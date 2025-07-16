MEXC 每日要闻（7.15）｜比特币涨势受阻、以太坊失守 3,000 美元，市场进入敏感观察期

1. 市场信息纵览 根据 MEXC 数据显示，比特币最高升至 123,217.99 USDT，现报 119125.82 USDT，24 小时涨幅为 -0.62% MEXC 平台 USDT 本位永续合约交易量前十的交易对热力图。 BTCUSDT、ETHUSDT、SUIUSDT 、SOLUSDT、 XRPUSDT 位列前五，相比前日，XRPUSDT热度有所上升，PEPEUSDT跌出 Top 5，更多有1. 市场信息纵览 根据 MEXC 数据显示，比特币最高升至 123,217.99 USDT，现报 119125.82 USDT，24 小时涨幅为 -0.62% MEXC 平台 USDT 本位永续合约交易量前十的交易对热力图。 BTCUSDT、ETHUSDT、SUIUSDT 、SOLUSDT、 XRPUSDT 位列前五，相比前日，XRPUSDT热度有所上升，PEPEUSDT跌出 Top 5，更多有
1. 市场信息纵览


根据 MEXC 数据显示，比特币最高升至 123,217.99 USDT，现报 119125.82 USDT，24 小时涨幅为 -0.62%


MEXC 平台 USDT 本位永续合约交易量前十的交易对热力图


BTCUSDTETHUSDTSUIUSDTSOLUSDTXRPUSDT 位列前五，相比前日，XRPUSDT热度有所上升，PEPEUSDT跌出 Top 5，更多有关比特币价格和宏观经济的信息，请点击【MEXC 市场】查看。

2.行业数据


2.1 Strategy 比特币持仓突破 60 万枚，约占据总供应量的 2.86%


据 Strategytracker 数据，Strategy（MSTR）在昨日公告于上周增持 4,225 枚比特币后，当前持仓 601,550 枚比特币，持仓价值约 716 亿美元，占据比特币总供应量的约 2.86%。平均每枚比特币成本 71,268 美元，单枚比特币浮盈约 47,732 美元，总浮盈约 287 亿美元

2.2 ETH 跌破 3,000 USDT，24 小时涨幅收窄至 0.29%


据 MEXC 行情数据显示，ETH 跌破 3,000 USDT，现报价 2,994.310059 USDT，24 小时涨幅收窄至 0.29%。 ETH 多头动能暂时放缓，短期内或面临技术性回调压力。后续走势仍需关注比特币方向指引及宏观情绪变化。

3.行业要闻


3.1 英格兰银行行长呼吁 G20 加强全球合作应对经济挑战


彭博社报道，英格兰银行行长安德鲁·贝利在 G20 财长和央行行长会议上首次发声，呼吁各方加强全球合作与参与。贝利指出，当前全球面临经济和地缘政治紧张局势加剧、全球债务风险居高不下等挑战，不确定性继续对经济增长预期产生负面影响。

3.2 西班牙议员提议对加密资产实施"交通灯"风险警告系统


Cryptonews 报道，西班牙 Sumar 联盟议员团体向国家证券市场委员会 (CNMV) 提交了一项书面提案，建议对加密资产实施"交通灯"风险警告系统，帮助投资者直观识别资产风险。该提案还建议将比特币等加密资产重新命名为"加密赌注"或"无担保资产"，理由是这些资产"不授予所有者任何有形资产权利，也与生产活动无关"。提议的警告系统将以绿色标识受监管且表现稳定的资产，黄色标识有限支持的资产，橙色标识高风险未监管资产，红色标识无实质支持的投机资产。议员们还呼吁限制零售投资者使用AI驱动的交易平台，并要求交易所确保客户在购买前阅读风险提示信息。

3.3 哈萨克斯坦计划将加密货币纳入国家储备


Cointelegraph 报道，哈萨克斯坦的主权财富基金计划将加密货币作为国家储备的一部分。国家银行行长 Timur Suleimenov 表示，央行正在探索高收益投资策略，包括投资加密相关基金。Suleimenov 提到挪威、美国和中东的投资模式，这些地区的主权财富基金和政府持有加密资产或相关公司股份。哈萨克斯坦还计划建立国家加密资产储备，利用执法机构没收的数字资产。

4.行业分析师观点


4.1 比特币升至 12.3 万美元后获利回吐飙升，或预示将出现健康调整


CryptoQuant 分析师Tarek J 在社交媒体上发文表示，从比特币交易所净流量数据上来看，比特币达成 12.3 万美元高点后出现获利回吐飙升的情况。这种走势通常预示着局部顶部的形成，并可能在未来几天引发健康的回调或盘整。

4.2 贝莱德 IBIT 规模或将于今夏达到 1000 亿美元


彭博资讯 ETF 高级分析师 Eric Balchunas 在社交媒体上发文表示，贝莱德旗下比特币现货 ETF IBIT 的规模可能在今年夏天会达到 1000 亿美元，说不定这个月就真的会实现。得益于近期的资金流入和隔夜行情中的上涨，其规模已经达到了 880 亿美元。成立仅一年半，如今已成为美国第 20 大 ETF，贝莱德第 7 大 ETF（也是其盈利能力排名第一的 ETF）。真是难以置信。

5.融资信息


5.1 土耳其游戏公司 Circle Games 完成 725 万美元种子轮融资，Bitkraft Ventures 领投


伊斯坦布尔本地游戏工作室 Circle Games 宣布完成 725 万美元种子轮融资。本轮融资由 Bitkraft Ventures 领投，a16z Speedrun、Play Ventures、e2vc 和 APY Ventures 参投。资金将用于推动其主打项目《Sort Express》的开发，并拓展其他尚未公布的休闲益智类游戏，同时扩大团队规模。Circle Games 聚焦土耳其蓬勃发展的休闲解谜游戏市场，CEO Gokturk Balıkcı 表示：“我们希望通过引入创新机制，提升玩家体验。”

5.2 稳定币基础设施 Zerohash 将以 10 亿美元估值融资 1 亿美元


据《财富》援引知情人士报道，加密货币及稳定币基础设施初创公司 Zerohash 即将完成约 1 亿美元融资，估值接近 10 亿美元。上市在线经纪商盈透证券 (Interactive Brokers) 领投本轮融资。据悉，Zerohash 为银行、经纪商和金融科技公司提供加密货币、NFT 等数字资产的后端基础设施支持，现已发展成为稳定币领域的重要参与者。其核心业务包括与 Stripe 合作，通过银行关系网络和监管牌照实现法币-稳定币兑换。协助贝莱德、富兰克林邓普顿等传统金融机构参与代币化竞争，并为预测市场 Kalshi 和数字银行 MoneyLion 等客户提供稳定币兑换服务。

6.市场热门


6.1 市场关注 6 月 CPI 数据，押注美联储 9 月降息


金十数据报道，市场密切关注 6 月 CPI 数据，认为其将成为美联储 9 月降息的关键因素。投资者屏息以待，期待今晚的数据揭示黄金市场的未来走势。

6.2 《CLARITY 法案》将于周三投票，《GENIUS 法案》将于周四上午投票


据 BlockBeats 报道，7 月 15 日，美国众议院「加密周」的初步日程安排包括周三对《CLARITY Act》法案投票，以及周四上午对《GENIUS 法案》投票。美国国会预计将推动加密立法达到前所未有的高度，加密行业在立法者中已获得了更大的支持。

6.3 市场消息：英伟达将恢复H20芯片在中国销售


据市场消息，英伟达 (NVDA.O) 称将恢复 H20 芯片在中国的销售，宣布为中国推出新的，完全合规的 GPU。美国政府已经向英伟达保证授予许可，英伟达希望很快开始交付。

7.项目动态


1）Solana 借贷协议 Kamino 整合 xStocks 作为抵押品选项
2）BNB Chain 基金会买入 2.5 万美元 AIN
3）Gemini 扩大代币化美股产品，支持耐克、麦当劳等蓝筹股
4）Coinbase 将在 Solana 网络上支持 Pump
5）Metaplanet CEO 参与收购韩国公司 SGA，推动亚洲加密储备战略扩张
6）MOVE 回购已全部完成，基金会共回购约 1.8 亿枚 MOVE 代币

