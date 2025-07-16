MEXC 每日要闻（7.11）｜BTC 领涨、ETH 强势回归，资金流与政策面共振行情

1. 市场信息纵览 根据 MEXC 数据显示，比特币最高升至 116,800.00 USDT，现报 115700.00 USDT，24 小时涨幅为 +3.98% MEXC 平台 USDT 本位永续合约交易量前十的交易对热力图。 BTCUSDT、ETHUSDT、SUIUSDT 、SOLUSDT、 PEPEUSDT 位列前五，更多有关比特币价格和宏观经济的信息，请点击【MEXC 市场】查看。 2.行业1. 市场信息纵览 根据 MEXC 数据显示，比特币最高升至 116,800.00 USDT，现报 115700.00 USDT，24 小时涨幅为 +3.98% MEXC 平台 USDT 本位永续合约交易量前十的交易对热力图。 BTCUSDT、ETHUSDT、SUIUSDT 、SOLUSDT、 PEPEUSDT 位列前五，更多有关比特币价格和宏观经济的信息，请点击【MEXC 市场】查看。 2.行业
1. 市场信息纵览


根据 MEXC 数据显示，比特币最高升至 116,800.00 USDT，现报 115700.00 USDT，24 小时涨幅为 +3.98%


MEXC 平台 USDT 本位永续合约交易量前十的交易对热力图


BTCUSDTETHUSDTSUIUSDTSOLUSDTPEPEUSDT 位列前五，更多有关比特币价格和宏观经济的信息，请点击【MEXC 市场】查看。

2.行业数据


2.1 全网比特币合约未平仓头寸突破810亿美元，创历史新高


Coinglass 数据显示，全网比特币期货合约未平仓头寸为 70.133 万枚 BTC（约合 814.7 亿美元），创历史新高。其中 CME 比特币合约未平仓头寸为 15.422 万枚 BTC（约合 179.1 亿美元），位列第一； Binance 比特币合约未平仓头寸为 11.684 万枚 BTC（约合 135.7 亿美元），位列第二。

2.2 ETH 站上 3000 美元，为今年 2 月来首次，24 小时涨幅 8.8%


ChainCatcher 报道，市场消息显示，以太坊（ETH）突破 3000 美元关口，为今年 2 月以来首次，24 小时涨幅达 8.8%，市场情绪有所回暖。

3.行业要闻


3.1 灰度将 BONK、Hypeliquid 以及其他 30 个代币添加至其最新的 Q3 资产名单


Grayscale Research 发布 2025 年第三季度的《资产考察名单》，包含 31 种候选代币。新名单新增 BONK、Hyperliquid 等代币，并引入 AI 代币新类别。与 Grayscale 2025 年第二季度名单相比，本期《资产考察名单》作出了多项重大调整。前一版本曾显示公司对 40 个山寨币感兴趣，而本期名单仅包含 31 个。

3.2 Texture 黑客归还90%被盗资金并领取10%赏金


据 PANews 报道，Texture 在 X 平台发文称，黑客已归还 90% 被盗资金，并领取 10%“灰帽赏金”。Texture 表示将不再进一步追责。此前 7 月 9 日，Texture 出现安全漏洞，导致约 220 万枚 USDC 用户资金被盗。

3.3 Am­ber Group 旗下上市子公司股票代币已上线 xStocks，系亚洲首家上市公司


Amber Group 于 X 平台发文表示，集团旗下上市子公司 Amber International（纳斯达克股票代码：AMBR）正在通过@xStocksFi 联盟在 solana 上进行链上交易——系第一家亚洲上市公司。此前消息，Amber International 完成 2550 万美元私募融资，用于推进 1 亿美元加密储备战略。

4.行业分析师观点


4.1 比特币新高由美国买盘推动，市场看涨情绪可能尚未结束


CryptoQuant 分析师 burakkesmeci 表示，比特币价格再创历史新高，同时 Coinbase 溢价差距攀升至 42 点。这意味着在 Coinbase 上购买比特币的价格比币安高出 42 美元，显示出美国投资者的强劲需求。值得注意的是，这一溢价并非本周最高值。上周该差距曾达到 87.76 点，表明更强的买入压力。分析师指出，Coinbase 溢价差距是衡量美国投资者需求的重要指标。溢价为正通常意味着机构或散户对比特币的兴趣增加。即使在创下历史新高后，需求仍保持强劲，这表明市场看涨情绪可能尚未结束。

4.2 牛市或将在 2025 年秋季见顶，建议逐步减仓


分析师 Rekt Capital 依据历史减半周期推算，认为本轮比特币牛市可能在 2025 年 9 月至 10 月见顶。分析师 Jelle 亦已制定相应交易策略，开始逐步减仓，并计划在 10 月前全面退出市场，显示部分机构已提前布局退出时点。

5.融资信息


5.1 稳定币公司 Agora 完成 5000 万美元 A 轮融资， Paradigm 领投


比特币原生金融基础设施 NEXBRIDGE 和 NEXPLACE 完成 800 万美元 A 轮融资，Fulgur Ventures 领投，据悉 NEXBRIDGE 和 NEXPLACE 目前作为独立实体运营，但拥有相同的股东群体和战略路线图，并计划在完成必要的公司和司法步骤后合并为一家控股公司。

5.2 Web3游戏平台Remix完成500万美元融资，Coinbase Ventures等参投


Web3 游戏平台 Remix 宣布完成 500 万美元融资，Archetype 领投，Variant、Coinbase Ventures、Lemniscap 和 Zynga 联合创始人 Justin Waldron 参投。Remix 最初名为 Farcade，该平台希望打造成为“游戏版 TikTok”，目前 Remix 已在 Telegram（使用 TON）和基于 EVM 的 World 应用上线，其链上主要功能是用户可以将自己的 Farcaster 和 World 身份连接到小程序，但链上货币化工具包预计将在几周后推出。（Blockworks）

6.市场热门


6.1 特朗普警告加拿大若提高关税美国将相应提高至 35%


据深潮 TechFlow 报道，东八区时间 7 月 11 日，特朗普表示，如果加拿大出于任何原因决定提高对美国的关税，那么美国对加拿大征收的 35% 关税也会相应提高。

6.2 美联储理事沃勒：稳定币可提振对美元的总体需求


美联储理事沃勒表示，稳定币将增强支付系统的竞争，这是一件好事。沃勒在达拉斯联邦储备银行的一场活动上表示，稳定币的兴起将使许多类型的支付变得更便宜、更快捷。“作为一名自由市场资本主义经济学家，我的目标是通过支付领域的竞争来降低家庭、消费者和企业的成本，”沃勒说。他还表示，稳定币可能会抑制对美国纸币的需求，但会增强对美元的总体需求。

6.3 巴西总统：将与美国进行关税谈判 若无效将对等反制


在美国宣布将自 8 月 1 日起对巴西商品征收 50%关税后，当地时间 7 月 10 日，巴西总统卢拉接受采访时表示，巴西将与美国进行关税谈判，若无效将采取对等反制措施。卢拉表示，巴西将优先尝试进行关税谈判，并就美方单边加征关税措施在世界贸易组织提起诉讼。他强调，如果谈判无效，会根据巴西《经济互惠法》规定，采取对等反制措施，向美国出口巴西产品征收 50%关税。

7.项目动态


1）Sei 将集成原生 USDC 和 CCTP V2
2）Lido V3 在测试网 Holesky 上线，主网拟于 10 月上线
3）Robinhood 在美国推出 ETH 和 SOL 质押服务
4）Kraken 在阿根廷注册为虚拟资产服务提供商，推出当地货币兑换系统
5）Coinbase 与 Perplexity AI 达成合作，集成加密货币实时数据
6）Kraken 在阿根廷注册为虚拟资产服务提供商，推出当地货币兑换系统

