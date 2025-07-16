Jelly-My-Jelly（JELLYJELLY）是一款基于 Solana 区块链的热门 Meme 加密货币，以其独特的高科技与娱乐文化融合脱颖而出。该项目背后汇聚了多位重量级人物，包括 Venmo 联合创始人 Iqram Magdon-Ismail 以及早期投资人 Sam Lessin。Jelly-My-Jelly 有望成为连接区块链与现实世界的桥梁，广泛应用于游戏、社交乃至实际场景中。 自上Jelly-My-Jelly（JELLYJELLY）是一款基于 Solana 区块链的热门 Meme 加密货币，以其独特的高科技与娱乐文化融合脱颖而出。该项目背后汇聚了多位重量级人物，包括 Venmo 联合创始人 Iqram Magdon-Ismail 以及早期投资人 Sam Lessin。Jelly-My-Jelly 有望成为连接区块链与现实世界的桥梁，广泛应用于游戏、社交乃至实际场景中。 自上
JELLYJELLY：涨幅惊人的现象级 Meme 币！

JELLYJELLY：涨幅惊人的现象级 Meme 币！

Jelly-My-Jelly（JELLYJELLY）是一款基于 Solana 区块链的热门 Meme 加密货币，以其独特的高科技与娱乐文化融合脱颖而出。该项目背后汇聚了多位重量级人物，包括 Venmo 联合创始人 Iqram Magdon-Ismail 以及早期投资人 Sam Lessin。Jelly-My-Jelly 有望成为连接区块链与现实世界的桥梁，广泛应用于游戏、社交乃至实际场景中。

自上线以来，JELLYJELLY 迅速走红，主要得益于两个关键因素：其价格如过山车般剧烈波动，以及与 Jelly 应用的深度绑定。Jelly 是一款集成先进 AI 技术的视频通话录制平台。Meme 的娱乐特性与 AI 科技的强大功能相结合，在社区中掀起了一股病毒式传播热潮，引发了投资狂潮和社交平台上的热烈讨论。

在众多 Meme 代币中，究竟是什么让 JELLYJELLY 脱颖而出？本文将带你深入探索这个独特项目背后的关键亮点！

1. 什么是 Jelly-My-Jelly（JELLYJELLY）


JELLYJELLY 是一款由 Venmo 联合创始人 Iqram Magdon-Ismail 和早期投资人 Sam Lessin 发起的 Meme 币项目。两位创始人结合在金融与科技领域的深厚背景，将区块链技术引入数字娱乐领域，打造出一款兼具趣味性与实际应用价值的加密货币。

2. JELLYJELLY 愿景


JELLYJELLY 不仅仅是一枚 Meme 代币，它更是 Jelly 视频应用生态系统的重要组成部分：
  • Jelly 让用户可以轻松录制并分享视频，同时借助 AI 实现自动生成字幕和标题的功能。
  • 这一创新概念迅速在社区中引发强烈关注和讨论。

JELLYJELLY 代币通过 pump.fun 平台正式上线。pump.fun 平台专注于支持 Solana 链上的 Meme 币项目，为 JELLYJELLY 提供了快速、透明的市场曝光，增强了投资者信任，并推动了代币价值的增长。

3. 涨幅惊人的现象级 Meme 币


JELLYJELLY 上线仅一天，凭借来自 MEXC 等大型交易所的强大流动性，在加密市场掀起轩然大波，价格暴涨高达 70,000%。如此惊人的涨幅在 Meme 币领域极为罕见，充分展现了该项目对投资者的巨大吸引力。

JELLYJELLY 市值一度从 1,800 万美元飙升至 2.5 亿美元，随后由于技术调整出现快速回落。目前，JELLYJELLY 的价格已回落至约 0.015 美元，与高点相比出现明显下跌。

分析人士指出，此轮剧烈波动主要源于 FOMO 情绪与激进的市场营销策略叠加所致。这既可能是让人一夜暴富的机会，也可能带来严重亏损。因此，对于希望参与这场高风险游戏的投资者来说，密切关注价格走势与市场动态至关重要。

4. 代币经济模型与核心特色


JELLYJELLY 拥有简洁高效的代币经济模型，强调透明与公平，致力于为所有投资者打造健康的市场环境。

4.1 代币基本信息

  • 总供应量固定为 999,999,099 枚，无销毁机制、无解锁计划；
  • 所有代币在上线初始即全部解锁，杜绝后期供应操控；
  • 无私募、无大户预留份额，项目方不占有任何代币，保障市场公平。
这一发行策略有助于建立社区信任，减少因供应集中带来的负面影响。

4.2 模型亮点

  • 遵循 pump.fun 平台规则：无预售、无私募分配，有效降低价格操控风险；
  • 所有投资者从一开始就享有平等购币机会，体现去中心化精神。

4.3 市场影响

  • 初期价格暴涨，得益于强大的社区热情与话题传播；
  • 从长期看，该模型有助于在波动剧烈的加密市场中实现更稳健的发展。

5. 实际应用与增长潜力


Jelly 是一个视频分享平台，旨在简化视频通话的录制与分享。借助人工智能，Jelly 能够自动生成字幕和标题，让用户无需复杂编辑即可创建专业且吸引人的内容。

  • JELLYJELLY 代币可为用户提供应用内高级功能的优先使用权。
  • JELLYJELLY 作为交易媒介，并激励用户积极参与平台活动。
  • 随着 Jelly 应用的发展，代币的需求也会增加，从而在应用和代币之间建立强大的协同关系。

随着 Jelly 应用用户群的扩大，JELLYJELLY 具有显著的增长潜力。如果项目能够成功构建强大的社区并探索 DeFi 领域，其代币价值将进一步提升。这种模式形成了一个相互促进的循环：应用的发展推动代币需求增长，而代币的日益流行又进一步壮大 Jelly 生态系统，从而实现应用和代币的可持续发展。

6. 如何购买 JELLYJELLY 代币


作为全球领先的数字资产交易平台，MEXC 凭借在手续费低、交易速度快、热币种类齐全、流动性好等方面的优势，帮助投资者在瞬息万变的市场中迅速抓住机遇。JELLYJELLY 目前在 MEXC 平台上线 ，您可以在 MEXC 以超低费率进行代币交易。

1）打开并登录 MEXC App 或官网网站
2）在搜索框中搜索 JELLYJELLY 代币名称，选择 JELLYJELLY 的现货合约交易；
3）选择下单方式，输入数量、价格等参数完成交易。


JELLYJELLY 不仅仅是一个 Meme 代币，它是 Solana 区块链技术与实际应用场景的创新结合。在大胆的营销策略、社区支持以及 Jelly 应用增长潜力的加持下，该项目迅速引起了市场关注。

项目透明且公平的代币发行模式，加上高效的营销推广，为 JELLYJELLY 建立了坚实的基础。然而，投资者应保持警惕，密切关注市场动态，并采取战略性的投资方式，以有效应对这一不断变化的市场环境。

免责声明：本资料不提供有关投资、税务、法律、财务、会计、咨询或任何其他相关服务的建议，也不是购买、出售或持有任何资产的建议。MEXC新手学院仅提供信息参考，不构成任何投资建议，请确保充分了解所涉及的风险并谨慎投资，用户一切投资行为与本站无关。

热门文章

什么是 Aria Protocol？一文读懂首个将音乐 IP 版权代币化的 Web3 协议

什么是 Aria Protocol？一文读懂首个将音乐 IP 版权代币化的 Web3 协议

TL;DR1）Aria Protocol 通过将音乐版权转化为可交易的代币，让普通人也能投资此前仅限机构的 IP 资产。2）Aria Protocol 已筹集 1095 万美元，吸引超 4300 名投资者参与，由 Halborn 等机构完成安全审计。3）Aria Protocol 未来将支持可编程 IP，通过智能合约实现歌曲混音等衍生创作的自动化授权与收益分配。1. 什么是 Aria Protoc

掌握合约交易页面常用辅助功能，让你的合约交易更加得心应手

掌握合约交易页面常用辅助功能，让你的合约交易更加得心应手

在加密货币市场中，合约交易因其高杠杆、双向操作等特点，已经成为许多投资者提升资金利用率、把握市场机会的重要工具。为了帮助用户更高效地操作，MEXC 合约交易页面不仅提供了基础的下单功能，还配备了多种实用的辅助功能，涵盖仓位模式、通知提醒、快捷操作及数据展示等。本文将带您全面了解这些常用功能，帮助您在交易中更加得心应手。1.为什么要了解合约交易页面辅助功能？在现货交易中，投资者只能先买入再择机卖出；

合约爆仓相关常见问题专题汇总

合约爆仓相关常见问题专题汇总

1. 什么是强平？强平，即强制平仓，或称为爆仓，是指当平台自动关闭用户的仓位时发生的情况。在 MEXC 平台上，保证金比率是衡量用户仓位风险情况，是用户资产风险的指标。当保证金比率达到或超过 100% 时，系统将强制平仓用户的仓位。建议用户密切关注其保证金比率的变化，以避免被强平。2. 什么触发了 MEXC 的强平？MEXC 采用合理价格作为强平的触发标准。当合理价格达到强平价格时，强平机制将被触

如何使用 MEXC 闪兑限价交易

如何使用 MEXC 闪兑限价交易

闪兑限价功能允许用户在预设价格下进行资产兑换。当市场价格达到或优于您设定的限价时，系统将自动执行交易，让您在波动的市场中以理想价格完成兑换。关于 MEXC 闪兑交易，您可以通过阅读《什么是 MEXC 闪兑交易》了解更多详情。1. 如何使用 MEXC 闪兑限价交易1.1 Web步骤 1：进入闪兑限价页面打开并登录 MEXC 官网首页，在顶部导航栏【现货交易】中选择【闪兑】，点击【限价】进入闪兑限价页

热门加密动态

Tether Gold (XAUT) 与 PAX Gold (PAXG) 对比

Tether Gold (XAUT) 与 PAX Gold (PAXG) 对比

引言Tether Gold (XAUT) 和 PAX Gold (PAXG) 是两种领先的数字黄金资产，允许投资者以数字方式持有黄金。每个代币代表一盎司分配黄金，安全存放在经过审计的金库中。代币化黄金将传统黄金的内在价值与区块链技术结合，提供流动性、分割持有和即时交易，而无需处理实物黄金的物流问题。什么是 Tether Gold (XAUT)XAUT 是 Tether 发行的数字代币，完全由分配的

什么是 PAX Gold (PAXG)

什么是 PAX Gold (PAXG)

介绍PAX Gold (PAXG) 是一种黄金代币资产，使投资者能够以数字方式持有和交易黄金。每个 PAXG 代币都完全由一盎司分配的实物黄金支持，并存放在经过专业审计的金库中。持有 PAXG 的投资者可以获得黄金价格的敞口，而无需管理、存储或运输实物金条，使其成为现代交易和投资策略的实用解决方案。PAX Gold 如何运作每个 PAXG 代币代表真实、分配的黄金代币价格实时跟踪现货黄金市场代币可

XAUT 比 PAXG 更好吗？

XAUT 比 PAXG 更好吗？

介绍投资者常常比较 Tether Gold (XAUT) 和 PAX Gold (PAXG)，以判断哪种代币化黄金更适合自己的投资组合。两者都由已分配的实物黄金全额支持，可在数字平台交易，并实时跟踪现货金价。选择 XAUT 或 PAXG 取决于流动性、平台支持、投资策略以及个人对数字黄金持有偏好的因素。什么是 XAUTXAUT 是由 Tether 发行的代币化黄金，每个代币代表一盎司已分配的黄金，

XRP价格预测：未来十年能否涨至100 USDT？

XRP价格预测：未来十年能否涨至100 USDT？

Key TakeawaysXRP 是 RippleNet 网络的核心代币，用于跨境支付、清算和流动性桥接，与传统银行支付系统（如SWIFT）相比更快、更低成本。过去 10 年，XRP 价格从 $0.0028（2014年） 涨至历史最高点 $3.84（2018年1月），其后在 SEC 诉讼与宏观周期下多次波动。未来 XRP 是否有机会触及 $100，取决于 跨境支付落地规模、监管结果、金融机构采用率

相关文章

掌握合约交易页面常用辅助功能，让你的合约交易更加得心应手

掌握合约交易页面常用辅助功能，让你的合约交易更加得心应手

在加密货币市场中，合约交易因其高杠杆、双向操作等特点，已经成为许多投资者提升资金利用率、把握市场机会的重要工具。为了帮助用户更高效地操作，MEXC 合约交易页面不仅提供了基础的下单功能，还配备了多种实用的辅助功能，涵盖仓位模式、通知提醒、快捷操作及数据展示等。本文将带您全面了解这些常用功能，帮助您在交易中更加得心应手。1.为什么要了解合约交易页面辅助功能？在现货交易中，投资者只能先买入再择机卖出；

如何在 MEXC 交易美股合约

如何在 MEXC 交易美股合约

加密货币美股合约指的是以合约的形式，将美股（美国上市公司股票）与加密货币市场进行结合的一种金融衍生品。它允许投资者使用加密货币（如 USDT 等）作为保证金，来交易美股的价格波动，而不需要实际拥有股票本身。1. MEXC 美股合约有什么特点1）交易时间从周一 12:00 至周六 12:00（UTC&#43;8），每周 5 天全天候交易。每个交易对页面均会显示具体的交易时间，便于投资者合理安排操作。

合约爆仓相关常见问题专题汇总

合约爆仓相关常见问题专题汇总

1. 什么是强平？强平，即强制平仓，或称为爆仓，是指当平台自动关闭用户的仓位时发生的情况。在 MEXC 平台上，保证金比率是衡量用户仓位风险情况，是用户资产风险的指标。当保证金比率达到或超过 100% 时，系统将强制平仓用户的仓位。建议用户密切关注其保证金比率的变化，以避免被强平。2. 什么触发了 MEXC 的强平？MEXC 采用合理价格作为强平的触发标准。当合理价格达到强平价格时，强平机制将被触

如何使用 MEXC 闪兑限价交易

如何使用 MEXC 闪兑限价交易

闪兑限价功能允许用户在预设价格下进行资产兑换。当市场价格达到或优于您设定的限价时，系统将自动执行交易，让您在波动的市场中以理想价格完成兑换。关于 MEXC 闪兑交易，您可以通过阅读《什么是 MEXC 闪兑交易》了解更多详情。1. 如何使用 MEXC 闪兑限价交易1.1 Web步骤 1：进入闪兑限价页面打开并登录 MEXC 官网首页，在顶部导航栏【现货交易】中选择【闪兑】，点击【限价】进入闪兑限价页

