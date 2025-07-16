随着全球数字货币及区块链技术的发展，稳定币作为数字经济的重要基础设施，正加速进入各国的监管和商业视野。韩国作为亚洲重要的金融科技创新高地，正在掀起韩元稳定币的全面竞赛。本文将深入解析韩国银行联盟、科技巨头及 Web3 企业的最新布局，探讨谁将率先领跑这场数字货币变革。 1.政策背景：稳定币进入监管核心视野 在 2023 年出台《虚拟资产用户保护法》之后，韩国监管机构明确表示，将把稳定币列入重点监管随着全球数字货币及区块链技术的发展，稳定币作为数字经济的重要基础设施，正加速进入各国的监管和商业视野。韩国作为亚洲重要的金融科技创新高地，正在掀起韩元稳定币的全面竞赛。本文将深入解析韩国银行联盟、科技巨头及 Web3 企业的最新布局，探讨谁将率先领跑这场数字货币变革。 1.政策背景：稳定币进入监管核心视野 在 2023 年出台《虚拟资产用户保护法》之后，韩国监管机构明确表示，将把稳定币列入重点监管
新手学院/Learn/精选内容/韩元稳定币大...量谁主未来？

韩元稳定币大战打响：银行、科技与创新力量谁主未来？

2025年7月16日MEXC
0m
Terraport
TERRA$0.004072+5.19%
Terra
LUNA$0.09084+3.03%
Massa
MAS$0.00475-3.06%
Kaia
KAIA$0.10203+2.71%
PoP Planet
P$0.02956-12.31%

随着全球数字货币及区块链技术的发展，稳定币作为数字经济的重要基础设施，正加速进入各国的监管和商业视野。韩国作为亚洲重要的金融科技创新高地，正在掀起韩元稳定币的全面竞赛。本文将深入解析韩国银行联盟、科技巨头及 Web3 企业的最新布局，探讨谁将率先领跑这场数字货币变革。

1.政策背景：稳定币进入监管核心视野


在 2023 年出台《虚拟资产用户保护法》之后，韩国监管机构明确表示，将把稳定币列入重点监管类别，尤其是与韩元挂钩的本币锚定型代币。政策出台的直接背景包括：

  • Terra崩盘后续效应：2022 年 LUNA 与 UST 事件重创韩国用户，监管部门痛定思痛，要求所有稳定币项目必须拥有透明、可审计的储备机制；
  • 支付安全与系统性风险控制需求提升：稳定币被认为可参与支付、存储与跨境交易，如无监管，可能对金融系统构成冲击；
  • 对金融科技与区块链创新持开放态度：在谨慎框架下，韩国政府仍希望稳定币成为未来金融科技的一部分，吸引合规项目和外资落地。

2025 年 6 月发布的稳定币监管草案标志着市场的重要转折点。韩国政府积极推动《数字资产基本法》的立法进程，明确支持合法机构发行与本币挂钩的稳定币，为市场提供了坚实的政策保障和法律基础。预计 2025 年下半年至2026 年上半年，将成为韩元稳定币实现爆发式增长的关键阶段。

规范化的监管环境有助于增强市场信心，吸引更多金融机构和创新企业加大投入，推动稳定币在支付结算、跨境汇款及数字金融生态系统中的广泛应用与落地。

2.合规稳健，打造韩元稳定币核心力量


根据最新监管框架草案，韩国对稳定币设定了较高门槛，强调“金融合规”与“技术可控”的双重目标，主要内容包括：

2.1 项目资质门槛明确


只有具备以下条件的机构，才可申请发行韩元稳定币：

  • 金融机构背景或通过金融监管认证；
  • 保证 100% 储备金锚定（必须为现金或短期国债）；
  • 实施每日/每周审计并公布储备资产构成；
  • 开设本地银行托管账户，接受实时监管接入。

2.2 交易平台合规义务强化


  • 稳定币不得上线未经许可的交易所；
  • 交易平台需提供交易记录透明度接口；
  • 若稳定币价格脱锚，平台应主动预警并限制交易。

2.3 禁止“误导性营销”与稳定性虚假承诺


  • 禁止在未获得监管批准前使用“稳定币”“韩元锚定”等术语；
  • 对误导用户的宣传项目，韩国将直接下架处理，负责人可面临行政与刑事追责。

这套体系比肩新加坡 MAS香港 HKMA 的稳定币框架，展现出韩国对于“稳定币风险隔离”与“Web3 发展引导”的双重目标。

3.银行、科技巨头及 Web3 企业竞速入场


3.1 银行联盟：稳健推进，合规先行


政策一经公布，韩国本地银行迅速响应，多家银行集团已经注册或申请“KRW Stablecoin”相关商标与备案流程。例如：

  • IBK 企业银行、新韩金融控股、韩亚银行等，已组建合规稳定币研发团队；
  • 有金融科技背景的支付平台，如Kakao Pay、Toss，也在探索“稳定币+电商/游戏支付”模型；
  • KB 银行据称正与韩国区块链企业 ICON 进行技术合作，尝试结合本币锚定机制、链上清结算及金融监管的场景沙盒。

银行的快速反应不仅仅出于合规合约考量，更是看中未来本币稳定币在“本地支付+跨境汇款+Web3 平台内嵌结算”中的巨大潜力。

3.2 科技巨头 Kakao Pay 与 Kaia：支付+公链双轮驱动


韩国领先的移动支付平台 Kakao Pay 已加速布局韩元稳定币，频繁向韩国知识产权局提交包含“KRW”“K”“P”等关键词的商标申请，覆盖虚拟资产金融交易、电子转账及中介服务等多重领域。

其背后的 Kaia 公链由 Kakao 子公司 Ground X 与 LINE子 公司 Finschia 合并打造，致力于实现 2.5 亿 Kakao Talk 和LINE 用户的跨链互通，推动“链上+社交+支付”的生态融合。KaiaChain 主席公开表示，将在主网上全面推广韩元稳定币发行，打造数字资产新基建。

3.3 Web3 创新企业：灵活布局，探索多场景应用


Web3 企业如 Nexus 已发行名为 KRWx 的韩元稳定币，并申请相关商标，积极抢占国际链上市场。传统支付企业Danal也正在复苏数字货币业务，利用其成熟的 POS 和支付清算系统优势，助力稳定币在线下支付和消费场景中的应用。这类企业更注重技术创新和生态建设，灵活快速响应市场需求，在特定细分领域或跨境支付、DeFi场景中具备竞争潜力。

4.韩元稳定币的三类潜在应用场景


基于当前政策框架及市场布局，韩元稳定币未来有望在以下几个关键场景中落地：

4.1 Web3 游戏与虚拟资产支付


结合韩国强大的游戏产业与 NFT 市场，韩元稳定币可作为链上积分或道具交易结算货币，提升合规性与用户粘性。

4.2 电商与跨境支付


韩元稳定币结合传统 KYC 体系，有望打通东亚区域内的快速支付（如对日本、中国台湾、中国香港的支付通道），成为全球韩资品牌出海的支付支撑。

4.3 银行间清算与内嵌 DeFi


部分银行计划引入稳定币清算试点，将传统银行内部账户系统与链上资产映射打通，为 B2B 结算、外汇流转提供链上替代路径。

尽管政策明确且前景可期，仍需警惕以下潜在挑战：

技术审计与资金审计协同难度高：银行需与区块链团队深度协作，构建可监管、可证明的储备系统；
稳定币发行资本门槛高：新创公司难以进入赛道，可能形成“寡头垄断式”稳定币市场；
法律执行灰区尚存：部分海外平台可能继续为未经批准的韩元锚定币提供服务，难以彻底管控。

5.结语：多方竞逐下的数字货币新风口


此次稳定币监管政策的出台，是韩国数字资产政策体系的重要补全。它既保障了投资者的资产安全，又为银行与创新项目提供了明确的进场信号。站在全球视角来看，韩国正在尝试打造一个“合规稳定币 + 金融机构支持 + 技术落地可审”的完整生态体系。这场竞赛不仅关乎金融创新，也将在未来推动韩国数字经济发展、提升国际支付竞争力。谁能率先领跑，将成为全球稳定币赛道的风向标，值得持续关注。

作为全球领先的数字资产交易平台，MEXC 正积极关注韩国稳定币的发展，致力于为合规稳定币项目提供优质的交易和流动性服务，助力其在全球市场的快速推广与应用。MEXC 凭借丰富的生态资源和技术优势，正成为连接创新项目与全球用户的重要桥梁。

免责声明：加密货币交易涉及重大风险。本资料不提供有关投资、税务、法律、财务、会计、咨询或任何其他相关服务的建议，也不是购买、出售或持有任何资产的建议。MEXC新手学院仅提供信息参考，不构成任何投资建议，请确保充分了解所涉及的风险并谨慎投资，用户一切投资行为与本站无关。

热门文章

什么是 Aria Protocol？一文读懂首个将音乐 IP 版权代币化的 Web3 协议

什么是 Aria Protocol？一文读懂首个将音乐 IP 版权代币化的 Web3 协议

TL;DR1）Aria Protocol 通过将音乐版权转化为可交易的代币，让普通人也能投资此前仅限机构的 IP 资产。2）Aria Protocol 已筹集 1095 万美元，吸引超 4300 名投资者参与，由 Halborn 等机构完成安全审计。3）Aria Protocol 未来将支持可编程 IP，通过智能合约实现歌曲混音等衍生创作的自动化授权与收益分配。1. 什么是 Aria Protoc

掌握合约交易页面常用辅助功能，让你的合约交易更加得心应手

掌握合约交易页面常用辅助功能，让你的合约交易更加得心应手

在加密货币市场中，合约交易因其高杠杆、双向操作等特点，已经成为许多投资者提升资金利用率、把握市场机会的重要工具。为了帮助用户更高效地操作，MEXC 合约交易页面不仅提供了基础的下单功能，还配备了多种实用的辅助功能，涵盖仓位模式、通知提醒、快捷操作及数据展示等。本文将带您全面了解这些常用功能，帮助您在交易中更加得心应手。1.为什么要了解合约交易页面辅助功能？在现货交易中，投资者只能先买入再择机卖出；

合约爆仓相关常见问题专题汇总

合约爆仓相关常见问题专题汇总

1. 什么是强平？强平，即强制平仓，或称为爆仓，是指当平台自动关闭用户的仓位时发生的情况。在 MEXC 平台上，保证金比率是衡量用户仓位风险情况，是用户资产风险的指标。当保证金比率达到或超过 100% 时，系统将强制平仓用户的仓位。建议用户密切关注其保证金比率的变化，以避免被强平。2. 什么触发了 MEXC 的强平？MEXC 采用合理价格作为强平的触发标准。当合理价格达到强平价格时，强平机制将被触

如何使用 MEXC 闪兑限价交易

如何使用 MEXC 闪兑限价交易

闪兑限价功能允许用户在预设价格下进行资产兑换。当市场价格达到或优于您设定的限价时，系统将自动执行交易，让您在波动的市场中以理想价格完成兑换。关于 MEXC 闪兑交易，您可以通过阅读《什么是 MEXC 闪兑交易》了解更多详情。1. 如何使用 MEXC 闪兑限价交易1.1 Web步骤 1：进入闪兑限价页面打开并登录 MEXC 官网首页，在顶部导航栏【现货交易】中选择【闪兑】，点击【限价】进入闪兑限价页

热门加密动态

Tether Gold XAUT 是什么？

Tether Gold XAUT 是什么？

Tether Gold XAUT 简介Tether Gold XAUT 是一种完全由实物黄金支持的数字资产，结合了传统黄金的安全性与区块链技术的速度和灵活性。每个 XAUT 代币代表一盎司已分配的黄金，存放在安全、经审计的金库中。持有 XAUT 的投资者实际上拥有对实物黄金的数字权益，使交易、转移和追踪更加便捷，无需处理实物金条。Tether Gold XAUT 如何运作XAUT 代币以分配的实物

Tether Gold (XAUT) 与 PAX Gold (PAXG) 对比

Tether Gold (XAUT) 与 PAX Gold (PAXG) 对比

引言Tether Gold (XAUT) 和 PAX Gold (PAXG) 是两种领先的数字黄金资产，允许投资者以数字方式持有黄金。每个代币代表一盎司分配黄金，安全存放在经过审计的金库中。代币化黄金将传统黄金的内在价值与区块链技术结合，提供流动性、分割持有和即时交易，而无需处理实物黄金的物流问题。什么是 Tether Gold (XAUT)XAUT 是 Tether 发行的数字代币，完全由分配的

什么是 PAX Gold (PAXG)

什么是 PAX Gold (PAXG)

介绍PAX Gold (PAXG) 是一种黄金代币资产，使投资者能够以数字方式持有和交易黄金。每个 PAXG 代币都完全由一盎司分配的实物黄金支持，并存放在经过专业审计的金库中。持有 PAXG 的投资者可以获得黄金价格的敞口，而无需管理、存储或运输实物金条，使其成为现代交易和投资策略的实用解决方案。PAX Gold 如何运作每个 PAXG 代币代表真实、分配的黄金代币价格实时跟踪现货黄金市场代币可

XAUT 比 PAXG 更好吗？

XAUT 比 PAXG 更好吗？

介绍投资者常常比较 Tether Gold (XAUT) 和 PAX Gold (PAXG)，以判断哪种代币化黄金更适合自己的投资组合。两者都由已分配的实物黄金全额支持，可在数字平台交易，并实时跟踪现货金价。选择 XAUT 或 PAXG 取决于流动性、平台支持、投资策略以及个人对数字黄金持有偏好的因素。什么是 XAUTXAUT 是由 Tether 发行的代币化黄金，每个代币代表一盎司已分配的黄金，

相关文章

什么是 Aria Protocol？一文读懂首个将音乐 IP 版权代币化的 Web3 协议

什么是 Aria Protocol？一文读懂首个将音乐 IP 版权代币化的 Web3 协议

TL;DR1）Aria Protocol 通过将音乐版权转化为可交易的代币，让普通人也能投资此前仅限机构的 IP 资产。2）Aria Protocol 已筹集 1095 万美元，吸引超 4300 名投资者参与，由 Halborn 等机构完成安全审计。3）Aria Protocol 未来将支持可编程 IP，通过智能合约实现歌曲混音等衍生创作的自动化授权与收益分配。1. 什么是 Aria Protoc

掌握合约交易页面常用辅助功能，让你的合约交易更加得心应手

掌握合约交易页面常用辅助功能，让你的合约交易更加得心应手

在加密货币市场中，合约交易因其高杠杆、双向操作等特点，已经成为许多投资者提升资金利用率、把握市场机会的重要工具。为了帮助用户更高效地操作，MEXC 合约交易页面不仅提供了基础的下单功能，还配备了多种实用的辅助功能，涵盖仓位模式、通知提醒、快捷操作及数据展示等。本文将带您全面了解这些常用功能，帮助您在交易中更加得心应手。1.为什么要了解合约交易页面辅助功能？在现货交易中，投资者只能先买入再择机卖出；

合约爆仓相关常见问题专题汇总

合约爆仓相关常见问题专题汇总

1. 什么是强平？强平，即强制平仓，或称为爆仓，是指当平台自动关闭用户的仓位时发生的情况。在 MEXC 平台上，保证金比率是衡量用户仓位风险情况，是用户资产风险的指标。当保证金比率达到或超过 100% 时，系统将强制平仓用户的仓位。建议用户密切关注其保证金比率的变化，以避免被强平。2. 什么触发了 MEXC 的强平？MEXC 采用合理价格作为强平的触发标准。当合理价格达到强平价格时，强平机制将被触

如何使用 MEXC 闪兑限价交易

如何使用 MEXC 闪兑限价交易

闪兑限价功能允许用户在预设价格下进行资产兑换。当市场价格达到或优于您设定的限价时，系统将自动执行交易，让您在波动的市场中以理想价格完成兑换。关于 MEXC 闪兑交易，您可以通过阅读《什么是 MEXC 闪兑交易》了解更多详情。1. 如何使用 MEXC 闪兑限价交易1.1 Web步骤 1：进入闪兑限价页面打开并登录 MEXC 官网首页，在顶部导航栏【现货交易】中选择【闪兑】，点击【限价】进入闪兑限价页

注册MEXC账号
注册 & 获得高达10,000 USDT奖金