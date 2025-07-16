KernelDAO：再质押生态的变革者，助力 Web3 资本效率提升





MEXC 将于 2025 年 4 月 14 日首发上线 KERNEL 现货和合约交易！KERNEL 现货和合约具体上线时间如下：





目前 MEXC 平台已经开启了 KERNEL 代币的充值通道，您可以将自己手中的 KERNEL 代币充值到 MEXC 平台等待后续交易。 ，您可以将自己手中的 KERNEL 代币充值到 MEXC 平台等待后续交易。

















目前，KernelDAO 已在超过 10 条不同的区块链上进行部署，包括以太坊、BNB链、Arbitrum、Optimism 等，总锁仓价值超过 20 亿美元，这一数据还在不断攀升。





KernelDAO 拥有三个核心产品，分别为：





Kernel：BNB Chain 上领先的再质押基础设施，上线三个月 TVL 突破 6.6 亿美元，月均增长率达 40%。

Kelp LRT：以太坊生态第二大流动性质押代币（LRT）协议，累计接收超过 60 万枚 ETH 质押存款。

Gain：一个代币化的奖励项目，旨在通过便捷地获取最高奖励和顶级空投，帮助用户最大化他们的收益潜力。凭借其用户友好的奖励机制，已实现 1.2 亿美元的自然增长规模。





通过赋能质押者、开发者和协议，KernelDAO 致力于推动下一波再质押创新，为所有人创造参与新兴技术的机会，并成为去中心化经济安全的支柱。









KernelDAO 的代币 KERNEL 是 Kernel、Kelp LRT 和 Gain 三大生态系统的通用治理代币，在整个生态中起着核心且统一的作用。





KERNEL 的总发行量上限为 10 亿枚，上市时初始流通供应量为 162,317,496 枚 KERNEL，占总供应量的 16.23%。





KERNEL 采用以用户为中心的代币分配模式，充分体现了 KernelDAO 的核心价值观，即社区驱动的治理、可持续发展、长期生态增长和公平分配。根据官方白皮书披露，KERNEL 代币的分配详情为：

用户和社区（55%） 10% 用于第一季空投，第二季和第三季分别分配 5%，35% 作为社区奖励逐步解锁。 团队（20%） 设有 30 个月的归属期，启动时无代币分配。 私人销售（20%） —— 生态基金（5%） ——













KERNEL 代币将在 Kernel 和 Kelp 生态系统的多个产品中发挥重要作用。以下是 KERNEL 的主要用途：





1）Kernel 共享安全机制：用户可以质押 KERNEL 代币，为在 Kernel 平台上构建的应用提供经济安全保障。





2）罚没机制（Slashing Insurance）：质押的 KERNEL 代币可用作 rsETH 被惩罚时的保险，并可获得协议奖励的一部分。同时也可为 Kernel 平台上可能发生的罚没事件提供保险，并相应获得协议奖励分成。





3）治理权利：

Kernel 平台治理：持有者可参与 Kernel 平台相关的所有治理决策，包括平台费用、惩罚条件等。

LRT 与 Gain 协议治理：持有者可通过投票参与协议治理，包括 AVS（主动验证服务）选择与再平衡、运营商提案、平台费用等事项。





简而言之，KERNEL 代币不仅是生态系统的治理核心，还能通过质押带来安全保障收益，是整个 Kernel 与 Kelp 网络的重要支柱。









KernelDAO 于 2024 年成功完成 1000 万美元融资，由 Binance Labs、Laser Digital、SCB Limited 和 Hypersphere Ventures 等顶级基金机构领投。





与此同时，KernelDAO 还宣布设立一项规模达 4000 万美元的战略生态基金，获得 Laser Digital、SCB Limited、Hypersphere Ventures 及 Cypher Capital 等知名投资机构的支持。该基金将用于扶持超过 45 个新项目，这些项目将集成 Kernel 的再质押基础设施，进一步拓展 KERNEL 在 BNB 生态系统中的应用场景与影响力。









KernelDAO 生态系统旨在把握多个市场机遇，包括：





面向以太坊及其他主流资产的流动性再质押服务；

覆盖 BNB Chain 等第一层区块链（L1）的再质押基础设施建设，并逐步扩展至更多链上生态；

推动去 DeFi、CeFi 与传统金融之间的融合，发展代币化的 DeFi、CeDeFi 与现实世界资产（RWA）。





通过打造强大稳定的产品并持续推动创新，KernelDAO 致力于重塑 DeFi 生态格局，为所有利益相关方创造长期价值。









如果您正在寻找一个高流动性、低手续费、支持灵活杠杆交易且交易体验流畅、安全可靠的交易平台，MEXC 将是您的理想选择。MEXC 将首发上线 KERNEL 代币的现货和合约交易，只需 3 个简单步骤，您就可以在 MEXC 开始交易 KERNEL：





1）打开并登录 MEXC App 或 官网

3）选择下单方式，输入数量和价格参数，完成下单。







