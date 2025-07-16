你可能还没拥有一只 LABUBU，但很难没听说过它。 1.什么是 LABUBU ？ LABUBU，这一由比利时华裔艺术家 Kasing Lung（龙家升）倾力打造的“怪兽家族（The Monsters）”系列主角，自 2015 年横空出世以来，便以其独特的“凶萌”形象迅速俘获了全球粉丝的心。2019 年，与泡泡玛特的强强联合，更是让 LABUBU 借助盲盒机制的魔力与潮流文化的东风，实现了爆发式出你可能还没拥有一只 LABUBU，但很难没听说过它。 1.什么是 LABUBU ？ LABUBU，这一由比利时华裔艺术家 Kasing Lung（龙家升）倾力打造的“怪兽家族（The Monsters）”系列主角，自 2015 年横空出世以来，便以其独特的“凶萌”形象迅速俘获了全球粉丝的心。2019 年，与泡泡玛特的强强联合，更是让 LABUBU 借助盲盒机制的魔力与潮流文化的东风，实现了爆发式出
LABUBU：从潮玩到 Meme，火爆全球的奇幻之旅

2025年7月16日
LABUBU
Memecoin
Story
Just Memecoin
狗狗币
你可能还没拥有一只 LABUBU，但很难没听说过它。

1.什么是 LABUBU ？


LABUBU，这一由比利时华裔艺术家 Kasing Lung（龙家升）倾力打造的“怪兽家族（The Monsters）”系列主角，自 2015 年横空出世以来，便以其独特的“凶萌”形象迅速俘获了全球粉丝的心。2019 年，与泡泡玛特的强强联合，更是让 LABUBU 借助盲盒机制的魔力与潮流文化的东风，实现了爆发式出圈，摇身一变成为年轻世代竞相追逐的“社交货币”。

LABUBU 不仅是一个潮玩 IP，更是一种情感的寄托与共鸣。它那双尖尖的耳朵、咧开的大嘴以及锋利的獠牙，构成了一种别具一格的反差萌，深深吸引了 Z 世代的目光。在小红书、抖音、Instagram 等社交平台上，LABUBU 的身影无处不在，成为了流量与话题的代名词。


2.LABUBU 的币圈之路


LABUBU 的 Web3 之旅，始于一个名为 LABUBU 的 Meme 项目。这个在 Solana 链上诞生的社区主导型 MemeCoin，起初仅仅源于一张带有 LABUBU 元素的表情包图像。尽管项目方并未宣称与官方 IP 有任何合作，但凭借其极具情绪感染力的视觉形象与社群运营策略，LABUBU 迅速吸引了大量持币用户的关注。

$LABUBU 巧妙地融合了潮玩 IP 的热度与 Solana 生态的 Meme 文化，在泰国、越南、韩国等市场迅速走红。许多投资者将其视为下一波“文化型加密资产”的潜力股，其运作逻辑与早期的 DOGEPEPE 等 Meme 币如出一辙：以社群驱动情绪，以文化符号强化认同。

3.LABUBU 的市场表现


LABUBU 的火爆，早已超越了实体潮玩市场的范畴，成功延伸至加密货币领域。

近期，与 LABUBU 同名的 MEME 币 $LABUBU 因全新系列产品的发布而热度飙升，再度成为市场的焦点。包括知名加密 KOL Ansem 在内的众多意见领袖纷纷发布带有 LABUBU 形象的推文，引发了社区的强烈共鸣。

根据 GMGN 数据显示，LABUBU 的市值从数十万美元飙升至 1800万美元，暴涨数十倍；高峰时，其24小时交易量更是突破了 950 万美元，成为 Solana 链上最热门的 Meme 项目之一。与此同时，社交媒体上的参与度也激增，Telegram 社群短时间内突破了数万人，Twitter 上的话题热度更是不断攀升，Google 搜索人数也呈指数上升模式。


值得一提的是，由于其图像与 IP 风格的“拟官方感”，部分用户甚至误以为这是泡泡玛特官方发起的 Web3 项目，从而进一步助推了其关注度。尽管目前热度有所回落，但整体而言，$LABUBU 的热度远超其他 Meme 项目，展现出了更强的文化黏性。

4.LABUBU 的未来走向


对于 LABUBU 的未来，市场给予了高度关注。。一方面，其在潮玩市场的火爆程度有目共睹，不仅成为了全球年轻人社交场景中的“通用货币”，还撬动了泡泡玛特商业逻辑上的飞轮效应。THE MONSTERS 系列为泡泡玛特贡献了巨额收入，搪胶毛绒产品更是成为了年度爆品。

然而，另一方面，LABUBU 也面临着市场泡沫和炒作风险的挑战。与当年同样火爆全球的 NFT 类似，LABUBU 也通过制造稀缺性、激发消费者“害怕错过（FOMO）”的情绪来推动市场炒作。但历史经验告诉我们，经历火爆的市场炒作后，很多产品最终会回归平静，甚至迎来炒作泡沫期后的一地鸡毛。

对于 LABUBU 的未来走向，市场观点不一。有观点认为其可能会经历类似 NFT 的市场波动，但也有观点认为，LABUBU 凭借其独特的文化魅力和全链路商业能力，有望在潮玩市场和加密货币市场持续火爆。无论如何，LABUBU的全球爆红路径都为我们提供了一个观察新世代文化经济的绝佳范本。

LABUBU，无疑是文化共振下的新式加密现象。从潮玩顶流到 Meme 币热潮，它成功连接了艺术、潮流、社交与Web3。$LABUBU 的成功并非偶然，它代表了一种新趋势：将现实中具强影响力的视觉 IP ，迁移为加密世界的情绪引擎与价值容器。未来的 LABUBU，或许将不再仅仅是一个玩具或 Meme，它更有可能成为下一代“数字身份标识”的一部分，引领我们进入一个全新的数字时代。

在此市场环境下，用户若想参与 LABUBU 的交易，MEXC 交易所是一个值得考虑的平台。长久以来，MEXC 交易所凭借其高效的上币机制、极具竞争力的低交易手续费，以及卓越的流动性表现，赢得了广大投资者的信赖与青睐，已然成为众多投资者涉足加密资产领域的首选平台。


