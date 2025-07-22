1. 市场信息纵览 根据 MEXC 数据显示，SOL 最高升至 204.72 USDT，现报 203.56 USDT，24 小时涨幅为 +3.45%。 MEXC 平台 USDT 本位永续合约交易量前十的交易对热力图。 ETHUSDT、BTCUSDT、SOLUSDT、SUIUSDT、DOGEUSDT 位列前五，更多有关 SOL 价格和宏观经济的信息，请点击【MEXC 市场】查看。 SOLUSDT 以1. 市场信息纵览 根据 MEXC 数据显示，SOL 最高升至 204.72 USDT，现报 203.56 USDT，24 小时涨幅为 +3.45%。 MEXC 平台 USDT 本位永续合约交易量前十的交易对热力图。 ETHUSDT、BTCUSDT、SOLUSDT、SUIUSDT、DOGEUSDT 位列前五，更多有关 SOL 价格和宏观经济的信息，请点击【MEXC 市场】查看。 SOLUSDT 以
新手学院/市场洞察/其他/MEXC 每日要... IPO 引关注

MEXC 每日要闻（7.22）以太坊盈利地址创新高，USDT 转账量暴涨，机构 IPO 引关注

2025年7月22日MEXC
0m
Solana
SOL$167.3+4.68%
以太坊
ETH$3,596.5+4.72%
Blockstreet
BLOCK$0.0192+2.72%
FUND
FUND$0.01374--%
FINANCE
FINANCE$0.0003852+17.61%

1. 市场信息纵览


根据 MEXC 数据显示，SOL 最高升至 204.72 USDT，现报 203.56 USDT，24 小时涨幅为 +3.45%。


MEXC 平台 USDT 本位永续合约交易量前十的交易对热力图


ETHUSDTBTCUSDTSOLUSDTSUIUSDTDOGEUSDT 位列前五，更多有关 SOL 价格和宏观经济的信息，请点击【MEXC 市场】查看。

SOLUSDT 以 2.19% 的涨幅领跑热门交易对榜单。随着 SOL 价格重新站上 200 USDT，MEXC 特别推出“Solana生态月”活动，回馈广大用户。

2.行业数据


2.1 超 90% 以太坊地址处于盈利状态，创 2024 年 12 月以来新高


据链上分析平台 Sentora 报道，超过 90% 的以太坊地址目前处于盈利状态，创下自 2024 年 12 月以来的最高纪录。由于在当前价格上方建仓的地址数量有限，链上阻力相对较小。第一个显著阻力位出现在 4,000 美元下方，约有 239 万个地址在该区间持有尚未解套的 ETH


2.2 2025 年上半年链上 USDT 转账量较 2024 年全年增长约 120%


Tether CEO Paolo Ardoino 发布声明表示，USDT 在全球范围内增长迅速。2025 年上半年 USDT 链上转账次数较 2024 年全年增长 120%，其中 66% 来自西亚、中东和非洲地区。

3.行业要闻


3.1 白宫首份加密货币报告将在本月底之前公布


7 月 22 日，加密记者 Eleanor Terrett 发文更新称，「白宫官员告诉我，白宫加密货币报告将在本月底之前向公众公布。」特朗普政府数字资产工作组正加紧准备在 7 月 22 日前提交首份加密货币政策重要报告。这份报告是工作组组长 David Sacks、Bo Hines 与财政部、商务部、证交会、商品期货交易委员会等部门高层数月协作的成果，旨在落实特朗普总统 1 月签署的关于加强美国加密货币领域领导地位的行政令。报告预计将包含监管和立法建议，但具体内容尚不明确。

3.2 FTX 申请延期回应，因债权人反对冻结 4.7 亿美元海外债权


据 Cointelegraph 报道，FTX 清算团队已向特拉华州法院提交延期申请，拟争取更多时间回应针对其冻结 4.7 亿美元跨国偿付方案所引发的逾 90 项债权人异议。该方案拟将包括中国在内的 49 个司法管辖区列为“限制性地区”，暂停向相关债权人支付赔偿。FTX 方面表示，此举旨在规避潜在的法律风险，尤其是高管可能面临的刑事责任。当前，中国债权人索赔金额占比达 82%（约 3.8 亿美元）。然而，该方案遭到强烈反对，中国债权人代表 Weiwei Ji 称已组织数百名投资者集体维权，另有债权人 Sunil Kavuri 透露，目前仍有约 14 亿美元索赔悬而未决。相关听证会将于本周二举行。

4.行业分析师观点


4.1 以太坊的上涨标志着区块链金融服务周期的开端


据 The Block 报道，伯恩斯坦分析师表示：“随着美国总统签署《GENIUS 法案》，稳定币已成为合法数字现金。作为稳定币的主要基础设施，以太坊正迎来其高光时刻——过去两周，ETH 已上涨约 45%。”他们进一步指出，这标志着一个区块链金融服务周期的开启，而非传统的加密繁荣-崩盘循环。

4.2 以太坊即将突破 $4000，空头仓位激增


经济时报援引市场分析师：以太坊 ETF 七月流入超过 32 亿美元，目前正处于“加密历史上最大的空头挤压之一”。 空头仓位达到历史新高，但 ETH价格反转上涨，迫使空头回补仓位，进一步推高价格。 此外，机构资金流入、ETF 需求和鲸鱼持仓等因素共同推动 ETH上涨。 分析师预计，若 ETH 再上涨10%，约 10 亿美元的空头仓位可能被清算，推动价格突破 $4000。

5.融资信息


5.1 Dynamix 拟与实体合并成立 Ether Machine，计划持有超 15 亿美元 ETH


据华尔街日报报道，空白支票公司 Dynamix 正筹备与另一实体合并，组建一家名为“Ether Machine”的新公司，计划持有超过 15 亿美元的以太坊（ETH）。该计划背后的核心押注是，在特朗普政府可能带来更友好的加密监管环境下，市场将持续偏好重仓加密资产的企业。Kraken 和 Blockchain.com 将为本次交易提供超 8 亿美元的股权融资，定价为每股 10 美元。

5.2 上市公司Profusa签署1亿美元股权信贷协议，启动比特币资财库战略


Business Insider 报道， 纳斯达克上市数字健康企业 Profusa（股票代码：PFSA）宣布与 Ascent Partners Fund LLC 签署股权信贷协议，拟通过发行普通股融资最高 1 亿美元。公司表示，融资所得净收益将全部用于购买比特币（亦可用于偿还债务），前提是执行股权出售时公司现金余额高于 500 万美元。此次协议标志着 Profusa 正式启动比特币资财库战略。

6.市场热门


6.1 加密公司 BitGo 在美提交 IPO 申请


据路透社报道，老牌加密货币托管平台 BitGo Holdings 表示，已向美国证券交易委员会秘密提交了一份注册声明草案，计划首次公开募股 (IPO) A 类股票。继 6 月份稳定币发行商 Circle 在纽约证券交易所上市后，这可能成为又一次大规模的美国加密货币上市。据悉，向美国证券交易委员会秘密提交 IPO 文件可以让 BitGo 等公司在进行发行期间保持财务细节的私密性。

6.2 美国银行：预计美联储今年不会降息，美国经济也不会陷入衰退


据 Yahoo Finance 报道美国银行预测，尽管市场期待降息，但 2025 年美国经济将避免衰退，且美联储今年不会降息。该行指出，强劲的消费者支出和商品通胀上升表明经济持续具有韧性，并提到 6 月零售销售数据超出预期。美国银行警告称，出于政治动机的降息可能会破坏通胀预期稳定性并增加信贷风险。展望未来，该行预计失业救济申请人数将小幅上升，住房数据保持稳定，而周五公布的耐用品订单可能下降 11%。

7.项目动态


1）Ethena Labs 宣布对 StablecoinX 进行 3.6 亿美元PIPE交易，将建立 ENA 财库公司
2）MyStonks 与 BIT 达成战略合作，加速数字资产与传统证券深度融合
3）MoonPay 推出支持 TRON 网络的钱包功能
4）Sequans 增持 1264 枚 BTC，当前总持仓达 2317 枚
5）WINkLink 预言机正式支持 USD1 价格服务，赋能 TRON 稳定币生态币
6）The Ether Machine 拟通过商业合并纳斯达克上市公司 Dynamix 完成上市

目前，MEXC 平台重磅推出了 0 费率活动。参与该活动，用户能够显著降低交易成本，真正实现“省更多、交易更多、赚更多”的目标。在 MEXC 平台上，您不仅可以借助这一活动畅享低成本交易，还能时刻紧跟市场动态，敏锐捕捉每一个稍纵即逝的投资机会，开启财富增值之旅。

阅读推荐：


如需了解更多，请访问【MEXC 学院】获取深度分析。

热门文章

什么是 Aria Protocol？一文读懂首个将音乐 IP 版权代币化的 Web3 协议

什么是 Aria Protocol？一文读懂首个将音乐 IP 版权代币化的 Web3 协议

TL;DR1）Aria Protocol 通过将音乐版权转化为可交易的代币，让普通人也能投资此前仅限机构的 IP 资产。2）Aria Protocol 已筹集 1095 万美元，吸引超 4300 名投资者参与，由 Halborn 等机构完成安全审计。3）Aria Protocol 未来将支持可编程 IP，通过智能合约实现歌曲混音等衍生创作的自动化授权与收益分配。1. 什么是 Aria Protoc

掌握合约交易页面常用辅助功能，让你的合约交易更加得心应手

掌握合约交易页面常用辅助功能，让你的合约交易更加得心应手

在加密货币市场中，合约交易因其高杠杆、双向操作等特点，已经成为许多投资者提升资金利用率、把握市场机会的重要工具。为了帮助用户更高效地操作，MEXC 合约交易页面不仅提供了基础的下单功能，还配备了多种实用的辅助功能，涵盖仓位模式、通知提醒、快捷操作及数据展示等。本文将带您全面了解这些常用功能，帮助您在交易中更加得心应手。1.为什么要了解合约交易页面辅助功能？在现货交易中，投资者只能先买入再择机卖出；

合约爆仓相关常见问题专题汇总

合约爆仓相关常见问题专题汇总

1. 什么是强平？强平，即强制平仓，或称为爆仓，是指当平台自动关闭用户的仓位时发生的情况。在 MEXC 平台上，保证金比率是衡量用户仓位风险情况，是用户资产风险的指标。当保证金比率达到或超过 100% 时，系统将强制平仓用户的仓位。建议用户密切关注其保证金比率的变化，以避免被强平。2. 什么触发了 MEXC 的强平？MEXC 采用合理价格作为强平的触发标准。当合理价格达到强平价格时，强平机制将被触

如何使用 MEXC 闪兑限价交易

如何使用 MEXC 闪兑限价交易

闪兑限价功能允许用户在预设价格下进行资产兑换。当市场价格达到或优于您设定的限价时，系统将自动执行交易，让您在波动的市场中以理想价格完成兑换。关于 MEXC 闪兑交易，您可以通过阅读《什么是 MEXC 闪兑交易》了解更多详情。1. 如何使用 MEXC 闪兑限价交易1.1 Web步骤 1：进入闪兑限价页面打开并登录 MEXC 官网首页，在顶部导航栏【现货交易】中选择【闪兑】，点击【限价】进入闪兑限价页

热门加密动态

Tether Gold XAUT 是什么？

Tether Gold XAUT 是什么？

Tether Gold XAUT 简介Tether Gold XAUT 是一种完全由实物黄金支持的数字资产，结合了传统黄金的安全性与区块链技术的速度和灵活性。每个 XAUT 代币代表一盎司已分配的黄金，存放在安全、经审计的金库中。持有 XAUT 的投资者实际上拥有对实物黄金的数字权益，使交易、转移和追踪更加便捷，无需处理实物金条。Tether Gold XAUT 如何运作XAUT 代币以分配的实物

Tether Gold (XAUT) 与 PAX Gold (PAXG) 对比

Tether Gold (XAUT) 与 PAX Gold (PAXG) 对比

引言Tether Gold (XAUT) 和 PAX Gold (PAXG) 是两种领先的数字黄金资产，允许投资者以数字方式持有黄金。每个代币代表一盎司分配黄金，安全存放在经过审计的金库中。代币化黄金将传统黄金的内在价值与区块链技术结合，提供流动性、分割持有和即时交易，而无需处理实物黄金的物流问题。什么是 Tether Gold (XAUT)XAUT 是 Tether 发行的数字代币，完全由分配的

什么是 PAX Gold (PAXG)

什么是 PAX Gold (PAXG)

介绍PAX Gold (PAXG) 是一种黄金代币资产，使投资者能够以数字方式持有和交易黄金。每个 PAXG 代币都完全由一盎司分配的实物黄金支持，并存放在经过专业审计的金库中。持有 PAXG 的投资者可以获得黄金价格的敞口，而无需管理、存储或运输实物金条，使其成为现代交易和投资策略的实用解决方案。PAX Gold 如何运作每个 PAXG 代币代表真实、分配的黄金代币价格实时跟踪现货黄金市场代币可

XAUT 比 PAXG 更好吗？

XAUT 比 PAXG 更好吗？

介绍投资者常常比较 Tether Gold (XAUT) 和 PAX Gold (PAXG)，以判断哪种代币化黄金更适合自己的投资组合。两者都由已分配的实物黄金全额支持，可在数字平台交易，并实时跟踪现货金价。选择 XAUT 或 PAXG 取决于流动性、平台支持、投资策略以及个人对数字黄金持有偏好的因素。什么是 XAUTXAUT 是由 Tether 发行的代币化黄金，每个代币代表一盎司已分配的黄金，

相关文章

什么是 Aria Protocol？一文读懂首个将音乐 IP 版权代币化的 Web3 协议

什么是 Aria Protocol？一文读懂首个将音乐 IP 版权代币化的 Web3 协议

TL;DR1）Aria Protocol 通过将音乐版权转化为可交易的代币，让普通人也能投资此前仅限机构的 IP 资产。2）Aria Protocol 已筹集 1095 万美元，吸引超 4300 名投资者参与，由 Halborn 等机构完成安全审计。3）Aria Protocol 未来将支持可编程 IP，通过智能合约实现歌曲混音等衍生创作的自动化授权与收益分配。1. 什么是 Aria Protoc

掌握合约交易页面常用辅助功能，让你的合约交易更加得心应手

掌握合约交易页面常用辅助功能，让你的合约交易更加得心应手

在加密货币市场中，合约交易因其高杠杆、双向操作等特点，已经成为许多投资者提升资金利用率、把握市场机会的重要工具。为了帮助用户更高效地操作，MEXC 合约交易页面不仅提供了基础的下单功能，还配备了多种实用的辅助功能，涵盖仓位模式、通知提醒、快捷操作及数据展示等。本文将带您全面了解这些常用功能，帮助您在交易中更加得心应手。1.为什么要了解合约交易页面辅助功能？在现货交易中，投资者只能先买入再择机卖出；

合约爆仓相关常见问题专题汇总

合约爆仓相关常见问题专题汇总

1. 什么是强平？强平，即强制平仓，或称为爆仓，是指当平台自动关闭用户的仓位时发生的情况。在 MEXC 平台上，保证金比率是衡量用户仓位风险情况，是用户资产风险的指标。当保证金比率达到或超过 100% 时，系统将强制平仓用户的仓位。建议用户密切关注其保证金比率的变化，以避免被强平。2. 什么触发了 MEXC 的强平？MEXC 采用合理价格作为强平的触发标准。当合理价格达到强平价格时，强平机制将被触

如何使用 MEXC 闪兑限价交易

如何使用 MEXC 闪兑限价交易

闪兑限价功能允许用户在预设价格下进行资产兑换。当市场价格达到或优于您设定的限价时，系统将自动执行交易，让您在波动的市场中以理想价格完成兑换。关于 MEXC 闪兑交易，您可以通过阅读《什么是 MEXC 闪兑交易》了解更多详情。1. 如何使用 MEXC 闪兑限价交易1.1 Web步骤 1：进入闪兑限价页面打开并登录 MEXC 官网首页，在顶部导航栏【现货交易】中选择【闪兑】，点击【限价】进入闪兑限价页

注册MEXC账号
注册 & 获得高达10,000 USDT奖金