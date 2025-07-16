KAITO AI：打造加密货币领域的智能资讯平台









在加密货币市场快速发展的背景下，资讯的碎片化成为投资者面临的一大挑战。为了应对这一问题，由前 Citadel 量化交易员胡宇创立的 KAITO AI 平台应运而生。该平台利用人工智慧技术，整合来自 Twitter、Discord、治理论坛等多个来源的资讯，为投资者提供全面、即时且可操作的见解，被誉为“加密货币领域的 Google + Bloomberg 终端”。









为了进一步扩展社区并激励用户参与，KAITO AI 推出了名为“Yap”的积分计划。用户可以通过提升认知、创作高质量内容以及与其他用户互动来赚取 Yap 积分。根据官方公告，平台将向前 1,000 名用户空投总价值达 150 ETH 的奖励，进一步激发社区活力。





除了代币激励，KAITO AI 还推出了创世 NFT 系列。这些 NFT 不仅具有收藏价值，还可能在未来的代币分配中为持有者带来额外的经济收益，进一步增强了平台生态系统的吸引力。









KAITO 代币不仅是平台内部的交易媒介，还允许持有者影响 InfoFi 生态中资讯的流动方式。其中，Kaito Connect 是一个重要应用，用户可用 Yap 积分为专案投票，得票最高的专案将登上 Kaito Mindshare 仪表板。虽然早期曾出现专案以贿赂 Yap 持有者换取选票的现象，但随著投票周期缩短，这种做法已逐渐减少。优质专案在获得曝光后，自然能吸引更多关注。





Yap 本质上是对注意力的代币化，用于衡量创作者的影响力。使用者可透过 Yap 发掘优质资讯来源，而品牌则能锁定具有真实影响力的创作者。平台将衡量 Yap 的影响力基于三大指标：

主题相关内容的发布量： 专注于相关主题的内容数量。

声誉加权的互动： 与“Inner Circle Yapper”互动可获得更高分数。

内容质量：原创性与深度是获取高分的关键。









作为平台生态系统的重要组成部分，KAITO AI 即将推出其原生代币——KAITO。这一代币将作为其信息金融（InfoFi）网络的基础构建模块，总供应量为 10 亿枚，其中 KAITO 代币总供应量中约有 54% 是分配给社区的包括生态系统成长、初始社区申领和未来的社区激励。





KAITO 代币的用途包括治理、质押以及作为平台服务的支付方式。此外，代币合约已经部署在以太坊的 Layer 2 解决方案 Base 区块链上，提升了交易速度并降低了成本。





KAITO AI 自成立以来，获得了多家知名风险投资机构的支持，包括 Dragonfly、Mirana、Folius Ventures 等，目前已完成两轮重要融资：





2023 年 2 月：KAITO AI 在 4,000 万美元市场估值下，募集 530 万美元资金，由 Dragonfly 领投。

2023 年 6 月：KAITO AI 筹集了 550 万美元，其市场估值飙升至 8,750 万美元。







