 万美元以上的交易记录，疑似是 CEX 里的资金在操盘。

5.融资信息


5.1 纽交所上市公司 Mega Matrix 完成 1600 万美元私募融资，进军稳定币赛道


据 PR Newswire 报道，纽交所上市公司 Mega Matrix Inc.（纽交所代码：MPU）今日宣布完成 1600 万美元私募融资，正式启动稳定币资产配置平台的战略转型。这一举动标志着该公司开始以更具结构性的方式参与全球数字金融基础设施的重塑。本轮融资吸引了多家区块链专业基金，反映出市场对 MPU 战略转型方向的认可。

5.2 纳斯达克上市公司 Bit Digital 拟扩大法定股本至 10 亿股普通股以募资继续增持 ETH


据 Bit Digital 官方文件透露，公司拟于 2025 年 9 月 10 日召开股东大会，届时将通过决议将该公司的法定股本从 340,000,000 股每股面值 0.01 美元的普通股和 10,000,000 股每股面值 0.01 美元的优先股（价值总计约 350 万美元）增加至每股面值 0.01 美元的 1,000,000,000 股普通股和每股 0.01 美元的 10,000,000 股优先股（价值总计约 1010 万美元），扩大股本所募集到的资金将用于继续增持 ETH

6.市场热门


6.1 Vitalik转发「以太坊 10年 零维护、零宕机」推文


Vitalik Buterin 在 X 平台转发推文：「以太坊已经连续上线十年，零暂停，零维护，与此同时 Facebook 宕机 14 小时、Cloudflare 放弃了 19 个数据中心、其他 Layer 1 网络出现过多次问题，以太坊永远不会停止，无论是分叉、崩溃、泡沫、诉讼、黑客攻击，还是互联网可能引发的各种戏剧性事件，尽管银行倒闭、服务器需要修补，但以太坊仍在继续运行。」

6.2 盖洛普调查：14% 美国成年人拥有加密货币，六成受访者无意购买


根据盖洛普最新调查，大约 14% 的美国成年人表示拥有加密货币，但大多数人表示没有兴趣购买。尽管自 2021 年以来数字资产持有量略有增长，但大多数美国人仍然将数字资产视为一项风险投资。调查显示，50 岁以下男性拥有加密货币的现象更为普遍，其中 25% 的男性表示他们拥有比特币或其他数字货币。此外，大学毕业生（19%）、高收入成年人（19%）和政治保守派（18%）的加密货币持有率更高。相比之下，只有 7% 的 65 岁及以上成年人表示拥有某种形式的加密货币。17% 的美国人表示对加密货币感兴趣，但近期不打算投资；只有 4% 的人表示近期可能会购买加密货币。60% 的人表示，他们根本没有投资加密货币的计划。

7.项目动态


阅读推荐：


