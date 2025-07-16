六月全球加密监管新格局：美国立法与亚洲新政齐发力

本月，加密行业迎来了全球范围内监管框架的深度重塑。从稳定币入法到监管沙盒，从全面合法化到无缓冲监管清退，多个国家纷纷推出具有标志性的新政，为加密资产的发展路径与合规经营带来结构性变化。本文梳理越南、美国、马来西亚与新加坡四国的最新动态，呈现当下全球加密监管的变革脉络。

















要求发行方必须持有高流动性资产（如美元、短期国债）；

需每月披露储备构成，确保 1:1 兑付能力；

建立注册制度，确立发行资质审查标准。





法案当前正送交众议院审议，后续将由总统签署生效。













6 月 14 日，越南国会通过《数字技术产业法》，首次明确将数字资产纳入国家监管体系，法案将于 2026 年 1 月 1 日正式生效。

















此次立法为越南数字金融正名，也表明其迈向数字主权与监管现代化的决心，有望成为东南亚首个实现加密资产立法闭环的国家。









在 6 月中旬举行的 Sasana 研讨会上，马来西亚总理安华·易卜拉欣宣布启动数字资产创新中心（Digital Asset Innovation Hub），该中心将作为监管沙盒，为新技术试验提供受控环境。









林吉特（MYR）支持的稳定币；

可编程支付场景探索；

支持供应链金融与资产代币化。





马来西亚总理将该中心称为“数字经济的新篇章”，强调政府将在基础设施、政策与人才方面协同推进，力争跻身区域金融科技中心。不同于趋严的监管趋势，马来西亚采取更具包容性的创新路径——通过监管沙盒机制降低准入门槛，在可控环境中推动技术和模式的试验。这一策略有望吸引更多东南亚 Web3 项目选择在此孵化与落地，加速本地数字资产生态发展。









一度被视为亚洲加密创新避风港的新加坡，近期以迅雷不及掩耳之势完成政策转向。新加坡金融管理局（MAS）在 6月发布强硬新规，旨在打击“监管套利”与“壳公司”乱象，防止本地公司通过新加坡身份向海外提供无监管服务，并与FATF框架接轨，强化反洗钱（AML）与反恐融资（CFT）防线：













此外，MAS去年已要求持牌平台彻底隔离用户资产，并禁止散户参与代币质押，监管态度持续趋严。





MAS 的新规并非仓促之举，而是其多年监管路线演进的“验收时刻”。合规者强者恒强，未持牌者则需重新寻找落脚点。行业将加速向规范化、集中化方向演进。新规不只影响机构，普通从业者亦深陷不确定中。部分员工的工作签证与永久居民申请被迫中止，政策调整背后是具体个体的人生转折，行业人才或出现局部流失。









从越南立法认可，到美国稳定币法案获批，从马来西亚扶持创新到新加坡压实监管，全球加密政策正呈现出明显的“多极化”趋势：





国家/地区 政策进展 监管关键词 越南 加密资产入法 分类监管、反洗钱、合规确权 美国 参议院通过稳定币立法 储备要求、透明披露、联邦框架 马来西亚 沙盒机制正式启用 本币稳定币、可编程支付、技术试验 新加坡 无缓冲监管清退 持牌门槛、封堵套利、区域重构





制度明朗化成为新吸引力 ：越南、马来西亚等新兴市场通过立法、试验机制吸引技术创新落地。

强监管催生新格局 ：新加坡转向强监管，促使资本、人才流向政策更友好的香港、迪拜、日本。

稳定币成为合规焦点：无论美国立法还是亚洲市场测试，本币或美元稳定币均被纳入系统性监管架构。





对于加密行业而言，这是机遇与挑战并存的拐点。监管正在重塑全球项目的迁移路径、资金流向与合规成本。未来，项目方如何在多个法域中灵活应对，将成为生存与发展的关键。



