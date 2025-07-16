从公平启动到渐进减产：Kaspa 的经济模型解析













Kaspa 代币 *URLS-KAS_USDT * 总供应量为 287 亿枚，并采用逐步减产的机制控制发行速度。与比特币的四年减半不同，Kaspa 的减产采用了每月平滑递减的方式，每月按 (1/2)^(1/12) （约8.33%）的速率减产，区块奖励每年减少一半。这种设计既保持了减产带来的稀缺性，又避免了大幅度减产可能对市场造成的冲击。









Kaspa 于 2021 年 11 月启动，没有预挖、无预售和私募分配。所有代币均通过挖矿获得，这确保了代币分配的公平性和透明性。早期的挖矿主要使用 CPU 进行，后来社区成员开发了 GPU 挖矿软件，使得更多用户能够参与进来。









Kaspa 的 blockDAG 架构支持亚秒级的区块生成，这种快速出块减少了挖矿奖励的波动性，提高了单机挖矿的可行性。即使是低算力矿工，也可以通过独立挖矿获得稳定的收益，而不必依赖大型矿池。这种机制降低了矿池集中化的风险，增强了挖矿的去中心化。









CPU 挖矿：在主网启动的第一个月，挖矿主要通过 CPU 进行，这为早期社区用户提供了参与机会。

GPU 挖矿：2021 年 12 月，社区成员发布了第一个 GPU 挖矿软件，使挖矿效率显著提高。

FPGA 挖矿：FPGA 矿机逐渐被引入，进一步提升了挖矿算力。

ASIC 挖矿：2023 年 4 月，ASIC 时代开启，IceRiver 公司推出了专门针对 Kaspa 的 ASIC 矿机。









Kaspa 的代币 KAS 分配完全依赖于挖矿，避免了预售或私募带来的集中化问题。每一位矿工都有平等的机会获得代币，这种公平分配的机制增强了社区的凝聚力和信任感。同时，逐步减产的发行模式确保了代币的长期价值。









KAS 不仅是支付工具，也是生态系统中的激励机制。矿工通过挖矿获得 KAS 代币奖励，用户可以使用 KAS 代币进行交易或支付网络费用。随着生态系统的扩展，Kaspa 的代币有望被用于更多场景，例如智能合约和 DeFi 。









1）打开并登录 MEXC App 或 官网

2）在搜索框中搜索 KAS 代币名称，选择 KAS 的 现货 合约 交易；

3）选择下单方式，输入数量、价格等参数完成交易。







Kaspa 的代币经济模型以公平性和可持续性为核心，既继承了比特币的设计理念，又通过创新的发行机制和挖矿方式实现了去中心化和广泛参与。Kaspa 的代币设计不仅为其生态系统提供了坚实的基础，也为区块链技术的发展提供了宝贵的经验和参考。



