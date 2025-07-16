Matrixport 投研：比特币或步入夏季盘整期，投资者需警惕关键位博弈









根据 Matrixport 数据，截至 6 月第一周，比特币价格从上周高点回落超过 6%，最低跌至 103,068 美元，创下自 3 月以来最大周跌幅（约 6.9%）。同时， 以太坊 Solana 等主流币种也分别录得 4% 与 11% 以上的跌幅，呈现普遍调整态势。





技术面上来看：





比特币价格短线跌破关键支撑，上行动能减弱；

市场资金轮动不畅，热点板块切换频繁；

投资者风险偏好回落，反映出筹码结构的不稳定。









Matrixport 指出，美国最新的 ISM 非制造业 PMI 跌至 2024 年 7 月以来最低水平，意味着服务业正进入温和收缩区间，削弱了对未来经济增长的乐观预期。





同时，其他关键宏观变量也对风险资产形成压制：





美元指数短期走弱，但整体维持强势结构，反映全球避险需求仍存；

国际油价持续回落，预示全球需求减弱；

美联储降息预期反复，利率政策调整存在不确定性。





上述因素共同构成“温和滞胀”的潜在局面，限制了加密市场向上突破的条件。









链上与资金市场数据同样显示出“动能不足”的现象：





比特币现货 ETF 上周净流出超 1.44 亿美元，连续两个交易日为负值；

相比之下，以太坊相关 ETF 在通过预期刺激下反而录得约 2.85 亿美元流入，展现出机构对比特币与以太坊配置策略的分歧；

稳定币流通量增长放缓、链上活跃地址数量下降，表明短期增量资金缺位。





Matrixport 认为，尽管以太坊 ETF 的获批具有长期利好作用，但短期资金仍以套利为主，难以立即对市场形成持续上行推动力。









最新链上数据揭示了当前比特币市场的结构性特征。 CryptoQuant 6 月 8 日报告显示，106,200 美元已成为重要的市场心理关口，这一价位恰好对应着近 1-4 周入场投资者的平均持仓成本。当价格逼近该点位时，短期投资者普遍表现出获利了结倾向，形成明显的抛压阻力。





"我们发现一个典型的市场行为模式，"CryptoQuant 分析师 Burak Kesmeci 解释道，"短期持有者在经历价格波动后，往往选择在回本点位附近减持。这种集体行为自然形成了价格阻力。"这一现象在 106,200 美元附近表现得尤为明显。





与此同时，97,500 美元附近展现出较强的支撑力度，这反映了 3-6 个月前入场投资者的持仓成本线。与短期投资者不同，这部分长期持有者表现出更强的持仓定力，其稳定的持币行为为市场提供了基础支撑。

























结合宏观与市场结构变化，Matrixport 预计比特币将进入一个类似 2021 年 9 月至 2022 年初的“中期震荡阶段”，持续时间可能在 1.5~2 个月。该机构表示：“我们可能正在迈向两个多月的经济动荡期。在这样的市场环境下，BTC 不太可能独善其身持续上涨而不受干扰，特别是在美联储尚未准备降息、通胀预期仍然较高的情况下。”





这一判断的依据包括：





ETF 流入下降，链上资金未显著反弹；

宏观政策处于调整窗口，缺乏利率或财政刺激；

技术面高位横盘，缺乏突破动能。









Matrixport 指出，在当前宏观环境下，投资者需重点关注两大关键指标：国际油价与美元指数。油价走势作为全球经济活动的晴雨表，其持续下行往往预示着需求疲软；而美元指数的波动则直接反映了市场对美联储货币政策预期的变化。





从当前市场定价来看，债券收益率的区间震荡态势表明，投资者正在重新评估美联储的政策路径。政策利率维持高位的时间可能较预期更为持久，这主要源于政策制定者对关税政策可能引发通胀反复的担忧。这种政策谨慎性正在形成新的市场约束。





值得警惕的是，关税政策的传导效应具有滞后性，可能导致经济数据在未来出现超预期恶化。这种政策不确定性已促使投资者采取更为保守的立场。最新公布的宏观经济指标显示，全球经济增长动能正在减弱，未来两个月可能面临更大的波动风险。





在此宏观背景下，比特币市场与传统金融资产的关联性正在增强。特别是在美联储维持鹰派立场、通胀压力尚未根本性缓解的情况下，加密货币市场难以走出独立行情。投资者需要认识到，当前环境下系统性风险正在上升，任何单一资产类别都难以完全规避宏观政策的影响。









虽然市场在 6 月进入了“技术性回调”与“政策不确定性”叠加期，但长期来看，ETF 制度化改革、宏观政策调整与新兴叙事的崛起，仍为下半年行情留有想象空间。





投资者需要从阶段性波动中寻找结构性机会，保持理性与灵活，并结合链上数据与全球金融动态，构建中长期稳健的投资逻辑。



