摩根大通加密战略新阶段：从封闭试验走向链上开放

随着区块链技术不断成熟，全球金融体系正加速向链上迁移。传统金融机构不再将加密资产视为边缘事物，而是逐步将其纳入主流业务体系之中。在这一进程中，摩根大通（J.P. Morgan）作为全球最大商业银行之一，正发挥着引领者的作用。过去几年，该行在区块链基础设施、资产代币化、链上结算和机构级加密支付等多个领域持续布局，力求在合规与创新之间找到平衡。 本月，摩根大通宣布在 Coinbase 旗下的 Base
随着区块链技术不断成熟，全球金融体系正加速向链上迁移。传统金融机构不再将加密资产视为边缘事物，而是逐步将其纳入主流业务体系之中。在这一进程中，摩根大通（J.P. Morgan）作为全球最大商业银行之一，正发挥着引领者的作用。过去几年，该行在区块链基础设施、资产代币化、链上结算和机构级加密支付等多个领域持续布局，力求在合规与创新之间找到平衡。

本月，摩根大通宣布在 Coinbase 旗下的 Base 公链上试点发行“JPMD”存款代币，标志其区块链战略进入新的阶段：从封闭、内部可控的系统，正式迈向开放、公链协作的金融未来。下文将从技术部署、监管对接、跨链协作与产品战略四个维度，系统解析摩根大通如何通过“JPMD”等核心动作，加速推动传统金融与链上金融的深度融合。

1.JPMD 存款代币试点：以合规形态进入链上体系


JPMorgan 宣布已在 Coinbase 旗下的 Base 公链试点内部部署“JPMD”（JPMorgan Deposit Token）——一种与美元挂钩的存款凭证型代币。


  • 技术特性：JPMD 不同于稳定币（如 USDC 或 USDT），它直接锚定在银行存款，可能享有与传统存款类似的法律保障与资金监管机制。
  • 试点背景：该代币目前仅限摩根大通内部测试，服务于机构客户及跨境支付试验，未来或将在经过监管审批后，面向更广泛市场开放。

JPMD 的推出意味着传统银行正在用自身合规体系为链上资金提供“正统性入口”，在技术与法律层面填补中心化与去中心化之间的空白。

2.与 SEC 展开沟通：推动资本市场上链框架


摩根大通高管已与美国证券交易委员会（SEC）下属加密货币工作组展开会谈，讨论传统资本市场如何安全、合规地迁移至链上。


  • 核心议题包括：证券型资产的代币化路径、链上回购市场的监管要求，以及存款代币与稳定币之间的界定逻辑。
  • 数字金融产品汇报：摩根大通还向 SEC 展示其“数字融资平台”在回购、债券发行等方面的链上应用进展。

摩根大通与 SEC 加密货币工作组举行的数字资产讨论议程。来源：SEC

这场高层对话不仅反映监管机构对链上资本市场的逐步接纳，也说明摩根大通正积极参与规则制定过程，谋求“可监管的链上市场”。

3.跨链 DvP 试验落地：与 Chainlink、Ondo 实现原子结算


摩根大通旗下区块链平台 Kinexys（原 Onyx）与 Chainlink、Ondo Finance 合作，成功完成首笔跨链 DvP（交割对付款）结算试验。

  • 试验方式：在 Ondo 的测试网络上发行的美债代币（OUSG）通过 Chainlink 的跨链通讯协议，与 Kinexys 网络上的结算代币同步完成“原子交割”。
  • 技术突破：实现多链同步结算与原子性（Atomicity），为未来链上资产在不同链间的安全流转奠定技术基础。

此举标志着传统金融机构正逐步参与并主导“链间互操作性”标准的建设，摆脱原本链上金融割裂、孤岛化的问题。

4.商标注册与战略整合：打造加密产品矩阵


据美国专利商标局（USPTO）信息，摩根大通已申请“JPMD”相关商标，涵盖以下应用场景：

  • 数字资产支付服务
  • 加密代币发行与结算
  • 金融交易处理系统等场景

这表明 JPM 并非只将存款代币视作短期试验，而是计划围绕其构建完整的数字金融服务体系。品牌注册动作通常预示着技术部署后，商业模式与市场策略的落地意图。

5.摩根大通的链上金融战略逻辑


布局动作
战略目标
行业意义
JPMD 存款代币
链上化银行结算
弥合稳定币与银行货币之间的监管鸿沟
SEC 沟通机制
引导合规路径
争取传统金融向链上迁移的合法空间
跨链结算试验
提升多链协作效率
推动 DeFi 与 TradFi 的底层融合
商标注册
商业化产品体系成型
埋下加密金融服务平台化的伏笔

可以看出，摩根大通正以“底层试验—监管协调—技术拓展—品牌布局”四位一体的方式，加快加密战略推进。其路径从闭环系统（如 JPM Coin）逐步拓展到开放公链（如 Base），并借由跨链技术与监管机制协调，实现传统金融与加密世界的深度融合。

6.结语：从传统银行向链上金融基础设施演进


摩根大通正在重塑“银行”的技术内核与服务边界，从封闭账户系统走向开放区块链，从集中式记账走向多链协同结算。JPMD 不仅是一个试验性项目，更是全球银行业拥抱 Web3 的开端信号。

随着技术成熟与监管标准逐步统一，类似 JPMD 的链上存款型资产有望成为金融市场中的“新基础货币”，构筑传统金融机构进入去中心化时代的桥梁。而摩根大通的先发动作，可能决定其在全球金融格局中的下一个十年地位。

