1. 市场信息纵览 根据 MEXC 数据显示，比特币最高升至 119,469.60 USDT，现报 119009.99 USDT，24 小时涨幅为 +0.25% MEXC 平台 USDT 本位永续合约交易量前十的交易对热力图。 BTCUSDT、ETHUSDT、SUIUSDT 、SOLUSDT、 PEPEUSDT 位列前五，更多有关比特币价格和宏观经济的信息，请点击【MEXC 市场】查看。 2.行业1. 市场信息纵览 根据 MEXC 数据显示，比特币最高升至 119,469.60 USDT，现报 119009.99 USDT，24 小时涨幅为 +0.25% MEXC 平台 USDT 本位永续合约交易量前十的交易对热力图。 BTCUSDT、ETHUSDT、SUIUSDT 、SOLUSDT、 PEPEUSDT 位列前五，更多有关比特币价格和宏观经济的信息，请点击【MEXC 市场】查看。 2.行业
新手学院/市场洞察/其他/MEXC 每日...政经动态引关注

MEXC 每日要闻（7.14）｜比特币价格再创新高，ETH ETF 买盘创纪录，全球政经动态引关注

2025年7月16日MEXC
0m
以太坊
ETH$3,597.86+4.74%
SACOIN
SAC$0.1378+7.15%
Xai
XAI$0.02372+6.60%
GROK
GROK$0.0006707+9.07%
Pudgy Penguins
PENGU$0.015898+9.80%

1. 市场信息纵览


根据 MEXC 数据显示，比特币最高升至 119,469.60 USDT，现报 119009.99 USDT，24 小时涨幅为 +0.25%


MEXC 平台 USDT 本位永续合约交易量前十的交易对热力图


BTCUSDTETHUSDTSUIUSDTSOLUSDTPEPEUSDT 位列前五，更多有关比特币价格和宏观经济的信息，请点击【MEXC 市场】查看。

2.行业数据


2.1 过去 30 天内以太坊 ETF 购买 ETH 数量是网络净发行量的近 10 倍


独立以太坊教育者、天使投资人 sassal.eth 在社交媒体上表示： “过去 30 天内 ETH 净新增量：约 73,000 枚 ETH； 过去 30 天内 ETH ETF 净流入：约725,000枚 ETH； 仅 ETH ETF 在过去 30 天内购买的 ETH 数量就比网络净发行量多近 10 倍。”

2.2 目前采用以太坊储备战略的头部 50 家机构持有 ETH 数量已超 134 万枚


Strategic ETH Reserve 数据显示，采用以太坊储备战略的头部 50 家机构持有 ETH 数量已超 134 万枚，截至目前触及 1,340,820 ETH，价值约合 39.5 亿美元，其中 ETH 持仓超 10 万枚的机构有六家，分别是：以太坊基金会（24.25 万枚）、SharpLink Gaming（21.6 万枚）、PulseChain Sac（16.63 万枚）、Coinbase（13.73 万枚）、Golem Foundation（10.12 万枚）、Bit Digital。


3.行业要闻


3.1 英国央行行长反对大型银行发行稳定币，优先发展数字化存款


英国央行行长 Andrew Bailey 反对大型银行发行自有稳定币，建议优先发展数字化银行存款。他警告稳定币可能引发挤兑和洗钱风险。此立场与特朗普政府支持美元锚定稳定币的方向存在冲突。

3.2 欧盟将对美国关税反制措施暂停至 8 月初


深潮 TechFlow 报道，欧盟委员会主席冯德莱恩表示，欧盟将把对美国关税的反制措施暂停期延长至8月初。她强调，欧盟倾向于通过协商解决问题，这一立场不变。反制措施是为非常规情况而设，目前尚未达到使用阶段。

3.3 特朗普称：如果鲍威尔下台，那将是一件好事


BlockBeats 消息，7 月 14 日，美国总统特朗普表示，如果美联储主席鲍威尔下台，那将是一件好事，他应该（下台）。

4.行业分析师观点


4.1 比特币尚未进入极度乐观状态，但情况可能很快改变


CryptoQuant 分析师表示，比特币市场尚未进入极度乐观状态，但这种情况可能很快会发生变化。尽管比特币价格波动，市场情绪和交易活动显示参与者对比特币未来持谨慎乐观态度。随着市场条件变化和投资者情绪改善，比特币可能进入新的乐观阶段。

4.2 山寨季有望在 8 月或 9 月降息确定后开启


7 月 14 日，LD Capital 创始人 JackYi 在社交媒体上发文表示，山寨季可能要等到 8/9 月降息确定后，市场才会真正迎来流动性溢出，投资者目前可专注于研究和跟踪潜力黑马项目。

5.融资信息


5.1 SpaceX 已同意投资 20 亿美元于 xAI


据《华尔街日报》报道，埃隆·马斯克旗下的 SpaceX 已同意向其人工智能公司 xAI 投资 20 亿美元，这一金额接近Grok 聊天机器人开发商最近一轮融资的一半。马斯克此前已多次动用其商业帝国资源支持 xAI，该公司正努力追赶OpenAI。今年早些时候，xAI 与 X 平台合并，新公司估值达 1130 亿美元。

6.市场热门


6.1 美联储 7 月维持利率不变的概率为 93.3%


7 月 14 日，据 CME「美联储观察」，美联储 7 月维持利率不变的概率为 93.3%，降息 25 个基点的概率为 6.7%。
美联储 9 月维持利率不变的概率为 59.7%，累计降息 25 个基点的概率为 36.2%，累计降息 50 个基点的概率为 4.1%。

6.2 Metaplanet 市值突破 70 亿美元，外资投资兴趣上升


ChainCatcher 报道，Metaplanet 首席执行官表示，公司市值已突破 70 亿美元，外资投资兴趣正在上升。Gerovich 在欧盟会见资产管理公司，公司业务扩张即将启动。

7.项目动态


1）SharpLink Gaming 再次购入16,374枚ETH，总持仓量达27万枚
2）Tornado Cash 案件检方引用错误消息证明"罪恶意识"引争议
3）PENGU 突破 0.03 美元，市值升至 17.52 亿美元
4）Grok AI正式登陆特斯拉车载系统
5）捷克国家银行首次购入1810万美元Coinbase股票

推荐阅读：


当下，MEXC 平台重磅推出了 0 费率活动。参与该活动，用户能够显著降低交易成本，真正实现“省更多、交易更多、赚更多”的目标。在 MEXC 平台上，您不仅可以借助这一活动畅享低成本交易，还能时刻紧跟市场动态，敏锐捕捉每一个稍纵即逝的投资机会，开启财富增值之旅。


如需了解更多，请访问【MEXC 学院】获取深度分析。

热门文章

什么是 Aria Protocol？一文读懂首个将音乐 IP 版权代币化的 Web3 协议

什么是 Aria Protocol？一文读懂首个将音乐 IP 版权代币化的 Web3 协议

TL;DR1）Aria Protocol 通过将音乐版权转化为可交易的代币，让普通人也能投资此前仅限机构的 IP 资产。2）Aria Protocol 已筹集 1095 万美元，吸引超 4300 名投资者参与，由 Halborn 等机构完成安全审计。3）Aria Protocol 未来将支持可编程 IP，通过智能合约实现歌曲混音等衍生创作的自动化授权与收益分配。1. 什么是 Aria Protoc

掌握合约交易页面常用辅助功能，让你的合约交易更加得心应手

掌握合约交易页面常用辅助功能，让你的合约交易更加得心应手

在加密货币市场中，合约交易因其高杠杆、双向操作等特点，已经成为许多投资者提升资金利用率、把握市场机会的重要工具。为了帮助用户更高效地操作，MEXC 合约交易页面不仅提供了基础的下单功能，还配备了多种实用的辅助功能，涵盖仓位模式、通知提醒、快捷操作及数据展示等。本文将带您全面了解这些常用功能，帮助您在交易中更加得心应手。1.为什么要了解合约交易页面辅助功能？在现货交易中，投资者只能先买入再择机卖出；

合约爆仓相关常见问题专题汇总

合约爆仓相关常见问题专题汇总

1. 什么是强平？强平，即强制平仓，或称为爆仓，是指当平台自动关闭用户的仓位时发生的情况。在 MEXC 平台上，保证金比率是衡量用户仓位风险情况，是用户资产风险的指标。当保证金比率达到或超过 100% 时，系统将强制平仓用户的仓位。建议用户密切关注其保证金比率的变化，以避免被强平。2. 什么触发了 MEXC 的强平？MEXC 采用合理价格作为强平的触发标准。当合理价格达到强平价格时，强平机制将被触

如何使用 MEXC 闪兑限价交易

如何使用 MEXC 闪兑限价交易

闪兑限价功能允许用户在预设价格下进行资产兑换。当市场价格达到或优于您设定的限价时，系统将自动执行交易，让您在波动的市场中以理想价格完成兑换。关于 MEXC 闪兑交易，您可以通过阅读《什么是 MEXC 闪兑交易》了解更多详情。1. 如何使用 MEXC 闪兑限价交易1.1 Web步骤 1：进入闪兑限价页面打开并登录 MEXC 官网首页，在顶部导航栏【现货交易】中选择【闪兑】，点击【限价】进入闪兑限价页

热门加密动态

Tether Gold XAUT 是什么？

Tether Gold XAUT 是什么？

Tether Gold XAUT 简介Tether Gold XAUT 是一种完全由实物黄金支持的数字资产，结合了传统黄金的安全性与区块链技术的速度和灵活性。每个 XAUT 代币代表一盎司已分配的黄金，存放在安全、经审计的金库中。持有 XAUT 的投资者实际上拥有对实物黄金的数字权益，使交易、转移和追踪更加便捷，无需处理实物金条。Tether Gold XAUT 如何运作XAUT 代币以分配的实物

Tether Gold (XAUT) 与 PAX Gold (PAXG) 对比

Tether Gold (XAUT) 与 PAX Gold (PAXG) 对比

引言Tether Gold (XAUT) 和 PAX Gold (PAXG) 是两种领先的数字黄金资产，允许投资者以数字方式持有黄金。每个代币代表一盎司分配黄金，安全存放在经过审计的金库中。代币化黄金将传统黄金的内在价值与区块链技术结合，提供流动性、分割持有和即时交易，而无需处理实物黄金的物流问题。什么是 Tether Gold (XAUT)XAUT 是 Tether 发行的数字代币，完全由分配的

什么是 PAX Gold (PAXG)

什么是 PAX Gold (PAXG)

介绍PAX Gold (PAXG) 是一种黄金代币资产，使投资者能够以数字方式持有和交易黄金。每个 PAXG 代币都完全由一盎司分配的实物黄金支持，并存放在经过专业审计的金库中。持有 PAXG 的投资者可以获得黄金价格的敞口，而无需管理、存储或运输实物金条，使其成为现代交易和投资策略的实用解决方案。PAX Gold 如何运作每个 PAXG 代币代表真实、分配的黄金代币价格实时跟踪现货黄金市场代币可

XAUT 比 PAXG 更好吗？

XAUT 比 PAXG 更好吗？

介绍投资者常常比较 Tether Gold (XAUT) 和 PAX Gold (PAXG)，以判断哪种代币化黄金更适合自己的投资组合。两者都由已分配的实物黄金全额支持，可在数字平台交易，并实时跟踪现货金价。选择 XAUT 或 PAXG 取决于流动性、平台支持、投资策略以及个人对数字黄金持有偏好的因素。什么是 XAUTXAUT 是由 Tether 发行的代币化黄金，每个代币代表一盎司已分配的黄金，

相关文章

什么是 Aria Protocol？一文读懂首个将音乐 IP 版权代币化的 Web3 协议

什么是 Aria Protocol？一文读懂首个将音乐 IP 版权代币化的 Web3 协议

TL;DR1）Aria Protocol 通过将音乐版权转化为可交易的代币，让普通人也能投资此前仅限机构的 IP 资产。2）Aria Protocol 已筹集 1095 万美元，吸引超 4300 名投资者参与，由 Halborn 等机构完成安全审计。3）Aria Protocol 未来将支持可编程 IP，通过智能合约实现歌曲混音等衍生创作的自动化授权与收益分配。1. 什么是 Aria Protoc

掌握合约交易页面常用辅助功能，让你的合约交易更加得心应手

掌握合约交易页面常用辅助功能，让你的合约交易更加得心应手

在加密货币市场中，合约交易因其高杠杆、双向操作等特点，已经成为许多投资者提升资金利用率、把握市场机会的重要工具。为了帮助用户更高效地操作，MEXC 合约交易页面不仅提供了基础的下单功能，还配备了多种实用的辅助功能，涵盖仓位模式、通知提醒、快捷操作及数据展示等。本文将带您全面了解这些常用功能，帮助您在交易中更加得心应手。1.为什么要了解合约交易页面辅助功能？在现货交易中，投资者只能先买入再择机卖出；

合约爆仓相关常见问题专题汇总

合约爆仓相关常见问题专题汇总

1. 什么是强平？强平，即强制平仓，或称为爆仓，是指当平台自动关闭用户的仓位时发生的情况。在 MEXC 平台上，保证金比率是衡量用户仓位风险情况，是用户资产风险的指标。当保证金比率达到或超过 100% 时，系统将强制平仓用户的仓位。建议用户密切关注其保证金比率的变化，以避免被强平。2. 什么触发了 MEXC 的强平？MEXC 采用合理价格作为强平的触发标准。当合理价格达到强平价格时，强平机制将被触

如何使用 MEXC 闪兑限价交易

如何使用 MEXC 闪兑限价交易

闪兑限价功能允许用户在预设价格下进行资产兑换。当市场价格达到或优于您设定的限价时，系统将自动执行交易，让您在波动的市场中以理想价格完成兑换。关于 MEXC 闪兑交易，您可以通过阅读《什么是 MEXC 闪兑交易》了解更多详情。1. 如何使用 MEXC 闪兑限价交易1.1 Web步骤 1：进入闪兑限价页面打开并登录 MEXC 官网首页，在顶部导航栏【现货交易】中选择【闪兑】，点击【限价】进入闪兑限价页

注册MEXC账号
注册 & 获得高达10,000 USDT奖金