1. 市场信息纵览 根据 MEXC 数据显示，ETH 最高升至 3,771.486 USDT，现报 3682.41 USDT，24 小时涨幅为 -1.37%。 MEXC 平台 USDT 本位永续合约交易量前十的交易对热力图。 SOLUSDT、ETHUSDT、BTCUSDT、SUIUSDT、XRPUSDT 位列前五，更多有关 ETH 价格和宏观经济的信息，请点击【MEXC 市场】查看。 2.行业数据1. 市场信息纵览 根据 MEXC 数据显示，ETH 最高升至 3,771.486 USDT，现报 3682.41 USDT，24 小时涨幅为 -1.37%。 MEXC 平台 USDT 本位永续合约交易量前十的交易对热力图。 SOLUSDT、ETHUSDT、BTCUSDT、SUIUSDT、XRPUSDT 位列前五，更多有关 ETH 价格和宏观经济的信息，请点击【MEXC 市场】查看。 2.行业数据
新手学院/市场洞察/其他/MEXC 每日要... 巨变前夜到来

MEXC 每日要闻（7.25）加密市场吸金 600 亿美元，欧盟强势反制关税，AI 巨变前夜到来

2025年7月25日MEXC
0m
Sleepless AI
AI$0.06437+2.58%
以太坊
ETH$3,608.52+5.39%
Blockstreet
BLOCK$0.01893+0.90%
DeFi
DEFI$0.00085+8.83%
Propy
PRO$0.4989+1.17%

1. 市场信息纵览


根据 MEXC 数据显示，ETH 最高升至 3,771.486 USDT，现报 3682.41 USDT，24 小时涨幅为 -1.37%。


MEXC 平台 USDT 本位永续合约交易量前十的交易对热力图


SOLUSDTETHUSDTBTCUSDTSUIUSDTXRPUSDT 位列前五，更多有关 ETH 价格和宏观经济的信息，请点击【MEXC 市场】查看。

2.行业数据


2.1 今年迄今加密市场流入资金已达 600 亿美元，投资者对山寨币的兴趣上升


据 The Block 报道，摩根大通估算年初至今流入数字资产的资本已达 600 亿美元，主要受加密基金流入、芝商所（CME）期货交易活跃以及风险投资筹资活动的推动。分析师指出，自 5 月底以来，资金流入增长了近 50%，有望轻松超越去年的历史纪录。分析师表示，美国监管环境趋于友好是关键推动因素之一。投资者对山寨币的兴趣也在上升。其中，以太坊是最大的受益者，原因在于其在去中心化金融（DeFi）和智能合约领域的主导地位，以及它正与比特币一起，越来越多地被纳入企业财库配置中。越来越多的资产管理公司有意推出基于山寨币的加密 ETF，并引入质押机制。

2.2 若比特币跌破 11.6 万美元，主流 CEX 累计多单清算强度将达 6.77 亿


据 Coinglass 数据，若比特币跌破 11.6 万美元，主流 CEX 累计多单清算强度将达 6.77 亿。反之，若比特币突破 12 万美元，主流 CEX 累计空单清算强度将达 2.59 亿。

3.行业要闻


3.1 欧盟通过总额 930 亿欧元的对美关税反制计划


据路透社报道，欧洲央行周四如期维持主要利率在 2%不变，以等待欧盟与美国贸易关系走向的更多明确信号。当前通胀已回落至 2%的目标水平，自去年 6 月以来利率也从 4%下调至 2%，欧洲央行面临的政策压力已大为缓解。欧洲央行称继续坚持“逐次会议”的方针，不会预设利率路径，所有决策将以最新数据为依据。声明称，最新信息大体与此前对通胀前景的判断一致，国内价格压力持续缓解，薪资增速放缓。市场仍押注今年稍晚还有至少一次降息。市场焦点转向行长拉加德稍后的新闻发布会，预计她将面临关于未来是否继续降息、欧元汇率强弱以及关税影响的密集提问。

3.2 前 Gemini、Kraken 高管 Ji Hun Kim 被任命为加密创新委员会 CEO


据 Cointelegraph 报道，加密交易平台 Gemini 和 Kraken 前高管 Ji Hun Kim 被正式任命为加密创新委员会（CCI）首席执行官。Kim 此前在 Gemini 工作了三年，在 Kraken 工作了不到一年，之后担任 CCI 的首席法律和政策官，Kim 自 2024 年 12 月起担任该组织临时 CEO。CCI 是定期向美国立法者和监管机构提供数字资产政策建议的主要行业倡导组织之一。Kim 在声明中表示，当前是行业发展的关键时期，需要建立技术与公共政策之间的桥梁。

3.3 白宫将允许 401(k) 投资加密货币，Blackstone 预计大型私募将主导市场


据彭博社报道，白宫正在准备一项行政命令，将为 401(k) 退休计划管理者提供法律保障，允许他们在投资选项中纳入私人市场基金、加密货币及其他替代性资产。黑石集团(BlackstoneInc.)总裁乔恩·格雷 (JonGray) 表示，一旦美国为 401(k) 计划拓展至股票和债券以外的投资领域铺平道路，另类资产行业的头部机构将最有可能从中受益。此举将为美国退休储蓄市场带来重大变革，为普通投资者提供更多元化的投资渠道，同时也可能为大型私募股权管理公司创造新的业务增长点。

4.行业分析师观点


4.1 比特币周期理论已经失效，机构长期持有者崛起


CryptoQuant 创始人兼首席执行官 Ki Young Ju 在 X 平台发文表示，「比特币周期理论已经失效。我过去的预测是基于这个理论——当巨鲸开始囤币时买入，当散户开始进场时卖出。但这个模式如今已不再成立。上一个周期中，巨鲸把币卖给了散户。而这一次，老巨鲸将币卖给了新的长期持有者。机构投资的规模远超我们的预期。交易变得毫无意义，如今持有者的数量已超过了交易者。我在做出牛市结束的判断时，忽视了这个结构性变化。」

4.2 当前比特币 RSI 指数接近 75，牛市期间预计将出现多月 RSI 大于 80 的情况


PlanB 发文称比特币相对强弱指数（RSI）目前接近 75。在本轮牛市中，预计将出现数月 RSI 达到 80 以上的情况，与 2021 年、2017 年、2013 年和 2011 年的牛市表现相似。

5.融资信息


5.1 欧洲投资应用 Lightyear 完成 2300 万美元融资，NordicNinja 领投


据 CNBC 报道，欧洲投资应用 Lightyear 完成 2300 万美元融资，NordicNinja 领投，打车独角兽 Bolt 联合创始人 Markus Villig 等爱沙尼亚科技企业家参投。这家创业公司希望成为「欧洲版 Robinhood」，进军免佣金交易市场。除了新增融资之外，Lightyear 还将推出全新的人工智能功能。此外，Lightyear 计划在两个月内推出一款自有的加密货币产品，重点将放在「更偏长期视角」的投资体验上。

5.2 加密矿业公司 Bitzero 获 2500万 美元融资，计划用于扩大其矿业运营


据 The Block 报道，由 Kevin O’Leary 支持的加密矿业公司 Bitzero 近日获得 2500 万美元融资，计划用于扩大其矿业运营。公司表示，首批资金将用于采购 2900 台 Bitmain S21 Pro 矿机，预计四至六个月内完成部署，每年可为公司带来约 1000 万美元的新增收入。同时，Bitzero 致力于利用水电和低碳能源，推动其在北美和欧洲的数据中心可持续发展。公司总裁兼 CEO Mohammed Bakhashwain 表示，此次融资将加速领先矿业技术的部署，进一步巩固 Bitzero 在可持续和盈利性数据中心领域的领先地位。

6.市场热门


6.1 OpenAI 新一代 GPT-5 模型预计将于 8 月初正式发布


据路透社报道，OpenAI 新一代 GPT-5 模型预计将于 8 月初正式发布。OpenAI 首席执行官萨姆·奥特曼（Sam Altman）近日在 X 平台透露，“我们很快就会发布 GPT-5”，并在播客节目中展示了该模型的部分能力。奥特曼表示，GPT-5 能够迅速解答他不理解的问题，让他感受到 AI 的强大。据悉，GPT-5 还将推出 mini 和 nano 等不同版本，并通过 API 向外部开放。该模型将集成 o3 推理能力，进一步提升智能水平。

6.2 Monad 辟谣代币将于 9 月 30 日推出


此前 CoinmarketcapMonad 代币页面信息显示，Monad 将于北京时间 2025 年 9 月 30 日（北美时间 9 月 29 日）上线，代币总供应量为 1000 亿。Monad 在 X 平台对该信息进行辟谣并表示“这些信息中只有一个是正确的（代币符号）”。

7.项目动态


1）Anchorage Digital 与 Ethena Labs 建立合作，将 USDtb 引入美国
2）Celestia 基金会以 6250万 美元购买 Polychain 所持全部剩余 TIA，将转让给新投资者
3）Sei Network 已上线原生 USDC 和 CCTP V2
4）deBridge 推出储备基金，使用所有协议收入回购其 DBR 代币
5）Treehouse 开放 TREE 代币空投查询
6）Web3 域名注册商 Freename 完成 650 万美元 A 轮融资

目前，MEXC 平台重磅推出了 0 费率活动。参与该活动，用户能够显著降低交易成本，真正实现“省更多、交易更多、赚更多”的目标。在 MEXC 平台上，您不仅可以借助这一活动畅享低成本交易，还能时刻紧跟市场动态，敏锐捕捉每一个稍纵即逝的投资机会，开启财富增值之旅。

阅读推荐：


如需了解更多，请访问【MEXC 学院】获取深度分析。

热门文章

什么是 Aria Protocol？一文读懂首个将音乐 IP 版权代币化的 Web3 协议

什么是 Aria Protocol？一文读懂首个将音乐 IP 版权代币化的 Web3 协议

TL;DR1）Aria Protocol 通过将音乐版权转化为可交易的代币，让普通人也能投资此前仅限机构的 IP 资产。2）Aria Protocol 已筹集 1095 万美元，吸引超 4300 名投资者参与，由 Halborn 等机构完成安全审计。3）Aria Protocol 未来将支持可编程 IP，通过智能合约实现歌曲混音等衍生创作的自动化授权与收益分配。1. 什么是 Aria Protoc

掌握合约交易页面常用辅助功能，让你的合约交易更加得心应手

掌握合约交易页面常用辅助功能，让你的合约交易更加得心应手

在加密货币市场中，合约交易因其高杠杆、双向操作等特点，已经成为许多投资者提升资金利用率、把握市场机会的重要工具。为了帮助用户更高效地操作，MEXC 合约交易页面不仅提供了基础的下单功能，还配备了多种实用的辅助功能，涵盖仓位模式、通知提醒、快捷操作及数据展示等。本文将带您全面了解这些常用功能，帮助您在交易中更加得心应手。1.为什么要了解合约交易页面辅助功能？在现货交易中，投资者只能先买入再择机卖出；

合约爆仓相关常见问题专题汇总

合约爆仓相关常见问题专题汇总

1. 什么是强平？强平，即强制平仓，或称为爆仓，是指当平台自动关闭用户的仓位时发生的情况。在 MEXC 平台上，保证金比率是衡量用户仓位风险情况，是用户资产风险的指标。当保证金比率达到或超过 100% 时，系统将强制平仓用户的仓位。建议用户密切关注其保证金比率的变化，以避免被强平。2. 什么触发了 MEXC 的强平？MEXC 采用合理价格作为强平的触发标准。当合理价格达到强平价格时，强平机制将被触

如何使用 MEXC 闪兑限价交易

如何使用 MEXC 闪兑限价交易

闪兑限价功能允许用户在预设价格下进行资产兑换。当市场价格达到或优于您设定的限价时，系统将自动执行交易，让您在波动的市场中以理想价格完成兑换。关于 MEXC 闪兑交易，您可以通过阅读《什么是 MEXC 闪兑交易》了解更多详情。1. 如何使用 MEXC 闪兑限价交易1.1 Web步骤 1：进入闪兑限价页面打开并登录 MEXC 官网首页，在顶部导航栏【现货交易】中选择【闪兑】，点击【限价】进入闪兑限价页

热门加密动态

DOGE价格预测与深度分析：2030年能涨到50 USDT吗？

DOGE价格预测与深度分析：2030年能涨到50 USDT吗？

核心要点DOGE（狗狗币）是2013年诞生的工作量证明加密货币，最初作为玩笑币创立历史价格波动：从2015年的$0.0001到2021年$0.73的历史最高点专家预测2030年价格区间为$0.20至$3.03，远低于$50目标由于市值限制，2030年达到$50的可能性极低在MEXC交易所安全交易DOGE，享受零手续费和100%储备金保障 加密货币市场见证了无数令人惊叹的变革，而狗狗币（DOGE）无

什么是Dropee？答题游戏完全指南：每日一题赚取加密货币空投奖励

什么是Dropee？答题游戏完全指南：每日一题赚取加密货币空投奖励

核心要点（Key Takeaways）Dropee 是Telegram上增长最快的加密货币答题游戏，每天一题，答对获奖通过连击奖励机制，保持答题连胜可获得更高积分和空投资格游戏结合了区块链教育与"点击赚取"模式，预计在2025年11月推出代币掌握答题策略和参与社区，可大幅提升获得DROPEE代币空投的机会与MEXC交易所合作，为用户提供安全可靠的加密货币交易环境 什么是Dropee？揭秘Teleg

Solana（SOL）价格预测：2025-2030会涨到1000 USDT吗?

Solana（SOL）价格预测：2025-2030会涨到1000 USDT吗?

核心要点Solana (SOL) 于2020年3月推出时价格约为0.22美元，并在2025年1月达到294.33美元的历史最高点2030年价格预测范围从保守估计的436美元到看涨预测超过1,200美元区块链技术创新如历史证明机制使SOL每秒可处理65,000+笔交易DeFi采用、机构投资和网络升级等多重因素将影响长期加密货币价格走势MEXC为SOL提供最全面的交易体验，零手续费交易和强大的流动性引

一文读懂什么是隐私币：保护你的加密货币交易隐私

一文读懂什么是隐私币：保护你的加密货币交易隐私

核心要点隐私币通过先进的加密技术隐藏交易细节，比比特币提供更强的匿名性Monero、Zcash、Dash、Horizen和Decred是市场上领先的隐私币项目2023年至2025年间，Monero和Zcash的交易量增长了20%2025年末，Zcash价格从50美元以下暴涨至650美元MEXC提供业内最全面的隐私币交易对，拥有顶级流动性和100%储备金保障前言你有没有想过，比特币真的匿名吗？很多人

相关文章

什么是 Aria Protocol？一文读懂首个将音乐 IP 版权代币化的 Web3 协议

什么是 Aria Protocol？一文读懂首个将音乐 IP 版权代币化的 Web3 协议

TL;DR1）Aria Protocol 通过将音乐版权转化为可交易的代币，让普通人也能投资此前仅限机构的 IP 资产。2）Aria Protocol 已筹集 1095 万美元，吸引超 4300 名投资者参与，由 Halborn 等机构完成安全审计。3）Aria Protocol 未来将支持可编程 IP，通过智能合约实现歌曲混音等衍生创作的自动化授权与收益分配。1. 什么是 Aria Protoc

掌握合约交易页面常用辅助功能，让你的合约交易更加得心应手

掌握合约交易页面常用辅助功能，让你的合约交易更加得心应手

在加密货币市场中，合约交易因其高杠杆、双向操作等特点，已经成为许多投资者提升资金利用率、把握市场机会的重要工具。为了帮助用户更高效地操作，MEXC 合约交易页面不仅提供了基础的下单功能，还配备了多种实用的辅助功能，涵盖仓位模式、通知提醒、快捷操作及数据展示等。本文将带您全面了解这些常用功能，帮助您在交易中更加得心应手。1.为什么要了解合约交易页面辅助功能？在现货交易中，投资者只能先买入再择机卖出；

合约爆仓相关常见问题专题汇总

合约爆仓相关常见问题专题汇总

1. 什么是强平？强平，即强制平仓，或称为爆仓，是指当平台自动关闭用户的仓位时发生的情况。在 MEXC 平台上，保证金比率是衡量用户仓位风险情况，是用户资产风险的指标。当保证金比率达到或超过 100% 时，系统将强制平仓用户的仓位。建议用户密切关注其保证金比率的变化，以避免被强平。2. 什么触发了 MEXC 的强平？MEXC 采用合理价格作为强平的触发标准。当合理价格达到强平价格时，强平机制将被触

如何使用 MEXC 闪兑限价交易

如何使用 MEXC 闪兑限价交易

闪兑限价功能允许用户在预设价格下进行资产兑换。当市场价格达到或优于您设定的限价时，系统将自动执行交易，让您在波动的市场中以理想价格完成兑换。关于 MEXC 闪兑交易，您可以通过阅读《什么是 MEXC 闪兑交易》了解更多详情。1. 如何使用 MEXC 闪兑限价交易1.1 Web步骤 1：进入闪兑限价页面打开并登录 MEXC 官网首页，在顶部导航栏【现货交易】中选择【闪兑】，点击【限价】进入闪兑限价页

注册MEXC账号
注册 & 获得高达10,000 USDT奖金