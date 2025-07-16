六月全球加密监管新格局：美国立法与亚洲新政齐发力

本月，加密行业迎来了全球范围内监管框架的深度重塑。从稳定币入法到监管沙盒，从全面合法化到无缓冲监管清退，多个国家纷纷推出具有标志性的新政，为加密资产的发展路径与合规经营带来结构性变化。本文梳理越南、美国、马来西亚与新加坡四国的最新动态，呈现当下全球加密监管的变革脉络。 1.美国：稳定币监管框架首次立法，市场“锚”走向清晰 6 月 17 日，美国参议院以 68:30高票通过《稳定币监管框架法案》（G本月，加密行业迎来了全球范围内监管框架的深度重塑。从稳定币入法到监管沙盒，从全面合法化到无缓冲监管清退，多个国家纷纷推出具有标志性的新政，为加密资产的发展路径与合规经营带来结构性变化。本文梳理越南、美国、马来西亚与新加坡四国的最新动态，呈现当下全球加密监管的变革脉络。 1.美国：稳定币监管框架首次立法，市场“锚”走向清晰 6 月 17 日，美国参议院以 68:30高票通过《稳定币监管框架法案》（G
本月，加密行业迎来了全球范围内监管框架的深度重塑。从稳定币入法到监管沙盒，从全面合法化到无缓冲监管清退，多个国家纷纷推出具有标志性的新政，为加密资产的发展路径与合规经营带来结构性变化。本文梳理越南、美国、马来西亚与新加坡四国的最新动态，呈现当下全球加密监管的变革脉络。

1.美国：稳定币监管框架首次立法，市场“锚”走向清晰


6 月 17 日，美国参议院以 68:30高票通过《稳定币监管框架法案》（GENIUS Act），这是美国联邦首次对锚定美元的加密资产制定全面监管法规。

法案关键点：


  • 要求发行方必须持有高流动性资产（如美元、短期国债）；
  • 需每月披露储备构成，确保 1:1 兑付能力；
  • 建立注册制度，确立发行资质审查标准。

法案当前正送交众议院审议，后续将由总统签署生效。

GENIUS Act 为美国境内稳定币发行确立法律基础，意味着稳定币将逐步纳入联邦金融体系的“合规圈”，并对TetherCircle 等巨头构成深远影响。

2.越南：立法确权，加密资产正式“转正”


6 月 14 日，越南国会通过《数字技术产业法》，首次明确将数字资产纳入国家监管体系，法案将于 2026 年 1 月 1 日正式生效。

法案关键点：


  • 数字资产被划分为“虚拟资产”与“加密资产”两类；
  • 不包括证券、法币或其他金融衍生品；
  • 将制定分类标准、许可机制与审慎监管规则；
  • 引入符合 FATF 标准的反洗钱与网络安全要求。

此外，该法案还包含对 AI、半导体和数字基础设施的系统性激励政策，试图将越南打造为区域科技新高地。

此次立法为越南数字金融正名，也表明其迈向数字主权与监管现代化的决心，有望成为东南亚首个实现加密资产立法闭环的国家。

3.马来西亚：推出监管沙盒，测试林吉特稳定币与可编程支付


在 6 月中旬举行的 Sasana 研讨会上，马来西亚总理安华·易卜拉欣宣布启动数字资产创新中心（Digital Asset Innovation Hub），该中心将作为监管沙盒，为新技术试验提供受控环境。

沙盒试点方向：


  • 林吉特（MYR）支持的稳定币；
  • 可编程支付场景探索；
  • 支持供应链金融与资产代币化。

马来西亚总理将该中心称为“数字经济的新篇章”，强调政府将在基础设施、政策与人才方面协同推进，力争跻身区域金融科技中心。不同于趋严的监管趋势，马来西亚采取更具包容性的创新路径——通过监管沙盒机制降低准入门槛，在可控环境中推动技术和模式的试验。这一策略有望吸引更多东南亚 Web3 项目选择在此孵化与落地，加速本地数字资产生态发展。

4.新加坡：监管“避风港”变成“高门槛”，全球项目被迫“流浪”


一度被视为亚洲加密创新避风港的新加坡，近期以迅雷不及掩耳之势完成政策转向。新加坡金融管理局（MAS）在 6月发布强硬新规，旨在打击“监管套利”与“壳公司”乱象，防止本地公司通过新加坡身份向海外提供无监管服务，并与FATF框架接轨，强化反洗钱（AML）与反恐融资（CFT）防线：

新规要点：



此外，MAS去年已要求持牌平台彻底隔离用户资产，并禁止散户参与代币质押，监管态度持续趋严。

MAS 的新规并非仓促之举，而是其多年监管路线演进的“验收时刻”。合规者强者恒强，未持牌者则需重新寻找落脚点。行业将加速向规范化、集中化方向演进。新规不只影响机构，普通从业者亦深陷不确定中。部分员工的工作签证与永久居民申请被迫中止，政策调整背后是具体个体的人生转折，行业人才或出现局部流失。

5.结语：加密世界进入“监管多极化”阶段


从越南立法认可，到美国稳定币法案获批，从马来西亚扶持创新到新加坡压实监管，全球加密政策正呈现出明显的“多极化”趋势：

国家/地区
政策进展
监管关键词
越南
加密资产入法
分类监管、反洗钱、合规确权
美国
参议院通过稳定币立法
储备要求、透明披露、联邦框架
马来西亚
沙盒机制正式启用
本币稳定币、可编程支付、技术试验
新加坡
无缓冲监管清退
持牌门槛、封堵套利、区域重构

  • 制度明朗化成为新吸引力：越南、马来西亚等新兴市场通过立法、试验机制吸引技术创新落地。
  • 强监管催生新格局：新加坡转向强监管，促使资本、人才流向政策更友好的香港、迪拜、日本。
  • 稳定币成为合规焦点：无论美国立法还是亚洲市场测试，本币或美元稳定币均被纳入系统性监管架构。

对于加密行业而言，这是机遇与挑战并存的拐点。监管正在重塑全球项目的迁移路径、资金流向与合规成本。未来，项目方如何在多个法域中灵活应对，将成为生存与发展的关键。

