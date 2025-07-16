KiloEx：从丝滑交易到机制创新，重新定义Perp DEX





KiloEx 是一个专注于永续合约交易的去中心化交易所（Perp DEX）。旨在为用户提供便捷、高效的交易体验，同时通过机制创新提升交易的稳定性和可靠性。KiloEx 支持多条区块链，包括 BNB Chain、opBNB、Manta、Taiko 和 Base。





KiloEx 利用费率基差将永续合约价格与现货价格锚定，确保价格稳定。用户在 KiloEx 平台交易时，可以享受以下优势：

无需原生 Gas 代币 ：支持使用 USDT 或 USDC 支付 Gas 费，无需额外兑换。

免签交易，操作流畅 ：无需繁琐的签名流程，交易体验友好。

高效执行，接近 CEX 体验：通过优化技术提升交易速度和交互效率。





截至目前官方数据显示，KiloEx 平台的总交易量超过 360 亿美元，未平仓合约总价值超过 800 万美元（其中 24 小时未平仓合约总价值接近 130 万美元），用户数接近 800 万，Telegram 社群用户数超过百万。













KiloEx 通过完全去中心化的永续合约协议，为超 70 种加密资产（涵盖BTC、ETH、Meme币、DeFi代币、AI概念资产及外汇交易对）提供最高 125 倍杠杆交易，并凭借独特的 Vault 资金池模型，实现流动性效率与收益稳定性的突破。









KiloEx 采用创新的双池模式替代传统订单簿模式，用户可直接与资金池即时交易，消除滑点，通过双池设计有效地抵御单边行情带来的流动性风险。









手续费分成：用户交易手续费中，30% 注入 Vault，剩余部分用于返佣和生态发展。

质押收益：Base 池质押者始终享有手续费分成，同时 Buffer 池的长期正向积累，即便在熊市期间也能跑赢主流收益聚合器。





KiloEx 通过智能合约锁定渠道的返佣收益，这种设计吸引了大量合作伙伴，为平台带来了裂变式的用户增长。









KiloEx 针对新手设计了极简交易界面，隐藏复杂参数，开仓平仓操作仅需三步。即便遇到强平风险，也采用部分清算机制，避免用户本金归零。













Hybrid Vault 支持用户提供多种币种作为流动性，进一步优化资金结构，同时为LST 和其他主流资产提供了真实且可观的收益。Hybrid Vault 由两部分构成，其中，USDT占Vault总额的一半，其他币种（非USDT）占据Vault另一半。这种高收益的来源是Vault 模式中用户提供的手续费。









KiloEx 支持 BNB Chain、opBNB、Manta、Taiko 和 Base 等多链，内置跨链桥接，允许用户无缝切换网络环境。未来，KiloEx 还将扩展至 Solana 等其他公链。









KILO 是 KiloEx 平台原生代币，总量 10 亿枚，为用户提供了参与平台决策、享受交易费分享、质押奖励等多项权益。更多关于 KiloEx 经济经济模型内容，您可以阅读《 KiloEx：打造去中心化交易平台与创新代币经济 》进行了解。





目前 MEXC 平台已首发上线 KILO 代币的 现货 合约 交易，您可以在 MEXC 以超低费率进行代币交易。

1）打开并登录 MEXC App 或 官网网站

2）在搜索框中搜索 KILO 代币名称，选择 KILO 的 现货 合约 交易；

3）选择下单方式，输入数量、价格等参数完成交易。





作为全球领先的数字交易平台，MEXC 凭借在手续费低、交易速度、资产覆盖和流动性等方面的优势，帮助投资者在瞬息万变的市场中迅速抓住机遇。



