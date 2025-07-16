KiloEx 是一个专注于永续合约交易的去中心化交易所（Perp DEX）。旨在为用户提供便捷、高效的交易体验，同时通过机制创新提升交易的稳定性和可靠性。KiloEx 支持多条区块链，包括 BNB Chain、opBNB、Manta、Taiko 和 Base。 KiloEx 利用费率基差将永续合约价格与现货价格锚定，确保价格稳定。用户在 KiloEx 平台交易时，可以享受以下优势： 无需原生 GaKiloEx 是一个专注于永续合约交易的去中心化交易所（Perp DEX）。旨在为用户提供便捷、高效的交易体验，同时通过机制创新提升交易的稳定性和可靠性。KiloEx 支持多条区块链，包括 BNB Chain、opBNB、Manta、Taiko 和 Base。 KiloEx 利用费率基差将永续合约价格与现货价格锚定，确保价格稳定。用户在 KiloEx 平台交易时，可以享受以下优势： 无需原生 Ga
KiloEx：从丝滑交易到机制创新，重新定义Perp DEX

KiloEx 是一个专注于永续合约交易的去中心化交易所（Perp DEX）。旨在为用户提供便捷、高效的交易体验，同时通过机制创新提升交易的稳定性和可靠性。KiloEx 支持多条区块链，包括 BNB Chain、opBNB、Manta、Taiko 和 Base。

KiloEx 利用费率基差将永续合约价格与现货价格锚定，确保价格稳定。用户在 KiloEx 平台交易时，可以享受以下优势：
  • 无需原生 Gas 代币：支持使用 USDT 或 USDC 支付 Gas 费，无需额外兑换。
  • 免签交易，操作流畅：无需繁琐的签名流程，交易体验友好。
  • 高效执行，接近 CEX 体验：通过优化技术提升交易速度和交互效率。

截至目前官方数据显示，KiloEx 平台的总交易量超过 360 亿美元，未平仓合约总价值超过 800 万美元（其中 24 小时未平仓合约总价值接近 130 万美元），用户数接近 800 万，Telegram 社群用户数超过百万。


1. KiloEx 的核心功能与优势


KiloEx 通过完全去中心化的永续合约协议，为超 70 种加密资产（涵盖BTC、ETH、Meme币、DeFi代币、AI概念资产及外汇交易对）提供最高 125 倍杠杆交易，并凭借独特的 Vault 资金池模型，实现流动性效率与收益稳定性的突破。

1.1 双池架构，降低风险


KiloEx 采用创新的双池模式替代传统订单簿模式，用户可直接与资金池即时交易，消除滑点，通过双池设计有效地抵御单边行情带来的流动性风险。

1.2 创新收益分配机制


手续费分成：用户交易手续费中，30% 注入 Vault，剩余部分用于返佣和生态发展。
质押收益：Base 池质押者始终享有手续费分成，同时 Buffer 池的长期正向积累，即便在熊市期间也能跑赢主流收益聚合器。

KiloEx 通过智能合约锁定渠道的返佣收益，这种设计吸引了大量合作伙伴，为平台带来了裂变式的用户增长。

1.3 简洁友好的新手设计


KiloEx 针对新手设计了极简交易界面，隐藏复杂参数，开仓平仓操作仅需三步。即便遇到强平风险，也采用部分清算机制，避免用户本金归零。


1.4 Hybrid Vault 提供多币种流动性


Hybrid Vault 支持用户提供多种币种作为流动性，进一步优化资金结构，同时为LST 和其他主流资产提供了真实且可观的收益。Hybrid Vault 由两部分构成，其中，USDT占Vault总额的一半，其他币种（非USDT）占据Vault另一半。这种高收益的来源是Vault 模式中用户提供的手续费。

1.5 多链部署，跨链交易无缝衔接


KiloEx 支持 BNB Chain、opBNB、Manta、Taiko 和 Base 等多链，内置跨链桥接，允许用户无缝切换网络环境。未来，KiloEx 还将扩展至 Solana 等其他公链。

2. 如何在 MEXC 购买 KiloEx 代币


KILO 是 KiloEx 平台原生代币，总量 10 亿枚，为用户提供了参与平台决策、享受交易费分享、质押奖励等多项权益。更多关于 KiloEx 经济经济模型内容，您可以阅读《KiloEx：打造去中心化交易平台与创新代币经济》进行了解。

目前 MEXC 平台已首发上线 KILO 代币的现货合约交易，您可以在 MEXC 以超低费率进行代币交易。
1）打开并登录 MEXC App 或官网网站
2）在搜索框中搜索 KILO 代币名称，选择 KILO 的现货合约交易；
3）选择下单方式，输入数量、价格等参数完成交易。

作为全球领先的数字交易平台，MEXC 凭借在手续费低、交易速度、资产覆盖和流动性等方面的优势，帮助投资者在瞬息万变的市场中迅速抓住机遇。

免责声明：本资料不提供有关投资、税务、法律、财务、会计、咨询或任何其他相关服务的建议，也不是购买、出售或持有任何资产的建议。MEXC 新手学院仅提供信息参考，不构成任何投资建议，请确保充分了解所涉及的风险并谨慎投资，用户一切投资行为与本站无关。


