1. 市场信息纵览 根据 MEXC 数据显示，SOL 最高升至 205.83 USDT，现报 203.54 USDT，24 小时涨幅为 +0.89%。 MEXC 平台 USDT 本位永续合约交易量前十的交易对热力图。 ETHUSDT、SOLUSDT、BTCUSDT、SUIUSDT、DOGEUSDT 位列前五，更多有关 SOL 价格和宏观经济的信息，请点击【MEXC 市场】查看。 SOLUSDT 以1. 市场信息纵览 根据 MEXC 数据显示，SOL 最高升至 205.83 USDT，现报 203.54 USDT，24 小时涨幅为 +0.89%。 MEXC 平台 USDT 本位永续合约交易量前十的交易对热力图。 ETHUSDT、SOLUSDT、BTCUSDT、SUIUSDT、DOGEUSDT 位列前五，更多有关 SOL 价格和宏观经济的信息，请点击【MEXC 市场】查看。 SOLUSDT 以
新手学院/市场洞察/其他/MEXC 每日...场多空博弈加剧

MEXC 每日要闻（7.23） SOL 领涨，ETH 链上流动性紧张，市场多空博弈加剧

2025年7月23日MEXC
0m
Solana
SOL$167.23+4.64%
以太坊
ETH$3,596.5+4.72%
Fusionist
ACE$0.2859+4.84%
Delabs Games
DELABS$0.005745-1.28%
NFT
NFT$0.0000004004-0.22%

1. 市场信息纵览


根据 MEXC 数据显示，SOL 最高升至 205.83 USDT，现报 203.54 USDT，24 小时涨幅为 +0.89%。


MEXC 平台 USDT 本位永续合约交易量前十的交易对热力图


ETHUSDTSOLUSDTBTCUSDTSUIUSDTDOGEUSDT 位列前五，更多有关 SOL 价格和宏观经济的信息，请点击【MEXC 市场】查看。

SOLUSDT 以 0.89% 的涨幅领跑热门交易对榜单。随着 SOL 价格重新站上 200 USDT，MEXC 特别推出“Solana生态月”活动，回馈广大用户。

2.行业数据


2.1 约有 51.9 万枚 ETH 正排队退出以太坊 PoS 网络，退出队列创近一年半最长等待时长


据 CoinDesk 报道，在 ETH 大涨后，质押者加速撤资。截至 7 月 22 日，约 51.9 万枚 ETH（约 19.2 亿美元）排队退出网络，提款等待时间超过 9 天。然而，新质押需求依然强劲，目前有 35.7 万枚 ETH（约 13 亿美元）等待进入网络，准入队列排期超过 6 天。尽管存在解质押压力，但市场抛压有限，机构与散户入场势头仍在延续。

2.2 加密恐慌与贪婪指数升至 74，市场仍处于「贪婪」状态


据 Alternative 数据，今日加密恐慌与贪婪指数为 74，昨日为 72（上周均值为 70），市场情绪仍维持在「贪婪」状态区间。注：恐慌指数阈值为 0-100，包含指标：波动性（25%）＋市场交易量（25%）＋社交媒体热度（15%）＋市场调查（15%）＋比特币在整个市场中的比例（10%）＋谷歌热词分析（10%）。



3.行业要闻


3.1 特朗普宣布与日本达成贸易协议：关税 15%+5500 亿美元对美投资


据路透社报道，美国刚刚与日本达成了一项大规模协议，这可能是有史以来最大的一笔协议。按照特朗普的指示，日本将向美国投资 5500 亿美元，美国将获得 90% 的利润。这项协议将创造成千上万的就业机会——这是前所未有的。也许最重要的是，日本将开放其国家的贸易，包括汽车和卡车，大米和某些其他农产品，以及其他东西。日本将向美国支付 15% 的对等关税。对于美国来说，这是一个非常激动人心的时刻，特别是美国将继续与日本保持良好的关系。

3.2 韩国监管机构要求限制 ETF 持有 Coinbase 等加密公司股票比例


据 GlobeNewswire 报道，韩国金融监督院近日向本国资产管理公司发出口头指导，要求其不要扩大 ETF 中 Coinbase、Strategy 等加密企业股票的持仓比例。监管机构强调，2017 年发布的《虚拟货币相关紧急对策》仍然有效，该文件禁止正规金融机构直接持有虚拟资产、获取相关抵押品或进行股权投资。数据显示，韩国多只 ETF 目前已将虚拟资产相关标的配置比例提升至 10%以上，其中“ACE 美国股票畅销 ETF”对 Coinbase 的持仓比例已达 14.59%。本次监管指导旨在限制传统金融产品对虚拟资产的风险暴露。

4.行业分析师观点


4.1 比特币与以太坊ETF获批实物申购赎回机制出现积极信号


彭博社 ETF 分析师 James Seyffart 发文表示，近日，五家在 CBOE 上市的基金向 SEC 提交了修订文件，显示监管机构正与基金方进行积极沟通和细节调整，或为实物申购赎回机制铺路。值得注意的是，此机制仅适用于授权参与者（如大型华尔街机构和做市商），普通投资者无法直接以 ETF 份额兑换比特币或以太坊现货资产。

4.2 比特币可能短暂下探至11.5万美元测试支撑位


据 Cointelegraph 报道，随着比特币在上涨至 12.2 万美元过程中已消化大部分明显的卖压流动性，分析师 AlphaBTC 警告称，比特币价格可能会短暂下探至 11.5 万美元，测试支撑位。比特币的流动性热力图显示，订单簿已为此做好准备，买单集中在 11.5 万至 11.61 万美元之间。

5.融资信息


5.1 Soluna Holdings 完成 2000 万美元融资，Spring Lane Capital 参投


据 businesswire 报道，Soluna Holdings（NASDAQ: SLNH）宣布已从 Spring Lane Capital 筹得 2,000 万美元融资，用于德州 Project Kati 1 的建设——该设施为 35 MW 扩容方案的一部分。项目将于 2025 年第三季度启动施工，并预计在 2026 年第一季度完成初步通电与设备调试。该资金覆盖建设所需资金，支撑 Soluna 在可再生能源驱动下的高性能计算和比特币托管扩张计划。此外，Spring Lane Capital 已为 Soluna 的更大规模项目预留高达 1 亿美元的追加资本。

5.2 链游开发商 Delabs Games 完成 520 万美元 A 轮融资，Hashed 等领投


据 GamesBeat 报道，Delabs Games 完成 520 万美元 A 轮融资，旨在加强其 Web3 游戏生态系统。该公司将利用这笔资金扩大其元宇宙平台“Delabs”，推动更多游戏集成和社区建设，并加速推出原创 NFT 与加密货币功能，以巩固其在区块链游戏领域的竞争力。

6.市场热门


6.1美股上市公司 Skycorp Solar 将接受加密货币支付并投资以太坊


据 GlobeNewswire 报道，纳斯达克上市公司 Skycorp Solar Group Limited（股票代码：PN）宣布，自 8 月 1 日起将接受比特币以太坊USDC、USDT 等主要稳定币作为国际交易支付方式。该太阳能光伏产品供应商还计划将部分现金储备和可再生能源项目投资回报分配给战略性以太坊收购，作为其长期数字资产管理计划的一部分。

6.2 Circle 推出 Circle Gateway，实现 USDC 跨链统一余额的全新基础设施


据 Circle 官方消息，Circle 发布 Circle Gateway 测试网，支持 Avalanche、Base 与以太坊主网，为用户提供跨链秒级访问 USDC 的能力。主网版本即将上线，并将持续扩展至更多区块链。核心亮点包括：

<500ms 跨链访问：无需跨链桥、无需预置资产，快速调用统一 USDC 余额；
高效流动性管理：通过单一集成满足多链流动性需求，降低资金占用；
非托管设计：用户完全掌控 USDC，资金仅在签名授权下可移动，提取无需信任第三方。

7.项目动态


1）Sonic 开启第一季空投领取，用户现可申领 25% 份额
2）DWF Labs 联创宣布已将 Falcon Finance 所有资金撤离中心化交易所
3）Aptos 集成 LayerZero 全链代币标准 WBTC-OFT
4）Yuga Labs 联创发文暗示或将出现 NFT 财库公司
5）Ark Invest 减持约 9058 万美元 Coinbase 股票
6）Dan Tapiero 推出 5 亿美元加密基金，旗下公司合并成立新品牌 50T

目前，MEXC 平台重磅推出了 0 费率活动。参与该活动，用户能够显著降低交易成本，真正实现“省更多、交易更多、赚更多”的目标。在 MEXC 平台上，您不仅可以借助这一活动畅享低成本交易，还能时刻紧跟市场动态，敏锐捕捉每一个稍纵即逝的投资机会，开启财富增值之旅。

阅读推荐：


如需了解更多，请访问【MEXC 学院】获取深度分析。


热门文章

什么是 Aria Protocol？一文读懂首个将音乐 IP 版权代币化的 Web3 协议

什么是 Aria Protocol？一文读懂首个将音乐 IP 版权代币化的 Web3 协议

TL;DR1）Aria Protocol 通过将音乐版权转化为可交易的代币，让普通人也能投资此前仅限机构的 IP 资产。2）Aria Protocol 已筹集 1095 万美元，吸引超 4300 名投资者参与，由 Halborn 等机构完成安全审计。3）Aria Protocol 未来将支持可编程 IP，通过智能合约实现歌曲混音等衍生创作的自动化授权与收益分配。1. 什么是 Aria Protoc

掌握合约交易页面常用辅助功能，让你的合约交易更加得心应手

掌握合约交易页面常用辅助功能，让你的合约交易更加得心应手

在加密货币市场中，合约交易因其高杠杆、双向操作等特点，已经成为许多投资者提升资金利用率、把握市场机会的重要工具。为了帮助用户更高效地操作，MEXC 合约交易页面不仅提供了基础的下单功能，还配备了多种实用的辅助功能，涵盖仓位模式、通知提醒、快捷操作及数据展示等。本文将带您全面了解这些常用功能，帮助您在交易中更加得心应手。1.为什么要了解合约交易页面辅助功能？在现货交易中，投资者只能先买入再择机卖出；

合约爆仓相关常见问题专题汇总

合约爆仓相关常见问题专题汇总

1. 什么是强平？强平，即强制平仓，或称为爆仓，是指当平台自动关闭用户的仓位时发生的情况。在 MEXC 平台上，保证金比率是衡量用户仓位风险情况，是用户资产风险的指标。当保证金比率达到或超过 100% 时，系统将强制平仓用户的仓位。建议用户密切关注其保证金比率的变化，以避免被强平。2. 什么触发了 MEXC 的强平？MEXC 采用合理价格作为强平的触发标准。当合理价格达到强平价格时，强平机制将被触

如何使用 MEXC 闪兑限价交易

如何使用 MEXC 闪兑限价交易

闪兑限价功能允许用户在预设价格下进行资产兑换。当市场价格达到或优于您设定的限价时，系统将自动执行交易，让您在波动的市场中以理想价格完成兑换。关于 MEXC 闪兑交易，您可以通过阅读《什么是 MEXC 闪兑交易》了解更多详情。1. 如何使用 MEXC 闪兑限价交易1.1 Web步骤 1：进入闪兑限价页面打开并登录 MEXC 官网首页，在顶部导航栏【现货交易】中选择【闪兑】，点击【限价】进入闪兑限价页

热门加密动态

Tether Gold XAUT 是什么？

Tether Gold XAUT 是什么？

Tether Gold XAUT 简介Tether Gold XAUT 是一种完全由实物黄金支持的数字资产，结合了传统黄金的安全性与区块链技术的速度和灵活性。每个 XAUT 代币代表一盎司已分配的黄金，存放在安全、经审计的金库中。持有 XAUT 的投资者实际上拥有对实物黄金的数字权益，使交易、转移和追踪更加便捷，无需处理实物金条。Tether Gold XAUT 如何运作XAUT 代币以分配的实物

Tether Gold (XAUT) 与 PAX Gold (PAXG) 对比

Tether Gold (XAUT) 与 PAX Gold (PAXG) 对比

引言Tether Gold (XAUT) 和 PAX Gold (PAXG) 是两种领先的数字黄金资产，允许投资者以数字方式持有黄金。每个代币代表一盎司分配黄金，安全存放在经过审计的金库中。代币化黄金将传统黄金的内在价值与区块链技术结合，提供流动性、分割持有和即时交易，而无需处理实物黄金的物流问题。什么是 Tether Gold (XAUT)XAUT 是 Tether 发行的数字代币，完全由分配的

什么是 PAX Gold (PAXG)

什么是 PAX Gold (PAXG)

介绍PAX Gold (PAXG) 是一种黄金代币资产，使投资者能够以数字方式持有和交易黄金。每个 PAXG 代币都完全由一盎司分配的实物黄金支持，并存放在经过专业审计的金库中。持有 PAXG 的投资者可以获得黄金价格的敞口，而无需管理、存储或运输实物金条，使其成为现代交易和投资策略的实用解决方案。PAX Gold 如何运作每个 PAXG 代币代表真实、分配的黄金代币价格实时跟踪现货黄金市场代币可

XAUT 比 PAXG 更好吗？

XAUT 比 PAXG 更好吗？

介绍投资者常常比较 Tether Gold (XAUT) 和 PAX Gold (PAXG)，以判断哪种代币化黄金更适合自己的投资组合。两者都由已分配的实物黄金全额支持，可在数字平台交易，并实时跟踪现货金价。选择 XAUT 或 PAXG 取决于流动性、平台支持、投资策略以及个人对数字黄金持有偏好的因素。什么是 XAUTXAUT 是由 Tether 发行的代币化黄金，每个代币代表一盎司已分配的黄金，

相关文章

什么是 Aria Protocol？一文读懂首个将音乐 IP 版权代币化的 Web3 协议

什么是 Aria Protocol？一文读懂首个将音乐 IP 版权代币化的 Web3 协议

TL;DR1）Aria Protocol 通过将音乐版权转化为可交易的代币，让普通人也能投资此前仅限机构的 IP 资产。2）Aria Protocol 已筹集 1095 万美元，吸引超 4300 名投资者参与，由 Halborn 等机构完成安全审计。3）Aria Protocol 未来将支持可编程 IP，通过智能合约实现歌曲混音等衍生创作的自动化授权与收益分配。1. 什么是 Aria Protoc

掌握合约交易页面常用辅助功能，让你的合约交易更加得心应手

掌握合约交易页面常用辅助功能，让你的合约交易更加得心应手

在加密货币市场中，合约交易因其高杠杆、双向操作等特点，已经成为许多投资者提升资金利用率、把握市场机会的重要工具。为了帮助用户更高效地操作，MEXC 合约交易页面不仅提供了基础的下单功能，还配备了多种实用的辅助功能，涵盖仓位模式、通知提醒、快捷操作及数据展示等。本文将带您全面了解这些常用功能，帮助您在交易中更加得心应手。1.为什么要了解合约交易页面辅助功能？在现货交易中，投资者只能先买入再择机卖出；

合约爆仓相关常见问题专题汇总

合约爆仓相关常见问题专题汇总

1. 什么是强平？强平，即强制平仓，或称为爆仓，是指当平台自动关闭用户的仓位时发生的情况。在 MEXC 平台上，保证金比率是衡量用户仓位风险情况，是用户资产风险的指标。当保证金比率达到或超过 100% 时，系统将强制平仓用户的仓位。建议用户密切关注其保证金比率的变化，以避免被强平。2. 什么触发了 MEXC 的强平？MEXC 采用合理价格作为强平的触发标准。当合理价格达到强平价格时，强平机制将被触

如何使用 MEXC 闪兑限价交易

如何使用 MEXC 闪兑限价交易

闪兑限价功能允许用户在预设价格下进行资产兑换。当市场价格达到或优于您设定的限价时，系统将自动执行交易，让您在波动的市场中以理想价格完成兑换。关于 MEXC 闪兑交易，您可以通过阅读《什么是 MEXC 闪兑交易》了解更多详情。1. 如何使用 MEXC 闪兑限价交易1.1 Web步骤 1：进入闪兑限价页面打开并登录 MEXC 官网首页，在顶部导航栏【现货交易】中选择【闪兑】，点击【限价】进入闪兑限价页

注册MEXC账号
注册 & 获得高达10,000 USDT奖金