Matchain（MAT）：Web3时代的去中心化AI平台

在 Web3 时代，数据和人工智能已成为最炙手可热的“金矿”。但随之而来的问题也愈发尖锐：您的数据究竟由谁掌控？AI究竟是在为您服务，还是在榨取您的价值？





Matchain（MAT）给出了掷地有声的回答——它是BNB链上首个由用户完全掌控数字身份和个人数据的 Layer-2 AI 平台。依托去中心化 AI 技术，Matchain 正为 Web3 的未来树立新标杆。





Matchain 的独特之处何在？其核心技术如何构建？ 以下内容将带您深入 Matchain 生态，助您理解、评估并把握机遇，莫失良机。













1）用户数据被第三方掌控：

在 Web2 生态中，谷歌、脸书等平台充当“数据守门人”，在未给予用户对等回报的情况下，存储、分析并利用数十亿用户的个人信息。用户对数据的访问、使用和分享几乎毫无话语权。





2）数字身份碎片化，互操作性缺失：

每个 Web3 应用往往自建账户体系，导致身份信息孤岛化，跨平台交互困难。这不仅阻碍了身份验证，还迫使用户在不同去中心化应用（dApp）间重复验证身份，体验极差且资源浪费严重。





3）中心化 AI 与数据滥用：

当前多数 AI 系统由中心化机构开发控制，其模型依赖大量用户数据，但数据收集和使用过程缺乏透明度，用户隐私面临严重风险。













Matchain 应运而生，旨在解决 Web3 与 AI 领域的上述缺陷。作为基于 BNB 链构建的 AI Layer-2 平台，它融合了零知识证明（ZK）和 OP Stack 等前沿技术，直击数据、身份和 AI 集中化难题。





Matchain 聚焦三大核心支柱：





1）去中心化 AI： 赋予社区部署和共享 AI 模型的能力，无需依赖中心化服务器，确保透明度和用户控制权。





2）去中心化身份（DID）： 通过符合 W3C 标准的 MatchID 系统，将 Web3 钱包与 Web2 账户整合为统一数字身份，实现生态内体验无缝衔接。





3）数据主权： 用户完全掌控个人数据，可自主决定是否分享、如何分享以及与谁分享，并在数据被使用时获得公平回报。





通过区块链、AI 与隐私技术的融合，Matchain 不仅是一个网络，更是迈向真正以用户为中心的 Web3 的关键一步。





4) 显著成就









BNB链上首个AI Layer-2：在 BNB 生态中率先开创 AI+ 区块链融合趋势。





OP Stack集成与超级链参与：依托 Optimism的 OP Stack 模块化扩展方案，Matchain 实现跨链安全与互操作性。





主网上线数月即突破5亿笔交易：印证市场强劲需求与实际落地价值。









Matchain 通过三大核心机制实现目标：





1）基于 OP Stack的 Layer-2 架构

采用 Optimism 的模块化扩展方案，保持低 Gas 费、高吞吐量，并为开发者提供无缝体验。全面兼容 EVM，以太坊或 Optimism 上的 dApp 可零代码迁移至 Matchain。





2）BNB 智能链作为数据可用性层

BNB 智能链负责所有交易的存储与验证。通过将执行层（Layer 2）与数据可用性层分离，Matchain在提升性能的同时，确保链上安全与可审计性。





3）用户 - 数据 - AI 交互模型

3.1 注册 MatchID： 创建唯一数字身份，关联多个 Web3 钱包与 Web2 账户。





3.2 可控数据共享： 仅在用户明确授权下，加密分享个人数据（如社交记录）。





3.3 AI训练参与： 开发者可部署 AI 模型，并在用户许可的数据集上进行训练。





3.4 交易与奖励： 通过数据分享、质押、流动性挖矿或使用 AI dApp 赚取 MAT 代币。

这一协同模型——Layer-2 扩展、数据主权与去中心化 AI 的结合——使 Matchain 成为 AI 驱动的 Web3 生态的用户基石。









1）Web3 用户数字身份安全： 告别多平台数据泄露风险。





2）以用户为中心的 AI dApp 生态： 涵盖金融（DeFi）、医疗、教育及去中心化社交等领域，均可集成 MatchID 与 MAT 代币。





3）元宇宙支持： 提供数字身份、技能证书及活动历史记录，助力用户在虚拟世界中构建个人档案。





4）教育与就业： 以灵魂绑定代币（SBT）形式存储学术及职业证书，便于雇主验证。













代币符号：MAT

链上：Matchai n主网（BNB 链 Layer-2）

总量：1 亿枚

浏览器：matchscan.io









交易与Gas费： MAT 用于支付 Matchain 上的交易及智能合约执行费用。





治理： MAT 持有者可提案并投票决定协议升级。





奖励与激励： 支持质押、流动性挖矿及开发者激励计划。





数据变现： 用户授权 AI 或 dApp 使用数据时，可获得 MAT 奖励。





目前，Matchain 已正式启动第二轮创世许可证公募（4月21日），并延续自 2024 年 10 月开启的空投计划，持续奖励参与者并推动社区增长。









步骤1：加入“MatchQuest”Telegram机器人

访问官方机器人：t.me/matchain_fam_bot，选择“启动Match Quest”开启任务。





步骤2：完成基础任务

在 Twitter/X 上关注 Matchain。

加入 Telegram 和 Discord 社群。

分享帖子并邀请好友（额外获得 3%-10% 积分奖励）。





步骤3：参与“Catch M”小游戏

通过机器人内小游戏收集 Match 积分。

注意：MAT 正式发行后，积分可按官方公告比例兑换为 MAT。

















Petrix Barbosa（CEO）：Matchain 创始人及战略领袖。

Anastasia Drinevskaya（CMO）：负责营销与传播策略。

Jessie Xiao（CBDO）：主导商务拓展与合作伙伴关系。

团队致力于打造以隐私和个人数据主权为核心的生态，并将其视为基本人权。









巴黎圣日耳曼（PSG）： Matchain 成为 PSG 2024-2027 年独家数字身份合作伙伴，双方共建联合创新工作室，推动 Web3 解决方案落地，赋能球迷安全掌控个人数据与数字互动。





RWA Inc.： 合作开发基于 Matchain AI 区块链技术的资产通证化生态。





Ankr： 为 Matchain 提供 RPC 服务，支持开发者构建 dApp。









Matchain 不仅是区块链项目，更是开启 AI 与数字数据交互新时代的门户。凭借前沿技术、PSG 背书、OP Stack 集成及对去中心化身份（DID）的强劲需求，Matchain 正成为下一代 Web3 架构的基石。通过空投提前锁定 MAT，即刻加入这一高潜力生态。





若您寻求趋势响应迅速、界面友好且对新项目支持强劲的交易平台，MEXC 是理想之选。其优化功能与流畅体验，让您在 MAT 上线后轻松参与。立即体验，驾驭 Web3+AI 浪潮！

















Q：Matchain（MAT）是什么？

A：Matchain 是 BNB 链上首个 AI Layer-2 平台，结合区块链与去中心化 AI 技术，赋予用户身份与数据控制权。平台支持 DID、数据变现及用户友好的 AI dApp。





Q：Matchain如何运作？

A：Matchain 采用 OP Stack 作为 Layer-2，并利用 BNB 链进行数据存储。用户可创建数字身份（MatchID），选择性分享数据，并通过参与生态赚取 MAT 奖励。





Q：MAT代币有何用途？

A：MAT 是 Matchain 原生代币，用于支付交易费、治理、质押、流动性挖矿及数据分享奖励。同时，它也是训练和运行去中心化 AI 模型的关键。





Q：如何领取MAT空投？

A：通过官方 Telegram 机器人参与 MatchQuest 计划，完成社群任务并参与小游戏赚取积分，待代币发行后兑换为 MAT。





免责声明：本资料不提供有关投资、税务、法律、财务、会计、咨询或任何其他相关服务的建议，也不是购买、出售或持有任何资产的建议。MEXC 新手学院仅提供信息参考，不构成任何投资建议，请确保充分了解所涉及的风险并谨慎投资，用户一切投资行为与本站无关。



