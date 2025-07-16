MEXC 每日要闻（7.10）｜比特币再创新高、ETF 资金强劲流入，全球宏观与监管变局共振市场

1. 市场信息纵览 根据 MEXC 数据显示，比特币最高升至 111,999.79 USDT，现报 111037.99 USDT，24 小时涨幅为 +1.87% MEXC 平台 USDT 本位永续合约交易量前十的交易对热力图。 BTCUSDT、ETHUSDT、SUIUSDT 、SOLUSDT、 PEPEUSDT 位列前五，更多有关比特币价格和宏观经济的信息，请点击【MEXC 市场】查看。 2.行业1. 市场信息纵览 根据 MEXC 数据显示，比特币最高升至 111,999.79 USDT，现报 111037.99 USDT，24 小时涨幅为 +1.87% MEXC 平台 USDT 本位永续合约交易量前十的交易对热力图。 BTCUSDT、ETHUSDT、SUIUSDT 、SOLUSDT、 PEPEUSDT 位列前五，更多有关比特币价格和宏观经济的信息，请点击【MEXC 市场】查看。 2.行业
2025年7月16日
比特币
以太坊
DeFi
Velvet
FUND
1. 市场信息纵览


根据 MEXC 数据显示，比特币最高升至 111,999.79 USDT，现报 111037.99 USDT，24 小时涨幅为 +1.87%


MEXC 平台 USDT 本位永续合约交易量前十的交易对热力图


BTCUSDTETHUSDTSUIUSDTSOLUSDTPEPEUSDT 位列前五，更多有关比特币价格和宏观经济的信息，请点击【MEXC 市场】查看。

2.行业数据


2.1 比特币价格创历史新高至 111,999 美元，全网爆仓 4.48 亿美元


ChainCatcher 报道，Coinglass 数据显示，比特币于今日凌晨拉升触及 111,999 美元，再创历史新高。过去 12 小时全网爆仓 4.48 亿美元，其中多单仅爆仓 4355 万美元，空单爆仓 4.04 亿美元。

2.2 机构加仓再现，比特币与以太坊 ETF 双双录得强劲净流入


据 Odaily 星球日报报道，今日 10 只比特币 ETF 净流入 718 枚 BTC，价值约 7823 万美元。其中 iShares 流入 613 枚BTC，持有总量达 700,920 枚 BTC，价值约 763.3 亿美元。9 只 以太坊 ETF 净流入 11,803 枚 ETH，价值约 3,125 万美元。iShares 流入 9,684 枚 ETH，持有总量达 1,836,453 枚 ETH，价值约 48.6 亿美元。

3.行业要闻


3.1 特朗普再向 8 国发出关税信函，巴西面临 50% 的关税


美国总统特朗普当在社交媒体平台“真实社交”上陆续发布了致 8 个国家领导人有关加征关税的信函，包括：巴西、菲律宾、文莱、摩尔多瓦、阿尔及利亚、伊拉克、利比亚和斯里兰卡。其中，特朗普称将对巴西征收 50% 关税，利比亚、伊拉克、阿尔及利亚和斯里兰卡将被征收 30% 的关税，文莱和摩尔多瓦的税率是 25%，菲律宾的税率是 20%。新税率将从 8 月 1 日起生效。截至目前，特朗普已向 22 国发出关税信函。

3.2 CME 预测美联储 7 月维持利率不变概率为 93.3%


据金十数据报道，CME“美联储观察”显示，美联储7月维持利率不变的概率为93.3%，降息25个基点的概率为6.7%。
美联储9月维持利率不变的概率为31.1%，累计降息25个基点的概率为64.4%，累计降息50个基点的概率为4.5%。

3.3 SEC 推迟批准贝莱德现货以太坊 ETF 实物赎回


据 ChainCatcher 报道，美国证券交易委员会（SEC）推迟了对贝莱德（BlackRock）现货以太坊 ETF 实物赎回方式的批准。

4.行业分析师观点


4.1 牛市或将在 2025 年秋季见顶，建议逐步减仓


分析师 Rekt Capital 依据历史减半周期推算，认为本轮比特币牛市可能在 2025 年 9 月至 10 月见顶。分析师 Jelle 亦已制定相应交易策略，开始逐步减仓，并计划在 10 月前全面退出市场，显示部分机构已提前布局退出时点。

4.2 比特币需突破 11.5 万美元才能走出风险区


据 Odaily 星球日报报道，交易员 Eugene 表示，虽然比特币再创新高，但当前仍未完全走出风险区。真正的加速信号需等待价格在高成交量配合下直接突破 11.5 万美元。

5.融资信息


5.1 NEXBRIDGE 和 NEXPLACE 完成 800 万美元 A 轮融资，Fulgur Ventures 领投


比特币原生金融基础设施 NEXBRIDGE 和 NEXPLACE 完成 800 万美元 A 轮融资，Fulgur Ventures 领投，据悉 NEXBRIDGE 和 NEXPLACE 目前作为独立实体运营，但拥有相同的股东群体和战略路线图，并计划在完成必要的公司和司法步骤后合并为一家控股公司。

5.2 DeFi资产管理协议Velvet完成370万美元融资，YZi Labs等参投


DeFi 资产管理协议 Velvet Capital 宣布完成 370 万美元融资，YZi Labs 、Blockchain Founders Fund、FunFair Ventures、Selini Capital、Mucker Capital、PAKA、LucidBlue、正念资本、SkyVision Capital、Gate Labs、Poolz Ventures、NexGen、Cointelegraph Accelerator、Gains Associates、Rarestone、Echo、DWF Ventures 参投。据悉，这笔资金将为基金、DAO 和个人交易者提供无摩擦的投资组合管理和交易，同时推动其治理和实用代币。

6.市场热门


6.1 英伟达成为首家市值突破 4 万亿美元的公司


美国 CNBC 报道，在 9 日的美国股市交易中，英伟达股价一度较前一交易日上涨 3%，达到 164 美元区间，市值突破了 4 万亿美元。市值超过了排名第二的美国微软和第三的美国苹果，位居全球首位。

6.2 GMX黑客已将除 FRAX 以外资产全部兑换为 ETH


据链上数据分析师余烬监测，GMX 黑客已经把从 GMXV1 池盗取的资产换成 ETH。黑客盗取的资产包括WBTC/WETH/UNI/FRAX/LINK/USDC/USDT，目前除 FRAX 外的其它资产都已经卖出换成了 11,700 枚 ETH并分散到了 4 个钱包进行存放。GMX 黑客现在通过 5 个钱包持有 11,700 枚的 ETH 和 1049.5 万枚 FRAX。总价值 4280 万美元。该操作应该也意味着黑客拒绝了 GMX 项目方提出的偿还资产拿10%白帽赏金方案。

7.项目动态


1）Monad 基金会收购稳定币基础设施项目 Portal
2）Cyvers Alerts：ZKSpace 出现多笔可疑交易，官方 X 账号已被冻结
3）纽约梅隆银行将为 Ripple 稳定币 RLUSD 提供美元储备托管服务
4）MyStonks获美国 MSB牌照，合规征途开启新篇章
5）Sharplink Gaming增持 5072 枚 ETH，总持仓超 21 万枚 ETH

什么是 Aria Protocol？一文读懂首个将音乐 IP 版权代币化的 Web3 协议

TL;DR1）Aria Protocol 通过将音乐版权转化为可交易的代币，让普通人也能投资此前仅限机构的 IP 资产。2）Aria Protocol 已筹集 1095 万美元，吸引超 4300 名投资者参与，由 Halborn 等机构完成安全审计。3）Aria Protocol 未来将支持可编程 IP，通过智能合约实现歌曲混音等衍生创作的自动化授权与收益分配。1. 什么是 Aria Protoc

在加密货币市场中，合约交易因其高杠杆、双向操作等特点，已经成为许多投资者提升资金利用率、把握市场机会的重要工具。为了帮助用户更高效地操作，MEXC 合约交易页面不仅提供了基础的下单功能，还配备了多种实用的辅助功能，涵盖仓位模式、通知提醒、快捷操作及数据展示等。本文将带您全面了解这些常用功能，帮助您在交易中更加得心应手。1.为什么要了解合约交易页面辅助功能？在现货交易中，投资者只能先买入再择机卖出；

1. 什么是强平？强平，即强制平仓，或称为爆仓，是指当平台自动关闭用户的仓位时发生的情况。在 MEXC 平台上，保证金比率是衡量用户仓位风险情况，是用户资产风险的指标。当保证金比率达到或超过 100% 时，系统将强制平仓用户的仓位。建议用户密切关注其保证金比率的变化，以避免被强平。2. 什么触发了 MEXC 的强平？MEXC 采用合理价格作为强平的触发标准。当合理价格达到强平价格时，强平机制将被触

闪兑限价功能允许用户在预设价格下进行资产兑换。当市场价格达到或优于您设定的限价时，系统将自动执行交易，让您在波动的市场中以理想价格完成兑换。关于 MEXC 闪兑交易，您可以通过阅读《什么是 MEXC 闪兑交易》了解更多详情。1. 如何使用 MEXC 闪兑限价交易1.1 Web步骤 1：进入闪兑限价页面打开并登录 MEXC 官网首页，在顶部导航栏【现货交易】中选择【闪兑】，点击【限价】进入闪兑限价页

Tether Gold XAUT 是什么？

Tether Gold XAUT 简介Tether Gold XAUT 是一种完全由实物黄金支持的数字资产，结合了传统黄金的安全性与区块链技术的速度和灵活性。每个 XAUT 代币代表一盎司已分配的黄金，存放在安全、经审计的金库中。持有 XAUT 的投资者实际上拥有对实物黄金的数字权益，使交易、转移和追踪更加便捷，无需处理实物金条。Tether Gold XAUT 如何运作XAUT 代币以分配的实物

引言Tether Gold (XAUT) 和 PAX Gold (PAXG) 是两种领先的数字黄金资产，允许投资者以数字方式持有黄金。每个代币代表一盎司分配黄金，安全存放在经过审计的金库中。代币化黄金将传统黄金的内在价值与区块链技术结合，提供流动性、分割持有和即时交易，而无需处理实物黄金的物流问题。什么是 Tether Gold (XAUT)XAUT 是 Tether 发行的数字代币，完全由分配的

介绍PAX Gold (PAXG) 是一种黄金代币资产，使投资者能够以数字方式持有和交易黄金。每个 PAXG 代币都完全由一盎司分配的实物黄金支持，并存放在经过专业审计的金库中。持有 PAXG 的投资者可以获得黄金价格的敞口，而无需管理、存储或运输实物金条，使其成为现代交易和投资策略的实用解决方案。PAX Gold 如何运作每个 PAXG 代币代表真实、分配的黄金代币价格实时跟踪现货黄金市场代币可

介绍投资者常常比较 Tether Gold (XAUT) 和 PAX Gold (PAXG)，以判断哪种代币化黄金更适合自己的投资组合。两者都由已分配的实物黄金全额支持，可在数字平台交易，并实时跟踪现货金价。选择 XAUT 或 PAXG 取决于流动性、平台支持、投资策略以及个人对数字黄金持有偏好的因素。什么是 XAUTXAUT 是由 Tether 发行的代币化黄金，每个代币代表一盎司已分配的黄金，

什么是 Aria Protocol？一文读懂首个将音乐 IP 版权代币化的 Web3 协议

TL;DR1）Aria Protocol 通过将音乐版权转化为可交易的代币，让普通人也能投资此前仅限机构的 IP 资产。2）Aria Protocol 已筹集 1095 万美元，吸引超 4300 名投资者参与，由 Halborn 等机构完成安全审计。3）Aria Protocol 未来将支持可编程 IP，通过智能合约实现歌曲混音等衍生创作的自动化授权与收益分配。1. 什么是 Aria Protoc

在加密货币市场中，合约交易因其高杠杆、双向操作等特点，已经成为许多投资者提升资金利用率、把握市场机会的重要工具。为了帮助用户更高效地操作，MEXC 合约交易页面不仅提供了基础的下单功能，还配备了多种实用的辅助功能，涵盖仓位模式、通知提醒、快捷操作及数据展示等。本文将带您全面了解这些常用功能，帮助您在交易中更加得心应手。1.为什么要了解合约交易页面辅助功能？在现货交易中，投资者只能先买入再择机卖出；

1. 什么是强平？强平，即强制平仓，或称为爆仓，是指当平台自动关闭用户的仓位时发生的情况。在 MEXC 平台上，保证金比率是衡量用户仓位风险情况，是用户资产风险的指标。当保证金比率达到或超过 100% 时，系统将强制平仓用户的仓位。建议用户密切关注其保证金比率的变化，以避免被强平。2. 什么触发了 MEXC 的强平？MEXC 采用合理价格作为强平的触发标准。当合理价格达到强平价格时，强平机制将被触

闪兑限价功能允许用户在预设价格下进行资产兑换。当市场价格达到或优于您设定的限价时，系统将自动执行交易，让您在波动的市场中以理想价格完成兑换。关于 MEXC 闪兑交易，您可以通过阅读《什么是 MEXC 闪兑交易》了解更多详情。1. 如何使用 MEXC 闪兑限价交易1.1 Web步骤 1：进入闪兑限价页面打开并登录 MEXC 官网首页，在顶部导航栏【现货交易】中选择【闪兑】，点击【限价】进入闪兑限价页

