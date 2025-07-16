近日，Matrixport 投研机构发布最新市场分析报告，指出比特币（BTC ）正逐步从春季的上涨行情转向“夏季盘整”格局。尽管短期仍受到政策和资金面支撑，但宏观经济动荡、ETF 资金流入减缓与链上活跃度下降，已成为当前市场上涨的主要制约因素。投资者需密切关注这些技术节点的变化，以制定更为合理的交易策略。 1.比特币反弹后回落，市场技术结构走弱 根据 Matrixport 数据，截至 6 月第一周近日，Matrixport 投研机构发布最新市场分析报告，指出比特币（BTC ）正逐步从春季的上涨行情转向“夏季盘整”格局。尽管短期仍受到政策和资金面支撑，但宏观经济动荡、ETF 资金流入减缓与链上活跃度下降，已成为当前市场上涨的主要制约因素。投资者需密切关注这些技术节点的变化，以制定更为合理的交易策略。 1.比特币反弹后回落，市场技术结构走弱 根据 Matrixport 数据，截至 6 月第一周
新手学院/Learn/精选内容/Matrixpo...警惕关键位博弈

Matrixport 投研：比特币或步入夏季盘整期，投资者需警惕关键位博弈

2025年7月16日MEXC
0m
比特币
BTC$106,214.09+4.03%

近日，Matrixport 投研机构发布最新市场分析报告，指出比特币（BTC ）正逐步从春季的上涨行情转向“夏季盘整”格局。尽管短期仍受到政策和资金面支撑，但宏观经济动荡、ETF 资金流入减缓与链上活跃度下降，已成为当前市场上涨的主要制约因素。投资者需密切关注这些技术节点的变化，以制定更为合理的交易策略。

1.比特币反弹后回落，市场技术结构走弱


根据 Matrixport 数据，截至 6 月第一周，比特币价格从上周高点回落超过 6%，最低跌至 103,068 美元，创下自 3 月以来最大周跌幅（约 6.9%）。同时，以太坊Solana 等主流币种也分别录得 4% 与 11% 以上的跌幅，呈现普遍调整态势。

技术面上来看：

  • 比特币价格短线跌破关键支撑，上行动能减弱；
  • 市场资金轮动不畅，热点板块切换频繁；
  • 投资者风险偏好回落，反映出筹码结构的不稳定。

2.宏观经济扰动增强，不确定性主导市场预期


Matrixport 指出，美国最新的 ISM 非制造业 PMI 跌至 2024 年 7 月以来最低水平，意味着服务业正进入温和收缩区间，削弱了对未来经济增长的乐观预期。

同时，其他关键宏观变量也对风险资产形成压制：

  • 美元指数短期走弱，但整体维持强势结构，反映全球避险需求仍存；
  • 国际油价持续回落，预示全球需求减弱；
  • 美联储降息预期反复，利率政策调整存在不确定性。

上述因素共同构成“温和滞胀”的潜在局面，限制了加密市场向上突破的条件。

3.ETF 流入分化，链上资金动能趋弱


链上与资金市场数据同样显示出“动能不足”的现象：

  • 比特币现货 ETF 上周净流出超 1.44 亿美元，连续两个交易日为负值；
  • 相比之下，以太坊相关 ETF 在通过预期刺激下反而录得约 2.85 亿美元流入，展现出机构对比特币与以太坊配置策略的分歧；
  • 稳定币流通量增长放缓、链上活跃地址数量下降，表明短期增量资金缺位。

Matrixport 认为，尽管以太坊 ETF 的获批具有长期利好作用，但短期资金仍以套利为主，难以立即对市场形成持续上行推动力。

4.链上行为分析：市场博弈的关键观察点


最新链上数据揭示了当前比特币市场的结构性特征。CryptoQuant 6 月 8 日报告显示，106,200 美元已成为重要的市场心理关口，这一价位恰好对应着近 1-4 周入场投资者的平均持仓成本。当价格逼近该点位时，短期投资者普遍表现出获利了结倾向，形成明显的抛压阻力。

"我们发现一个典型的市场行为模式，"CryptoQuant 分析师 Burak Kesmeci 解释道，"短期持有者在经历价格波动后，往往选择在回本点位附近减持。这种集体行为自然形成了价格阻力。"这一现象在 106,200 美元附近表现得尤为明显。

与此同时，97,500 美元附近展现出较强的支撑力度，这反映了 3-6 个月前入场投资者的持仓成本线。与短期投资者不同，这部分长期持有者表现出更强的持仓定力，其稳定的持币行为为市场提供了基础支撑。


值得注意的是，Santiment 研究机构提出了一个反直觉的观察：近期特朗普与马斯克在社交媒体上的公开争执，可能已经帮助市场消化了部分负面情绪。该机构分析指出："虽然表面上看，两位加密货币支持者的分歧引发了市场担忧，但实际上这种公开化的矛盾可能已经提前释放了潜在的政治风险压力。"这种情绪面的变化，可能为市场后续企稳创造了条件。


从市场结构来看，当前比特币市场正处于短期投机资金与长期投资资本博弈的关键阶段。这种持仓结构的差异，使得106,200 美元和 97,500 美元成为研判市场走向的重要观察点。投资者需要密切跟踪这两个关键价位的攻守情况，它们很可能成为下一阶段行情发展的重要风向标。

5.展望：比特币或进入为期两个月的横盘整理期


结合宏观与市场结构变化，Matrixport 预计比特币将进入一个类似 2021 年 9 月至 2022 年初的“中期震荡阶段”，持续时间可能在 1.5~2 个月。该机构表示：“我们可能正在迈向两个多月的经济动荡期。在这样的市场环境下，BTC 不太可能独善其身持续上涨而不受干扰，特别是在美联储尚未准备降息、通胀预期仍然较高的情况下。”

这一判断的依据包括：

  • ETF 流入下降，链上资金未显著反弹；
  • 宏观政策处于调整窗口，缺乏利率或财政刺激；
  • 技术面高位横盘，缺乏突破动能。

6.策略建议：审慎布局，静待宏观拐点


Matrixport 指出，在当前宏观环境下，投资者需重点关注两大关键指标：国际油价与美元指数。油价走势作为全球经济活动的晴雨表，其持续下行往往预示着需求疲软；而美元指数的波动则直接反映了市场对美联储货币政策预期的变化。

从当前市场定价来看，债券收益率的区间震荡态势表明，投资者正在重新评估美联储的政策路径。政策利率维持高位的时间可能较预期更为持久，这主要源于政策制定者对关税政策可能引发通胀反复的担忧。这种政策谨慎性正在形成新的市场约束。

值得警惕的是，关税政策的传导效应具有滞后性，可能导致经济数据在未来出现超预期恶化。这种政策不确定性已促使投资者采取更为保守的立场。最新公布的宏观经济指标显示，全球经济增长动能正在减弱，未来两个月可能面临更大的波动风险。

在此宏观背景下，比特币市场与传统金融资产的关联性正在增强。特别是在美联储维持鹰派立场、通胀压力尚未根本性缓解的情况下，加密货币市场难以走出独立行情。投资者需要认识到，当前环境下系统性风险正在上升，任何单一资产类别都难以完全规避宏观政策的影响。

7.结语：市场正在冷却，但机会仍在积蓄


虽然市场在 6 月进入了“技术性回调”与“政策不确定性”叠加期，但长期来看，ETF 制度化改革、宏观政策调整与新兴叙事的崛起，仍为下半年行情留有想象空间。

投资者需要从阶段性波动中寻找结构性机会，保持理性与灵活，并结合链上数据与全球金融动态，构建中长期稳健的投资逻辑。

免责声明：本资料不提供有关投资、税务、法律、财务、会计、咨询或任何其他相关服务的建议，也不是购买、出售或持有任何资产的建议。MEXC 新手学院仅提供信息参考，不构成任何投资建议，请确保充分了解所涉及的风险并谨慎投资，用户一切投资行为与本站无关。

热门文章

什么是 Aria Protocol？一文读懂首个将音乐 IP 版权代币化的 Web3 协议

什么是 Aria Protocol？一文读懂首个将音乐 IP 版权代币化的 Web3 协议

TL;DR1）Aria Protocol 通过将音乐版权转化为可交易的代币，让普通人也能投资此前仅限机构的 IP 资产。2）Aria Protocol 已筹集 1095 万美元，吸引超 4300 名投资者参与，由 Halborn 等机构完成安全审计。3）Aria Protocol 未来将支持可编程 IP，通过智能合约实现歌曲混音等衍生创作的自动化授权与收益分配。1. 什么是 Aria Protoc

掌握合约交易页面常用辅助功能，让你的合约交易更加得心应手

掌握合约交易页面常用辅助功能，让你的合约交易更加得心应手

在加密货币市场中，合约交易因其高杠杆、双向操作等特点，已经成为许多投资者提升资金利用率、把握市场机会的重要工具。为了帮助用户更高效地操作，MEXC 合约交易页面不仅提供了基础的下单功能，还配备了多种实用的辅助功能，涵盖仓位模式、通知提醒、快捷操作及数据展示等。本文将带您全面了解这些常用功能，帮助您在交易中更加得心应手。1.为什么要了解合约交易页面辅助功能？在现货交易中，投资者只能先买入再择机卖出；

合约爆仓相关常见问题专题汇总

合约爆仓相关常见问题专题汇总

1. 什么是强平？强平，即强制平仓，或称为爆仓，是指当平台自动关闭用户的仓位时发生的情况。在 MEXC 平台上，保证金比率是衡量用户仓位风险情况，是用户资产风险的指标。当保证金比率达到或超过 100% 时，系统将强制平仓用户的仓位。建议用户密切关注其保证金比率的变化，以避免被强平。2. 什么触发了 MEXC 的强平？MEXC 采用合理价格作为强平的触发标准。当合理价格达到强平价格时，强平机制将被触

如何使用 MEXC 闪兑限价交易

如何使用 MEXC 闪兑限价交易

闪兑限价功能允许用户在预设价格下进行资产兑换。当市场价格达到或优于您设定的限价时，系统将自动执行交易，让您在波动的市场中以理想价格完成兑换。关于 MEXC 闪兑交易，您可以通过阅读《什么是 MEXC 闪兑交易》了解更多详情。1. 如何使用 MEXC 闪兑限价交易1.1 Web步骤 1：进入闪兑限价页面打开并登录 MEXC 官网首页，在顶部导航栏【现货交易】中选择【闪兑】，点击【限价】进入闪兑限价页

热门加密动态

Tether Gold XAUT 是什么？

Tether Gold XAUT 是什么？

Tether Gold XAUT 简介Tether Gold XAUT 是一种完全由实物黄金支持的数字资产，结合了传统黄金的安全性与区块链技术的速度和灵活性。每个 XAUT 代币代表一盎司已分配的黄金，存放在安全、经审计的金库中。持有 XAUT 的投资者实际上拥有对实物黄金的数字权益，使交易、转移和追踪更加便捷，无需处理实物金条。Tether Gold XAUT 如何运作XAUT 代币以分配的实物

Tether Gold (XAUT) 与 PAX Gold (PAXG) 对比

Tether Gold (XAUT) 与 PAX Gold (PAXG) 对比

引言Tether Gold (XAUT) 和 PAX Gold (PAXG) 是两种领先的数字黄金资产，允许投资者以数字方式持有黄金。每个代币代表一盎司分配黄金，安全存放在经过审计的金库中。代币化黄金将传统黄金的内在价值与区块链技术结合，提供流动性、分割持有和即时交易，而无需处理实物黄金的物流问题。什么是 Tether Gold (XAUT)XAUT 是 Tether 发行的数字代币，完全由分配的

什么是 PAX Gold (PAXG)

什么是 PAX Gold (PAXG)

介绍PAX Gold (PAXG) 是一种黄金代币资产，使投资者能够以数字方式持有和交易黄金。每个 PAXG 代币都完全由一盎司分配的实物黄金支持，并存放在经过专业审计的金库中。持有 PAXG 的投资者可以获得黄金价格的敞口，而无需管理、存储或运输实物金条，使其成为现代交易和投资策略的实用解决方案。PAX Gold 如何运作每个 PAXG 代币代表真实、分配的黄金代币价格实时跟踪现货黄金市场代币可

XAUT 比 PAXG 更好吗？

XAUT 比 PAXG 更好吗？

介绍投资者常常比较 Tether Gold (XAUT) 和 PAX Gold (PAXG)，以判断哪种代币化黄金更适合自己的投资组合。两者都由已分配的实物黄金全额支持，可在数字平台交易，并实时跟踪现货金价。选择 XAUT 或 PAXG 取决于流动性、平台支持、投资策略以及个人对数字黄金持有偏好的因素。什么是 XAUTXAUT 是由 Tether 发行的代币化黄金，每个代币代表一盎司已分配的黄金，

相关文章

什么是 Aria Protocol？一文读懂首个将音乐 IP 版权代币化的 Web3 协议

什么是 Aria Protocol？一文读懂首个将音乐 IP 版权代币化的 Web3 协议

TL;DR1）Aria Protocol 通过将音乐版权转化为可交易的代币，让普通人也能投资此前仅限机构的 IP 资产。2）Aria Protocol 已筹集 1095 万美元，吸引超 4300 名投资者参与，由 Halborn 等机构完成安全审计。3）Aria Protocol 未来将支持可编程 IP，通过智能合约实现歌曲混音等衍生创作的自动化授权与收益分配。1. 什么是 Aria Protoc

掌握合约交易页面常用辅助功能，让你的合约交易更加得心应手

掌握合约交易页面常用辅助功能，让你的合约交易更加得心应手

在加密货币市场中，合约交易因其高杠杆、双向操作等特点，已经成为许多投资者提升资金利用率、把握市场机会的重要工具。为了帮助用户更高效地操作，MEXC 合约交易页面不仅提供了基础的下单功能，还配备了多种实用的辅助功能，涵盖仓位模式、通知提醒、快捷操作及数据展示等。本文将带您全面了解这些常用功能，帮助您在交易中更加得心应手。1.为什么要了解合约交易页面辅助功能？在现货交易中，投资者只能先买入再择机卖出；

合约爆仓相关常见问题专题汇总

合约爆仓相关常见问题专题汇总

1. 什么是强平？强平，即强制平仓，或称为爆仓，是指当平台自动关闭用户的仓位时发生的情况。在 MEXC 平台上，保证金比率是衡量用户仓位风险情况，是用户资产风险的指标。当保证金比率达到或超过 100% 时，系统将强制平仓用户的仓位。建议用户密切关注其保证金比率的变化，以避免被强平。2. 什么触发了 MEXC 的强平？MEXC 采用合理价格作为强平的触发标准。当合理价格达到强平价格时，强平机制将被触

如何使用 MEXC 闪兑限价交易

如何使用 MEXC 闪兑限价交易

闪兑限价功能允许用户在预设价格下进行资产兑换。当市场价格达到或优于您设定的限价时，系统将自动执行交易，让您在波动的市场中以理想价格完成兑换。关于 MEXC 闪兑交易，您可以通过阅读《什么是 MEXC 闪兑交易》了解更多详情。1. 如何使用 MEXC 闪兑限价交易1.1 Web步骤 1：进入闪兑限价页面打开并登录 MEXC 官网首页，在顶部导航栏【现货交易】中选择【闪兑】，点击【限价】进入闪兑限价页

注册MEXC账号
注册 & 获得高达10,000 USDT奖金