1. 市场信息纵览 根据 MEXC 数据显示，BTC 最高升至 119,721.6 USDT，现报 119,009.5 USDT，24 小时涨幅为 +0.36%。 MEXC 平台 USDT 本位永续合约交易量前十的交易对热力图。 SOLUSDT、ETHUSDT、BTCUSDT、SUIUSDT、XRPUSDT 位列前五，更多有关 BTC 价格和宏观经济的信息，请点击【MEXC 市场】查看。 2.行业1. 市场信息纵览 根据 MEXC 数据显示，BTC 最高升至 119,721.6 USDT，现报 119,009.5 USDT，24 小时涨幅为 +0.36%。 MEXC 平台 USDT 本位永续合约交易量前十的交易对热力图。 SOLUSDT、ETHUSDT、BTCUSDT、SUIUSDT、XRPUSDT 位列前五，更多有关 BTC 价格和宏观经济的信息，请点击【MEXC 市场】查看。 2.行业
新手学院/市场洞察/其他/MEXC 每日...场多重动态解析

MEXC 每日要闻（7.24）比特币守稳 11.9 万，谷歌加码 AI 投入，市场多重动态解析

2025年7月24日MEXC
0m
Sleepless AI
AI$0.06373+2.26%
比特币
BTC$106,196.51+4.01%
波场
TRX$0.2942+1.37%
Quack AI
Q$0.021485-2.94%
FINANCE
FINANCE$0.0003858+17.80%

1. 市场信息纵览


根据 MEXC 数据显示，BTC 最高升至 119,721.6 USDT，现报 119,009.5 USDT，24 小时涨幅为 +0.36%。


MEXC 平台 USDT 本位永续合约交易量前十的交易对热力图


SOLUSDTETHUSDTBTCUSDTSUIUSDTXRPUSDT 位列前五，更多有关 BTC 价格和宏观经济的信息，请点击【MEXC 市场】查看。

2.行业数据


2.1 TRON 链上每周平均交易费已从 2.47 枚 TRX 降至0.72 枚


据 Lookonchain 监测，波场 TRON 自推出免 Gas 功能（开发于 2024 年，并于 2025 年初正式推出）以来，每周平均交易费已从 2.47 枚 TRX 降至 0.72 枚 TRX。

2.2 谷歌 Q2 净利润增 19%，上调全年资本开支预期至 850 亿美元


据路透社报道，谷歌（GOOG.O）母公司 Alphabet 第二季净利润同比上升 19%至 281.96 亿美元，营收增长 14%至 964.3 亿美元，优于市场预期的 940 亿美元。Q2 谷歌服务收入增长 12%至 825 亿美元，其中 YouTube 广告收入为 97.9 亿美元；谷歌云收入增长 32%至 136 亿美元，高于预期的 131.1 亿美元。公司预期，在加大对人工智能的投入下，今年资本支出将达到 850 亿美元，而今年较早前预计的支出为 750 亿美元。

3.行业要闻


3.1 白宫：特朗普不支持马斯克的人工智能公司获得联邦合同


据 Yahoo Finance 报道，白宫新闻秘书莱维特表示，她认为美国总统特朗普不支持联邦机构与马斯克的人工智能公司签订合同。当被问及特朗普是否希望取消最近与马斯克的人工智能企业签订的合同时，莱维特表示，她将与总统讨论此事。大约一周前，马斯克的 xAI 与其他三家主要科技公司一起获得了国防部高达 2 亿美元的合同。自从马斯克于 5 月底辞去政府特别雇员的职务以来，特朗普和马斯克一直处于激烈的争执之中。特朗普表示，他可以通过取消与马斯克的企业签订的联邦合同来报复马斯克。

3.2 美国佛州法官驳回解封爱泼斯坦案大陪审团笔录的请求


据 Politico 报道，佛罗里达州的一名联邦法官拒绝了司法部的一项要求，即公开大陪审团对爱泼斯坦的调查记录。司法部长邦迪推动公布爱泼斯坦案的大陪审团材料，目的是打消特朗普的基本盘 MAGA 们的愤怒，他们敦促政府披露爱泼斯坦所谓的“客户名单”。本月早些时候，特朗普的司法部和联邦调查局表示不存在这样的客户名单，邦迪表示，她不会公布更多的材料。尽管在佛罗里达州被拒绝，但司法部还有另一个机会，他们还要求纽约的两名联邦法官解封大陪审团笔录，检察官在那里对爱泼斯坦和他的同谋吉斯莱恩·麦克斯韦提起诉讼。纽约的联邦法院对大陪审团的保密通常采取不那么严格的态度。

4.行业分析师观点


4.1 「黄金和比特币都将崩盘」，再度发出市场警告


据 BiyaPay 分析师，《富爸爸，穷爸爸》作者罗伯特·清崎再次发出警告，表示美国经济的「主要泡沫」即将破裂，黄金、白银以及比特币等主要资产类别可能会迎来大幅下跌。虽然清崎的言论震撼市场，但他同时指出，如果这些资产价格暴跌，他将视为抄底机会，毫不犹豫地入场。清崎的观点并非空穴来风。美国的未偿还国债已接近 37 万亿美元，十年期国债殖利率持续攀升，同时通货膨胀压力依然巨大，这些因素似乎支撑了他对经济「脆弱性」的看法。在 2023 年底，他曾公开喊话，比特币跌破 2 万美元时，他在社交平台表示：「2 万美元 是我愿意买进的位置。」事实上，他的预言在比特币之后确实迎来了一波上涨，他的部分资产也因此有所增值。

4.2 以太坊短期存在回调风险，但从大周期看当前涨幅仍偏小


Cryptoquant 分析师 Crypto Dan 发文表示，「以太坊近期大幅上涨，因此短期内出现回调的风险仍然存在。但如果从稍大的时间框架来看，目前的涨幅还太小。」

5.融资信息


5.1 AI 推理平台 Gaia 完成 2000 万美元种子轮和 A 轮融资，Mantle 等领投


据 Gaia 官方披露，去中心化 AI 推理平台 Gaia 宣布完成 2000 万美元种子轮和 A 轮融资，由 ByteTrade、SIG、Mirana、Mantle 领投，Outlier Ventures、NGC、Taisu Ventures、Consensys Mesh 等参投。
新资金将用于扩展去中心化 AI 基础设施，并正式推出全球首款专为用户自主智能打造的 AI 原生智能手机，Gaia AI 手机采用 Galaxy S25 Edge 硬件构建，所有 AI 推理过程本地运行，无需云端，无数据上传、无隐私泄露。

5.2 韩国区块链基础设施提供商 DSRV 完成约 1160 万美元 B 轮融资，Intervest 等韩国主流投资机构参投


据 eDaily 报道，韩国区块链基础设施服务商 DSRV 宣布完成约 160 亿韩元（约合 1160 万美元）的 B 轮首轮融资。本轮融资由 Intervest、NH-SK 证券等韩国主流投资机构参与，第二轮融资预计将于下月末启动，届时将有更多金融机构加入。DSRV 目前为全球 70 多个区块链网络提供节点和基础设施服务，管理资产规模超过 4 万亿韩元。公司 2023 年销售额达 107 亿韩元，净利润为 30 亿韩元。未来将重点拓展稳定币与托管等新业务领域，并加速在美国、日本、非洲等地区的全球扩张计划。

6.市场热门


6.1 Block 已被纳入标准普尔 500 指数，旗下支付平台 Square 开始提供比特币支付服务


据 Decrypt 报道，Twitter 联创 Jack Dorsey 旗下支付平台 Block Inc 已于昨日被纳入标准普尔 500 指数。Block（股票代码：XYZ）最初成立于 2009 年，名为 Square，最初专注于提供金融服务和移动支付解决方案。2021 年 12 月，该公司更名为 Block Inc.，反映出其对区块链技术和数字资产日益增长的兴趣和参与度。其支付平台 Square 开始为首批商户提供比特币支付服务。该服务利用比特币闪电网络（Lightning Network）技术，使商家能够通过 Square 硬件设备直接接受比特币支付，实现近乎即时、低成本的交易处理。

6.2 Tether CEO：将为美国国内支付、银行间结算和交易提供高效的稳定币


据彭博社报道，Tether 首席执行官 Paolo Ardoino 表示，Tether 的美国国内战略将为支付、银行间结算和交易提供高效的稳定币，Tether 对成为一家上市公司不感兴趣，将继续专注于可能比竞争对手更具优势的新兴市场。

7.项目动态


1）Tron Inc.将于 7 月 24 日在纳斯达克敲响开市钟
2）FTX 将于 9 月 30 日启动新一轮债权分配，释放 19 亿美元争议储备资金
3）Nature's Miracle Holding 宣布推出 2000 万美元的企业 XRP 财政计划
4）SharpLink Gaming 通过以太坊质押产生 567 枚 ETH 的收益
5）高盛与纽约梅隆银行联合推出货币基金代币化方案
6）LazAI 生态 AI 代理启动平台 Lazpad 推出 AI 陪伴 DAT 并开放白名单活动

目前，MEXC 平台重磅推出了 0 费率活动。参与该活动，用户能够显著降低交易成本，真正实现“省更多、交易更多、赚更多”的目标。在 MEXC 平台上，您不仅可以借助这一活动畅享低成本交易，还能时刻紧跟市场动态，敏锐捕捉每一个稍纵即逝的投资机会，开启财富增值之旅。

阅读推荐：


如需了解更多，请访问【MEXC 学院】获取深度分析。


热门文章

什么是 Aria Protocol？一文读懂首个将音乐 IP 版权代币化的 Web3 协议

什么是 Aria Protocol？一文读懂首个将音乐 IP 版权代币化的 Web3 协议

TL;DR1）Aria Protocol 通过将音乐版权转化为可交易的代币，让普通人也能投资此前仅限机构的 IP 资产。2）Aria Protocol 已筹集 1095 万美元，吸引超 4300 名投资者参与，由 Halborn 等机构完成安全审计。3）Aria Protocol 未来将支持可编程 IP，通过智能合约实现歌曲混音等衍生创作的自动化授权与收益分配。1. 什么是 Aria Protoc

掌握合约交易页面常用辅助功能，让你的合约交易更加得心应手

掌握合约交易页面常用辅助功能，让你的合约交易更加得心应手

在加密货币市场中，合约交易因其高杠杆、双向操作等特点，已经成为许多投资者提升资金利用率、把握市场机会的重要工具。为了帮助用户更高效地操作，MEXC 合约交易页面不仅提供了基础的下单功能，还配备了多种实用的辅助功能，涵盖仓位模式、通知提醒、快捷操作及数据展示等。本文将带您全面了解这些常用功能，帮助您在交易中更加得心应手。1.为什么要了解合约交易页面辅助功能？在现货交易中，投资者只能先买入再择机卖出；

合约爆仓相关常见问题专题汇总

合约爆仓相关常见问题专题汇总

1. 什么是强平？强平，即强制平仓，或称为爆仓，是指当平台自动关闭用户的仓位时发生的情况。在 MEXC 平台上，保证金比率是衡量用户仓位风险情况，是用户资产风险的指标。当保证金比率达到或超过 100% 时，系统将强制平仓用户的仓位。建议用户密切关注其保证金比率的变化，以避免被强平。2. 什么触发了 MEXC 的强平？MEXC 采用合理价格作为强平的触发标准。当合理价格达到强平价格时，强平机制将被触

如何使用 MEXC 闪兑限价交易

如何使用 MEXC 闪兑限价交易

闪兑限价功能允许用户在预设价格下进行资产兑换。当市场价格达到或优于您设定的限价时，系统将自动执行交易，让您在波动的市场中以理想价格完成兑换。关于 MEXC 闪兑交易，您可以通过阅读《什么是 MEXC 闪兑交易》了解更多详情。1. 如何使用 MEXC 闪兑限价交易1.1 Web步骤 1：进入闪兑限价页面打开并登录 MEXC 官网首页，在顶部导航栏【现货交易】中选择【闪兑】，点击【限价】进入闪兑限价页

热门加密动态

Tether Gold XAUT 是什么？

Tether Gold XAUT 是什么？

Tether Gold XAUT 简介Tether Gold XAUT 是一种完全由实物黄金支持的数字资产，结合了传统黄金的安全性与区块链技术的速度和灵活性。每个 XAUT 代币代表一盎司已分配的黄金，存放在安全、经审计的金库中。持有 XAUT 的投资者实际上拥有对实物黄金的数字权益，使交易、转移和追踪更加便捷，无需处理实物金条。Tether Gold XAUT 如何运作XAUT 代币以分配的实物

Tether Gold (XAUT) 与 PAX Gold (PAXG) 对比

Tether Gold (XAUT) 与 PAX Gold (PAXG) 对比

引言Tether Gold (XAUT) 和 PAX Gold (PAXG) 是两种领先的数字黄金资产，允许投资者以数字方式持有黄金。每个代币代表一盎司分配黄金，安全存放在经过审计的金库中。代币化黄金将传统黄金的内在价值与区块链技术结合，提供流动性、分割持有和即时交易，而无需处理实物黄金的物流问题。什么是 Tether Gold (XAUT)XAUT 是 Tether 发行的数字代币，完全由分配的

什么是 PAX Gold (PAXG)

什么是 PAX Gold (PAXG)

介绍PAX Gold (PAXG) 是一种黄金代币资产，使投资者能够以数字方式持有和交易黄金。每个 PAXG 代币都完全由一盎司分配的实物黄金支持，并存放在经过专业审计的金库中。持有 PAXG 的投资者可以获得黄金价格的敞口，而无需管理、存储或运输实物金条，使其成为现代交易和投资策略的实用解决方案。PAX Gold 如何运作每个 PAXG 代币代表真实、分配的黄金代币价格实时跟踪现货黄金市场代币可

XAUT 比 PAXG 更好吗？

XAUT 比 PAXG 更好吗？

介绍投资者常常比较 Tether Gold (XAUT) 和 PAX Gold (PAXG)，以判断哪种代币化黄金更适合自己的投资组合。两者都由已分配的实物黄金全额支持，可在数字平台交易，并实时跟踪现货金价。选择 XAUT 或 PAXG 取决于流动性、平台支持、投资策略以及个人对数字黄金持有偏好的因素。什么是 XAUTXAUT 是由 Tether 发行的代币化黄金，每个代币代表一盎司已分配的黄金，

相关文章

什么是 Aria Protocol？一文读懂首个将音乐 IP 版权代币化的 Web3 协议

什么是 Aria Protocol？一文读懂首个将音乐 IP 版权代币化的 Web3 协议

TL;DR1）Aria Protocol 通过将音乐版权转化为可交易的代币，让普通人也能投资此前仅限机构的 IP 资产。2）Aria Protocol 已筹集 1095 万美元，吸引超 4300 名投资者参与，由 Halborn 等机构完成安全审计。3）Aria Protocol 未来将支持可编程 IP，通过智能合约实现歌曲混音等衍生创作的自动化授权与收益分配。1. 什么是 Aria Protoc

掌握合约交易页面常用辅助功能，让你的合约交易更加得心应手

掌握合约交易页面常用辅助功能，让你的合约交易更加得心应手

在加密货币市场中，合约交易因其高杠杆、双向操作等特点，已经成为许多投资者提升资金利用率、把握市场机会的重要工具。为了帮助用户更高效地操作，MEXC 合约交易页面不仅提供了基础的下单功能，还配备了多种实用的辅助功能，涵盖仓位模式、通知提醒、快捷操作及数据展示等。本文将带您全面了解这些常用功能，帮助您在交易中更加得心应手。1.为什么要了解合约交易页面辅助功能？在现货交易中，投资者只能先买入再择机卖出；

合约爆仓相关常见问题专题汇总

合约爆仓相关常见问题专题汇总

1. 什么是强平？强平，即强制平仓，或称为爆仓，是指当平台自动关闭用户的仓位时发生的情况。在 MEXC 平台上，保证金比率是衡量用户仓位风险情况，是用户资产风险的指标。当保证金比率达到或超过 100% 时，系统将强制平仓用户的仓位。建议用户密切关注其保证金比率的变化，以避免被强平。2. 什么触发了 MEXC 的强平？MEXC 采用合理价格作为强平的触发标准。当合理价格达到强平价格时，强平机制将被触

如何使用 MEXC 闪兑限价交易

如何使用 MEXC 闪兑限价交易

闪兑限价功能允许用户在预设价格下进行资产兑换。当市场价格达到或优于您设定的限价时，系统将自动执行交易，让您在波动的市场中以理想价格完成兑换。关于 MEXC 闪兑交易，您可以通过阅读《什么是 MEXC 闪兑交易》了解更多详情。1. 如何使用 MEXC 闪兑限价交易1.1 Web步骤 1：进入闪兑限价页面打开并登录 MEXC 官网首页，在顶部导航栏【现货交易】中选择【闪兑】，点击【限价】进入闪兑限价页

注册MEXC账号
注册 & 获得高达10,000 USDT奖金