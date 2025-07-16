MEXC 每日要闻（7.16）｜BTC、ETH 主导市场结构转变，特朗普政策与资金动态成关注焦点

1. 市场信息纵览 根据 MEXC 数据显示，比特币最高升至 119,462.37 USDT，现报 117,794.74 USDT，24 小时涨幅为 +1.21% MEXC 平台 USDT 本位永续合约交易量前十的交易对热力图。 BTCUSDT、ETHUSDT、SUIUSDT 、SOLUSDT、 XRPUSDT 位列前五，更多有关比特币价格和宏观经济的信息，请点击【MEXC 市场】查看。 2.行业1. 市场信息纵览 根据 MEXC 数据显示，比特币最高升至 119,462.37 USDT，现报 117,794.74 USDT，24 小时涨幅为 +1.21% MEXC 平台 USDT 本位永续合约交易量前十的交易对热力图。 BTCUSDT、ETHUSDT、SUIUSDT 、SOLUSDT、 XRPUSDT 位列前五，更多有关比特币价格和宏观经济的信息，请点击【MEXC 市场】查看。 2.行业
1. 市场信息纵览


根据 MEXC 数据显示，比特币最高升至 119,462.37 USDT，现报 117,794.74 USDT，24 小时涨幅为 +1.21%


MEXC 平台 USDT 本位永续合约交易量前十的交易对热力图


BTCUSDTETHUSDTSUIUSDTSOLUSDTXRPUSDT 位列前五，更多有关比特币价格和宏观经济的信息，请点击【MEXC 市场】查看。

2.行业数据


2.1 ETH 波段盈利 3045 万巨鲸，减持 1.5 万枚 ETH，仍持有 4.5 万枚


据链上分析师余烬检测，一机构或巨鲸自 6 月中旬以均价 2,540 美元买入 13.2 万枚 ETH 后，于 7 月起分批止盈，至今已通过 Wintermute 卖出 88,592 枚 ETH，换得 2.46 亿 USDC，卖出均价 2,779 美元，实现收益约 2117 万美元。目前仍持有 4.5 万枚 ETH，浮盈约 2686 万美元。

2.2 “内幕巨鲸”比特币 40 倍空头仓位已遭遇 4 次部分清算


Hyperdash 数据显示，“内幕巨鲸”比特币 40 倍空头仓位已遭遇 4 次部分清算。下一次清算价格为 118,533 美元。
此外，其仓位价值约 4500 万美元，浮亏 11 万美元，开仓价 117,886 美元。

3.行业要闻


3.1 特朗普与 11 名议员会面后支持 GENIUS 法案


特朗普在社交媒体上表示，他与通过 GENIUS 法案所需的 12 名议员中的 11 人会面后，均同意次日早上支持相关议案。众议院议长 Mike Johnson 通过电话参与会议，期待尽早进行投票。特朗普感谢议员们的迅速积极响应。

3.2 特朗普计划对小国征收略高于 10% 的关税


美国总统特朗普表示，将很快发出关税信函，可能对较小国家征收略高于 10% 的关税。他对已宣布的“简单协议”感到满意，该协议为 20 多个国家设定了普遍关税税率，并将很快解决其余国家的关税问题。特朗普称，将对这些国家的产品征收一种关税，可能略高于 10%。

4.行业分析师观点


4.1 分析师上调 Nvidia 目标价，预计中国市场销售将显著回升


美国放宽对 Nvidia 向中国销售 AI 芯片的限制后，华尔街多位分析师看好公司增长前景。Melius Research 分析师 Ben Reitzes 指出，Nvidia 预计在 2026 财年第四季度恢复每季度约 80 亿美元的中国销售额，推动 2027 财年整体收入增长 38%，这一利好将显著提升公司盈利能力和股票表现。

4.2 比特币或将回调至11.4万美元，以回补 CME 缺口


据 Cointelegraph 报道，比特币在本周创下历史新高后下跌 5% 至 116,850 美元，分析师表示，部分比特币持有者获利了结导致比特币下跌。比特币近期上涨在 CME 期货市场上留下区间在 114,380 至 115,630 美元之间的缺口，期货缺口在大多数情况下都会被「回补」，交易者通常会根据市场结构将这些价位视为阻力位或支撑位来操作。如果历史可以作为参考，BTC 价格最终可能会下跌以回补 CME 缺口至 114,400 美元，

5.融资信息


5.1 Dakota 完成 1250 万美元 A 轮融资，CoinFund 领投


加密银行初创公司 Dakota 宣布完成 1250 万美元 A 轮融资，由 CoinFund 领投，6th Man Ventures 等参投。Dakota 由前 Coinbase、Square、Airbnb 成员创立，专注为企业提供整合美元与稳定币账户、链上结算与传统支付通道的银行服务。目前已服务 500 多家企业，年交易量达数十亿美元。本轮融资将用于拓展产品功能与全球合规市场布局，抓住稳定币跨境支付兴起的政策窗口。

5.2 OFA 获得 1000 万美元融资并与 Bitwise 合作推出加密金库


美股上市公司 OFA Group 获得 1 亿美元股权融资额度（可扩展至 2 亿美元），并将与 Bitwise 合作，推出专注于 BTCSOL SUI 的加密货币储备库。

6.市场热门


6.1 Bitmax 持有比特币数量增至400.25枚，稳居韩国上市公司首位


韩国 KOSDAQ 上市公司 Bitmax（377030.KQ）近日新增持有 51.06 枚比特币，使其总持有量达到 400.25 枚。公司表示，将继续坚持积累比特币的战略，这仅仅是开始。

6.2 潘渡比特币 ETF 将于 7 月 18 日登陆香港交易所


潘渡有限公司宣布，潘渡比特币ETF（02818.HK）将于7月18日上市，成为今年香港首只获批的比特币 ETF，为本地投资者提供新渠道。潘渡比特币 ETF 紧密追踪比特币价格，投资者可通过现金或实物申赎方式交易，业绩基准为芝商所CF比特币指数，力求实现与比特币价值高度吻合的回报。潘渡已获香港证监会第1类、第4类和第9类牌照，具备开展数字资产服务的合规资质，构建了成熟的数字资产金融生态与客户基础。

7.项目动态


1）Tornado Cash 开发者 Roman Storm 案件开审，或面临最高 45 年监禁
2）纽交所批准 ProShares Ultra XRP ETF
3）Tornado Cash 联创 Roman Storm 开庭，检方指其协助朝鲜黑客洗钱
4） 纳斯达克上市游戏发行商 Snail Games 正在探索开发美元稳定币，股价涨超 20%
5） ProShares 推出 XRP 和 Solana 杠杆 ETF，提供两倍日收益
6）pump.fun 疑似启动首轮 PUMP 回购，目前价值 210 万美元

目前，MEXC 平台重磅推出了 0 费率活动。参与该活动，用户能够显著降低交易成本，真正实现“省更多、交易更多、赚更多”的目标。在 MEXC 平台上，您不仅可以借助这一活动畅享低成本交易，还能时刻紧跟市场动态，敏锐捕捉每一个稍纵即逝的投资机会，开启财富增值之旅。


如需了解更多，请访问【MEXC 学院】获取深度分析。

