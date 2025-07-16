MEXC 每日要闻（7.10）｜比特币再创新高、ETF 资金强劲流入，全球宏观与监管变局共振市场





根据 MEXC 数据显示， 比特币 最高升至 111,999.79 USDT，现报 111037.99 USDT，24 小时涨幅为 +1.87%





























ChainCatcher 报道，Coinglass 数据显示，比特币于今日凌晨拉升触及 111,999 美元，再创历史新高。过去 12 小时全网爆仓 4.48 亿美元，其中多单仅爆仓 4355 万美元，空单爆仓 4.04 亿美元。









据 Odaily 星球日报报道，今日 10 只比特币 ETF 净流入 718 枚 BTC，价值约 7823 万美元。其中 iShares 流入 613 枚BTC，持有总量达 700,920 枚 BTC ，价值约 763.3 亿美元。9 只 以太坊 ETF 净流入 11,803 枚 ETH，价值约 3,125 万美元。iShares 流入 9,684 枚 ETH，持有总量达 1,836,453 枚 ETH ，价值约 48.6 亿美元。













美国总统特朗普当在社交媒体平台“真实社交”上陆续发布了致 8 个国家领导人有关 加征关税 的信函，包括：巴西、菲律宾、文莱、摩尔多瓦、阿尔及利亚、伊拉克、利比亚和斯里兰卡。其中，特朗普称将对巴西征收 50% 关税，利比亚、伊拉克、阿尔及利亚和斯里兰卡将被征收 30% 的关税，文莱和摩尔多瓦的税率是 25%，菲律宾的税率是 20%。新税率将从 8 月 1 日起生效。截至目前，特朗普已向 22 国发出关税信函。









美联储9月维持利率不变的概率为31.1%，累计降息25个基点的概率为64.4%，累计降息50个基点的概率为4.5%。





















分析师 Rekt Capital 依据历史减半周期推算，认为本轮比特币牛市可能在 2025 年 9 月至 10 月见顶。分析师 Jelle 亦已制定相应交易策略，开始逐步减仓，并计划在 10 月前全面退出市场，显示部分机构已提前布局退出时点。









据 Odaily 星球日报报道，交易员 Eugene 表示，虽然比特币再创新高，但当前仍未完全走出风险区。真正的加速信号需等待价格在高成交量配合下直接突破 11.5 万美元。













比特币原生金融基础设施 NEXBRIDGE 和 NEXPLACE 完成 800 万美元 A 轮融资， Fulgur Ventures 领投，据悉 NEXBRIDGE 和 NEXPLACE 目前作为独立实体运营，但拥有相同的股东群体和战略路线图，并计划在完成必要的公司和司法步骤后合并为一家控股公司。









DeFi 资产管理协议 Velvet Capital 宣布完成 370 万美元融资，YZi Labs 、Blockchain Founders Fund、FunFair Ventures、Selini Capital、Mucker Capital、PAKA、LucidBlue、正念资本、SkyVision Capital、Gate Labs、Poolz Ventures、NexGen、Cointelegraph Accelerator、Gains Associates、Rarestone、Echo、DWF Ventures 参投。据悉，这笔资金将为基金、DAO 和个人交易者提供无摩擦的投资组合管理和交易，同时推动其治理和实用代币。





















据链上数据分析师余烬监测， GMX 黑客 已经把从 GMXV1 池盗取的资产换成 ETH。黑客盗取的资产包括WBTC/WETH/UNI/FRAX/LINK/USDC/USDT，目前除 FRAX 外的其它资产都已经卖出换成了 11,700 枚 ETH并分散到了 4 个钱包进行存放。GMX 黑客现在通过 5 个钱包持有 11,700 枚的 ETH 和 1049.5 万枚 FRAX。总价值 4280 万美元。该操作应该也意味着黑客拒绝了 GMX 项目方提出的偿还资产拿10%白帽赏金方案。









1）Monad 基金会收购稳定币基础设施项目 Portal

2）Cyvers Alerts：ZKSpace 出现多笔可疑交易，官方 X 账号已被冻结

3）纽约梅隆银行将为 Ripple 稳定币 RLUSD 提供美元储备托管服务

4）MyStonks获美国 MSB牌照，合规征途开启新篇章

5）Sharplink Gaming增持 5072 枚 ETH，总持仓超 21 万枚 ETH





