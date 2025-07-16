摩根大通加密战略新阶段：从封闭试验走向链上开放

随着区块链技术不断成熟，全球金融体系正加速向链上迁移。传统金融机构不再将加密资产视为边缘事物，而是逐步将其纳入主流业务体系之中。在这一进程中，摩根大通（J.P. Morgan）作为全球最大商业银行之一，正发挥着引领者的作用。过去几年，该行在区块链基础设施、资产代币化、链上结算和机构级加密支付等多个领域持续布局，力求在合规与创新之间找到平衡。





本月，摩根大通宣布在 Coinbase 旗下的 Base 公链上试点发行“JPMD”存款代币，标志其区块链战略进入新的阶段：从封闭、内部可控的系统，正式迈向开放、公链协作的金融未来。下文将从技术部署、监管对接、跨链协作与产品战略四个维度，系统解析摩根大通如何通过“JPMD”等核心动作，加速推动传统金融与链上金融的深度融合。









JPMorgan 宣布已在 Coinbase 旗下的 Base 公链 试点内部部署“JPMD”（JPMorgan Deposit Token）——一种与美元挂钩的存款凭证型代币。









技术特性 ：JPMD 不同于 ：JPMD 不同于 稳定币 （如 USDC 或 USDT），它直接锚定在银行存款，可能享有与传统存款类似的法律保障与资金监管机制。

试点背景：该代币目前仅限摩根大通内部测试，服务于机构客户及跨境支付试验，未来或将在经过监管审批后，面向更广泛市场开放。





JPMD 的推出意味着传统银行正在用自身合规体系为链上资金提供“正统性入口”，在技术与法律层面填补中心化与去中心化之间的空白。









摩根大通高管已与美国证券交易委员会（SEC）下属加密货币工作组展开会谈，讨论传统资本市场如何安全、合规地迁移至链上。









核心议题包括 ：证券型资产的代币化路径、链上回购市场的监管要求，以及存款代币与稳定币之间的界定逻辑。

数字金融产品汇报：摩根大通还向 SEC 展示其“数字融资平台”在回购、债券发行等方面的链上应用进展。





摩根大通与 SEC 加密货币工作组举行的数字资产讨论议程。来源：SEC





这场高层对话不仅反映监管机构对链上资本市场的逐步接纳，也说明摩根大通正积极参与规则制定过程，谋求“可监管的链上市场”。









摩根大通旗下区块链平台 Kinexys（原 Onyx）与 Chainlink、Ondo Finance 合作，成功完成首笔跨链 DvP（交割对付款）结算试验。





试验方式 ：在 Ondo 的测试网络上发行的美债代币（OUSG）通过 Chainlink 的跨链通讯协议，与 Kinexys 网络上的结算代币同步完成“原子交割”。

技术突破：实现多链同步结算与原子性（Atomicity），为未来链上资产在不同链间的安全流转奠定技术基础。





此举标志着传统金融机构正逐步参与并主导“链间互操作性”标准的建设，摆脱原本链上金融割裂、孤岛化的问题。













数字资产支付服务

加密代币发行与结算

金融交易处理系统等场景





这表明 JPM 并非只将存款代币视作短期试验，而是计划围绕其构建完整的数字金融服务体系。品牌注册动作通常预示着技术部署后，商业模式与市场策略的落地意图。









布局动作 战略目标 行业意义 JPMD 存款代币 链上化银行结算 弥合稳定币与银行货币之间的监管鸿沟 SEC 沟通机制 引导合规路径 争取传统金融向链上迁移的合法空间 跨链结算试验 提升多链协作效率 推动 DeFi 与 TradFi 的底层融合 商标注册 商业化产品体系成型 埋下加密金融服务平台化的伏笔





可以看出，摩根大通正以“底层试验—监管协调—技术拓展—品牌布局”四位一体的方式，加快加密战略推进。其路径从闭环系统（如 JPM Coin）逐步拓展到开放公链（如 Base），并借由跨链技术与监管机制协调，实现传统金融与加密世界的深度融合。













随着技术成熟与监管标准逐步统一，类似 JPMD 的链上存款型资产有望成为金融市场中的“新基础货币”，构筑传统金融机构进入去中心化时代的桥梁。而摩根大通的先发动作，可能决定其在全球金融格局中的下一个十年地位。



