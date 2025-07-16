MEXC 将于 2025 年 4 月 14 日首发上线 KERNEL 现货和合约交易！KERNEL 现货和合约具体上线时间如下： KERNEL/USDT 现货交易：2025年4月14日 20:00 (UTC+8) KERNEL/USDC 合约交易：2025年4月14日 20:20 (UTC+8) 目前 MEXC 平台已经开启了 KERNEL 代币的充值通道，您可以将自己手中的 KERNEL 代币充MEXC 将于 2025 年 4 月 14 日首发上线 KERNEL 现货和合约交易！KERNEL 现货和合约具体上线时间如下： KERNEL/USDT 现货交易：2025年4月14日 20:00 (UTC+8) KERNEL/USDC 合约交易：2025年4月14日 20:20 (UTC+8) 目前 MEXC 平台已经开启了 KERNEL 代币的充值通道，您可以将自己手中的 KERNEL 代币充
新手学院/热币专区/项目介绍/KernelDAO...3 资本效率提升

KernelDAO：再质押生态的变革者，助力 Web3 资本效率提升

2025年7月16日MEXC
0m
#初阶#行业热门
KernelDAO
KERNEL$0.10597+3.01%
USDCoin
USDC$1.0001+0.01%
币安币
BNB$999.57+0.70%
LandRocker
LRT$0.000047+6.81%
以太坊
ETH$3,595.57+4.89%

MEXC 将于 2025 年 4 月 14 日首发上线 KERNEL 现货和合约交易！KERNEL 现货和合约具体上线时间如下：
  • KERNEL/USDT 现货交易：2025年4月14日 20:00 (UTC+8)
  • KERNEL/USDC 合约交易：2025年4月14日 20:20 (UTC+8)

目前 MEXC 平台已经开启了 KERNEL 代币的充值通道，您可以将自己手中的 KERNEL 代币充值到 MEXC 平台等待后续交易。

与此同时，您还可以前往 MEXC Airdrop+ 活动页面，参与 KERNEL 的充值/交易活动，瓜分价值 135,000 USDT 的奖励。

1. KernelDAO 的简介和组成


KernelDAO 是一个领先的再质押（Restaking）协议。KernelDAO 认为再质押将在权益证明（PoS）生态系统中带来变革。通过释放共享安全性并创造额外收益，再质押能够显著提高资本效率，同时以十分之一的成本实现加密经济的安全保障。

目前，KernelDAO 已在超过 10 条不同的区块链上进行部署，包括以太坊、BNB链、Arbitrum、Optimism 等，总锁仓价值超过 20 亿美元，这一数据还在不断攀升。

KernelDAO 拥有三个核心产品，分别为：

Kernel：BNB Chain 上领先的再质押基础设施，上线三个月 TVL 突破 6.6 亿美元，月均增长率达 40%。
Kelp LRT：以太坊生态第二大流动性质押代币（LRT）协议，累计接收超过 60 万枚 ETH 质押存款。
Gain：一个代币化的奖励项目，旨在通过便捷地获取最高奖励和顶级空投，帮助用户最大化他们的收益潜力。凭借其用户友好的奖励机制，已实现 1.2 亿美元的自然增长规模。

通过赋能质押者、开发者和协议，KernelDAO 致力于推动下一波再质押创新，为所有人创造参与新兴技术的机会，并成为去中心化经济安全的支柱。

2. KernelDAO 的代币经济与分配策略


KernelDAO 的代币 KERNEL 是 Kernel、Kelp LRT 和 Gain 三大生态系统的通用治理代币，在整个生态中起着核心且统一的作用。

KERNEL 的总发行量上限为 10 亿枚，上市时初始流通供应量为 162,317,496 枚 KERNEL，占总供应量的 16.23%。

KERNEL 采用以用户为中心的代币分配模式，充分体现了 KernelDAO 的核心价值观，即社区驱动的治理、可持续发展、长期生态增长和公平分配。根据官方白皮书披露，KERNEL 代币的分配详情为：
用户和社区（55%）
10% 用于第一季空投，第二季和第三季分别分配 5%，35% 作为社区奖励逐步解锁。
团队（20%）
设有 30 个月的归属期，启动时无代币分配。
私人销售（20%）
——
生态基金（5%）
——


3. KERNEL 代币的用途


KERNEL 代币将在 Kernel 和 Kelp 生态系统的多个产品中发挥重要作用。以下是 KERNEL 的主要用途：

1）Kernel 共享安全机制：用户可以质押 KERNEL 代币，为在 Kernel 平台上构建的应用提供经济安全保障。

2）罚没机制（Slashing Insurance）：质押的 KERNEL 代币可用作 rsETH 被惩罚时的保险，并可获得协议奖励的一部分。同时也可为 Kernel 平台上可能发生的罚没事件提供保险，并相应获得协议奖励分成。

3）治理权利
  • Kernel 平台治理：持有者可参与 Kernel 平台相关的所有治理决策，包括平台费用、惩罚条件等。
  • LRT 与 Gain 协议治理：持有者可通过投票参与协议治理，包括 AVS（主动验证服务）选择与再平衡、运营商提案、平台费用等事项。

简而言之，KERNEL 代币不仅是生态系统的治理核心，还能通过质押带来安全保障收益，是整个 Kernel 与 Kelp 网络的重要支柱。

4. KernelDAO 的融资信息


KernelDAO 于 2024 年成功完成 1000 万美元融资，由 Binance Labs、Laser Digital、SCB Limited 和 Hypersphere Ventures 等顶级基金机构领投。

与此同时，KernelDAO 还宣布设立一项规模达 4000 万美元的战略生态基金，获得 Laser Digital、SCB Limited、Hypersphere Ventures 及 Cypher Capital 等知名投资机构的支持。该基金将用于扶持超过 45 个新项目，这些项目将集成 Kernel 的再质押基础设施，进一步拓展 KERNEL 在 BNB 生态系统中的应用场景与影响力。

5. KernelDAO 的愿景


KernelDAO 生态系统旨在把握多个市场机遇，包括：

  • 面向以太坊及其他主流资产的流动性再质押服务；
  • 覆盖 BNB Chain 等第一层区块链（L1）的再质押基础设施建设，并逐步扩展至更多链上生态；
  • 推动去 DeFi、CeFi 与传统金融之间的融合，发展代币化的 DeFi、CeDeFi 与现实世界资产（RWA）。

通过打造强大稳定的产品并持续推动创新，KernelDAO 致力于重塑 DeFi 生态格局，为所有利益相关方创造长期价值。

6. 如何在 MEXC 购买 KERNEL 代币


如果您正在寻找一个高流动性、低手续费、支持灵活杠杆交易且交易体验流畅、安全可靠的交易平台，MEXC 将是您的理想选择。MEXC 将首发上线 KERNEL 代币的现货和合约交易，只需 3 个简单步骤，您就可以在 MEXC 开始交易 KERNEL：

1）打开并登录 MEXC App 或官网
2）在搜索框中输入 KERNEL，选择 KERNEL 的现货合约交易；
3）选择下单方式，输入数量和价格参数，完成下单。


免责声明：本资料不提供有关投资、税务、法律、财务、会计、咨询或任何其他相关服务的建议，也不是购买、出售或持有任何资产的建议。MEXC新手学院仅提供信息参考，不构成任何投资建议，请确保充分了解所涉及的风险并谨慎投资，用户一切投资行为与本站无关。


热门文章

什么是 Aria Protocol？一文读懂首个将音乐 IP 版权代币化的 Web3 协议

什么是 Aria Protocol？一文读懂首个将音乐 IP 版权代币化的 Web3 协议

TL;DR1）Aria Protocol 通过将音乐版权转化为可交易的代币，让普通人也能投资此前仅限机构的 IP 资产。2）Aria Protocol 已筹集 1095 万美元，吸引超 4300 名投资者参与，由 Halborn 等机构完成安全审计。3）Aria Protocol 未来将支持可编程 IP，通过智能合约实现歌曲混音等衍生创作的自动化授权与收益分配。1. 什么是 Aria Protoc

掌握合约交易页面常用辅助功能，让你的合约交易更加得心应手

掌握合约交易页面常用辅助功能，让你的合约交易更加得心应手

在加密货币市场中，合约交易因其高杠杆、双向操作等特点，已经成为许多投资者提升资金利用率、把握市场机会的重要工具。为了帮助用户更高效地操作，MEXC 合约交易页面不仅提供了基础的下单功能，还配备了多种实用的辅助功能，涵盖仓位模式、通知提醒、快捷操作及数据展示等。本文将带您全面了解这些常用功能，帮助您在交易中更加得心应手。1.为什么要了解合约交易页面辅助功能？在现货交易中，投资者只能先买入再择机卖出；

合约爆仓相关常见问题专题汇总

合约爆仓相关常见问题专题汇总

1. 什么是强平？强平，即强制平仓，或称为爆仓，是指当平台自动关闭用户的仓位时发生的情况。在 MEXC 平台上，保证金比率是衡量用户仓位风险情况，是用户资产风险的指标。当保证金比率达到或超过 100% 时，系统将强制平仓用户的仓位。建议用户密切关注其保证金比率的变化，以避免被强平。2. 什么触发了 MEXC 的强平？MEXC 采用合理价格作为强平的触发标准。当合理价格达到强平价格时，强平机制将被触

如何使用 MEXC 闪兑限价交易

如何使用 MEXC 闪兑限价交易

闪兑限价功能允许用户在预设价格下进行资产兑换。当市场价格达到或优于您设定的限价时，系统将自动执行交易，让您在波动的市场中以理想价格完成兑换。关于 MEXC 闪兑交易，您可以通过阅读《什么是 MEXC 闪兑交易》了解更多详情。1. 如何使用 MEXC 闪兑限价交易1.1 Web步骤 1：进入闪兑限价页面打开并登录 MEXC 官网首页，在顶部导航栏【现货交易】中选择【闪兑】，点击【限价】进入闪兑限价页

热门加密动态

Tether Gold XAUT 是什么？

Tether Gold XAUT 是什么？

Tether Gold XAUT 简介Tether Gold XAUT 是一种完全由实物黄金支持的数字资产，结合了传统黄金的安全性与区块链技术的速度和灵活性。每个 XAUT 代币代表一盎司已分配的黄金，存放在安全、经审计的金库中。持有 XAUT 的投资者实际上拥有对实物黄金的数字权益，使交易、转移和追踪更加便捷，无需处理实物金条。Tether Gold XAUT 如何运作XAUT 代币以分配的实物

Tether Gold (XAUT) 与 PAX Gold (PAXG) 对比

Tether Gold (XAUT) 与 PAX Gold (PAXG) 对比

引言Tether Gold (XAUT) 和 PAX Gold (PAXG) 是两种领先的数字黄金资产，允许投资者以数字方式持有黄金。每个代币代表一盎司分配黄金，安全存放在经过审计的金库中。代币化黄金将传统黄金的内在价值与区块链技术结合，提供流动性、分割持有和即时交易，而无需处理实物黄金的物流问题。什么是 Tether Gold (XAUT)XAUT 是 Tether 发行的数字代币，完全由分配的

什么是 PAX Gold (PAXG)

什么是 PAX Gold (PAXG)

介绍PAX Gold (PAXG) 是一种黄金代币资产，使投资者能够以数字方式持有和交易黄金。每个 PAXG 代币都完全由一盎司分配的实物黄金支持，并存放在经过专业审计的金库中。持有 PAXG 的投资者可以获得黄金价格的敞口，而无需管理、存储或运输实物金条，使其成为现代交易和投资策略的实用解决方案。PAX Gold 如何运作每个 PAXG 代币代表真实、分配的黄金代币价格实时跟踪现货黄金市场代币可

XAUT 比 PAXG 更好吗？

XAUT 比 PAXG 更好吗？

介绍投资者常常比较 Tether Gold (XAUT) 和 PAX Gold (PAXG)，以判断哪种代币化黄金更适合自己的投资组合。两者都由已分配的实物黄金全额支持，可在数字平台交易，并实时跟踪现货金价。选择 XAUT 或 PAXG 取决于流动性、平台支持、投资策略以及个人对数字黄金持有偏好的因素。什么是 XAUTXAUT 是由 Tether 发行的代币化黄金，每个代币代表一盎司已分配的黄金，

相关文章

什么是 Aria Protocol？一文读懂首个将音乐 IP 版权代币化的 Web3 协议

什么是 Aria Protocol？一文读懂首个将音乐 IP 版权代币化的 Web3 协议

TL;DR1）Aria Protocol 通过将音乐版权转化为可交易的代币，让普通人也能投资此前仅限机构的 IP 资产。2）Aria Protocol 已筹集 1095 万美元，吸引超 4300 名投资者参与，由 Halborn 等机构完成安全审计。3）Aria Protocol 未来将支持可编程 IP，通过智能合约实现歌曲混音等衍生创作的自动化授权与收益分配。1. 什么是 Aria Protoc

什么是 Ethena？一文读懂加密原生合成美元协议的运作机制与投资价值

什么是 Ethena？一文读懂加密原生合成美元协议的运作机制与投资价值

TL;DR1）USDe 是合成美元而非法币稳定币：通过加密资产和对应的空头期货头寸支持，而非传统法币储备。2）Delta 对冲策略保持稳定：对持有的 BTC、ETH 等现货资产进行永续和交割期货对冲，维持价值稳定。3）sUSDe 提供收益机会：质押 USDe 可获得协议收益分配，2024 年平均年化收益率达 19%。4）多链部署广泛应用：已在 24 条区块链上部署，拥有庞大的用户基础和生态系统。5

掌握合约交易页面常用辅助功能，让你的合约交易更加得心应手

掌握合约交易页面常用辅助功能，让你的合约交易更加得心应手

在加密货币市场中，合约交易因其高杠杆、双向操作等特点，已经成为许多投资者提升资金利用率、把握市场机会的重要工具。为了帮助用户更高效地操作，MEXC 合约交易页面不仅提供了基础的下单功能，还配备了多种实用的辅助功能，涵盖仓位模式、通知提醒、快捷操作及数据展示等。本文将带您全面了解这些常用功能，帮助您在交易中更加得心应手。1.为什么要了解合约交易页面辅助功能？在现货交易中，投资者只能先买入再择机卖出；

什么是币安人生（BINANCELIFE）？从网络梗到加密现象的崛起之路

什么是币安人生（BINANCELIFE）？从网络梗到加密现象的崛起之路

TL;DR1）里程碑突破：币安人生（BINANCELIFE）成为历史上首个登陆币安平台的中文 Meme 币，打破了市场固有认知。2）惊人涨幅：币安人生（BINANCELIFE）诞生仅 3 天市值从零突破至 1.5 亿美元，上线币安 Alpha 后 1 小时涨幅达 2000%。3）文化现象：源自“苹果安卓论”网络梗，创造“开币安汽车，享币安人生”热门话题，获 CZ 亲自互动。4）生态影响：推动 BN

注册MEXC账号
注册 & 获得高达10,000 USDT奖金