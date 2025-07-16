KAI Battle of Three Kingdoms：三国策略卡牌与区块链的创新融合









Battle of Three Kingdoms 是 Double Jump Tokyo 与 SEGA 共同开发的一款区块链战略卡牌游戏。它正式取得 SEGA 街机经典 IP《三国志大战》（2005 年首发）的授权，改编为 PC、iOS、Android 多端平台的游戏。













游戏保留了《三国志大战》的核心玩法——三轮自动对战，强调“脑力对抗”。玩家无需复杂操控，只需做好武将选择、编队部署与策略布局。战斗阶段自动运行，胜负关键在于前期的策略决策，深度思考成为获胜的关键因素。









传统卡牌游戏常因卡牌稀有度导致游戏失衡，而 KAI Battle 的“登用系统”通过招募机制，让策略成为优先考量，而非单纯追求高品质卡牌。这使得游戏回归智慧竞技本质，新手玩家也能凭借洞察与布局赢得胜利。









游戏中的卡片分为普通武将卡和觉醒武将卡（Awakened Warlords）。普通武将卡通过常规游玩获得，无 NFT 属性，所有玩家均可参与；觉醒武将卡为限量 NFT，拥有级别提升、稀有插画及独特技能，兼具收藏价值与游戏功能。













初始编组 ：玩家先布置消耗合计为 4 的初始武将地图，稳定起手

招募阶段 ：每轮可招募多种兵种，如骑、弓、步、车，使战局更具变化。

自动战斗 ：战斗阶段无需手动操作，通过前端策略安排决定攻守优劣。

三轮竞赛：战斗分开局、中盘、终盘阶段，每阶段都可招募或布阵，最终以攻下对方城池为胜。









“Awakened Warlords”卡牌作为 NFT 可自由交易，并支持市场买卖。同时，玩家可出售升阶卡或通过交易获利，形成“资产映射游戏价值”的 Web3 经济体系。









游戏积极引入多元社区驱动玩法，包括公会或联盟间的 GvG 对抗模式、玩家自主举办的锦标赛以及官方赞助的顶级赛事活动。玩家参与比赛有机会获得空投的积分或代币奖励，共同推动社区建设与发展。









该项目依托专为游戏生态打造的区块链平台 Oasys，具备高 TPS 和低 gas fee 的显著优势，能为用户提供流畅且经济的操作体验。













KAI Battle 引入了 $SGC 作为游戏内的经济体系核心。$SGC 是基于 Oasys 区块链发行的加密货币，玩家可以通过参与游戏、完成任务、赢得比赛等方式获得 $SGC 奖励。同时，$SGC 还可以用于购买游戏内的数字资产、参与拍卖、兑换实物奖品等。









玩家可通过以下方式获得 SGC：





排行榜排名奖励

GvG 获胜奖励

参与官方/社区赛事

质押代币获得权益分红









购买“觉醒卡包”以获得 NFT 卡

解锁锦标赛、终局玩法等

支付社区组织赛事报名费









KAI Battle of Three Kingdoms 作为一款基于 SEGA 经典 IP 开发的策略自动战斗卡牌游戏，不仅继承了原作的核心魅力，还融入了区块链技术的创新元素。通过精美的武将卡片设计、丰富的策略玩法、公平的竞技环境和活跃的社区生态，KAI Battle 为玩家提供了一个全新的三国策略对战体验。同时，游戏内的 $SGC 代币经济体系也为玩家提供了额外的收益渠道和价值增长空间。





