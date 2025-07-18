1. 市场信息纵览 根据 MEXC 数据显示，比特币最高升至120,954.50 USDT，现报 120,144,48 USDT，24 小时涨幅为 +1.05% MEXC 平台 USDT 本位永续合约交易量前十的交易对热力图。 ETHUSDT、BTCUSDT、XRPUSDT 、SUIUSDT、 SOLUSDT 位列前五，更多有关比特币价格和宏观经济的信息，请点击【MEXC 市场】查看。 2.行业数1. 市场信息纵览 根据 MEXC 数据显示，比特币最高升至120,954.50 USDT，现报 120,144,48 USDT，24 小时涨幅为 +1.05% MEXC 平台 USDT 本位永续合约交易量前十的交易对热力图。 ETHUSDT、BTCUSDT、XRPUSDT 、SUIUSDT、 SOLUSDT 位列前五，更多有关比特币价格和宏观经济的信息，请点击【MEXC 市场】查看。 2.行业数
新手学院/市场洞察/其他/MEXC 每日...资利好驱动行情

MEXC 每日要闻（7.18）｜比特币震荡调整，ETH 强势上涨，多项监管与融资利好驱动行情

2025年7月18日MEXC
0m
以太坊
ETH$3,598.43+4.78%
爱达币
ADA$0.5901+5.05%
FINANCE
FINANCE$0.0003857+17.77%
The AI Prophecy
ACT$0.02217+15.77%
Blockstreet
BLOCK$0.0192+2.72%

1. 市场信息纵览


根据 MEXC 数据显示，比特币最高升至120,954.50 USDT，现报 120,144,48 USDT，24 小时涨幅为 +1.05%


MEXC 平台 USDT 本位永续合约交易量前十的交易对热力图


ETHUSDTBTCUSDTXRPUSDTSUIUSDTSOLUSDT 位列前五，更多有关比特币价格和宏观经济的信息，请点击【MEXC 市场】查看。

2.行业数据


2.1 ADA 市值 突破 300 亿美元


Coingecko 最新数据显示ADA 市值突破 300 亿美元，当前暂报 308 亿美元，24 小时涨幅 13.3%。


2.2 ETH 突破 3600 USDT，24小时涨幅 7.53%


据 MEXC 行情数据显示，ETH 突破 3,600 USDT，现报价 3,607.58 USDT，24 小时涨幅 7.53%。


3.行业要闻


3.1 美SEC主席：正考虑推出加密货币「创新豁免」政策，以激励市场推进代币化进程


据彭博社报道，美国证券交易委员会（SEC）主席 Paul Atkins 表示，在美国众议院于本周四早些时候通过具有里程碑意义的稳定币法案后，SEC 正在权衡是否推出一项「创新豁免」，以激励市场推进代币化进程。他在一场新闻发布会上表示：「SEC 工作人员正在考虑在现有监管框架下，为推动代币化发展而可能采取的其他调整措施，其中包括设立一项『创新豁免』，允许采用新的交易方式，并通过更具针对性的豁免形式，来促进代币化证券生态系统中其他关键组成部分的构建。」

3.2 俄罗斯联邦储蓄银行：计划为加密货币资产提供托管服务


据路透社报道，俄罗斯最大国有银行 Sberbank（Сбербанк）计划推出加密资产托管服务，将为俄罗斯用户提供安全的数字资产保管。该举措基于俄罗斯央行对加密货币立场的转变，支持数字资产用于国际贸易，以缓解对乌克兰制裁的影响。Sberbank 已向央行提交方案，建议将加密资产视同银行账户资产进行监管，从而保障用户安全，对抗黑客风险，并允许在必要时冻结资产。此外，Insight Finance 的 Gleb Zemskoy 表示，托管服务是全球加密生态的基础，目前被外资主导，俄罗斯本土建设这一基础设施至关重要。

4.行业分析师观点


4.1 机构需求增长推动比特币新高，但机构参与度仍偏低


据路透社报道，一些分析师指出，比特币突破 123,000 美元虽受到机构资金推动，但长期机构持有仍不足 5%。大部分 ETF 流入仍来自散户。不过随着如 GENIUS Act 等美国加密法案推进，机构需求有望进一步释放。

4.2 比特币走势日趋成熟，流动性引领未来


据 MarketWatch 报道，德银分析师 Marion Laboure 和 Camilla Siazon 指出，近期比特币飙升反映其正向更成熟、机构认可的资产地位演进。市场已吸引超过 500 亿美元资金流入，ETF 资金、企业金库配置及监管支持等成为牛市的结构性驱动因素。

5.融资信息


5.1 XMTP 开发商 Ephemera 完成 2000 万美元 B 轮融资，a16z crypto 等领投


据 The Block 报道，去中心化消息协议 XMTP 的核心开发团队 Ephemera 近日完成 2000 万美元 B 轮融资，估值达 3 亿美元，本轮由 a16z crypto、USV 等领投，资金将用于加速 XMTP 主网上线和生态拓展。XMTP 支持钱包间加密通信，并已整合至 Coinbase Base 应用，正逐步发展为集消息、支付、交易于一体的 Web3 通信基础设施。

5.2 Spiko 完成 2200 万美元 A 轮融资，Index Ventures 领投


据 The Block 报道，Spiko—a聚焦欧洲现金管理、将货币市场基金代币化的金融科技平台—近日完成由 Index Ventures 领投的 2,200 万美元 A 轮融资，获 White Star Capital、Bpifrance、Frst、Rerail 和 Blockwall 等机构支持，外加 Revolut 联合创始人等多位天使投资人参与。

6.市场热门


6.1 泰 SEC 与泰国银行合作推出沙盒计划，允许外国游客将数字资产兑换为泰铢


据《曼谷邮报》（Bangkok Post）报道，泰国证券交易委员会与泰国央行计划推出一项全国性的加密货币“沙盒”项目，允许外国游客通过持牌数字资产平台将加密资产兑换为泰铢，并通过受监管的电子支付平台（如 QR 码）在泰国消费。该项目以区域试点为基础，由试验性方案升级为由监管机构支持的国家级监管模式，设期为 18 个月，并严格执行反洗钱措施与支出限制等规定

6.2 白宫新闻秘书：特朗普支持加密货币最低限额免税政策，将推动立法


据 Cointelegraph 报道，白宫新闻秘书表示，确认特朗普总统支持比特币和加密货币的“最低限额免税”政策，并表示将继续推动立法途径以实现该目标。最低限额免税指当某项交易的金额或收益非常小（低于一个设定的“最低限额”）时，税务机关将不予征税。

7.项目动态


1）纳斯达克上市公司 Thumzup 董事会批准投入 2.5 亿美元购买加密货币
2）非营利开发组织 Argot Collective 出售 600 枚 ETH
3）Circle 今晨在 Solana 上铸造 5 亿枚 USDC
4）Ripple 联创向 Coinbase 转移 2600 万美元 XRP
5）Plasma：XPL 公开销售已开始，总供应量的 10% 分配给公售
6）Ondo Finance 代币化国债 USDY 将上线 Sei 网络

目前，MEXC 平台重磅推出了 0 费率活动。参与该活动，用户能够显著降低交易成本，真正实现“省更多、交易更多、赚更多”的目标。在 MEXC 平台上，您不仅可以借助这一活动畅享低成本交易，还能时刻紧跟市场动态，敏锐捕捉每一个稍纵即逝的投资机会，开启财富增值之旅。

阅读推荐：


如需了解更多，请访问【MEXC 学院】获取深度分析。

热门文章

什么是 Aria Protocol？一文读懂首个将音乐 IP 版权代币化的 Web3 协议

什么是 Aria Protocol？一文读懂首个将音乐 IP 版权代币化的 Web3 协议

TL;DR1）Aria Protocol 通过将音乐版权转化为可交易的代币，让普通人也能投资此前仅限机构的 IP 资产。2）Aria Protocol 已筹集 1095 万美元，吸引超 4300 名投资者参与，由 Halborn 等机构完成安全审计。3）Aria Protocol 未来将支持可编程 IP，通过智能合约实现歌曲混音等衍生创作的自动化授权与收益分配。1. 什么是 Aria Protoc

掌握合约交易页面常用辅助功能，让你的合约交易更加得心应手

掌握合约交易页面常用辅助功能，让你的合约交易更加得心应手

在加密货币市场中，合约交易因其高杠杆、双向操作等特点，已经成为许多投资者提升资金利用率、把握市场机会的重要工具。为了帮助用户更高效地操作，MEXC 合约交易页面不仅提供了基础的下单功能，还配备了多种实用的辅助功能，涵盖仓位模式、通知提醒、快捷操作及数据展示等。本文将带您全面了解这些常用功能，帮助您在交易中更加得心应手。1.为什么要了解合约交易页面辅助功能？在现货交易中，投资者只能先买入再择机卖出；

合约爆仓相关常见问题专题汇总

合约爆仓相关常见问题专题汇总

1. 什么是强平？强平，即强制平仓，或称为爆仓，是指当平台自动关闭用户的仓位时发生的情况。在 MEXC 平台上，保证金比率是衡量用户仓位风险情况，是用户资产风险的指标。当保证金比率达到或超过 100% 时，系统将强制平仓用户的仓位。建议用户密切关注其保证金比率的变化，以避免被强平。2. 什么触发了 MEXC 的强平？MEXC 采用合理价格作为强平的触发标准。当合理价格达到强平价格时，强平机制将被触

如何使用 MEXC 闪兑限价交易

如何使用 MEXC 闪兑限价交易

闪兑限价功能允许用户在预设价格下进行资产兑换。当市场价格达到或优于您设定的限价时，系统将自动执行交易，让您在波动的市场中以理想价格完成兑换。关于 MEXC 闪兑交易，您可以通过阅读《什么是 MEXC 闪兑交易》了解更多详情。1. 如何使用 MEXC 闪兑限价交易1.1 Web步骤 1：进入闪兑限价页面打开并登录 MEXC 官网首页，在顶部导航栏【现货交易】中选择【闪兑】，点击【限价】进入闪兑限价页

热门加密动态

Tether Gold XAUT 是什么？

Tether Gold XAUT 是什么？

Tether Gold XAUT 简介Tether Gold XAUT 是一种完全由实物黄金支持的数字资产，结合了传统黄金的安全性与区块链技术的速度和灵活性。每个 XAUT 代币代表一盎司已分配的黄金，存放在安全、经审计的金库中。持有 XAUT 的投资者实际上拥有对实物黄金的数字权益，使交易、转移和追踪更加便捷，无需处理实物金条。Tether Gold XAUT 如何运作XAUT 代币以分配的实物

Tether Gold (XAUT) 与 PAX Gold (PAXG) 对比

Tether Gold (XAUT) 与 PAX Gold (PAXG) 对比

引言Tether Gold (XAUT) 和 PAX Gold (PAXG) 是两种领先的数字黄金资产，允许投资者以数字方式持有黄金。每个代币代表一盎司分配黄金，安全存放在经过审计的金库中。代币化黄金将传统黄金的内在价值与区块链技术结合，提供流动性、分割持有和即时交易，而无需处理实物黄金的物流问题。什么是 Tether Gold (XAUT)XAUT 是 Tether 发行的数字代币，完全由分配的

什么是 PAX Gold (PAXG)

什么是 PAX Gold (PAXG)

介绍PAX Gold (PAXG) 是一种黄金代币资产，使投资者能够以数字方式持有和交易黄金。每个 PAXG 代币都完全由一盎司分配的实物黄金支持，并存放在经过专业审计的金库中。持有 PAXG 的投资者可以获得黄金价格的敞口，而无需管理、存储或运输实物金条，使其成为现代交易和投资策略的实用解决方案。PAX Gold 如何运作每个 PAXG 代币代表真实、分配的黄金代币价格实时跟踪现货黄金市场代币可

XAUT 比 PAXG 更好吗？

XAUT 比 PAXG 更好吗？

介绍投资者常常比较 Tether Gold (XAUT) 和 PAX Gold (PAXG)，以判断哪种代币化黄金更适合自己的投资组合。两者都由已分配的实物黄金全额支持，可在数字平台交易，并实时跟踪现货金价。选择 XAUT 或 PAXG 取决于流动性、平台支持、投资策略以及个人对数字黄金持有偏好的因素。什么是 XAUTXAUT 是由 Tether 发行的代币化黄金，每个代币代表一盎司已分配的黄金，

相关文章

什么是 Aria Protocol？一文读懂首个将音乐 IP 版权代币化的 Web3 协议

什么是 Aria Protocol？一文读懂首个将音乐 IP 版权代币化的 Web3 协议

TL;DR1）Aria Protocol 通过将音乐版权转化为可交易的代币，让普通人也能投资此前仅限机构的 IP 资产。2）Aria Protocol 已筹集 1095 万美元，吸引超 4300 名投资者参与，由 Halborn 等机构完成安全审计。3）Aria Protocol 未来将支持可编程 IP，通过智能合约实现歌曲混音等衍生创作的自动化授权与收益分配。1. 什么是 Aria Protoc

掌握合约交易页面常用辅助功能，让你的合约交易更加得心应手

掌握合约交易页面常用辅助功能，让你的合约交易更加得心应手

在加密货币市场中，合约交易因其高杠杆、双向操作等特点，已经成为许多投资者提升资金利用率、把握市场机会的重要工具。为了帮助用户更高效地操作，MEXC 合约交易页面不仅提供了基础的下单功能，还配备了多种实用的辅助功能，涵盖仓位模式、通知提醒、快捷操作及数据展示等。本文将带您全面了解这些常用功能，帮助您在交易中更加得心应手。1.为什么要了解合约交易页面辅助功能？在现货交易中，投资者只能先买入再择机卖出；

合约爆仓相关常见问题专题汇总

合约爆仓相关常见问题专题汇总

1. 什么是强平？强平，即强制平仓，或称为爆仓，是指当平台自动关闭用户的仓位时发生的情况。在 MEXC 平台上，保证金比率是衡量用户仓位风险情况，是用户资产风险的指标。当保证金比率达到或超过 100% 时，系统将强制平仓用户的仓位。建议用户密切关注其保证金比率的变化，以避免被强平。2. 什么触发了 MEXC 的强平？MEXC 采用合理价格作为强平的触发标准。当合理价格达到强平价格时，强平机制将被触

如何使用 MEXC 闪兑限价交易

如何使用 MEXC 闪兑限价交易

闪兑限价功能允许用户在预设价格下进行资产兑换。当市场价格达到或优于您设定的限价时，系统将自动执行交易，让您在波动的市场中以理想价格完成兑换。关于 MEXC 闪兑交易，您可以通过阅读《什么是 MEXC 闪兑交易》了解更多详情。1. 如何使用 MEXC 闪兑限价交易1.1 Web步骤 1：进入闪兑限价页面打开并登录 MEXC 官网首页，在顶部导航栏【现货交易】中选择【闪兑】，点击【限价】进入闪兑限价页

注册MEXC账号
注册 & 获得高达10,000 USDT奖金