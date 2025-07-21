MEXC 每日要闻（7.21）｜ 以太坊市值升至全球第28，白宫将发布首份加密政策报告

1. 市场信息纵览 根据 MEXC 数据显示，比特币最高升至 118,856.87 USDT，现报 117,100,00 USDT，24 小时涨幅为 -1.32%。 MEXC 平台 USDT 本位永续合约交易量前十的交易对热力图。 ETHUSDT、BTCUSDT、SUIUSDT、DOGEUSDT 、 SOLUSDT 位列前五，更多有关比特币价格和宏观经济的信息，请点击【MEXC 市场】查看。 2.1. 市场信息纵览 根据 MEXC 数据显示，比特币最高升至 118,856.87 USDT，现报 117,100,00 USDT，24 小时涨幅为 -1.32%。 MEXC 平台 USDT 本位永续合约交易量前十的交易对热力图。 ETHUSDT、BTCUSDT、SUIUSDT、DOGEUSDT 、 SOLUSDT 位列前五，更多有关比特币价格和宏观经济的信息，请点击【MEXC 市场】查看。 2.
1. 市场信息纵览


根据 MEXC 数据显示，比特币最高升至 118,856.87 USDT，现报 117,100,00 USDT，24 小时涨幅为 -1.32%。


MEXC 平台 USDT 本位永续合约交易量前十的交易对热力图


ETHUSDTBTCUSDTSUIUSDTDOGEUSDTSOLUSDT 位列前五，更多有关比特币价格和宏观经济的信息，请点击【MEXC 市场】查看。

2.行业数据


2.1 以太坊市值 突破 4560 亿美元，全球资产市值排名升至第 28 位


8marketcap 数据显示以太坊市值突破 4560 亿美元，首次超越资管巨头先锋集团（Vanguard Group），在全球资产市值中排名升至第 28 位。

2.2 加密恐慌与贪婪指数维持高位，市场仍处于「贪婪」状态


据 Alternative 数据，今日加密恐慌与贪婪指数为 71，昨日为 72（上周均值为 74），市场情绪仍处于「贪婪」状态。注：恐慌指数阈值为 0-100，包含指标：波动性（25%）＋市场交易量（25%）＋社交媒体热度（15%）＋市场调查（15%）＋比特币在整个市场中的比例（10%）＋谷歌热词分析（10%）。

3.行业要闻


3.1 特朗普签署 GENIUS 法案，美国首个稳定币联邦监管框架落地


据 The Block 报道，美国总统特朗普已正式签署《美国稳定币国家创新指导法案（GENIUS Act）》，标志着首个加密资产相关联邦法规落地。该法案要求稳定币须 100%以美元或等值流动资产储备，并对市值超过 500 亿美元的发行方实施年度审计，同时对境外发行制定监管指引。Circle、Tether、Coinbase 等高管出席签署仪式，特朗普称此举将“确立美国在全球金融与加密技术的主导地位”。

3.2 白宫拟于 7 月 22 日发布首份加密政策报告


据 Cointelegraph 报道，根据第 14178 号行政命令的要求，白宫将于本周 7 月 22 日发布首份加密政策报告。该报告将由总统工作组起草，重点覆盖消费者保护、银行可获得性以及数字资产的监管路径等关键领域，为美国加密资产监管提供首个综合性框架。

3.3 特朗普称赞 Coin Center 执行董事做了迄今最好的比特币概念解释说明


美国总统特朗普在 Truth Social 上发文称赞专注于加密货币政策问题的非营利组织 Coin Center 执行董事 Peter Van Valkenburgh 在国会非常出色地解释了比特币，并称其做了“迄今最好的比特币概念解释说明”。

4.行业分析师观点


4.1 贝莱德以太坊 ETH 质押批复截止日期应为明年 4 月，但最早或于今年 Q4 获准


彭博 ETF 分析师 James Seyffart 表示，多家机构提交的以太坊 ET 质押选项“尚需时间才能完成”，早期申请的最终截止日期为 2025 年 10 月下旬，但贝莱德提交的以太坊 ETH 质押申请的批复截止日期要到 2026 年 4 月左右（但我们认为最早可能会在 2025 年第四季度获得批准）。不过，VanEck、21Shares 和 Canary Capital 已敦促美国证券交易委员会考虑采用先进先出的审批流程，而不希望与较晚提交申请的贝莱德一起“批量批准”。

4.2 短期内山寨币或迎剧烈回调，波动加剧伴随买入良机


据 Blockchain.News 报道，分析师 Michaël van de Poppe 表示，山寨币近期涨幅较快、波动加剧，短期或迎来一次“剧烈调整”，不过这次回调可能是中期上行恢复前的“买入良机”。

5.融资信息


5.1 德林控股拟 6000 万港元投资香港科技公司富龙以探索稳定币市场


据 HKEX 官方公告，德林控股宣布已与香港科技公司富龙顾问有限公司签订一份不具法律约束力的条款书，该集团将于集团与富龙之间进行战略合作及股份互换。作为此策略性举措的一部分，公司将透过股份互换方式投资富龙，代价为 6000 万港元，以探索稳定币市场，富龙将申请香港稳定币牌照，并于取得该牌照后，与德林控股共同推动稳定币应用及业务合作。

6.市场热门


6.1 以太坊推出十周年纪念 The Torch NFT，拟于 7 月 30 日开放铸造


以太坊推在 X 平台发文宣布推出“The Torch（火炬）”NFT，用于致敬那些在以太坊第一个十年中塑造其发展的人与价值观，并将助力以太坊未来的建设，据悉这枚 The Torch NFT 将象征性地在钱包之间传递并将被销毁，以纪念以太坊成立十周年，此外 7 月 30 日所有人都可以铸造一枚纪念 NFT。

6.2 比特币核心开发人员修复存在5年之久的磁盘填充漏洞


据 Protos 报道，比特币核心（Bitcoin Core）开发团队本月修复了困扰全节点运营商长达五年的磁盘填充漏洞。该漏洞允许攻击者通过恶意日志指令（如 LogPrintf、LogInfo、LogWarning 或 LogError 等）迫使节点硬盘持续写入冗余数据，对机械硬盘节点造成严重影响，甚至导致闪存设备性能退化。

7.项目动态


1）探索IPO上市的CoinDesk母公司Bullish疑似面临财务挑战
2）Bithumb拟于7月24日暂停MultiverseX（EGLD）充提
3）华检医疗设立美国全资子公司启动美国稳定币牌照申请
4）Jack Dorsey旗下Block将于 7 月 23 日被纳入标准普尔 500 指数
5）USDe供应量突破60亿枚，创历史新高
6）Giants Protocol 正与多家美元基金和上市公司寻求下一轮融资和合作

目前，MEXC 平台重磅推出了 0 费率活动。参与该活动，用户能够显著降低交易成本，真正实现"省更多、交易更多、赚更多"的目标。在 MEXC 平台上，您不仅可以借助这一活动畅享低成本交易，还能时刻紧跟市场动态,敏锐捕捉每一个稍纵即逝的投资机会，开启财富增值之旅。

