韩元稳定币大战打响：银行、科技与创新力量谁主未来？









在 2023 年出台《虚拟资产用户保护法》之后，韩国监管机构明确表示，将把稳定币列入重点监管类别，尤其是与韩元挂钩的本币锚定型代币。政策出台的直接背景包括：





Terra崩盘后续效应 ：2022 年 ：2022 年 LUNA 与 UST 事件重创韩国用户，监管部门痛定思痛，要求所有稳定币项目必须拥有透明、可审计的储备机制；

支付安全与系统性风险控制需求提升 ：稳定币被认为可参与支付、存储与跨境交易，如无监管，可能对金融系统构成冲击；

对金融科技与区块链创新持开放态度：在谨慎框架下，韩国政府仍希望稳定币成为未来金融科技的一部分，吸引合规项目和外资落地。





2025 年 6 月发布的稳定币监管草案标志着市场的重要转折点。韩国政府积极推动《数字资产基本法》的立法进程，明确支持合法机构发行与本币挂钩的稳定币，为市场提供了坚实的政策保障和法律基础。预计 2025 年下半年至2026 年上半年，将成为韩元稳定币实现爆发式增长的关键阶段。





规范化的监管环境有助于增强市场信心，吸引更多金融机构和创新企业加大投入，推动稳定币在支付结算、跨境汇款及数字金融生态系统中的广泛应用与落地。









根据最新监管框架草案，韩国对稳定币设定了较高门槛，强调“金融合规”与“技术可控”的双重目标，主要内容包括：









只有具备以下条件的机构，才可申请发行韩元稳定币：





金融机构背景或通过金融监管认证；

保证 100% 储备金锚定（必须为现金或短期国债）；

实施每日/每周审计并公布储备资产构成；

开设本地银行托管账户，接受实时监管接入。









稳定币不得上线未经许可的交易所；

交易平台需提供交易记录透明度接口；

若稳定币价格脱锚，平台应主动预警并限制交易。









禁止在未获得监管批准前使用“稳定币”“韩元锚定”等术语；

对误导用户的宣传项目，韩国将直接下架处理，负责人可面临行政与刑事追责。

















政策一经公布，韩国本地银行迅速响应，多家银行集团已经注册或申请“KRW Stablecoin”相关商标与备案流程。例如：





IBK 企业银行 、新韩金融控股、韩亚银行 等，已组建合规稳定币研发团队； 等，已组建合规稳定币研发团队；

有金融科技背景的支付平台，如Kakao Pay、Toss，也在探索“稳定币+电商/游戏支付”模型；

KB 银行据称正与韩国区块链企业 ICON 进行技术合作，尝试结合本币锚定机制、链上清结算及金融监管的场景沙盒。 据称正与韩国区块链企业 ICON 进行技术合作，尝试结合本币锚定机制、链上清结算及金融监管的场景沙盒。





银行的快速反应不仅仅出于合规合约考量，更是看中未来本币稳定币在“本地支付+跨境汇款+Web3 平台内嵌结算”中的巨大潜力。









韩国领先的移动支付平台 Kakao Pay 已加速布局韩元稳定币，频繁向韩国知识产权局提交包含“KRW”“K”“P”等关键词的商标申请，覆盖虚拟资产金融交易、电子转账及中介服务等多重领域。





其背后的 Kaia 公链由 Kakao 子公司 Ground X 与 LINE子 公司 Finschia 合并打造，致力于实现 2.5 亿 Kakao Talk 和LINE 用户的跨链互通，推动“链上+社交+支付”的生态融合。KaiaChain 主席公开表示，将在主网上全面推广韩元稳定币发行，打造数字资产新基建。









Web3 企业如 Nexus 已发行名为 KRWx 的韩元稳定币，并申请相关商标，积极抢占国际链上市场。传统支付企业Danal也正在复苏数字货币业务，利用其成熟的 POS 和支付清算系统优势，助力稳定币在线下支付和消费场景中的应用。这类企业更注重技术创新和生态建设，灵活快速响应市场需求，在特定细分领域或跨境支付、DeFi场景中具备竞争潜力。









基于当前政策框架及市场布局，韩元稳定币未来有望在以下几个关键场景中落地：









结合韩国强大的游戏产业与 NFT 市场，韩元稳定币可作为链上积分或道具交易结算货币，提升合规性与用户粘性。

















部分银行计划引入稳定币清算试点，将传统银行内部账户系统与链上资产映射打通，为 B2B 结算、外汇流转提供链上替代路径。





尽管政策明确且前景可期，仍需警惕以下潜在挑战：





技术审计与资金审计协同难度高：银行需与区块链团队深度协作，构建可监管、可证明的储备系统；

稳定币发行资本门槛高：新创公司难以进入赛道，可能形成“寡头垄断式”稳定币市场；

法律执行灰区尚存：部分海外平台可能继续为未经批准的韩元锚定币提供服务，难以彻底管控。









此次稳定币监管政策的出台，是韩国数字资产政策体系的重要补全。它既保障了投资者的资产安全，又为银行与创新项目提供了明确的进场信号。站在全球视角来看，韩国正在尝试打造一个“合规稳定币 + 金融机构支持 + 技术落地可审”的完整生态体系。这场竞赛不仅关乎金融创新，也将在未来推动韩国数字经济发展、提升国际支付竞争力。谁能率先领跑，将成为全球稳定币赛道的风向标，值得持续关注。







